Les éditions Stock accueillent l'ancienne patronne de Grazia, Yseult Williams

Elle y rejoint le secteur de la non-fiction, qui comprend notamment essais, documents, témoignages et biographies. La direction éditoriale est assurée depuis janvier 2026 par Raphaëlle Liebaert, chargée de superviser l'ensemble du catalogue, de la fiction française et étrangère aux essais et documents.

De la presse aux biographies

Rédactrice en chef de Marie Claire entre 2003 et 2005, puis directrice de la rédaction de Marie France, Yseult Williams lance l'édition française de Grazia en 2008, qu'elle dirige jusqu'en 2012. Elle participe ensuite à la relance de Lui, avant de rejoindre Le Grand Journal, sur Canal+, comme rédactrice en chef en 2015.

Son activité d'autrice privilégie l'histoire des médias, de la mode et les grandes figures féminines. Après Impératrices de la mode (La Martinière, 2015), elle publie La Splendeur des Brunhoff (Fayard, 2018), consacré à la famille à laquelle on doit notamment Babar et plusieurs grandes aventures de presse. L'ouvrage reçoit le prix des lecteurs du Livre de Poche 2020, dans la catégorie documents et essais.

Elle poursuit avec On l'appelait Maïco. Marie-Claude Vaillant-Couturier, la révoltée (Grasset, 2021), portrait de la résistante, déportée et témoin au procès de Nuremberg, récompensé par le prix Simone Veil 2022. Son dernier livre, La Vie prodigieuse d'Hélène Gordon-Lazareff (Grasset, avril 2026), retrace le parcours de la fondatrice du magazine Elle, de son enfance dans l'Empire russe à son influence sur la presse française.

En parallèle, Yseult Williams a dirigé le master consacré à la presse féminine de l'École supérieure de journalisme de Lille, puis assuré la direction éditoriale d'Alma Studio, société de production audio fondée par le musicien Martin Solveig, à partir de 2021. Elle a également travaillé sur des projets documentaires pour la télévision.

Par Hocine Bouhadjera

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