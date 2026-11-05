Grand Prix de la critique ACBD 2027 : les 15 bandes dessinées en lice

Manu Larcenet, David Sala, Camille Jourdy, Cyril Pedrosa ou encore Taiyō Matsumoto : 15 albums ont franchi le premier tour du Grand Prix de la critique ACBD 2027.
Le 05/11/2026 à 12:02 par Hocine Bouhadjera
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Publié le :
05/11/2026 à 12:02
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Cette première sélection résulte d’un vote des membres de l’Association des critiques et journalistes de bande dessinée (ACBD). Elle dévoilera ses cinq finalistes le 21 novembre, à l'occasion du festival bdBOUM de Blois, avant de désigner le lauréat le 1er décembre 2026.
Les 15 albums sélectionnés :
Bienvenue à l'hôtel inhabituel, de Gaëlle Geniller (Delcourt)
Bon débarras !, de Léa Murawiec (2042)
Cauchon… ou l'homme qui tua Jeanne d'Arc, de Louis-David Delahaye, Xavier Dorison et Joël Parnotte (Dargaud)
Detroit Roma, de Boni.D et Elene Usdin (Sarbacane)
Les Dissidents, de Derf Backderf (Çà et là)
L'Enfance des ruines, de Pascal Rabaté (Rue de Sèvres)
Les Enfants perdus, de Neyef (Rue de Sèvres)
Frankenstein, de David Sala (Casterman)
L'Homme de fer-blanc, de Camille Jourdy (Actes Sud)
L'Insensé, de Manu Larcenet (Dargaud)
Un jardin de sphères – Livre 1, de Linnea Sterte (Les Éditions de la Cerise)
La Langue des vipères, de Juliette Brocal (Rue de Sèvres)
Nanbanjin, de Cyril Pedrosa et Taiyō Matsumoto (Dupuis)
Terre ou Lune – Tome 1, de Jade Khoo (Morgen)
Tongues – Tome 1, d'Anders Nilsen (Atrabile)
Décerné depuis 1984, le Grand Prix de la critique distingue une bande dessinée publiée en français pour ses qualités narratives et graphiques, son originalité ou l'inventivité des moyens déployés par ses auteurs.
L’an dernier, le Grand Prix de la critique ACBD 2026 avait récompensé Les Sentiers d’Anahuac, de Romain Bertrand et Jean Dytar (Delcourt), un roman graphique consacré à la mémoire de la civilisation aztèque.
Retrouver la liste des prix littéraires français et francophones
Crédits photo : Grand Prix de la critique ACBD 2027
Par Hocine Bouhadjera
Contact : hb@actualitte.com
Paru le 15/10/2026
208 pages
Delcourt
24,50 €
Paru le 16/10/2026
288 pages
2042
28,00 €
Paru le 24/04/2026
175 pages
Dargaud
35,00 €
Paru le 05/11/2025
368 pages
Sarbacane Editions
35,00 €
Paru le 11/09/2026
344 pages
Editions ça et là
28,00 €
Paru le 23/09/2026
172 pages
Rue de Sèvres
27,00 €
Paru le 07/10/2026
200 pages
Rue de Sèvres
24,90 €
Paru le 15/04/2026
232 pages
Casterman
28,00 €
Paru le 07/10/2026
238 pages
Actes Sud Editions
28,00 €
Paru le 02/10/2026
176 pages
Dargaud
27,00 €
Paru le 18/09/2026
336 pages
De la Cerise Editions
35,00 €
Paru le 15/04/2026
224 pages
Rue de Sèvres
28,00 €
Paru le 04/09/2026
480 pages
Editions Dupuis
49,00 €
Paru le 04/02/2026
296 pages
Editions Morgen
32,90 €
Paru le 21/11/2025
370 pages
Atrabile Editions
40,00 €
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