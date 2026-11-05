Grand Prix de la critique ACBD 2027 : les 15 bandes dessinées en lice

Cette première sélection résulte d’un vote des membres de l’Association des critiques et journalistes de bande dessinée (ACBD). Elle dévoilera ses cinq finalistes le 21 novembre, à l'occasion du festival bdBOUM de Blois, avant de désigner le lauréat le 1er décembre 2026.

Les 15 albums sélectionnés :

Bienvenue à l'hôtel inhabituel, de Gaëlle Geniller (Delcourt)

Bon débarras !, de Léa Murawiec (2042)

Cauchon… ou l'homme qui tua Jeanne d'Arc, de Louis-David Delahaye, Xavier Dorison et Joël Parnotte (Dargaud)

Detroit Roma, de Boni.D et Elene Usdin (Sarbacane)

Les Dissidents, de Derf Backderf (Çà et là)

L'Enfance des ruines, de Pascal Rabaté (Rue de Sèvres)

Les Enfants perdus, de Neyef (Rue de Sèvres)

Frankenstein, de David Sala (Casterman)

L'Homme de fer-blanc, de Camille Jourdy (Actes Sud)

L'Insensé, de Manu Larcenet (Dargaud)

Un jardin de sphères – Livre 1, de Linnea Sterte (Les Éditions de la Cerise)

La Langue des vipères, de Juliette Brocal (Rue de Sèvres)

Nanbanjin, de Cyril Pedrosa et Taiyō Matsumoto (Dupuis)

Terre ou Lune – Tome 1, de Jade Khoo (Morgen)

Tongues – Tome 1, d'Anders Nilsen (Atrabile)

Décerné depuis 1984, le Grand Prix de la critique distingue une bande dessinée publiée en français pour ses qualités narratives et graphiques, son originalité ou l'inventivité des moyens déployés par ses auteurs.

L’an dernier, le Grand Prix de la critique ACBD 2026 avait récompensé Les Sentiers d’Anahuac, de Romain Bertrand et Jean Dytar (Delcourt), un roman graphique consacré à la mémoire de la civilisation aztèque.

Retrouver la liste des prix littéraires français et francophones

Crédits photo : Grand Prix de la critique ACBD 2027

Par Hocine Bouhadjera

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