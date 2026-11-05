Janosch est mort : Petit Tigre et Petit Ours perdent leur père

Dans Tout est si beau à Panama, Petit Ours découvre sur une rivière une caisse portant le nom d'un pays lointain. Il n'en faut pas davantage pour convaincre Petit Tigre : Panama doit être le plus bel endroit du monde. Les deux compagnons quittent leur maison, traversent des paysages inconnus, rencontrent d'autres animaux et finissent par retrouver leur point de départ, sans reconnaître immédiatement leur propre demeure. Ils croient être arrivés à destination.

Publiée en Allemagne en 1978 sous le titre Oh, wie schön ist Panama, cette histoire vaut à Janosch le Prix allemand de littérature jeunesse en 1979, dans la catégorie album illustré. Elle impose un univers immédiatement reconnaissable : des traits simples, des couleurs douces, une pointe d'absurde et des personnages qui ne cherchent ni la gloire ni l'exploit.

Les ouvrages se vendent à des millions d'exemplaires et circulent dans une quarantaine de langues. Le fameux canard-tigre, jouet à roulettes rayé de noir, s'échappe bientôt des pages pour gagner les chambres d'enfants, les peluches et les produits dérivés. Une véritable marque naît autour de personnages qui, dans leurs aventures, se satisfont pourtant de fort peu.

De Panama aux librairies françaises

Les lecteurs francophones rencontrent très tôt les deux voyageurs : dès 1978, les éditions Lotus publient À Panama, tout est bien plus beau !, dans une traduction de Marie-Hélène Bibault. Casterman reprend ensuite le titre et développe la présence de Janosch dans son catalogue jeunesse. En 2011, les éditions genevoises La Joie de lire proposent une nouvelle traduction, signée Genia Català, sous le titre Tout est si beau à Panama.

Dans Une lettre pour le tigre, ou Comment le petit ours et le petit tigre ont inventé la poste et le téléphone, paru chez Casterman en 1983, les amis supportent si mal leur séparation qu'ils trouvent le moyen de correspondre. Dans Je te guérirai, dit l'ours, également publié par Casterman, Petit Ours entreprend de soigner son compagnon malade.

Le catalogue français compte encore Une leçon de rêve pour un petit loir, traduit par Heinz Schwarzinger et publié chez Casterman, ainsi que Quelqu'un, de l'écrivaine autrichienne Christine Nöstlinger, illustré par Janosch. Ce dernier titre, réédité par La Joie de lire en 2011 dans une traduction de Genia Català, raconte les aventures d'un vagabond épris de liberté.

Le succès de Panama gagne aussi les salles obscures. Adapté en long métrage d'animation par Martin Otevrel, Le Voyage à Panama sort en France le 20 février 2008, distribué par Gebeka Films.

Une enfance sans douceur, des livres qui résistent

Né le 11 mars 1931 à Zabrze, en Haute-Silésie, alors territoire allemand et aujourd'hui ville polonaise, Horst Eckert grandit dans la pauvreté, auprès d'un père alcoolique et violent et d'une mère profondément religieuse. Après la Seconde Guerre mondiale, sa famille rejoint l'Allemagne de l'Ouest. Le jeune homme travaille dans le textile, apprend le dessin, puis tente sa chance à l'Académie des beaux-arts de Munich. Il en est écarté pour « manque de talent ».

Il n'en fait pas moins carrière : en 1960 paraît son premier livre pour enfants, Die Geschichte von Valek dem Pferd (L'Histoire de Valek le cheval). Son éditeur Georg Lentz lui suggère alors le pseudonyme de Janosch. Il lui faudra encore près de 20 ans pour connaître le grand succès avec Panama.

Ses livres pour adultes racontent une tout autre réalité : dans Cholonek oder Der liebe Gott aus Lehm, paru en 1970, il décrit avec une férocité teintée d'humour la vie d'une communauté de Haute-Silésie, dans les années qui précèdent et accompagnent la guerre. Janosch écrit également du théâtre et illustre des textes du marquis de Sade.

En 2017, dans un entretien accordé à Der Spiegel, l'écrivain revient sur l'alcoolisme paternel, les violences familiales et les blessures laissées par son enfance. Il explique avoir lui-même bu pour écrire Cholonek et faire remonter des souvenirs enfouis.

Installé à Tenerife depuis la fin des années 1970, Janosch se tient progressivement à l'écart de la vie publique. Il n'abandonne pas pour autant le dessin. De 2013 à 2019, il publie dans le ZEITmagazin les aventures de Wondrak, personnage rêveur, volontiers paresseux et philosophe à sa manière. Son alter ego commente l'existence avec un goût prononcé pour la liberté et une méfiance persistante envers les conventions.

En 2021, l'artiste fonde avec son épouse Ines la fondation Canarina, consacrée à la protection de la nature et des animaux des îles Canaries, ainsi qu'au soutien de la création artistique locale. Son décès a été confirmé par son éditeur Bernhard Feil, puis salué par le groupe allemand Beltz, qui avait accompagné ses plus grands succès.

Crédits photo : l'écrivain et illustrateur allemand Janosch lors de la remise du prix Poetentaler, en 2002 (Dieter Schnöpf, CC BY-SA 3.0)

Par Hocine Bouhadjera

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