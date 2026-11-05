Karen Russell remporte le Grand Prix de littérature américaine 2026

La mémoire, l’oubli et les secrets d’une communauté américaine ont convaincu le jury du Grand Prix de littérature américaine. Karen Russell a été désignée lauréate de l’édition 2026 pour Quand vient la tempête, traduit par Karine Lalechère et publié le 19 août chez Albin Michel, dans la collection « Terres d’Amérique ». Le résultat a été annoncé mercredi 4 novembre.

Le jury a distingué « un roman où réel et imaginaire se mêlent », saluant la manière dont la fiction éclaire des préoccupations contemporaines à partir d’un épisode de l’histoire des États-Unis. L’écriture de Karen Russell, qui associe événements historiques et phénomènes surnaturels, a également pesé dans le choix des jurés.

Créée en 2015 par le libraire et éditeur Francis Geffard, cette distinction récompense chaque année un ouvrage américain traduit en français, sélectionné pour ses qualités littéraires et son originalité stylistique. Huit titres figuraient sur la première liste dévoilée le 11 septembre, avant une sélection resserrée à trois finalistes le 5 octobre.

Quand vient la tempête : les souvenirs engloutis de l’Amérique

Dans le Nebraska des années 1930, la ville d’Uz subit une tempête de poussière qui aggrave la misère de la Grande Dépression. Une femme surnommée l’Antidote propose aux habitants de garder les souvenirs qu’ils veulent oublier.

Autour d’elle vivent Harp Oletsky, fermier dont les champs échappent à la sécheresse, sa nièce Asphodel, adolescente passionnée de basket-ball, et Cleo, photographe afro-américaine dotée d’un appareil capable de traverser le temps. À mesure que les secrets ressurgissent, le roman interroge la façon dont une communauté façonne son histoire en taisant une partie de son passé.

La remise officielle est prévue le lundi 30 novembre, à 18 h 30, au restaurant Joe Allen, à Paris. La lauréate rejoindra ainsi un palmarès qui, depuis onze ans, contribue à faire connaître en France les grandes voix de la fiction américaine contemporaine.

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Crédits photo © Michael Lionstar

Par Dépêche

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