Illustrateurs : 46 % des sondés disent qu’un client a préféré l’IA

Un client qui se passe d’un illustrateur, une image générée par logiciel intégrée à un dossier de commande, des honoraires remis en discussion : l’intelligence artificielle ne se manifeste pas uniquement au moment de fabriquer une illustration. Elle modifie aussi la manière dont les professionnels sont sollicités et rémunérés.

La nouvelle enquête de l’Association of Illustrators, donne une indication de l’ampleur ressentie par les professionnels britanniques : 46 % des répondants affirment avoir appris qu’un commanditaire avait choisi l’IA générative plutôt que leur travail. La proportion était de 32 % en 2025, soit quatorze points de moins.

Des chiffres à lire avec précaution

Les deux enquêtes ne portent pas sur des groupes identiques. Celle de 2026 rassemble 549 réponses, tandis que le travail précédent s’appuyait sur un ensemble beaucoup plus important de participants. Le rapprochement des pourcentages décrit les réponses obtenues à deux moments distincts ; il ne suffit pas à établir une hausse de quatorze points des commandes effectivement perdues à l’échelle nationale.

Le problème ne s’arrête d’ailleurs pas aux projets entièrement confiés à une machine. D’après les résultats relayés autour de l’enquête, des commanditaires recourent aussi aux outils génératifs avant de consulter un illustrateur. Le travail humain peut alors commencer à partir d’une proposition visuelle déjà réalisée sans lui, avec des conséquences possibles sur la négociation du prix et le contrôle de la création. C’est ce déplacement du processus de commande que l’AOI cherche également à documenter.

Couvertures et albums, des activités concernées

Pour l’édition, la question n’est pas abstraite. Une couverture de roman, un album jeunesse ou une illustration documentaire font habituellement intervenir des choix graphiques, des échanges avec la direction artistique et des droits d’exploitation négociés. Le remplacement d’une prestation par une image générée pourrait donc toucher plusieurs étapes de la fabrication d’un livre.

L’enquête britannique ne fournit toutefois pas de mesure isolée pour le seul secteur éditorial. Il serait abusif d’attribuer les 46 % aux illustrateurs jeunesse ou aux créateurs de couvertures : les réponses concernent des professionnels exerçant dans différents marchés de l’image.

L’alerte n’est pas nouvelle. En janvier 2026, cinq organisations britanniques de créateurs, dont l’AOI et la Society of Authors, avaient publié le rapport Brave New World ? Justice for Creators in the Age of GenAI. Fondé sur les contributions de plus de 10.000 personnes issues de plusieurs disciplines, il rapportait déjà que 32 % des illustrateurs signalaient des commandes perdues ou annulées en raison de l’IA. Le document citait parmi les travaux particulièrement exposés les couvertures de livres, les images préparatoires et les supports promotionnels.

Une inquiétude également française

En France, l’Observatoire ADAGP-SGDL de 2024 avait recueilli un sentiment de menace chez 60 % des artistes-auteurs sondés. Cette proportion atteignait 78 % parmi les illustrateurs et auteurs de bande dessinée. De quoi craindre que certaines prestations soient remplacées ou leurs rémunérations fragilisées.

Ces chiffres français portent sur la perception d’un risque, tandis que l’AOI interroge les professionnels sur des commandes qu’ils déclarent avoir perdues. Ils ne se comparent donc pas directement. Ils montrent en revanche pourquoi les artistes demandent des garanties concernant l’utilisation de leurs œuvres dans l’entraînement des modèles et leur place dans la chaîne de création.

Au Royaume-Uni, l’AOI réclame notamment que les entreprises obtiennent l’autorisation des titulaires de droits avant d’exploiter leurs illustrations pour développer des systèmes génératifs. Son enquête de 2026 met aussi en évidence un enjeu distinct du seul droit d’auteur : préserver des commandes rémunérées dans une profession où les premières décisions du client peuvent désormais être prises sans intervention de l’artiste.

Crédits photo : Hanna Lazar CC 0

Par Clément Solym

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