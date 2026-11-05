Prix Vanity Fair 2026 : David Djaïz, Ariane Chemin et « Cauchon » récompensés

Un roman sur les dérives du progrès scientifique, une enquête consacrée à deux écrivains ukrainiens, une bande dessinée sur le procès de Jeanne d’Arc : le Prix littéraire Vanity Fair a dévoilé lundi 2 novembre 2026 ses trois lauréats à l’hôtel Peninsula, à Paris. Organisée avec Netflix et Mediawan, avec le soutien de la Société civile des éditeurs de langue française (SCELF), cette deuxième édition entend rapprocher l’édition et la production audiovisuelle. Les organisateurs privilégient la force des récits, leur univers et leurs personnages, plutôt qu’une forme déjà proche d’un scénario.

Neuf titres étaient en compétition, dans trois catégories couvrant la fiction, les récits du réel et la bande dessinée. Le prix du roman revient à La Méthode, de David Djaïz (Stock) ; celui de la non-fiction à La guerre, ce sont les noms propres, d’Ariane Chemin (Éditions du sous-sol) ; celui de la bande dessinée à Cauchon... ou l’homme qui tua Jeanne d’Arc, de Xavier Dorison, Louis-David Delahaye et Joël Parnotte (Dargaud).

Un médecin confronté à ses principes : La Méthode — David Djaïz

Constantinople, 1910. Paul Remlinger, médecin français passé par le laboratoire de Louis Pasteur et directeur de l’institut antirabique de la ville, est sollicité pour participer à l’élimination de dizaines de milliers de chiens errants. Présentée comme une opération de salubrité publique, cette décision pourrait aussi favoriser ses recherches.

Partagé entre ambition scientifique et scrupules, le praticien envisage d’y prendre part. Inspiré d’un épisode historique, ce premier roman examine comment la foi dans le progrès peut conduire à légitimer la violence et mettre la conscience individuelle à l’épreuve. Paru chez Stock le 19 août 2026, le livre fait du dilemme moral de son personnage le ressort d’un récit sur les limites du rationalisme scientifique.

Des vies d’écrivains bouleversées par la guerre – La guerre, ce sont les noms propres — Ariane Chemin

En mars 2022, après l’invasion russe de l’Ukraine, l’écrivain pour enfants Volodymyr Vakulenko est enlevé dans son village occupé. La romancière Victoria Amelina, engagée dans la documentation des crimes commis pendant le conflit, découvre ensuite le journal qu’il a caché sous un cerisier. Ariane Chemin retrace leurs trajectoires, sa rencontre avec Amelina à Kharkiv et la recherche du manuscrit. À travers ces destins, la journaliste raconte la guerre à hauteur d’individus, le travail de ceux qui recueillent les preuves et la nécessité de préserver les mots des victimes.

Publié le 13 mai 2026, l’ouvrage fait du destin de ces auteurs une réflexion sur la mémoire et la transmission en temps de guerre.

Jeanne d’Arc vue par son juge – Cauchon... ou l’homme qui tua Jeanne d’Arc — Xavier Dorison, Louis-David Delahaye et Joël Parnotte

En 1431, l’évêque Pierre Cauchon, proche des Anglais, dirige le procès de Jeanne d’Arc. Face à une accusée qui résiste aux interrogatoires, ses convictions vacillent. Alors que le comte de Warwick exige une condamnation, le prélat envisage de sauver celle qu’il devait faire tomber.

Xavier Dorison et Louis-David Delahaye, au scénario, et Joël Parnotte, au dessin, racontent l’affaire depuis la perspective du juge. Cette relecture romanesque d’un procès historique explore les tensions entre croyance, pouvoir et conscience, sans faire de Cauchon un personnage univoque.

Parue le 24 avril 2026, la bande dessinée déplace ainsi le regard habituellement porté sur le procès de Jeanne d’Arc.

Un prix conçu comme une passerelle vers l’audiovisuel

Présidé par le romancier et cinéaste Florian Zeller, oscarisé pour The Father, le jury réunissait Anne Berest, Arthur Dreyfus, Olivier Demangel, Carine Tardieu, Rebecca Marder, Fianso, Pauline Dauvin, vice-présidente des contenus de Netflix France, et Élisabeth d’Arvieu, directrice générale de Mediawan Pictures.

« Nous ne cherchons pas nécessairement des livres qui ressemblent déjà à des scénarios », souligne Olivier Bouchara, responsable éditorial de Vanity Fair. Selon le communiqué de la SCELF du 4 novembre, les auteurs bénéficieront d’une mise en avant dans le magazine et auprès des producteurs partenaires. Florian Zeller a, pour sa part, dit espérer que « ces très bons livres donneront de très bons films ! ». Ce prix ne vaut cependant ni acquisition de droits ni annonce d’adaptation pour les trois ouvrages distingués.

La première édition avait récompensé Mon vrai nom est Élisabeth, d’Adèle Yon (Éditions du sous-sol), dont une adaptation au cinéma par Julia Ducournau, réalisatrice de Titane, Palme d’or à Cannes en 2021, a depuis été annoncée. Un précédent qui illustre l’ambition du dispositif : favoriser la rencontre entre histoires littéraires et projets d’écran, sans préjuger de leur concrétisation.

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Crédits photo © Jean Picon / Vanity Fair

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Par Dépêche

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