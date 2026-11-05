Les poèmes allaient disparaître des bus : les voyageurs ont gagné

La poésie ne descendra pas du bus ! À Vancouver, trente ans de vers affichés dans les transports ont bien failli prendre fin. Mais les amoureux des mots ont refusé de laisser filer cette belle aventure littéraire. Plus de 2 000 signatures et une formidable mobilisation ont convaincu l’opérateur de transports de faire marche arrière. Victoire pour les lecteurs, les poètes et tous ceux qui aiment voir la littérature surgir là où on ne l’attend pas !
Le 05/11/2026 à 09:58 par Cécile Mazin
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05/11/2026 à 09:58
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Trente ans de poésie dans les transports de Vancouver ne s’achèveront pas faute de soutien. Après avoir envisagé de mettre fin à sa participation à Poetry in Transit, l’opérateur TransLink a accepté de poursuivre sa collaboration avec Books BC, l’association des éditeurs de Colombie-Britannique. Plus de 2.000 personnes avaient signé une pétition pour empêcher la disparition du dispositif, qui fait circuler les textes d’auteurs locaux dans les autobus.
La poésie restera à bord. Une semaine après l’annonce de possibles suppressions d’affiches littéraires, l’organisme de transports de la métropole canadienne a revu sa position. TransLink continuera de participer à Poetry in Transit, programme qui permet, depuis 1996, de lire des vers entre publicités et consignes pratiques.
La décision a été rapportée le 28 octobre par Quill & Quire. Elle intervient après une mobilisation de poètes, de lecteurs et d’usagers : une pétition avait réuni plus de 2.000 signatures. TransLink indique avoir réexaminé les espaces publicitaires disponibles sur son réseau et pris en compte les réactions reçues.
Fin octobre, nous rapportions que Vancouvert ne renconduirait probablement pas le dispositif après la saison 2026-2027. Son partenaire historique lui avait fait savoir, plus tôt dans l’année, qu’il ne pourrait garantir son soutien au-delà de cette échéance. Le trentième anniversaire de l’initiative risquait alors de devenir son dernier.
L’affaire connaît désormais un autre dénouement : les discussions entre l’association et TransLink ont permis d’envisager la poursuite des affichages. Les modalités précises du partenariat ne sont cependant pas encore publiées.
Les défenseurs du projet s’étaient organisés au sein d’un comité de sauvegarde. Parmi eux figurait Elee Kraljii Gardiner, poète officielle de Vancouver, qui rappelait les liens créés autour des lectures publiques associées au programme. L’écrivain Rob Taylor expliquait de son côté que, dans des bus couverts de publicités et de messages de sécurité, ces quelques vers donnaient une raison de lever les yeux.
Le retournement réjouit Asna Shaikh, responsable de Poetry in Transit chez Books BC. « Nous sommes aux anges », a-t-elle déclaré, selon Quill & Quire. Elle souligne l’importance d’un programme qui met en avant des poètes de Colombie-Britannique publiés par des maisons canadiennes.
Chaque année, Books BC invite les éditeurs du pays à présenter des textes d’auteurs installés dans la province. Un jury composé de deux poètes et d’un représentant de TransLink en retient dix. Ils sont imprimés sur des panneaux placés à l’intérieur des véhicules. La couverture du livre d’origine accompagne chaque extrait, reliant le poème lu pendant un trajet au recueil dont il provient.
Les affiches demeurent un an dans les autobus de Vancouver. Les textes peuvent ensuite poursuivre leur parcours dans les véhicules de BC Transit, qui dessert d’autres territoires de la province. Le programme occupe aussi des abribus lors de la campagne de lancement annuelle, en septembre.
Pour son édition anniversaire 2026-2027, Books BC a choisi notamment George Bowering, dont un poème est tiré de Pearl (Talonbooks), Eve Joseph, représentée par Dismantling (Anvil Press), et Jónína Kirton, publiée par Talonbooks dans Save Your Prayers – Send Money. Dix auteurs au total composent cette sélection, qui associe écrivains et catalogues de plusieurs maisons.
Créée en 1996 à l’initiative de la poète Sandy Shreve, l’opération avait d’abord bénéficié de l’appui de BC Transit. Trois ans plus tard, sa gestion avait été confiée à l’organisation des éditeurs de la province. Books BC la présente comme la plus ancienne initiative canadienne de poésie dans les transports publics.
La contribution de TransLink ne se limite pas nécessairement à un versement d’argent : elle comprend notamment la mise à disposition d’espaces d’affichage, ressources que l’entreprise pourrait réserver à ses propres messages ou commercialiser. Le coût exact de cette participation n’a pas été communiqué dans les annonces examinées.
Pour les maisons sélectionnées, l’intérêt est concret. Leurs recueils rencontrent des voyageurs qui ne cherchaient pas spécialement un livre de poésie, et leurs couvertures deviennent visibles hors des librairies. La décision de TransLink garantit la poursuite du partenariat annoncée fin octobre ; sa durée et ses conditions financières devront encore être précisées.
Crédits photo : Poetry in Transit
Par Cécile Mazin
Contact : cm@actualitte.com
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Le sociologue français Jean-Claude Passeron, coauteur avec Pierre Bourdieu de plusieurs ouvrages sur les inégalités scolaires, est mort dans la nuit du 29 au 30 octobre 2026, à l’âge de 95 ans, a annoncé l’École des hautes études en sciences sociales (EHESS). Il avait également consacré une grande partie de ses recherches aux pratiques culturelles et aux méthodes des sciences sociales.
01/11/2026, 15:03
Il défend les auteurs, pas les détecteurs. Face à la polémique Thélyson Orélien et au contrôle des manuscrits annoncé par Gallimard, Frédéric Martin proposer une autre approche de l'intelligence artificielle. Dans Ouest-France, le directeur général de Robert Laffont revendique la confiance entre écrivains et éditeurs, tout en accompagnant un roman conçu avec l'IA. Une position qui n'écarte ni les exigences de transparence ni les questions de droit d'auteur.
31/10/2026, 16:26
Après trente-quatre ans chez Albin Michel, Amélie Nothomb s'apprêterait à rejoindre Gallimard. Derrière ce départ annoncé, le licenciement de Florence Godfernaux, collaboratrice historique et amie proche de la romancière. Une rupture qui se dessine à quelques jours du Goncourt, alors que Madrigall est désormais assuré de remporter le prix.
31/10/2026, 08:19
Six mois après son acquisition par le groupe finlandais Sanoma, l'éditeur scolaire espagnol Vicens Vives prépare une restructuration d'une ampleur considérable. Jusqu'à 122 emplois pourraient disparaître dans la maison barcelonaise, auxquels s'ajouteraient 21 postes dans une imprimerie menacée de fermeture. Une annonce d'autant plus sensible que l'entreprise avait déjà engagé un plan social en 2023.
30/10/2026, 16:18
Le livre reste le premier bien culturel réservé par les jeunes bénéficiaires du Passe Culture, révèle une nouvelle étude menée sur la cohorte sortante, qui pouvait utiliser ses crédits jusqu'au mois de mai dernier. S'il est toujours largement plébiscité, il est désormais plus directement concurrencé par le cinéma et les concerts.
30/10/2026, 15:28
À la croisée de l’histoire, de la mythologie comparée et de l’exégèse, la série d’essais-enquêtes Atlantis & Civilisations de Patrick St Jean propose une relecture captivante des grands mythes fondateurs de notre humanité. Après un premier volume remarqué consacré au Déluge, l’auteur indépendant ouvre sur Ulule la campagne de souscription du Livre II : Le dernier souffle des Géants. Projet porté par Patrick St Jean.
30/10/2026, 13:30
Le ministère de la Culture a publié son estimation du nombre d'inscrits auprès des bibliothèques publiques, qui dépasse désormais les 7 millions. La contribution forfaitaire à la charge de l'État, au titre de la rémunération pour le prêt en bibliothèque, passe pour sa part la barre des 11 millions €.
30/10/2026, 09:14
80 ans après la sortie de La Belle et la Bête, Dominique Marny nous fait passer derrière les murs du château. Aux Éditions des Saints Pères, son beau livre rassemble dessins, manuscrits et images de tournage pour raconter la fabrication d’un enchantement. Un ouvrage somptueux, il faut le dire, qui ne se contente pas de la seule beauté en plus : on y découvre combien il faut de mains, de patience et d’ingéniosité pour donner corps à un rêve.
29/10/2026, 18:33
Thibaut Cartier, directeur général de Média Diffusion, a été élu ce jeudi 29 octobre à la présidence de la commission Usages commerciaux du Syndicat national de l’édition (SNE). Son mandat s'ouvrira notamment sur un nouveau cycle de concertation avec les libraires, autour du prix unique du livre, du marché de l'occasion et de l'intelligence artificielle.
29/10/2026, 17:01
Houris (Gallimard), roman de Kamel Daoud auréolé par le Prix Goncourt en 2024, vaut à l'écrivain et à son ex-compagne Aïcha Dahdouh une procédure judiciaire, en Algérie, pour « violation du secret médical ». Le délibéré, attendu ce mardi 27 octobre, a été repoussé, quelques jours après une déclaration publique d'Aïcha Dahdouh elle-même.
29/10/2026, 15:31
Une bonne histoire doit aussi savoir se faire lire. Avec Le Manuel technique du scénariste, Marco Stuppy propose une boîte à outils pour transformer ses idées en un document clair, précis et exploitable par une équipe de tournage. Présentation des scènes, dialogues, flashbacks, SMS à l’écran, sons et révisions : chaque difficulté trouve des repères concrets, illustrés par des extraits de scénarios. Porté par les éditions LettMotif sur Ulule, ce guide s’adresse aux auteurs, étudiants et réalisateurs qui souhaitent maîtriser les codes de l’écriture pour l’écran.
29/10/2026, 13:30
En Occitanie, plus d’un tiers des librairies sont implantées en zone rurale. Leur présence contribue à la vie culturelle locale, mais leur situation économique apparaît plus fragile qu’ailleurs en France. Une étude publiée ce 22 octobre révèle des chiffres d’affaires inférieurs à la moyenne nationale, des stocks plus difficiles à financer et une forte dépendance au tourisme. Avec, pour les professionnels, une question : comment maintenir une activité à l’année lorsque les clients sont dispersés et les ventes très saisonnières ?
29/10/2026, 11:40
Ancienne officière de l’armée de l’Air, Cécile Mahon remet le Nautilus à flot avec aux commandes une sorcière claustrophobe, et des fae pour équipage. Elle finance sur Ulule une édition collector imprimée en France de La Forêt n’oublie pas, deuxième tome de sa trilogie Capitaine Watson. Après les ruines de la bibliothèque d'Alexandrie, cap sur Singapour, où l’autrice est allée en repérage avant l’écriture.
29/10/2026, 09:30
Jeux & Stratégie a marqué toute une génération. Le projet est aujourd’hui de la faire renaître en revue papier indépendante : une revue qui traite le jeu comme un objet culturel à part entière, au même titre que le cinéma, la littérature ou la bande dessinée. Qui part de lui pour parler de sciences, d’histoire, de culture et de société. Ni notes ni guide d’achat : des enquêtes, des analyses, des entretiens et des jeux inédits, pensés pour être joués, conservés et relus. Projet porté par la maison d’édition indépendante Les mille liens.
28/10/2026, 17:30
Après avoir cofondé le Festival du livre indépendant et politique (FLIP), Iris Delhoum & Elsa Pradier, éditrices, créent leur propre maison d’édition indépendante et engagée : les éditions Vents contraires. Cette maison s’appuie sur trois collections réunissant sciences sociales, critique politique et littérature, pour proposer un catalogue cohérent fondé sur des principes politiques solides. Projet porté Elsa Pradier et Iris Delhoum.
28/10/2026, 16:09
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