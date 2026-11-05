Les poèmes allaient disparaître des bus : les voyageurs ont gagné

Trente ans de poésie dans les transports de Vancouver ne s’achèveront pas faute de soutien. Après avoir envisagé de mettre fin à sa participation à Poetry in Transit, l’opérateur TransLink a accepté de poursuivre sa collaboration avec Books BC, l’association des éditeurs de Colombie-Britannique. Plus de 2.000 personnes avaient signé une pétition pour empêcher la disparition du dispositif, qui fait circuler les textes d’auteurs locaux dans les autobus.

La poésie restera à bord. Une semaine après l’annonce de possibles suppressions d’affiches littéraires, l’organisme de transports de la métropole canadienne a revu sa position. TransLink continuera de participer à Poetry in Transit, programme qui permet, depuis 1996, de lire des vers entre publicités et consignes pratiques.

La décision a été rapportée le 28 octobre par Quill & Quire. Elle intervient après une mobilisation de poètes, de lecteurs et d’usagers : une pétition avait réuni plus de 2.000 signatures. TransLink indique avoir réexaminé les espaces publicitaires disponibles sur son réseau et pris en compte les réactions reçues.

D’une disparition annoncée au maintien

Fin octobre, nous rapportions que Vancouvert ne renconduirait probablement pas le dispositif après la saison 2026-2027. Son partenaire historique lui avait fait savoir, plus tôt dans l’année, qu’il ne pourrait garantir son soutien au-delà de cette échéance. Le trentième anniversaire de l’initiative risquait alors de devenir son dernier.

L’affaire connaît désormais un autre dénouement : les discussions entre l’association et TransLink ont permis d’envisager la poursuite des affichages. Les modalités précises du partenariat ne sont cependant pas encore publiées.

Les défenseurs du projet s’étaient organisés au sein d’un comité de sauvegarde. Parmi eux figurait Elee Kraljii Gardiner, poète officielle de Vancouver, qui rappelait les liens créés autour des lectures publiques associées au programme. L’écrivain Rob Taylor expliquait de son côté que, dans des bus couverts de publicités et de messages de sécurité, ces quelques vers donnaient une raison de lever les yeux.

Le retournement réjouit Asna Shaikh, responsable de Poetry in Transit chez Books BC. « Nous sommes aux anges », a-t-elle déclaré, selon Quill & Quire. Elle souligne l’importance d’un programme qui met en avant des poètes de Colombie-Britannique publiés par des maisons canadiennes.

Une vitrine littéraire dans les autobus

Chaque année, Books BC invite les éditeurs du pays à présenter des textes d’auteurs installés dans la province. Un jury composé de deux poètes et d’un représentant de TransLink en retient dix. Ils sont imprimés sur des panneaux placés à l’intérieur des véhicules. La couverture du livre d’origine accompagne chaque extrait, reliant le poème lu pendant un trajet au recueil dont il provient.

Les affiches demeurent un an dans les autobus de Vancouver. Les textes peuvent ensuite poursuivre leur parcours dans les véhicules de BC Transit, qui dessert d’autres territoires de la province. Le programme occupe aussi des abribus lors de la campagne de lancement annuelle, en septembre.

Pour son édition anniversaire 2026-2027, Books BC a choisi notamment George Bowering, dont un poème est tiré de Pearl (Talonbooks), Eve Joseph, représentée par Dismantling (Anvil Press), et Jónína Kirton, publiée par Talonbooks dans Save Your Prayers – Send Money. Dix auteurs au total composent cette sélection, qui associe écrivains et catalogues de plusieurs maisons.

Un financement dont les détails restent à préciser

Créée en 1996 à l’initiative de la poète Sandy Shreve, l’opération avait d’abord bénéficié de l’appui de BC Transit. Trois ans plus tard, sa gestion avait été confiée à l’organisation des éditeurs de la province. Books BC la présente comme la plus ancienne initiative canadienne de poésie dans les transports publics.

La contribution de TransLink ne se limite pas nécessairement à un versement d’argent : elle comprend notamment la mise à disposition d’espaces d’affichage, ressources que l’entreprise pourrait réserver à ses propres messages ou commercialiser. Le coût exact de cette participation n’a pas été communiqué dans les annonces examinées.

Pour les maisons sélectionnées, l’intérêt est concret. Leurs recueils rencontrent des voyageurs qui ne cherchaient pas spécialement un livre de poésie, et leurs couvertures deviennent visibles hors des librairies. La décision de TransLink garantit la poursuite du partenariat annoncée fin octobre ; sa durée et ses conditions financières devront encore être précisées.

Crédits photo : Poetry in Transit

Par Cécile Mazin

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