Murdle : sept nouveaux livres et un contrat à sept chiffres pour G. T. Karber

Le succès de Murdle continue de faire les affaires de G. T. Karber. Le 27 octobre 2026, Publishers Weekly annonçait la signature d’un contrat portant sur sept nouveaux livres, acquis par Tytora, le label que St. Martin’s Publishing Group vient de créer pour les ouvrages de jeux et d’énigmes.

L’opération représente une somme à sept chiffres en dollars, sans que son montant exact ait été communiqué. Courtney Littler, directrice éditoriale de Tytora, a négocié l’acquisition des droits mondiaux auprès de Melissa Edwards, de l’agence Stonesong, dans le cadre d’une soumission exclusive.

Un premier titre est annoncé : Merry Murdle: Ghosts of Christmas, attendu à l’automne 2027. Les droits britanniques ont été acquis par Cindy Chan, chez Profile Books.

L’éditeur envisage déjà de décliner Murdle sous d’autres formes. Le contrat doit permettre de développer de nouveaux types de casse-têtes, de formats et de genres, parmi lesquels figure la romantasy. Aucune présentation détaillée de cette éventuelle orientation n’accompagne toutefois l’annonce.

Des crimes à résoudre, crayon en main

Le principe de Murdle repose sur une mécanique familière aux amateurs d’enquêtes, mais rarement poussée aussi loin dans le livre de jeux. Chaque énigme propose un meurtre fictif à élucider, avec des suspects, des lieux, des armes possibles et des indices à confronter.

Plutôt que de suivre les déductions d’un détective, le lecteur doit établir lui-même les correspondances. Les informations fournies permettent de compléter une grille logique et de parvenir, par élimination, à la solution.

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Ces ouvrages ne fonctionnent donc pas comme des romans policiers classiques. L’intrigue sert de cadre à une succession de problèmes dont la résolution constitue l’essentiel de l’expérience de lecture. Les différents mystères s’inscrivent dans un univers récurrent, peuplé de personnages et de références que les habitués peuvent retrouver d’un volume à l’autre.

La formule a rencontré un succès commercial considérable. D’après les chiffres communiqués par l’éditeur, les livres de G. T. Karber ont dépassé quatre millions d’exemplaires vendus dans le monde. En France, Marabout publie depuis avril 2024 Murdle Tome 1 : 100 mystères pour tous les niveaux à résoudre, en faisant appel à votre logique : près de 28.714 exemplaires vendus (données Edistat).

Cette réussite explique l’intérêt porté à la poursuite de la collection, mais aussi à son élargissement. Le nouveau contrat ne se limite plus à reproduire le fonctionnement des premiers recueils : Tytora souhaite exploiter les possibilités offertes par cet univers pour développer d’autres formes de jeux et de publications.

Il reste néanmoins impossible de préciser ce que recouvriront les six autres titres achetés. Leur contenu, leur présentation et leurs dates de publication n’ont pas été dévoilés.

Un label créé autour des livres de jeux

Cette acquisition survient seulement quelques jours après la naissance officielle de Tytora. Le 21 octobre, St. Martin’s Publishing Group avait présenté ce nouveau label consacré aux casse-têtes, aux ouvrages interactifs et aux différentes formes de divertissement imprimé.

La structure doit publier entre 24 et 30 nouveautés par an à partir de 2027. Elle est dirigée par Nichole Argyres et Courtney Littler, deux responsables éditoriales qui ont déjà travaillé sur Murdle et connaissent les ressorts commerciaux de cette catégorie.

Leur expérience ne se limite pas à la série de G. T. Karber. L’équipe a également accompagné des publications liées à Minute Cryptic, ainsi que des ouvrages de mots croisés associés au New York Times Games.

Tytora entend réunir sous une même marque plusieurs familles de jeux, des énigmes logiques aux activités reposant sur les mots, en passant par les livres interactifs. Son programme pourrait également comprendre des publications de fiction et de non-fiction liées à ces pratiques.

Le pari repose sur un format qui conserve un avantage distinctif : le livre propose une activité autonome, sans écran ni connexion. Le lecteur peut progresser à son rythme, revenir sur ses hypothèses et mesurer immédiatement le résultat de ses déductions.

Un secteur qui attire les grands groupes

L’investissement de St. Martin’s intervient dans un marché où certains ouvrages de jeux enregistrent des performances remarquées. Lors du lancement de Tytora, Publishers Weekly soulignait notamment l’importance prise par ce secteur dans les résultats de plusieurs groupes américains. David Shelley, directeur général de Hachette Book Group, avait ainsi associé une partie de la croissance de 4 % des ventes du troisième trimestre 2026 à la demande pour des titres comme Murdoku et The Killer Isn't Alice.

Chez St. Martin’s, la création d’un label spécialisé traduit la volonté de donner une place éditoriale identifiée à ces publications, plutôt que de les répartir entre différentes collections. Le contrat conclu avec G. T. Karber fournit à cette nouvelle structure une série déjà reconnue et un programme de plusieurs livres. Son extension vers d’autres genres reste cependant à définir.

Pour le moment, un seul ouvrage dispose d’un titre et d’une fenêtre de publication confirmés : Merry Murdle: Ghosts of Christmas, annoncé pour l’automne 2027.

Crédits photo : G. T. Karber

Par Clotilde Martin

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