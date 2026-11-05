La reine espagnole des romans d'amour rejoint la Bibliothèque nationale d'Espagne

Quarante-cinq chemises remplies de manuscrits, des romans sentimentaux, des nouvelles et des récits courts : le ministère espagnol de la Culture a décidé de faire entrer dans les collections nationales une partie des archives de María Mercedes Ortoll. L’ensemble, proposé aux enchères à Madrid, a été acquis pour 3000 €, auxquels s’ajoutent les frais de vente et la TVA.

L’opération a été officialisée par un arrêté du 9 octobre 2026, publié le 27 octobre au Boletín Oficial del Estado, le journal officiel espagnol. Elle concerne le lot 293 d’une vente organisée le 24 septembre par la maison El Remate.

Le catalogue cité par l’administration présente ces archives sous la rubrique consacrée à la littérature féminine et au roman sentimental. Il s’agit de textes autographes et dactylographiés, rédigés entre 1935 et 1963, réunis dans 45 dossiers de petit format. Aucun inventaire détaillé n’accompagne toutefois la décision ministérielle.

Impossible, à ce stade, de déterminer combien d’œuvres distinctes composent ce fonds, ni lesquelles ont été publiées. Les 45 chemises mentionnées ne correspondent donc pas nécessairement à autant de livres.

L’État intervient pendant la vente

Pour obtenir ces documents, les autorités espagnoles ont exercé leur droit de préemption, désigné en droit local par l’expression derecho de tanteo. Cette procédure permet à l’administration d’acquérir un bien proposé aux enchères, dans les conditions prévues par la législation sur le patrimoine historique.

L’intervention repose sur l’article 38 de la loi espagnole du 25 juin 1985 relative au patrimoine historique, complétée par les dispositions du décret royal du 10 janvier 1986.

Le 15 septembre, la commission chargée de la qualification, de l’évaluation et de l’exportation des biens du patrimoine historique espagnol avait rendu un avis favorable. La Direction générale du patrimoine culturel et des beaux-arts a ensuite transmis sa proposition le 27 septembre.

L’arrêté fixe le prix d’acquisition à 3000 €, hors dépenses annexes et taxe sur la valeur ajoutée. Il prévoit également le dépôt des pièces à la Bibliothèque nationale d’Espagne, chargée de leur inscription à l’inventaire des biens appartenant à l’État.

Le texte est signé, par délégation du ministre de la Culture, par le secrétaire d’État Jordi Martí Grau. Il ne précise pas si d’autres institutions ou collectionneurs avaient manifesté leur intérêt pour le lot.

Près de trente années d’écriture

Le fonds couvre une période particulièrement longue, de 1935 à 1963, mais les informations disponibles sur María Mercedes Ortoll restent limitées. La décision officielle la présente comme une écrivaine et rattache sa production au roman sentimental, sans fournir d’éléments biographiques ni de bibliographie.

Cette absence de précisions n’enlève rien à la nature de l’acquisition : l’État ne rachète pas un exemplaire imprimé, mais un ensemble de documents de travail dont la composition exacte reste à établir.

La distinction est importante. Les manuscrits autographes permettent d’étudier l’écriture telle qu’elle a été couchée sur le papier par leur auteur, tandis que les tapuscrits peuvent conserver d’autres états d’un texte. Encore faut-il pouvoir les comparer, identifier leurs éventuelles corrections et déterminer leur place dans le processus éditorial.

Dans le cas de María Mercedes Ortoll, l’arrêté ne permet pas de savoir si ces dossiers rassemblent des œuvres achevées, des versions préparatoires ou des récits restés inédits. Il ne donne pas davantage d’indications sur les éventuels éditeurs auxquels les textes auraient été soumis.

La présence de romans, de contes et de formes narratives plus brèves laisse néanmoins apparaître une activité d’écriture qui ne se limite pas à un seul format. Le classement chronologique et matériel de ces pièces pourrait contribuer à mieux la documenter, une fois les archives examinées.

Des documents désormais destinés à la conservation publique

L’affectation à la Bibliothèque nationale d’Espagne constitue l’autre élément important de cette opération. L’établissement a notamment pour mission de réunir, conserver et rendre accessible le patrimoine bibliographique et documentaire du pays.

Son département chargé des acquisitions et de l’enrichissement des collections intervient dans le développement des fonds, notamment par des achats et des dons.

L’entrée des archives d’Ortoll élargit ainsi les documents susceptibles d’être conservés et étudiés au sein de l’institution. Elle concerne une production romanesque associée à la littérature populaire, dont les manuscrits peuvent apporter des renseignements distincts de ceux fournis par les seules éditions imprimées.

Les informations disponibles ne permettent toutefois pas d’établir le caractère exceptionnel de ce fonds, ni de comparer son importance à celle d’autres ensembles consacrés au roman sentimental espagnol.

L’arrêté ne mentionne pas non plus de calendrier pour le classement, la consultation ou une éventuelle numérisation. Il impose en revanche son dépôt à la Bibliothèque nationale, ainsi que son inscription à l’inventaire du patrimoine mobilier de l’État.

Pour 3000 €, l’Espagne a donc acquis un ensemble de manuscrits couvrant près de trente ans de production littéraire. La portée documentaire de ces 45 dossiers pourra être précisée lorsque leur contenu aura fait l’objet d’un inventaire.

Par Clément Solym

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