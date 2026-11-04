Tinto Brass, le cinéaste qui faisait rougir les écrivains

Pour convaincre des producteurs de financer son adaptation de Jun'ichirō Tanizaki, Tinto Brass aurait employé un argument décisif : l'écrivain japonais était prix Nobel de littérature. Petit problème, Tanizaki n'avait jamais reçu la distinction. Le cinéaste raconte lui-même cette supercherie dans ses mémoires. Le film finit par se faire, après 20 ans de démarches. Une manière bien à lui de défendre les grandes lettres.

Sorti en 1983, La Clé (La chiave) adapte Kagi, roman publié en 1956. Un universitaire vieillissant et son épouse entretiennent chacun un journal intime, sachant parfaitement que l'autre le lira en cachette. La jalousie devient un jeu dangereux, l'écriture une arme de séduction. Tinto Brass transporte l'intrigue du Japon à Venise, en 1940, et confie à Stefania Sandrelli le rôle féminin principal. Le succès est considérable.

Le lecteur français connaît ce texte sous le titre La Clef, dans une traduction d’Anne Bayard-Sakai, mais aussi sous celui de La Confession impudique, traduit par Gaston Renondeau. Là où Tanizaki construit un duel par journaux interposés, le cinéaste multiplie photographies, miroirs et regards indiscrets. Le voyeurisme, déjà inscrit dans l'écriture, devient sa principale affaire de cinéma.

Un goût certain pour les détournements

La littérature n'entre pourtant pas dans sa filmographie avec Tanizaki. Dès 1967, Col cuore in gola, sorti en France sous le titre En cinquième vitesse, s'inspire librement du roman policier Il sepolcro di carta, de Sergio Donati. Tourné à Londres avec Jean-Louis Trintignant et Ewa Aulin, ce thriller psychédélique emprunte au pop art et à la bande dessinée. Tinto Brass sollicite même Guido Crepax, le créateur de Valentina, pour dessiner des séquences d'action destinées à servir de storyboards.

Le film a retrouvé les honneurs de la Mostra de Venise en septembre 2026, avec une restauration présentée en 4K. Une reconnaissance tardive du cinéaste expérimental, longtemps éclipsé par sa célébrité érotique.

En 1976, Salon Kitty, également connu en France sous le titre Les Nuits chaudes de Berlin, naît d'un ouvrage du journaliste allemand Peter Norden, paru en 1970. Le livre avait été publié en français dès 1971 aux Presses de la Cité, sous le titre Espionnage sur l'oreiller. Salon Kitty, Berlin 1940-1943, dans une traduction signée R. Jouan. L'histoire : un établissement berlinois transformé par les nazis en instrument d'espionnage sexuel. Tinto Brass en tire une fresque outrancière sur les rapports entre désir, surveillance et pouvoir.

Changement de siècle, de décor et de ton avec Miranda (1985). L'Italien reprend La Locandiera, comédie de Carlo Goldoni créée au XVIIIe siècle, et installe son aubergiste dans l'Italie des années 1950. Serena Grandi succède à Mirandolina, héroïne qui prend plaisir à déjouer les prétentions masculines. La pièce, publiée chez Gallimard en Folio théâtre dans la traduction de Gérard Luciani, est moins une curiosité patrimoniale qu'une comédie sur le pouvoir de séduire et celui de résister.

Il pousse encore le déplacement avec Paprika (1991), librement inspiré des Mémoires de Fanny Hill, femme de plaisir, de John Cleland, roman libertin publié en 1748. La Londres du XVIIIe siècle cède la place aux maisons closes italiennes des années 1950, à la veille de leur fermeture légale. Debora Caprioglio incarne une jeune femme qui découvre, dans la prostitution, un univers de rapports marchands et de désirs contradictoires. Le texte de Cleland se lit en français, notamment dans la traduction historique d'Isidore Liseux, reprise aux éditions La Différence en 2006.

Moravia, le roman noir et le retour à Senso

Au milieu de cette filmographie volontiers exubérante, Snack Bar Budapest (1988) mérite une halte. C'est une adaptation du roman éponyme de Marco Lodoli et de la poétesse Silvia Bre, publié en Italie en 1987. Giancarlo Giannini et Philippe Léotard évoluent dans un univers de délinquance, de prostitution et de projets immobiliers délirants, sous des couleurs de bande dessinée noire. Le livre est paru en France aux éditions Les Allusifs en 2010, traduit par Lise Chapuis.

En 1994, L'Homme qui regarde (L'uomo che guarda) emprunte son titre et sa matière à Alberto Moravia. Le romancier italien avait publié ce récit en 1985, explorant les tourments d'un homme fasciné par le voyeurisme, pris entre sa femme et son père. En français, le roman paraît chez Flammarion dès 1986, dans une traduction de René de Ceccatty. Moravia y dissèque le désir autant que la jalousie et les humiliations familiales, Tinto Brass en retient surtout les possibilités offertes par le regard.

Enfin, Senso '45 (2002) revient à une nouvelle de Camillo Boito, publiée en 1883 et déjà adaptée par Luchino Visconti en 1954. Tinto Brass déplace l'action de la Vénétie de 1866 vers les derniers mois de la Seconde Guerre mondiale. Une aristocrate, un officier allemand, la passion, la trahison : l'histoire demeure, mais la violence du contexte politique et la crudité des images changent de nature.

Pour remonter au texte, deux éditions françaises : Senso, chez Sillage, traduit par Monique Baccelli (2008), et Senso et autres nouvelles vénitiennes, dans une édition bilingue établie et traduite par Marguerite Bordry, publiée chez Sorbonne Université Presses en 2020.

Caligula le révolté

On arrive enfin à Caligula. Sorti en 1979, ce péplum démesuré repose sur un scénario de l'écrivain américain Gore Vidal, et non sur la pièce d'Albert Camus, dont il ne constitue pas une adaptation.

Malcolm McDowell, Helen Mirren, Peter O'Toole et John Gielgud composent une distribution peu commune. Le tournage vire à la guerre d'auteurs : Vidal et Brass se disputent la maîtrise de l'œuvre, puis le producteur Bob Guccione fait tourner des séquences pornographiques à l'insu du réalisateur. Écarté du montage, Brass désavoue le résultat.

Ce conflit résume une partie de son parcours : né Giovanni Brass à Milan en 1933, élevé à Venise, il étudie le droit avant de rejoindre Paris et la Cinémathèque française. Il travaille ensuite auprès de réalisateurs comme Roberto Rossellini et Joris Ivens. Son premier long métrage, Chi lavora è perduto (1963), attaque les conformismes de l'Italie du miracle économique. Ça ira (1964), film de montage consacré aux révolutions, et ses œuvres expérimentales de la fin des années 1960 témoignent d'un cinéaste anarchisant, volontiers hostile à l'autorité.

L'érotisme devient progressivement sa marque de fabrique, avec ses succès, ses provocations et ses accusations récurrentes de voyeurisme complaisant. Sa première épouse, Carla Cipriani, morte en 2006, participe à plusieurs scénarios et accompagne durablement son travail. Affaibli depuis un accident vasculaire cérébral survenu en 2010, le cinéaste s'était éloigné des plateaux. Sa mort a été annoncée par son épouse Caterina Varzi et ses enfants, Bonifacio et Beatrice.

Crédits photo : le réalisateur italien Tinto Brass, photographié en 1990 (Gorupdebesanez, CC BY-SA 3.0)

Par Hocine Bouhadjera

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