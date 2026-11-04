Des tombeaux mérovingiens aux fouilles assistées par l’intelligence artificielle, l’archéologie a mis des siècles à devenir « une science ». Elle a servi des rois, des empires et des idéologies, il n'y a que du présent. Dans son Histoire de l’archéologie, François Djindjian raconte cette aventure intellectuelle, avec ses découvertes, ses aveuglements et ses batailles.

L’archéologue devant une tombe royale, le pinceau à la main, à quelques centimètres d’une découverte qui bouleversera l’histoire ? L’une des grandes révolutions de la discipline s’est jouée dans un musée de Copenhague. À partir de 1817, Christian Thomsen classe ses collections selon trois âges : la pierre, le bronze et le fer. Des millénaires reçoivent un nom, donc une existence.

Un des apports de cette riche synthèse : découvrir que la connaissance du passé s’est aussi construite dans les vitrines, les bibliothèques, les laboratoires, et au milieu d’interminables querelles... Il a fallu des générations pour admettre l’ancienneté de l’humanité, déchiffrer des écritures disparues ou comprendre qu’un texte antique, même prestigieux, ne constituait pas une preuve irréfutable. Heinrich Schliemann a longtemps cherché la Troie d’Homère.

François Djindjian, préhistorien et ancien président de l’Union internationale des sciences préhistoriques et protohistoriques, raconte les progrès, les approches d’une discipline, mais montre aussi ses compromissions. Gustav Kossinna met l’archéologie au service du nationalisme allemand. Nicolas Marr entend l'accorder au marxisme soviétique. En Ukraine, les purges staliniennes des années 1930 frappent les chercheurs eux-mêmes.

Le capitalisme contemporain n’est pas tout à fait épargné : mécénat intéressé, opérateurs privés, marketing scientifique et course à la carrière trouvent leur place dans l’analyse. Mais là où les grandes idéologies politiques sont examinées de front, les logiques économiques actuelles restent davantage décrites dans leurs effets que questionnées dans leurs fondements. Comme si le pouvoir de l’argent méritait une fouille un peu moins profonde que celui des États.

Les musées ont également leur histoire politique : jusqu’aux années 1930, des accords prévoyaient que les objets découverts lors de certaines campagnes de fouilles soient partagés entre le pays d’accueil et celui qui organisait les recherches. Le British Museum, le Louvre et d’autres grandes institutions européennes s’enrichissent ainsi de collections considérables. François Djindjian rappelle toutefois que ces établissements ont aussi préservé des vestiges menacés par les pillages et les destructions.

Autre métamorphose, moins romanesque mais décisive, l’archéologie préventive. Avant qu’une route, un immeuble ou une ligne ferroviaire ne bouleverse le sous-sol, les spécialistes interviennent. Les découvertes se multiplient, les méthodes s’affinent, les métiers se professionnalisent.

Et voici désormais la 3D, les analyses isotopiques, les bases de données et l’intelligence artificielle. Djindjian ne conteste pas leur apport. Il redoute plutôt que ces instruments deviennent des « boîtes noires » entre les mains de chercheurs insuffisamment formés.

On apprend aussi que bien avant de fouiller l’Antiquité, on fouillait déjà dans l’Antiquité. Le livre réserve aussi de belles rencontres : Jean Potocki, l’auteur du Manuscrit trouvé à Saragosse, fut également historien de l’Antiquité, auteur d’un atlas archéologique de la Russie et chef d’une mission scientifique envoyée vers la Chine en 1805. Jacques de Morgan, lui, prospectait l’étain en Malaisie avant de diriger les Antiquités égyptiennes et de fouiller Suse, en Perse. On découvre encore Raymond Vaufrey et ses travaux sur les éléphants nains des îles méditerranéennes, les relations difficiles entre égyptologues et préhistoriens, ou les débats acharnés autour de l’existence d’un « homme tertiaire ».

L’érudition est considérable, sans étouffer la curiosité. On referme le livre avec quelques certitudes en moins, beaucoup de questions nouvelles et une furieuse envie d’aller regarder ce qui se cache sous nos pieds.