Les éditions Rivka ferment : un Grand Prix de l’Imaginaire, sept ans d’aventure

« C'est le cœur lourd que nous vous annonçons aujourd'hui la fermeture prochaine des éditions Rivka », partage la maison spécialisée dans la fantasy et la science-fiction annonce la fin de son activité. Une décision prise dans un contexte économique qu'elle juge désormais incompatible avec sa manière de travailler : publier peu de livres, mais leur accorder du temps.

Un modèle mis en échec

« Vous le savez, 2026 a été une année bien sombre pour le monde de l'édition », écrit Rivka, qui pointe notamment « la fragilisation des librairies, petites et grandes » et « le changement des habitudes d'achat de livres ». Deux phénomènes dont la maison affirme avoir subi des répercussions particulièrement lourdes.

À ces difficultés s'ajoute une troisième : « La nouveauté est devenue le maître-mot, et les titres sortis il y a 6 mois seulement peinent à trouver leur place. »

Son modèle économique reposait sur une idée simple : « Publier un petit nombre d'ouvrages par an pour pouvoir donner à chacun le meilleur accompagnement possible, sur le long-terme. » Et d'ajouter : « Face à ces défis, il est devenu difficile de nous projeter dans l'avenir avec la sérénité nécessaire », reconnaît la maison.

Une étude présentée en juin 2026, lors des Rencontres nationales de la librairie, révélait que le nombre de titres publiés en France avait augmenté de 57 % en vingt-cinq ans. Le mouvement s'est toutefois infléchi récemment : selon le Syndicat national de l'édition, le nombre de nouveautés a diminué de 19,2 % entre 2019 et 2025.

La situation des points de vente apporte un autre éclairage : sur les quatre premiers mois de 2026, l'Observatoire du Syndicat de la librairie française constatait un recul des ventes de 2,9 % en valeur et de 3,3 % en volume dans son panel de librairies indépendantes. À la baisse de l'activité s'ajoutait la hausse des charges d'exploitation.

Une vingtaine de romans et un Grand Prix de l'Imaginaire

Lancée en 2020 par Milena Schwarzberg, et installée à Meudon, dans les Hauts-de-Seine, Rivka s'était spécialisée dans les littératures de l'imaginaire destinées notamment aux adolescents et aux jeunes adultes. Son catalogue privilégiait la fantasy et la science-fiction, avec un soin accordé à la fabrication des ouvrages : couvertures rigides, jaquettes illustrées et éditions enrichies.

Parmi ses titres figurent la trilogie Gods of Men, de Barbara Kloss, la saga de fantasy historique Le Lys de feu, de Jacquelyn Benson, ou encore La Voleuse des toits, de Laure Dargelos.

Selon les données Edistat, les trois tomes de Gods of Men totalisent 21.831 exemplaires vendus. À ces résultats s'ajoutent ceux des éditions de poche, publiées chez J'ai Lu depuis septembre 2025 : 9051 exemplaires supplémentaires pour les trois volumes.

En 2022, Prospérine Virgule-Point et la Phrase sans fin de Laure Dargelos avait par ailleurs remporté le Grand Prix de l'Imaginaire dans la catégorie roman jeunesse francophone. Le roman avait également remporté le PLIB 2022, Prix littéraire de l'Imaginaire Booksphère.

Rivka annonce que l'ensemble de ses ouvrages restera proposé jusqu'au 31 décembre 2026 sur sa boutique en ligne et en librairie, sous réserve des disponibilités. « Si vous souhaitez compléter votre collection Rivka et nous soutenir une dernière fois, c'est le moment ou jamais. » La maison prévient qu'aucune réimpression ne sera lancée lorsque les stocks d'un titre seront épuisés.

La maison finit par remercier toutes celles et ceux qui ont accompagné son activité, mais pas seulement : « Nous aurons tout de même une dernière (bonne) nouvelle à vous annoncer d'ici peu, alors on vous dit à bientôt ! »

Par Hocine Bouhadjera

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