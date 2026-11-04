Le prix de Flore 2026 pour Mais que fait ce sang sur le pull de Jennifer ?

Lucie Rico l'a emporté par sept voix contre cinq face à Iman Ahmed, révèle Livres Hebdo, dont le rédacteur en chef, Jacques Braunstein, siège au jury du prix. La lauréate, née à Perpignan en 1988, succède à Rebeka Warrior, distinguée en 2025 pour Toutes les vies (Stock).

La proclamation s'est tenue ce 4 novembre au célèbre café de Saint-Germain-des-Prés, le jour même où Yannick Haenel remportait le prix Femina, dont Lucie Rico était également finaliste.

Un pull taché de sang, une phrase inachevée

Publié chez P.O.L, Mais que fait ce sang sur le pull de Jennifer ? part d'un incident presque dérisoire : la touche « point » du clavier de Jennifer cesse de fonctionner. Pour cette femme chargée de retranscrire des réunions professionnelles, notamment autour de plans de licenciement, la panne complique sérieusement le travail. Puis une phrase surgit, sans qu'elle parvienne à en retrouver la fin.

Le souvenir la ramène à son enfance, devant une cassette d'Autant en emporte le vent. Vivien Leigh et Clark Gable s'apprêtent à s'embrasser lorsqu'une personne interrompt le film. Dans cette scène incomplète apparaissent son grand-père, un petit pull jaune et une mystérieuse tache de sang. Jennifer retourne alors à Perpignan, déterminée à reconstituer le décor de cet épisode oublié, jusqu'à reconstruire l'appartement familial.

Le roman emprunte au récit policier ses indices, ses fausses pistes et ses reconstitutions. Mais son enquête porte autant sur les faits que sur la manière dont les souvenirs se fabriquent, se déforment ou disparaissent. Lucie Rico joue avec les lacunes de la mémoire, les récits familiaux et les défaillances du langage.

Son titre lui-même possède une histoire cinématographique. Il fait référence à Perché quelle strane gocce di sangue sul corpo di Jennifer ?, un giallo italien de Giuliano Carnimeo sorti en 1972. L'écrivaine avait d'ailleurs confié à ActuaLitté, lors d'un entretien accordé en septembre, son intérêt pour ce cinéma policier italien aux images outrancières. Un projet de roman inspiré de Dario Argento avait précédé celui de Jennifer, avant qu'elle ne réemploie son titre pour cette nouvelle histoire.

À propos de son travail sur les souvenirs, elle nous expliquait : « Je pense que dire quelque chose, c'est déjà le transformer. » Une réflexion qui traverse ce troisième livre, où retrouver le passé ne signifie jamais le reproduire exactement.

Le 7 octobre, Lucie Rico avait remporté le prix Blù Jean-Marc Roberts, doté de 5000 €, pour ce même roman. Le livre figurait également dans les sélections des prix Médicis, Décembre, Wepler et Femina, ainsi que dans celle du prix Roman des étudiants France Culture 2026. Mais que fait ce sang sur le pull de Jennifer ? s'est déjà écoulé à près de 12.000 exemplaires, selon Edistat.

Lucie Rico avait fait ses débuts chez P.O.L en 2020 avec Le Chant du poulet sous vide, une fable grinçante autour d'une jeune femme héritant d'un élevage de volailles et chargée d'écrire des biographies de poulets. Le roman lui avait valu le prix du Roman d'écologie en 2021, ainsi que le prix du Cheval Blanc.

Deux ans plus tard, GPS racontait la disparition d'une femme dont la position géographique continuait pourtant de s'afficher sur le téléphone d'une amie. Ce deuxième livre avait reçu la mention spéciale du prix Wepler-Fondation La Poste en 2022. Scénariste et réalisatrice, Lucie Rico poursuit ainsi une œuvre où les technologies ordinaires, les récits intimes et les codes du suspense se rencontrent.

32 ans de littérature à Saint-Germain-des-Prés

Cette édition 2026 se distinguait par une dernière sélection exclusivement féminine. Créé en 1994 par Carole Chrétiennot et Frédéric Beigbeder, le prix de Flore distingue chaque année une autrice ou un auteur dont le jury salue l'originalité et la promesse littéraire. Françoise Sagan avait été la marraine de sa première édition.

Le jury 2026 réunit douze membres : Frédéric Beigbeder, Jacques Braunstein, rédacteur en chef de Livres Hebdo, Manuel Carcassonne, Carole Chrétiennot, Michèle Fitoussi, François Reynaert, Jean-Pierre Saccani, Bertrand de Saint-Vincent, Christophe Tison, Philippe Vandel, Jean-René van der Plaetsen et Arnaud Viviant.

La récompense s'accompagne d'une dotation de 6150 €, ainsi que d'un avantage propre au café parisien : pendant un an, Lucie Rico aura droit à un verre quotidien de pouilly-fumé, servi dans un verre gravé à son nom.

L'an dernier, le jury avait couronné Rebeka Warrior, également connue sous le nom de Julia Lanoë, pour Toutes les vies, son premier roman, consacré à l'amour, à la maladie et au deuil.

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Crédit photo : Lucie Rico lors de la manifestation Le Livre à Metz en 2023 (G. Garitan, CC BY-SA 4.0)

Par Hocine Bouhadjera

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