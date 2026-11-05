Moins de kilomètres et plus de rencontres : pour les auteurs, le livre se met au vert

Un outil né ailleurs, adapté aux rencontres littéraires

La plateforme CooProg ne fait pas ses débuts en 2026. Son origine remonte aux échanges engagés en octobre 2022 autour de la transition écologique du spectacle vivant. Développée avec l’Office national de diffusion artistique (Onda), elle a été lancée dans ce secteur en octobre 2023. Le réseau Zone Franche a ensuite participé à son adaptation aux musiques actuelles, dont le volet a été lancé à l’été 2025.

Pour le livre, la Fédération interrégionale du livre et de la lecture (Fill) et ses structures régionales membres ont adapté l’outil aux usages des festivals, bibliothèques et librairies : catégories de rencontres, fiches spécifiques et essais avec des professionnels. En rejoignant un dispositif existant, elles pourront également partager la maintenance et les futurs développements avec d’autres secteurs culturels. Une coopération entre disciplines qui prolonge celle recherchée entre organisateurs.

Le service est gratuit, libre et open source. Son fonctionnement repose sur une règle : chaque établissement décide de ce qu’il partage. L’objectif n’est pas d’uniformiser les choix éditoriaux, mais de faire dialoguer les programmations.

Les organisateurs d’abord, les auteurs ensuite ?

Qui peut participer ? Les manifestations littéraires, bibliothèques, médiathèques, librairies et autres lieux qui organisent des rencontres autour du livre. Le but est de les rapprocher sans leur imposer les mêmes formats d’événements.

Une limite a été précisée pendant la présentation : dans le volet Livre et Lecture, seuls les organismes de diffusion peuvent, pour l’instant, créer un compte. Les auteurs et autrices n’y ont pas d’accès direct. Dans le spectacle vivant et les musiques actuelles, les équipes artistiques disposent déjà de cette possibilité. La Fill n’exclut pas de faire évoluer cette règle.

Cette restriction vise à éviter que CooProg devienne un catalogue d’offres sans calendrier. Chaque projet doit s’appuyer sur au moins une date : c’est à partir de cette première invitation que d’autres partenaires peuvent se manifester.

Un même compte donne accès à plusieurs domaines, au choix : livre et lecture, spectacle vivant et musiques actuelles. Mais leurs projets restent distincts : les propositions littéraires ne s’affichent pas automatiquement parmi les spectacles ou les concerts.

Une invitation, plusieurs possibilités de rencontre

Prenons un cas concret. Un festival accueille une autrice pour un atelier d’écriture. Il crée une fiche décrivant l’intervenante, l’œuvre et l’activité. Il peut présenter ce seul atelier ou signaler d’autres formats possibles, comme une lecture ou une discussion thématique. Une proposition précise peut donc devenir le point de départ de plusieurs rendez-vous.

Plus la fiche est documentée, plus elle sera facile à retrouver grâce aux critères de recherche. L’organisateur indique la première date puis partage son projet avec d’autres établissements, même non inscrits sur CooProg. Cette circulation en amont laisse le temps de trouver des lieux d’accueil supplémentaires avant de figer tout le calendrier.

La démarche fonctionne aussi dans l’autre sens. Une bibliothèque repère, grâce aux filtres, un auteur attendu dans sa région. Elle consulte le projet, visualise les étapes envisagées et signale son intérêt. Cela ne vaut pas réservation : les structures doivent encore convenir d’une date et des modalités de la rencontre.

Des calendriers partagés, jusqu’à plusieurs ateliers par jour

Une fois les partenaires réunis, un calendrier commun distingue les dates confirmées des options et les journées d’indisponibilité. Les utilisateurs peuvent ajouter un rendez-vous pour leur établissement ou pour un autre lieu. Une carte situe les étapes et rend visibles les rapprochements possibles. Une même fiche peut ainsi réunir plusieurs tournées, chacune avec ses propres dates et partenaires.

Le volet littéraire comporte une adaptation pratique : une même intervention peut être programmée plusieurs fois dans la journée. Une autrice peut animer un atelier le matin, puis le reprendre l’après-midi avec un autre groupe. Une simple date sur un calendrier ne suffirait pas à rendre compte de cette programmation.

Un espace de discussion conserve les échanges et les modifications. Le tableau de bord rassemble les projets déposés, ceux qui intéressent une structure et ceux qu’elle a effectivement programmés. L’intérêt tient à cette centralisation plutôt qu’à chaque fonctionnalité prise séparément. Le suivi des modifications permet aussi de retrouver l’historique d’un projet quand plusieurs établissements interviennent.

Des kilomètres en moins ? Un objectif, pas encore un bilan

En rapprochant les invitations dans le temps et dans une même zone géographique, les organisateurs espèrent éviter à un auteur plusieurs allers-retours. Une économie de temps est envisageable, sans qu’aucune réduction des frais de déplacement ait été chiffrée pendant la présentation.

Un simulateur doit estimer les émissions de gaz à effet de serre évitées et suggérer, à partir des lieux renseignés, un itinéraire plus cohérent. Mais la méthode de calcul n’a pas été détaillée au cours de la démonstration : ces estimations doivent être présentées avec prudence. Elles ne constituent pas, à elles seules, un bilan carbone complet d’une manifestation.

Aucun résultat propre au nouveau volet littéraire n’a été fourni : ni tournées déjà mutualisées, ni kilomètres réellement économisés, ni réduction globale des émissions. L’effet écologique reste à mesurer lorsque les organisateurs auront adopté la plateforme. Le nombre de structures inscrites dans le seul domaine du livre n’a pas non plus été communiqué lors de ce lancement.

La technique ne fera pas tout

La prise en main représente un défi. Pour un festival accueillant des dizaines d’auteurs, renseigner chaque fiche séparément peut vite devenir fastidieux. La Fill a annoncé un tableur, encore en cours de finalisation, destiné à simplifier l’importation des programmations. Des webinaires, des ateliers d’initiation et un guide d’utilisation doivent également accompagner les professionnels. Leur calendrier précis n’a pas été donné pendant la présentation.

Reste l’essentiel : se concerter suffisamment tôt. CooProg ne négocie ni les conditions d’intervention ni les modalités matérielles des rencontres. Il met en relation des intentions qui, jusque-là, pouvaient s’ignorer. Aux libraires, bibliothécaires et organisateurs de festivals de s’en emparer ; aux auteurs et éditeurs d’en apprécier progressivement les effets sur la circulation des œuvres.

Dans un contexte où l’inflation pèse sur les budgets des manifestations, CooProg n’apporte pas de financement supplémentaire. Il mise sur une ressource plus difficile à mobiliser qu’il n’y paraît : la connaissance des projets des autres. Une invitation isolée pourrait ainsi devenir la première étape d’une tournée pensée en commun. Le pari de la Fill tient finalement en une idée : faire de la coordination une habitude, plutôt qu’une heureuse coïncidence.

Crédits photo : ActuaLitté, CC BY SA 4.0

Par Nicolas Gary

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