Moins de kilomètres et plus de rencontres : pour les auteurs, le livre se met au vert

Imaginons une autrice invitée dans un festival le samedi. À quelques kilomètres, une librairie souhaiterait l’accueillir, tandis qu’une médiathèque envisage un atelier avec ses lecteurs. Encore faut-il que ces trois lieux connaissent leurs projets respectifs. Présenté le 4 novembre, à Paris, lors des États généraux des festivals et salons du livre organisés par la Sofia, CooProg Livre et Lecture entend faciliter ces rapprochements. Avec une ambition : mieux faire circuler les auteurs, sans multiplier inutilement les déplacements.
Le 05/11/2026 à 09:44 par Nicolas Gary
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05/11/2026 à 09:44
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La plateforme CooProg ne fait pas ses débuts en 2026. Son origine remonte aux échanges engagés en octobre 2022 autour de la transition écologique du spectacle vivant. Développée avec l’Office national de diffusion artistique (Onda), elle a été lancée dans ce secteur en octobre 2023. Le réseau Zone Franche a ensuite participé à son adaptation aux musiques actuelles, dont le volet a été lancé à l’été 2025.
Pour le livre, la Fédération interrégionale du livre et de la lecture (Fill) et ses structures régionales membres ont adapté l’outil aux usages des festivals, bibliothèques et librairies : catégories de rencontres, fiches spécifiques et essais avec des professionnels. En rejoignant un dispositif existant, elles pourront également partager la maintenance et les futurs développements avec d’autres secteurs culturels. Une coopération entre disciplines qui prolonge celle recherchée entre organisateurs.
Le service est gratuit, libre et open source. Son fonctionnement repose sur une règle : chaque établissement décide de ce qu’il partage. L’objectif n’est pas d’uniformiser les choix éditoriaux, mais de faire dialoguer les programmations.
Qui peut participer ? Les manifestations littéraires, bibliothèques, médiathèques, librairies et autres lieux qui organisent des rencontres autour du livre. Le but est de les rapprocher sans leur imposer les mêmes formats d’événements.
Une limite a été précisée pendant la présentation : dans le volet Livre et Lecture, seuls les organismes de diffusion peuvent, pour l’instant, créer un compte. Les auteurs et autrices n’y ont pas d’accès direct. Dans le spectacle vivant et les musiques actuelles, les équipes artistiques disposent déjà de cette possibilité. La Fill n’exclut pas de faire évoluer cette règle.
Cette restriction vise à éviter que CooProg devienne un catalogue d’offres sans calendrier. Chaque projet doit s’appuyer sur au moins une date : c’est à partir de cette première invitation que d’autres partenaires peuvent se manifester.
Un même compte donne accès à plusieurs domaines, au choix : livre et lecture, spectacle vivant et musiques actuelles. Mais leurs projets restent distincts : les propositions littéraires ne s’affichent pas automatiquement parmi les spectacles ou les concerts.
Prenons un cas concret. Un festival accueille une autrice pour un atelier d’écriture. Il crée une fiche décrivant l’intervenante, l’œuvre et l’activité. Il peut présenter ce seul atelier ou signaler d’autres formats possibles, comme une lecture ou une discussion thématique. Une proposition précise peut donc devenir le point de départ de plusieurs rendez-vous.
Plus la fiche est documentée, plus elle sera facile à retrouver grâce aux critères de recherche. L’organisateur indique la première date puis partage son projet avec d’autres établissements, même non inscrits sur CooProg. Cette circulation en amont laisse le temps de trouver des lieux d’accueil supplémentaires avant de figer tout le calendrier.
La démarche fonctionne aussi dans l’autre sens. Une bibliothèque repère, grâce aux filtres, un auteur attendu dans sa région. Elle consulte le projet, visualise les étapes envisagées et signale son intérêt. Cela ne vaut pas réservation : les structures doivent encore convenir d’une date et des modalités de la rencontre.
Une fois les partenaires réunis, un calendrier commun distingue les dates confirmées des options et les journées d’indisponibilité. Les utilisateurs peuvent ajouter un rendez-vous pour leur établissement ou pour un autre lieu. Une carte situe les étapes et rend visibles les rapprochements possibles. Une même fiche peut ainsi réunir plusieurs tournées, chacune avec ses propres dates et partenaires.
Le volet littéraire comporte une adaptation pratique : une même intervention peut être programmée plusieurs fois dans la journée. Une autrice peut animer un atelier le matin, puis le reprendre l’après-midi avec un autre groupe. Une simple date sur un calendrier ne suffirait pas à rendre compte de cette programmation.
Un espace de discussion conserve les échanges et les modifications. Le tableau de bord rassemble les projets déposés, ceux qui intéressent une structure et ceux qu’elle a effectivement programmés. L’intérêt tient à cette centralisation plutôt qu’à chaque fonctionnalité prise séparément. Le suivi des modifications permet aussi de retrouver l’historique d’un projet quand plusieurs établissements interviennent.
En rapprochant les invitations dans le temps et dans une même zone géographique, les organisateurs espèrent éviter à un auteur plusieurs allers-retours. Une économie de temps est envisageable, sans qu’aucune réduction des frais de déplacement ait été chiffrée pendant la présentation.
Un simulateur doit estimer les émissions de gaz à effet de serre évitées et suggérer, à partir des lieux renseignés, un itinéraire plus cohérent. Mais la méthode de calcul n’a pas été détaillée au cours de la démonstration : ces estimations doivent être présentées avec prudence. Elles ne constituent pas, à elles seules, un bilan carbone complet d’une manifestation.
Aucun résultat propre au nouveau volet littéraire n’a été fourni : ni tournées déjà mutualisées, ni kilomètres réellement économisés, ni réduction globale des émissions. L’effet écologique reste à mesurer lorsque les organisateurs auront adopté la plateforme. Le nombre de structures inscrites dans le seul domaine du livre n’a pas non plus été communiqué lors de ce lancement.
La prise en main représente un défi. Pour un festival accueillant des dizaines d’auteurs, renseigner chaque fiche séparément peut vite devenir fastidieux. La Fill a annoncé un tableur, encore en cours de finalisation, destiné à simplifier l’importation des programmations. Des webinaires, des ateliers d’initiation et un guide d’utilisation doivent également accompagner les professionnels. Leur calendrier précis n’a pas été donné pendant la présentation.
Reste l’essentiel : se concerter suffisamment tôt. CooProg ne négocie ni les conditions d’intervention ni les modalités matérielles des rencontres. Il met en relation des intentions qui, jusque-là, pouvaient s’ignorer. Aux libraires, bibliothécaires et organisateurs de festivals de s’en emparer ; aux auteurs et éditeurs d’en apprécier progressivement les effets sur la circulation des œuvres.
Dans un contexte où l’inflation pèse sur les budgets des manifestations, CooProg n’apporte pas de financement supplémentaire. Il mise sur une ressource plus difficile à mobiliser qu’il n’y paraît : la connaissance des projets des autres. Une invitation isolée pourrait ainsi devenir la première étape d’une tournée pensée en commun. Le pari de la Fill tient finalement en une idée : faire de la coordination une habitude, plutôt qu’une heureuse coïncidence.
Crédits photo : ActuaLitté, CC BY SA 4.0
Par Nicolas Gary
Contact : ng@actualitte.com
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18/09/2026, 15:40
Le prochain projet cinématographique de Valérie Donzelli est une nouvelle adaptation : celle du livre d'Éliette Abécassis, Un couple, paru en mars 2023 chez Grasset et disponible en poche au Livre de Poche. Le tournage prendra place en région parisienne, en fin d'année.
17/09/2026, 10:59
Le mercredi 23 septembre, à 19 heures, Sylvain Tesson sera au Théâtre Marigny, à Paris, pour une nouvelle rencontre des « Conversations de la Revue des Deux Mondes ». L’écrivain et voyageur viendra échanger avec le public autour de son parcours, de ses écrits et de son regard sur le monde. La rencontre se tiendra au Carré Marigny. Les places sont proposées à 30 €, avec un tarif réduit de 15 €.
15/09/2026, 14:05
Du 13 octobre 2026 au 23 janvier 2027, la bibliothèque de la Part-Dieu rend hommage à Georges Vermard, photographe majeur de la presse lyonnaise, à travers une exposition rétrospective, présentée dans l’espace Patrimoine et inscrite dans le cadre du Bicentenaire national de la photographie.
13/09/2026, 08:30
À l’occasion du centenaire de la naissance de Michel Foucault, le Collège de France consacre une exposition au philosophe et aux quatorze années durant lesquelles il occupa la chaire d’Histoire des systèmes de pensée. Manuscrits inédits, archives sonores et audiovisuelles ou objets personnels retracent, du 30 septembre 2026 au 15 janvier 2027, une aventure intellectuelle dont les effets continuent de traverser les sciences humaines.
10/09/2026, 17:33
L'inconnu de la poste, enquête de la journaliste Florence Aubenas parue en février 2021 aux Éditions de l'Olivier, se retrouvera prochainement dans les salles de cinéma, confiée aux bons soins de la réalisatrice Patricia Mazuy et des Films Pelléas. Le tournage est prévu en 2027.
10/09/2026, 09:33
Les 19 et 20 septembre 2026, l’Institut de France ouvrira gratuitement le palais du quai de Conti à l’occasion des 43es Journées européennes du patrimoine. Bibliothèque Mazarine, Bibliothèque de l’Institut, salles de séances et Coupole seront accessibles au public. Le week-end sera également rythmé par des rencontres autour du livre et du patrimoine écrit, ainsi que par de nombreuses dédicaces d’académiciens.
09/09/2026, 17:41
Intelligence artificielle, climat, santé, géopolitique, littérature, vie privée ou encore histoire : le 25 septembre 2026, l’École normale supérieure organise une nouvelle Nuit de l’ENS entièrement consacrée aux données. De 17h à minuit, plus de 70 conférences, débats, ateliers, expositions et spectacles investiront les différents sites de la rue d’Ulm. L’événement est gratuit, sur inscription.
09/09/2026, 17:34
À partir du 31 octobre 2026, le musée de l’Image à Épinal largue les amarres et invite le public à découvrir sa nouvelle exposition temporaire Mer en vue : mythes, sciences et aventures maritimes, présentée jusqu’au 23 mai 2027.
08/09/2026, 13:11
Alchimiste, immortel, détenteur de la pierre philosophale : Nicolas Flamel a fini par devenir beaucoup plus célèbre pour ce qu’il n’a probablement jamais été que pour sa vie réelle. Du 13 octobre 2026 au 24 janvier 2027, le musée de Cluny - musée national du Moyen Âge revient aux sources de cette construction dans l’exposition Nicolas Flamel, alchimiste de papier. C’est d’abord par les livres, les manuscrits et les textes apocryphes que s’est fabriqué le Flamel que nous connaissons aujourd’hui.
07/09/2026, 16:26
Après 29 années à l'Institut de France, dont 15 à la tête de la Fondation Simone et Cino Del Duca, Camille Bouvier a rejoint début juillet la Comédie-Française. Elle y occupe les fonctions de chargée de mission auprès de l'administrateur général, Clément Hervieu-Léger.
04/09/2026, 13:13
La réalisatrice et scénariste Pauline Deutsch passe au long-métrage avec Les Cimes, basé sur la nouvelle Lignine de l'autrice Fanny Desarzens. Coécrite avec Jacqueline Surchat, la production sera notamment tournée dans le Valais, en Suisse.
28/08/2026, 10:27
18 ans après sa première publication, C’était notre terre revient doublement à l’automne 2026. Le roman de Mathieu Belezi sera réédité le 17 septembre au Tripode, avant de devenir, du 6 au 10 octobre au Théâtre des Quartiers d’Ivry, un spectacle mis en scène par Célie Pauthe. Une même fresque chorale pour regarder de front la colonisation française de l’Algérie et son effondrement.
26/08/2026, 17:48
À l’heure où les crises semblent devenir notre horizon permanent, que peut encore la littérature ? Le 3 septembre 2026, la Fondation Catherine Gide réunira à l’Académie du Climat, à Paris, écrivains, artistes et chercheurs pour interroger les pouvoirs de la création face au dérèglement climatique, aux guerres et aux catastrophes. Une soirée pour penser ce que les mots peuvent encore déplacer lorsque le monde vacille.
26/08/2026, 16:16
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