Bruno Schulz : 104 ans après, un texte enfin traduit en français

Un pseudonyme, une revue d’employés du pétrole et un manuscrit oublié pendant près d’un siècle. Retrouvé en 2019 dans une bibliothèque de Lviv, en Ukraine, « Undula », considéré comme le premier récit publié de Bruno Schulz, paraît pour la première fois en français, dans une traduction de Charles Garatynski. Pour ActuaLitté, le traducteur raconte cette découverte et rappelle combien la guerre menace aujourd’hui les bibliothèques, les archives et la mémoire littéraire ukrainiennes.
Le 04/11/2026 à 17:22 par Auteur invité
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04/11/2026 à 17:22
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Milan Kundera, en 1983, dans « Un Occident kidnappé », saluait « la grande trinité Gombrowicz, Schulz, Witkiewicz », qui « préfigura en Pologne le modernisme européen des années cinquante ». Le texte qui a fait de l'Europe centrale une cause littéraire en France rangeait ainsi Bruno Schulz parmi les précurseurs. Ses débuts, selon toute vraisemblance, dormaient alors sous un faux nom, dans une modeste revue d'employés du pétrole.
En 2019, l'Ukraine vit depuis cinq ans avec la Crimée annexée et une guerre qui couve dans le Donbass, mais l'invasion à grande échelle n'a pas encore eu lieu. Cette année-là, la chercheuse ukrainienne Lessia Khomytch dépouille les fonds de la bibliothèque scientifique nationale Stefanyk de Lviv pour une biographie de Bruno Schulz. Elle y trouve un récit inconnu, « Undula ». Il dormait dans un numéro de Świt (le bimensuel des employés du pétrole de Borysław) daté du 15 janvier 1922.
Personne ne l'avait repéré car il est signé du nom de Marceli Weron. La critique polonaise tient l'attribution pour acquise même si, en dépit des recherches actuelles, aucun document ne la confirme. Il existe toutefois un large faisceau d'indices concordants. Le nom d'Undula revient dans l'œuvre graphique de Schulz, des planches du Livre idolâtre, gravées au début des années 1920, à une gravure publiée en 1934 dans la revue Sygnały. En mars 1921, Świt avait annoncé une exposition de ses gravures à Borysław, et c'est encore dans ses pages, en 1922, qu'un compte rendu de la revue Skamander paraît sous les initiales « mw ».
Le récit lui-même met en scène la servante Adèle, qui reviendra dans Les Boutiques de cannelle, ainsi que les cancrelats et le Démiurge. Si l'hypothèse est juste, il s'agit donc du premier texte publié de Schulz, onze ans avant ce recueil qui l'a fait connaître en France. Le pseudonyme s'expliquerait sans doute par la pudeur, le récit étant ouvertement masochiste. Schulz voulait peut-être aussi épargner son frère aîné, Izydor, cadre de l'industrie pétrolière et probable bailleur du journal.
Le récit a paru depuis 2020 en italien, en anglais, en espagnol, en néerlandais, en serbe et en finnois. La bibliographie tenue par Schulz/Forum ne mentionne aucune version française.
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J'ai eu la chance de le traduire le premier en français, pour En attendant Nadeau, qui le publie ce mercredi 4 novembre, en Une de son n° 254. C'est du moins la première nouvelle connue : d'autres textes dorment peut-être, sous ce nom ou sous un autre, dans des fonds ukrainiens. Mais à l'heure où j'écris ces lignes, « Undula » reste le plus ancien récit que l'on puisse prêter à Schulz.
Traduire un premier texte, c'est chercher la première trace d'un homme dans son siècle, et quiconque écrit se souvient de la sienne. Je me rappelle mes premières pages, que personne n'a lues, et mieux encore les premières qui furent imprimées, avec l'hésitation logée dans chaque phrase et le sentiment de n'avoir pas encore le droit d'écrire. Je les ai retrouvés dans « Undula ». La décadence de 1900 y traîne encore, les adjectifs y avancent par deux, « blanchâtres et mous », « aveugle et sourd ».
Je n'ai pas voulu corriger cette maladresse, et j'ai gardé les répétitions comme ce passé simple qui surgit au milieu d'un monologue au présent. En 1922, Schulz ne savait pas qu'il écrirait Les Boutiques de cannelle. Moi qui en suis encore à mes débuts, j'ai été ému de voir l'un des plus grands maîtres du XXe siècle, celui qui m'a formé, chercher encore sa phrase à vingt-neuf ans.
Sept ans plus tard, une telle trouvaille tiendrait du hasard heureux puisque, selon le ministère ukrainien de la Culture, 917 bibliothèques avaient été endommagées ou détruites fin septembre 2026, parmi 2 665 institutions culturelles touchées. Les archives ne sont pas mieux loties quand on sait qu'à Kherson, la moitié des fonds a été pillée pendant l'occupation, soit près de 360 000 pièces d'après le service national des archives.
Peut-être plus cruel encore, depuis 2014, plus de cinq millions de documents du fonds archivistique national se trouvent sous contrôle russe. Et cet été, les frappes ont réduit en cendres plus de treize millions de livres neufs, dont huit millions dans l'entrepôt de l'éditeur Ranok à Kharkiv. Selon la ministre Tetiana Berejna, cela représente le tiers de la production annuelle du pays. Lviv, loin du front, a reçu elle aussi sa part de missiles.
« Undula » montre ce qui se joue derrière ces chiffres. Świt tirait à neuf cents ou mille exemplaires, et l'on ignore combien ont survécu. Le premier texte d'un écrivain juif de langue polonaise, né sujet des Habsbourg et assassiné dans sa ville en 1942, n'existe pour nous qu'à la faveur d'un fonds ukrainien resté intact. La question de savoir à qui revient cet héritage n'est pas neuve et continue de se poser.
En 2001, déjà, une polémique avait éclaté quand des fragments des fresques peintes par Schulz à Drohobycz avaient été déposés et emportés à Yad Vashem (Israël), au grand dam de la Pologne, dont le président condamna publiquement la méthode.
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Une bonne nouvelle toutefois : le festival Schulz de Drohobycz a repris l'été dernier. Sous couvre-feu.
Charles Garatynski
Né en 1998, Charles Garatynski est écrivain, critique littéraire et traducteur. Il écrit en français et en polonais. Lauréat du prix de l'écrivain de la diaspora polonaise en 2025, il a publié des poèmes dans plusieurs revues, parmi lesquelles Les Hommes sans Épaules, Lichen, OUPOLI et e-eleWator. Ses textes ont également fait l'objet de traductions et d'études à l'université de Salerne. Sa pièce Héraut de la démocratie a été présentée à Nantes.
Parallèlement à son travail littéraire, il collabore comme critique à En attendant Nadeau, à La Revue des Deux Mondes, à Collateral et à ActuaLitté. Dans ce dernier média, il a notamment développé une réflexion autour de la « littérature de franchise », qu'il doit prochainement approfondir dans la revue varsovienne Dwutygodnik. Le Monde a par ailleurs salué son analyse de L'Inassouvissement, de Stanisław Ignacy Witkiewicz.
Également auteur de tribunes pour Mediapart et La Libre Belgique, Charles Garatynski prépare Vis-à-vis, une série d'entretiens avec des écrivains destinée à En attendant Nadeau. Jean-Louis Ezine et Thierry Gillybœuf figurent notamment parmi les participants annoncés.
Son activité de traducteur se concentre sur la littérature polonaise, avec une attention particulière portée aux textes encore inédits en français de Stanisław Ignacy Witkiewicz et de Bruno Schulz. Il a consacré plusieurs interventions à ces deux écrivains, ainsi qu'à Witold Gombrowicz, lors de colloques organisés à la Sorbonne Nouvelle, à l'INALCO, à la KU Leuven et à l'université de Giessen.
Crédits photo : portrait de l’écrivain polonais Bruno Schulz sur une fresque murale réalisée par Adam Walas et Anna Koźbiel, dans le passage de l’immeuble situé au 4, rue Nowolipki, à Varsovie (Renardo la vulpo, domaine public)
Par Auteur invité
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Depuis près de 15 ans, Rockyvision, en revues (Rockyrama et Otomo) comme en livres, produit ce qu'il faut pour entretenir sa cinéphilie, son amour de la pop culture ou du Japon, le tout avec des partis pris graphiques remarquables. Dans les domaines de la presse et de l'édition, l'équipe observe aujourd'hui « un phénomène systémique » commun : celui de la raréfaction des points de vente, qui s'accompagne d'une hausse des coûts de fabrication et de distribution difficile à encaisser pour les éditeurs indépendants.
02/11/2026, 12:21
Une œuvre écrite transformée en série animée par une IA, sans l’accord du titulaire des droits : à Tianjin, un tribunal a constaté une « similitude substantielle » avec le texte original. Le litige s’est conclu par une médiation prévoyant le retrait des vidéos et une indemnisation.
02/11/2026, 11:44
Il défend les auteurs, pas les détecteurs. Face à la polémique Thélyson Orélien et au contrôle des manuscrits annoncé par Gallimard, Frédéric Martin proposer une autre approche de l'intelligence artificielle. Dans Ouest-France, le directeur général de Robert Laffont revendique la confiance entre écrivains et éditeurs, tout en accompagnant un roman conçu avec l'IA. Une position qui n'écarte ni les exigences de transparence ni les questions de droit d'auteur.
31/10/2026, 16:26
Le Japon poursuit ses réflexions sur une plateforme numérique commune destinée à diffuser ses mangas à l'international. Le dispositif envisagé réunirait plusieurs catalogues éditoriaux, avec des traductions assistées par intelligence artificielle et un système de partage des revenus. Selon la presse japonaise, le ministère des Finances devrait examiner cette initiative en amont de la préparation du budget de l'exercice 2027.
31/10/2026, 14:40
Mots croisés, quiz, jeux de déduction et enquêtes à résoudre rencontrent un succès grandissant dans les librairies britanniques. Alors que les ventes de non-fiction reculent, ces ouvrages affichent une progression remarquable. Les professionnels y voient notamment une réponse à la fatigue numérique et au besoin de s'évader d'une actualité souvent anxiogène. Les chiffres, eux, confirment que l'engouement dépasse largement l'effet de mode.
31/10/2026, 10:01
Six mois après son acquisition par le groupe finlandais Sanoma, l'éditeur scolaire espagnol Vicens Vives prépare une restructuration d'une ampleur considérable. Jusqu'à 122 emplois pourraient disparaître dans la maison barcelonaise, auxquels s'ajouteraient 21 postes dans une imprimerie menacée de fermeture. Une annonce d'autant plus sensible que l'entreprise avait déjà engagé un plan social en 2023.
30/10/2026, 16:18
Le livre reste le premier bien culturel réservé par les jeunes bénéficiaires du Passe Culture, révèle une nouvelle étude menée sur la cohorte sortante, qui pouvait utiliser ses crédits jusqu'au mois de mai dernier. S'il est toujours largement plébiscité, il est désormais plus directement concurrencé par le cinéma et les concerts.
30/10/2026, 15:28
À la croisée de l’histoire, de la mythologie comparée et de l’exégèse, la série d’essais-enquêtes Atlantis & Civilisations de Patrick St Jean propose une relecture captivante des grands mythes fondateurs de notre humanité. Après un premier volume remarqué consacré au Déluge, l’auteur indépendant ouvre sur Ulule la campagne de souscription du Livre II : Le dernier souffle des Géants. Projet porté par Patrick St Jean.
30/10/2026, 13:30
Le ministère de la Culture a publié son estimation du nombre d'inscrits auprès des bibliothèques publiques, qui dépasse désormais les 7 millions. La contribution forfaitaire à la charge de l'État, au titre de la rémunération pour le prêt en bibliothèque, passe pour sa part la barre des 11 millions €.
30/10/2026, 09:14
80 ans après la sortie de La Belle et la Bête, Dominique Marny nous fait passer derrière les murs du château. Aux Éditions des Saints Pères, son beau livre rassemble dessins, manuscrits et images de tournage pour raconter la fabrication d’un enchantement. Un ouvrage somptueux, il faut le dire, qui ne se contente pas de la seule beauté en plus : on y découvre combien il faut de mains, de patience et d’ingéniosité pour donner corps à un rêve.
29/10/2026, 18:33
Thibaut Cartier, directeur général de Média Diffusion, a été élu ce jeudi 29 octobre à la présidence de la commission Usages commerciaux du Syndicat national de l’édition (SNE). Son mandat s'ouvrira notamment sur un nouveau cycle de concertation avec les libraires, autour du prix unique du livre, du marché de l'occasion et de l'intelligence artificielle.
29/10/2026, 17:01
Houris (Gallimard), roman de Kamel Daoud auréolé par le Prix Goncourt en 2024, vaut à l'écrivain et à son ex-compagne Aïcha Dahdouh une procédure judiciaire, en Algérie, pour « violation du secret médical ». Le délibéré, attendu ce mardi 27 octobre, a été repoussé, quelques jours après une déclaration publique d'Aïcha Dahdouh elle-même.
29/10/2026, 15:31
Une bonne histoire doit aussi savoir se faire lire. Avec Le Manuel technique du scénariste, Marco Stuppy propose une boîte à outils pour transformer ses idées en un document clair, précis et exploitable par une équipe de tournage. Présentation des scènes, dialogues, flashbacks, SMS à l’écran, sons et révisions : chaque difficulté trouve des repères concrets, illustrés par des extraits de scénarios. Porté par les éditions LettMotif sur Ulule, ce guide s’adresse aux auteurs, étudiants et réalisateurs qui souhaitent maîtriser les codes de l’écriture pour l’écran.
29/10/2026, 13:30
En Occitanie, plus d’un tiers des librairies sont implantées en zone rurale. Leur présence contribue à la vie culturelle locale, mais leur situation économique apparaît plus fragile qu’ailleurs en France. Une étude publiée ce 22 octobre révèle des chiffres d’affaires inférieurs à la moyenne nationale, des stocks plus difficiles à financer et une forte dépendance au tourisme. Avec, pour les professionnels, une question : comment maintenir une activité à l’année lorsque les clients sont dispersés et les ventes très saisonnières ?
29/10/2026, 11:40
Ancienne officière de l’armée de l’Air, Cécile Mahon remet le Nautilus à flot avec aux commandes une sorcière claustrophobe, et des fae pour équipage. Elle finance sur Ulule une édition collector imprimée en France de La Forêt n’oublie pas, deuxième tome de sa trilogie Capitaine Watson. Après les ruines de la bibliothèque d'Alexandrie, cap sur Singapour, où l’autrice est allée en repérage avant l’écriture.
29/10/2026, 09:30
Jeux & Stratégie a marqué toute une génération. Le projet est aujourd’hui de la faire renaître en revue papier indépendante : une revue qui traite le jeu comme un objet culturel à part entière, au même titre que le cinéma, la littérature ou la bande dessinée. Qui part de lui pour parler de sciences, d’histoire, de culture et de société. Ni notes ni guide d’achat : des enquêtes, des analyses, des entretiens et des jeux inédits, pensés pour être joués, conservés et relus. Projet porté par la maison d’édition indépendante Les mille liens.
28/10/2026, 17:30
Le marché italien de la bande dessinée retrouve le chemin de la croissance. Sur les neuf premiers mois de 2026, les ventes ont progressé de 14,9 %, atteignant 68,3 millions d’euros. Dans les circuits commerciaux étudiés, un livre imprimé acheté sur dix est désormais une BD. Présentés ce 28 octobre à Lucca Comics & Games, les chiffres de l’Association italienne des éditeurs (AIE) témoignent également du poids des acquisitions des bibliothèques publiques dans ce redressement.
28/10/2026, 16:50
HarperCollins fermera son entrepôt de Buffalo, dans l'État de New York, début 2028. Le groupe américain entend regrouper la distribution de ses titres nord-américains dans un nouveau centre logistique de près de 149.000 m², situé à Brownsburg, dans l'Indiana. Les premiers transferts de livres sont prévus dès l'été 2027. L'investissement, annoncé l'an dernier, doit notamment renforcer les capacités d'expédition de l'éditeur, qui table sur plus de 300 millions d'exemplaires par an.
28/10/2026, 16:22
Après avoir cofondé le Festival du livre indépendant et politique (FLIP), Iris Delhoum & Elsa Pradier, éditrices, créent leur propre maison d’édition indépendante et engagée : les éditions Vents contraires. Cette maison s’appuie sur trois collections réunissant sciences sociales, critique politique et littérature, pour proposer un catalogue cohérent fondé sur des principes politiques solides. Projet porté Elsa Pradier et Iris Delhoum.
28/10/2026, 16:09
En plein débat parlementaire autour du projet de loi de finances pour l'année 2027, un collectif d'une soixantaine d'organisations du livre et de la lecture a livré un plaidoyer, afin de convaincre le gouvernement d'augmenter le niveau des crédits dédiés au secteur. Une initiative qui a vocation à se prolonger en vue des prochaines échéances électorales.
28/10/2026, 16:02
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