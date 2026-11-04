Bruno Schulz : 104 ans après, un texte enfin traduit en français

Milan Kundera, en 1983, dans « Un Occident kidnappé », saluait « la grande trinité Gombrowicz, Schulz, Witkiewicz », qui « préfigura en Pologne le modernisme européen des années cinquante ». Le texte qui a fait de l'Europe centrale une cause littéraire en France rangeait ainsi Bruno Schulz parmi les précurseurs. Ses débuts, selon toute vraisemblance, dormaient alors sous un faux nom, dans une modeste revue d'employés du pétrole.

En 2019, l'Ukraine vit depuis cinq ans avec la Crimée annexée et une guerre qui couve dans le Donbass, mais l'invasion à grande échelle n'a pas encore eu lieu. Cette année-là, la chercheuse ukrainienne Lessia Khomytch dépouille les fonds de la bibliothèque scientifique nationale Stefanyk de Lviv pour une biographie de Bruno Schulz. Elle y trouve un récit inconnu, « Undula ». Il dormait dans un numéro de Świt (le bimensuel des employés du pétrole de Borysław) daté du 15 janvier 1922.

Personne ne l'avait repéré car il est signé du nom de Marceli Weron. La critique polonaise tient l'attribution pour acquise même si, en dépit des recherches actuelles, aucun document ne la confirme. Il existe toutefois un large faisceau d'indices concordants. Le nom d'Undula revient dans l'œuvre graphique de Schulz, des planches du Livre idolâtre, gravées au début des années 1920, à une gravure publiée en 1934 dans la revue Sygnały. En mars 1921, Świt avait annoncé une exposition de ses gravures à Borysław, et c'est encore dans ses pages, en 1922, qu'un compte rendu de la revue Skamander paraît sous les initiales « mw ».

Le récit lui-même met en scène la servante Adèle, qui reviendra dans Les Boutiques de cannelle, ainsi que les cancrelats et le Démiurge. Si l'hypothèse est juste, il s'agit donc du premier texte publié de Schulz, onze ans avant ce recueil qui l'a fait connaître en France. Le pseudonyme s'expliquerait sans doute par la pudeur, le récit étant ouvertement masochiste. Schulz voulait peut-être aussi épargner son frère aîné, Izydor, cadre de l'industrie pétrolière et probable bailleur du journal.

Le récit a paru depuis 2020 en italien, en anglais, en espagnol, en néerlandais, en serbe et en finnois. La bibliographie tenue par Schulz/Forum ne mentionne aucune version française.

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J'ai eu la chance de le traduire le premier en français, pour En attendant Nadeau, qui le publie ce mercredi 4 novembre, en Une de son n° 254. C'est du moins la première nouvelle connue : d'autres textes dorment peut-être, sous ce nom ou sous un autre, dans des fonds ukrainiens. Mais à l'heure où j'écris ces lignes, « Undula » reste le plus ancien récit que l'on puisse prêter à Schulz.

Traduire un premier texte, c'est chercher la première trace d'un homme dans son siècle, et quiconque écrit se souvient de la sienne. Je me rappelle mes premières pages, que personne n'a lues, et mieux encore les premières qui furent imprimées, avec l'hésitation logée dans chaque phrase et le sentiment de n'avoir pas encore le droit d'écrire. Je les ai retrouvés dans « Undula ». La décadence de 1900 y traîne encore, les adjectifs y avancent par deux, « blanchâtres et mous », « aveugle et sourd ».

Je n'ai pas voulu corriger cette maladresse, et j'ai gardé les répétitions comme ce passé simple qui surgit au milieu d'un monologue au présent. En 1922, Schulz ne savait pas qu'il écrirait Les Boutiques de cannelle. Moi qui en suis encore à mes débuts, j'ai été ému de voir l'un des plus grands maîtres du XXe siècle, celui qui m'a formé, chercher encore sa phrase à vingt-neuf ans.

Sept ans plus tard, une telle trouvaille tiendrait du hasard heureux puisque, selon le ministère ukrainien de la Culture, 917 bibliothèques avaient été endommagées ou détruites fin septembre 2026, parmi 2 665 institutions culturelles touchées. Les archives ne sont pas mieux loties quand on sait qu'à Kherson, la moitié des fonds a été pillée pendant l'occupation, soit près de 360 000 pièces d'après le service national des archives.

Peut-être plus cruel encore, depuis 2014, plus de cinq millions de documents du fonds archivistique national se trouvent sous contrôle russe. Et cet été, les frappes ont réduit en cendres plus de treize millions de livres neufs, dont huit millions dans l'entrepôt de l'éditeur Ranok à Kharkiv. Selon la ministre Tetiana Berejna, cela représente le tiers de la production annuelle du pays. Lviv, loin du front, a reçu elle aussi sa part de missiles.

« Undula » montre ce qui se joue derrière ces chiffres. Świt tirait à neuf cents ou mille exemplaires, et l'on ignore combien ont survécu. Le premier texte d'un écrivain juif de langue polonaise, né sujet des Habsbourg et assassiné dans sa ville en 1942, n'existe pour nous qu'à la faveur d'un fonds ukrainien resté intact. La question de savoir à qui revient cet héritage n'est pas neuve et continue de se poser.

En 2001, déjà, une polémique avait éclaté quand des fragments des fresques peintes par Schulz à Drohobycz avaient été déposés et emportés à Yad Vashem (Israël), au grand dam de la Pologne, dont le président condamna publiquement la méthode.

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Une bonne nouvelle toutefois : le festival Schulz de Drohobycz a repris l'été dernier. Sous couvre-feu.

Charles Garatynski

Né en 1998, Charles Garatynski est écrivain, critique littéraire et traducteur. Il écrit en français et en polonais. Lauréat du prix de l'écrivain de la diaspora polonaise en 2025, il a publié des poèmes dans plusieurs revues, parmi lesquelles Les Hommes sans Épaules, Lichen, OUPOLI et e-eleWator. Ses textes ont également fait l'objet de traductions et d'études à l'université de Salerne. Sa pièce Héraut de la démocratie a été présentée à Nantes.

Parallèlement à son travail littéraire, il collabore comme critique à En attendant Nadeau, à La Revue des Deux Mondes, à Collateral et à ActuaLitté. Dans ce dernier média, il a notamment développé une réflexion autour de la « littérature de franchise », qu'il doit prochainement approfondir dans la revue varsovienne Dwutygodnik. Le Monde a par ailleurs salué son analyse de L'Inassouvissement, de Stanisław Ignacy Witkiewicz.

Également auteur de tribunes pour Mediapart et La Libre Belgique, Charles Garatynski prépare Vis-à-vis, une série d'entretiens avec des écrivains destinée à En attendant Nadeau. Jean-Louis Ezine et Thierry Gillybœuf figurent notamment parmi les participants annoncés.

Son activité de traducteur se concentre sur la littérature polonaise, avec une attention particulière portée aux textes encore inédits en français de Stanisław Ignacy Witkiewicz et de Bruno Schulz. Il a consacré plusieurs interventions à ces deux écrivains, ainsi qu'à Witold Gombrowicz, lors de colloques organisés à la Sorbonne Nouvelle, à l'INALCO, à la KU Leuven et à l'université de Giessen.

Crédits photo : portrait de l’écrivain polonais Bruno Schulz sur une fresque murale réalisée par Adam Walas et Anna Koźbiel, dans le passage de l’immeuble situé au 4, rue Nowolipki, à Varsovie (Renardo la vulpo, domaine public)



Par Auteur invité

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