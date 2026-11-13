Le Grand Prix des plans B : cinq personnages qui refusent de baisser les bras

L’idée semblait raisonnable : récompenser des personnages qui, face à l’imprévu, refusent de rester les bras croisés. Un trophée, des discours, un buffet. Puis les candidatures sont arrivées : un troupeau réclamait des accréditations, un invité pouvait se transformer en dragon et les derniers lauréats exigeaient une cérémonie avant la disparition de la Terre.

La cérémonie aura donc lieu : on récompense l’initiative, pas nécessairement la victoire. Aucun protocole n’est prévu pour les ruminants ni pour la fin du monde.

L’enquête ovine, ou l’art de changer de métier

L’Irlande compte une brigade criminelle dont les membres ne portent ni arme ni chaussures. Dans Qui a tué Glenn ?, de Leonie Swann (audiolivre lu par Ségolène Bouët, trad. Frédéric Weinmann), George Glenn, berger attentif à ses animaux, a été assassiné. Ses moutons, premiers sur les lieux, constatent que personne n’élucide le crime. Ils décident de mener l’enquête eux-mêmes, sans formation ni entretien avec les ressources humaines.

Miss Maple, la plus avisée des brebis, dirige les opérations. Sir Ritchfield apporte son autorité de doyen, Othello son passé mystérieux et Zora ses dispositions philosophiques. L’équipe serait exemplaire si elle ne devait interrompre régulièrement ses réflexions pour manger. Difficile de filer un suspect lorsque chaque touffe d’herbe invite à la pause.

Aucune expérience judiciaire n’étant exigée, la candidature est recevable. Leur mérite ? Refuser de subir la disparition de celui qui veillait sur eux. Ils veulent comprendre, quitte à prolonger les interrogatoires jusqu’à l’heure du prochain pâturage.

Distinction : prix de la reconversion collective. La remise des insignes a dû être interrompue : plusieurs lauréats goûtaient les décorations. Une note recommande désormais les trophées en métal.

Dragon sans mémoire : l’entraide au comptoir

Arto, seul humain du paisible royaume de Dreodonara, travaille dans l’auberge de son père adoptif, un orc bourru mais bienveillant. Sa journée aurait pu rester ordinaire si Erris n’avait pas poussé la porte, avec deux particularités rarement signalées à la réservation : il peut se changer en dragon blanc et une grande partie de ses souvenirs lui échappe.

Dans Café & Dragon, de Dana Blue (audiolivre lu par Guillaume Madeira, texte original en français), Arto décide de l’aider. Avec Aurora, une elfe intrépide, il réunit les ingrédients d’une potion censée rendre sa mémoire au visiteur. Une énigme accompagne cette amnésie : les dragons étaient supposés avoir disparu vingt ans auparavant. L’affaire dépasse les tâches habituelles d’un serveur, même dans un établissement aux clients fantastiques.

Cette cosy fantasy laisse aussi place à la vie de l’auberge et aux sentiments qui naissent entre Arto et Erris. Ici, la solidarité ne passe pas nécessairement par le sauvetage du monde. Trouver un ingrédient, partager un café, ne pas abandonner un inconnu : voilà déjà de quoi occuper une journée, même sans prime de risque.

Distinction : prix de l’accueil inconditionnel. Le panneau « Dragons bienvenus » sera posé après vérification des issues de secours.

À quarante ans, une deuxième vie en feuilleton

Pour Sophie, la mauvaise série a déjà commencé. Sa fille vit désormais à l’étranger et elle se sent seule. Puis son patron meurt en s’étouffant avec un grain de café, la laissant sans emploi. Les brochures de reconversion conseillent de refaire son CV ; le destin a préparé autre chose.

Dans Tout est bien qui finit pas trop mal, de Céline Holynski (audiolivre lu par Céline Holynski, texte original en français), Sophie, quarante ans, accepte un poste d’hôtesse d’accueil dans un salon audiovisuel miteux. Elle y est repérée pour un petit rôle dans La pasión del corazón, une telenovela mexicaine. Direction Mexico : ego surdimensionnés, déclarations d’amour théâtrales et rebondissements où même un coup de balai peut devenir une affaire d’État.

Sophie ne devient pas une star par décret du jury : elle saisit une chance inattendue. La méthode est difficilement reproductible, car tous les salons audiovisuels ne recrutent pas pour les feuilletons mexicains. Mais les seconds départs n’ont pas l’obligation de figurer dans les brochures de reconversion.

Distinction : palme du virage professionnel improbable. Le discours de remerciement a été interrompu par une musique dramatique et trois gros plans. La production exige une deuxième prise.

Des vignes, pas des voiturettes de golf

À Belvedere in Chianti, village toscan, l’arrivée de deux hommes riches et célibataires met les familles en émoi. Charles Bingley vient prendre possession du domaine viticole Le Giuggiole, accompagné de son ami Michael D’Arcy. Les mères en quête d’un gendre déploient une énergie qui ferait pâlir un cabinet de recrutement. Toutes les conversations semblent devoir aboutir à un mariage.

Toutes, sauf celles d’Elisa. Dans Amour, chianti et tutti quanti, de Felicia Kingsley (audiolivre lu par Armelle Lecoeur, trad. Liliane Guillard), cette mère célibataire, amie d’enfance des deux hommes, s’inquiète davantage du sort des vignes. Elle découvre que Michael cherche à vendre le domaine à un client désireux de transformer l’exploitation en terrain de golf. Du point de vue des ceps, la perspective ressemble à un licenciement collectif.

La sous-commission du patrimoine végétal relève une contradiction : les nouveaux venus sont encouragés à cultiver leurs ambitions, mais Elisa devrait abandonner les siennes aux golfeurs. La romance se double d’un conflit sur l’avenir d’un lieu. Les déclarations enflammées patienteront jusqu’à la fin de l’enquête foncière.

Sans préjuger du sort du domaine, le palmarès distingue la résistance d’Elisa. Personne ne lui avait demandé si elle souhaitait remplacer les vignes par dix-huit trous.

Distinction : prix de la résistance viticole. La coupe devait contenir du chianti. Le service juridique conseille de garder la bouteille pour la négociation.

La fin du monde n’attendra pas les vacances

Dernier embarras : comment récompenser des candidats qui pourraient disparaître avant l’impression de leur diplôme ? Dans Le dernier voyage du monde, de TJ Klune (audiolivre lu par Julien Dutel, trad. Thibaud Eliroff), un trou noir approche du système solaire. La Terre n’a plus qu’un mois à vivre. Ni recours, ni négociation, ni prolongation possible.

Don et Rodney sont mariés depuis quarante ans. Ils ont longtemps reporté un voyage rêvé ; face à la catastrophe, ils prennent enfin la route. Ils traversent une humanité bouleversée, où certains choisissent encore d’aimer, de chanter et de vivre leurs derniers instants. Au fil des kilomètres, les deux hommes reviennent aussi sur leur histoire, leurs regrets et ce qu’il reste à réparer.

Le jury avait prévu ses conseils : réserver tôt, vérifier l’assurance annulation, emporter une trousse de secours. Il les a retirés. Le plan B ne vaincra pas le trou noir ; il permet simplement à Don et Rodney de ne pas laisser la peur confisquer les jours qui restent. Décision minuscule à l’échelle du cosmos, immense à celle de deux existences.

Distinction : Grand Prix du temps enfin pris. Présence à la cérémonie facultative. Leur voyage passe avant les obligations protocolaires ; une décision sage, pour une fois, adoptée à l’unanimité.

Un palmarès qui refuse de tenir en rang

Au terme des délibérations, aucun succès n’est garanti : les moutons n’ont pas de carte de police, Sophie n’a pas été proclamée vedette, Elisa n’a pas obtenu de garantie foncière et le trou noir n’a pas changé de trajectoire. Les formulaires restent incomplets. Le buffet a disparu côté irlandais.

Restent cinq manières de répondre à ce qu’on ne maîtrise pas : comprendre, aider, tenter, défendre, partir. Comment départager une enquête à quatre pattes, une potion de mémoire et deux voyageurs au temps compté ? Le jury a proposé de supprimer le classement. Un mouton a mangé le projet de réforme.

La littérature ne promet pas de seconde chance. Elle laisse parfois ses personnages en inventer une. Le Grand Prix sera reconduit, à condition que son règlement survive au prochain déjeuner.

Crédits photo : Tommao Wang

DOSSIER - Listes en folie : des bibliothèques de lectures, à la renverse

Par Nicolas Gary

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