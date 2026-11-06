D20&Déboires, la BD strip sur le jeu de rôle, décalée, accessible et 100 % française !

Et si on ouvrait les portes du jeu de rôle à tous ceux qui n’ont jamais roulé un dé ? Lancé en juin 2025, D20 & Déboires est un projet de bande dessinée humoristique consacré au jeu de rôle et à ses petites, ou grandes, catastrophes. Projet porté par par Audrey Griffon et Rémi Cabaret.
Le 06/11/2026 à 13:27 par Projet Ulule
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06/11/2026 à 13:27
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À travers les mésaventures de Pal, un paladin tout aussi motivé que poissard, la série joue avec les codes et les règles du jeu de rôle, les situations absurdes et les clichés des tables de jeu, le tout avec une bonne dose de références à la pop culture. Après plus d’un an de publication en ligne, le projet se lance dans une nouvelle aventure : celle de l’édition papier, avec une campagne de financement participatif sur Ulule.
Un paladin miniature, un maître du jeu un peu trop cynique, un compagnon d’aventure avec bien trop de dents, des quêtes qui dérapent et des dés qui ne veulent pas coopérer : bienvenue dans D20 & Déboires !
Créé en juin 2025 par Audrey Griffon, scénariste et artiste auteur, et Rémi Cabaret, illustrateur et graphiste indépendant, D20 & Déboires est une série de strips humoristiques consacrée au jeu de rôle, nourrie à la pop culture. Publiée principalement sur les réseaux sociaux, elle s’adresse autant aux rôlistes aguerris qu’à celles et ceux qui connaissent le jeu de rôle de loin ou qui ne savent pas qu’un dé pouvait avoir vingt faces.
Au centre de la série : Philibert Athanase de Lapoysse, Pal pour les intimes, le tout premier paladin d’un joueur qui découvre le jeu de rôle. Après une série de strips consacrée à l’apprentissage des règles de base du jeu de rôle, Pal se retrouve face à sa première mission : remplacer la Bougie de l’Espoir, un artéfact magique, qui se trouve au sommet des 42 étages du Donjon Tutoriel. Un mission simple en apparence, mais qui, entre trêve de Noël et couloirs alambiqués, va se révéler bien plus compliquée qu’il n’y paraît.
Pendant plusieurs mois, la série a ainsi détourné les situations familières des tables de jeu de rôle : des personnages qui prennent les mauvaises décisions ou qui interprètent les règles à leur manière, un maitre de jeu qui tente de maintenir le scénario à flot, des quêtes improbables et les fameux « jets de dé » dont les résultats peuvent changer toute une aventure.
Mais D20 & Déboires ne cherche pas seulement à raconter des histoires de rôlistes pour des rôlistes. Le projet joue avec les codes de la fantasy , de la pop culture et de la bande dessinée pour créer un univers accessible, où l’humour naît autant des références au jeu de rôle que des situations comiques dans lesquelles se retrouvent plongés les protagonistes.
Après plus d’un an de publications et plusieurs dizaines de strips, Audrey et Rémi souhaitent aujourd’hui donner une nouvelle forme à cette aventure : une édition papier de D20 & Déboires.
Le projet prend la forme d’un album au format allongé, pensé pour conserver l’identité graphique des strips tout en offrant un véritable objet à feuilleter et à collectionner. L’album rassemblera toutes les aventures déjà publiées, mais aussi des contenus inédits.
À cet album viendra s’ajouter un second ouvrage : le Lexique (presque) utile de l’Apprenti Rôliste, un petit guide humoristique qui revisite le vocabulaire du jeu de rôle. Elfe, rôdeur, loot, crypte, table des rencontres, PJ… les grands classiques du jargon rôliste y sont passés au crible avec une bonne dose d’humour caractéristique de D20 & Déboires.
Pour financer l’impression de ces deux ouvrages et leur fabrication en petite série, D20 & Déboires a lancé, le 16 septembre, une campagne de financement participatif sur Ulule.
La campagne repose sur un principe simple : permettre aux lecteurs qui suivent le projet depuis ses débuts, mais aussi aux curieux et aux amateurs de jeu de rôle, de contribuer directement à la naissance de cette première édition papier.
Plusieurs contreparties sont proposées, de l’album seul jusqu’à des formules plus complètes comprenant le Lexique, des éléments exclusifs et des objets imaginés spécialement pour la campagne.
Parmi eux : le fameux dé à vingt faces, exclusif accompagné d’une « table des déboires » et, pour quelques exemplaires, une bourse en cuir destinée à l’accueillir, lui et ses copains. Le tout fabriqué en France, par des artisanes françaises.
L’objectif n’est pas seulement de financer l’impression d’une bande dessinée : il s’agit de faire passer D20 & Déboires du fil des réseaux sociaux à une bibliothèque, une table de jeu ou une étagère de salon.
La campagne Ulule constitue ainsi une nouvelle étape pour un projet indépendant construit progressivement, strip après strip, avec sa communauté.
Retrouvez cette campagne sur Ulule.
DOSSIER - Les campagnes de projets littéraires sur Ulule
Par Projet Ulule
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04/11/2026, 16:11
Deux nominations et un nouveau pôle littéraire en préparation chez Média-Participations. Stéphane Aznar quitte la direction générale de Dargaud pour prendre les rênes des éditions Anne Carrière et développer de nouvelles activités de fiction et de non-fiction. Jean-Baptiste Passé, ancien directeur du Festival du livre de Paris et jusqu'ici à la tête des éditions Michelin, lui succède chez Dargaud.
04/11/2026, 13:22
Le linguiste Bernard Cerquiglini, professeur à l'université Paris VII - Diderot, a rejoint le conseil d'administration de l'Institut français, au titre des personnalités qualifiées. Il a été nommé par le ministre de l'Europe et des affaires étrangères le 23 octobre dernier.
04/11/2026, 10:50
Le règlement de 1,5 milliard de dollars conclu avec Anthropic provoque un nouveau différend entre auteurs et éditeurs américains. Dans une lettre portée à l'attention de la justice fédérale fin octobre, la Textbook and Academic Authors Association (TAA) dénonce les parts de 85 à 95 % réclamées, selon ses témoignages, par certaines maisons pour des livres scolaires ou universitaires. Au cœur du conflit : des contrats anciens, des droits parfois rétrocédés et une procédure de réclamation jugée trop complexe.
03/11/2026, 17:26
« Malgré la recherche d'un repreneur engagée ces dernières semaines, aucune offre de reprise n'a été déposée », avance une communication de Nosoli, groupe propriétaire de la chaine Decitre. Le 31 octobre dernier, les 5 dernières librairies du groupe ont fermé leurs portes.
03/11/2026, 11:50
Exclusif — Dans le 13e arrondissement de Paris, la Librairie Aïcha pourrait être contrainte de quitter le 167, rue de Tolbiac. Son bailleur, Paris Habitat, avait obtenu du tribunal judiciaire de Paris une ordonnance de référé suite à des loyers impayés. La libraire, pour sa part, pointait les conséquences économiques « de difficultés structurelles » du local en location et des travaux nécessaires. Un commandement de quitter les lieux lui a été délivré, alors que la situation financière de sa librairie reste complexe.
03/11/2026, 11:32
Depuis le 1er octobre, Christine Boutin dirige le service de la Bibliographie nationale française – Livres, au sein du département du Dépôt légal de la Bibliothèque nationale de France (BnF). Après quatre années à l'Institut national du sport, de l'expertise et de la performance (INSEP), cette spécialiste de la documentation et des archives prend ses fonctions dans un service chargé de répertorier des dizaines de milliers de livres chaque année.
02/11/2026, 17:47
Les librairies ne servent pas seulement à vendre des livres. Elles peuvent aussi devenir des espaces de débat, de mobilisation et de contestation. C'est à cette dimension politique que la revue écologiste indépendante Silence consacre son numéro 557, daté de novembre 2026 et paru le 24 octobre. Intitulé Librairies, foyers de politisation, ce dossier interroge la place de ces commerces dans la circulation des idées.
02/11/2026, 16:59
Exclusif - Spécialisées dans les livres de chasse, de vénerie et de nature, les Éditions de Montbel changent de mains. Pour 140.000 €, l'entrepreneur Sylvain des Boscs, entouré d'actionnaires, reprend cette maison parisienne fondée en 1946. Édition, livres anciens, nouvelles collections : le repreneur entend réveiller une institution tout en préservant son héritage. Les frères Cédric et Ithier de Fougerolle, qui ont dirigé Montbel pendant 28 ans, lui transmettent une belle endormie.
02/11/2026, 16:10
Leurs lecteurs étaient déjà nombreux avant que les éditeurs de comics ne s’y intéressent. Aux États-Unis, deux séries littéraires devenues populaires sur Internet poursuivent leur carrière en bande dessinée. Vault Comics publiera dès janvier 2027 une version imprimée du webtoon Dungeon Crawler Carl, tandis qu’IDW Publishing prépare la première adaptation graphique officielle de Worm, le feuilleton de super-héros de John McCrae. Deux trajectoires, certes, mais parties d'un succès qui s’est construit en ligne.
02/11/2026, 13:22
Depuis près de 15 ans, Rockyvision, en revues (Rockyrama et Otomo) comme en livres, produit ce qu'il faut pour entretenir sa cinéphilie, son amour de la pop culture ou du Japon, le tout avec des partis pris graphiques remarquables. Dans les domaines de la presse et de l'édition, l'équipe observe aujourd'hui « un phénomène systémique » commun : celui de la raréfaction des points de vente, qui s'accompagne d'une hausse des coûts de fabrication et de distribution difficile à encaisser pour les éditeurs indépendants.
02/11/2026, 12:21
Une œuvre écrite transformée en série animée par une IA, sans l’accord du titulaire des droits : à Tianjin, un tribunal a constaté une « similitude substantielle » avec le texte original. Le litige s’est conclu par une médiation prévoyant le retrait des vidéos et une indemnisation.
02/11/2026, 11:44
Le sociologue français Jean-Claude Passeron, coauteur avec Pierre Bourdieu de plusieurs ouvrages sur les inégalités scolaires, est mort dans la nuit du 29 au 30 octobre 2026, à l’âge de 95 ans, a annoncé l’École des hautes études en sciences sociales (EHESS). Il avait également consacré une grande partie de ses recherches aux pratiques culturelles et aux méthodes des sciences sociales.
01/11/2026, 15:03
Il défend les auteurs, pas les détecteurs. Face à la polémique Thélyson Orélien et au contrôle des manuscrits annoncé par Gallimard, Frédéric Martin proposer une autre approche de l'intelligence artificielle. Dans Ouest-France, le directeur général de Robert Laffont revendique la confiance entre écrivains et éditeurs, tout en accompagnant un roman conçu avec l'IA. Une position qui n'écarte ni les exigences de transparence ni les questions de droit d'auteur.
31/10/2026, 16:26
Le Japon poursuit ses réflexions sur une plateforme numérique commune destinée à diffuser ses mangas à l'international. Le dispositif envisagé réunirait plusieurs catalogues éditoriaux, avec des traductions assistées par intelligence artificielle et un système de partage des revenus. Selon la presse japonaise, le ministère des Finances devrait examiner cette initiative en amont de la préparation du budget de l'exercice 2027.
31/10/2026, 14:40
Mots croisés, quiz, jeux de déduction et enquêtes à résoudre rencontrent un succès grandissant dans les librairies britanniques. Alors que les ventes de non-fiction reculent, ces ouvrages affichent une progression remarquable. Les professionnels y voient notamment une réponse à la fatigue numérique et au besoin de s'évader d'une actualité souvent anxiogène. Les chiffres, eux, confirment que l'engouement dépasse largement l'effet de mode.
31/10/2026, 10:01
Après trente-quatre ans chez Albin Michel, Amélie Nothomb s'apprêterait à rejoindre Gallimard. Derrière ce départ annoncé, le licenciement de Florence Godfernaux, collaboratrice historique et amie proche de la romancière. Une rupture qui se dessine à quelques jours du Goncourt, alors que Madrigall est désormais assuré de remporter le prix.
31/10/2026, 08:19
Six mois après son acquisition par le groupe finlandais Sanoma, l'éditeur scolaire espagnol Vicens Vives prépare une restructuration d'une ampleur considérable. Jusqu'à 122 emplois pourraient disparaître dans la maison barcelonaise, auxquels s'ajouteraient 21 postes dans une imprimerie menacée de fermeture. Une annonce d'autant plus sensible que l'entreprise avait déjà engagé un plan social en 2023.
30/10/2026, 16:18
Le ministère de la Culture a publié son estimation du nombre d'inscrits auprès des bibliothèques publiques, qui dépasse désormais les 7 millions. La contribution forfaitaire à la charge de l'État, au titre de la rémunération pour le prêt en bibliothèque, passe pour sa part la barre des 11 millions €.
30/10/2026, 09:14
80 ans après la sortie de La Belle et la Bête, Dominique Marny nous fait passer derrière les murs du château. Aux Éditions des Saints Pères, son beau livre rassemble dessins, manuscrits et images de tournage pour raconter la fabrication d’un enchantement. Un ouvrage somptueux, il faut le dire, qui ne se contente pas de la seule beauté en plus : on y découvre combien il faut de mains, de patience et d’ingéniosité pour donner corps à un rêve.
29/10/2026, 18:33
Thibaut Cartier, directeur général de Média Diffusion, a été élu ce jeudi 29 octobre à la présidence de la commission Usages commerciaux du Syndicat national de l’édition (SNE). Son mandat s'ouvrira notamment sur un nouveau cycle de concertation avec les libraires, autour du prix unique du livre, du marché de l'occasion et de l'intelligence artificielle.
29/10/2026, 17:01
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