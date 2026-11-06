D20&Déboires, la BD strip sur le jeu de rôle, décalée, accessible et 100 % française !

À travers les mésaventures de Pal, un paladin tout aussi motivé que poissard, la série joue avec les codes et les règles du jeu de rôle, les situations absurdes et les clichés des tables de jeu, le tout avec une bonne dose de références à la pop culture. Après plus d’un an de publication en ligne, le projet se lance dans une nouvelle aventure : celle de l’édition papier, avec une campagne de financement participatif sur Ulule.

Un paladin miniature, un maître du jeu un peu trop cynique, un compagnon d’aventure avec bien trop de dents, des quêtes qui dérapent et des dés qui ne veulent pas coopérer : bienvenue dans D20 & Déboires !

Créé en juin 2025 par Audrey Griffon, scénariste et artiste auteur, et Rémi Cabaret, illustrateur et graphiste indépendant, D20 & Déboires est une série de strips humoristiques consacrée au jeu de rôle, nourrie à la pop culture. Publiée principalement sur les réseaux sociaux, elle s’adresse autant aux rôlistes aguerris qu’à celles et ceux qui connaissent le jeu de rôle de loin ou qui ne savent pas qu’un dé pouvait avoir vingt faces.

Au centre de la série : Philibert Athanase de Lapoysse, Pal pour les intimes, le tout premier paladin d’un joueur qui découvre le jeu de rôle. Après une série de strips consacrée à l’apprentissage des règles de base du jeu de rôle, Pal se retrouve face à sa première mission : remplacer la Bougie de l’Espoir, un artéfact magique, qui se trouve au sommet des 42 étages du Donjon Tutoriel. Un mission simple en apparence, mais qui, entre trêve de Noël et couloirs alambiqués, va se révéler bien plus compliquée qu’il n’y paraît.

Pendant plusieurs mois, la série a ainsi détourné les situations familières des tables de jeu de rôle : des personnages qui prennent les mauvaises décisions ou qui interprètent les règles à leur manière, un maitre de jeu qui tente de maintenir le scénario à flot, des quêtes improbables et les fameux « jets de dé » dont les résultats peuvent changer toute une aventure.

Mais D20 & Déboires ne cherche pas seulement à raconter des histoires de rôlistes pour des rôlistes. Le projet joue avec les codes de la fantasy , de la pop culture et de la bande dessinée pour créer un univers accessible, où l’humour naît autant des références au jeu de rôle que des situations comiques dans lesquelles se retrouvent plongés les protagonistes.

Après plus d’un an de publications et plusieurs dizaines de strips, Audrey et Rémi souhaitent aujourd’hui donner une nouvelle forme à cette aventure : une édition papier de D20 & Déboires.

Le projet prend la forme d’un album au format allongé, pensé pour conserver l’identité graphique des strips tout en offrant un véritable objet à feuilleter et à collectionner. L’album rassemblera toutes les aventures déjà publiées, mais aussi des contenus inédits.

À cet album viendra s’ajouter un second ouvrage : le Lexique (presque) utile de l’Apprenti Rôliste, un petit guide humoristique qui revisite le vocabulaire du jeu de rôle. Elfe, rôdeur, loot, crypte, table des rencontres, PJ… les grands classiques du jargon rôliste y sont passés au crible avec une bonne dose d’humour caractéristique de D20 & Déboires.

Pour financer l’impression de ces deux ouvrages et leur fabrication en petite série, D20 & Déboires a lancé, le 16 septembre, une campagne de financement participatif sur Ulule.

La campagne repose sur un principe simple : permettre aux lecteurs qui suivent le projet depuis ses débuts, mais aussi aux curieux et aux amateurs de jeu de rôle, de contribuer directement à la naissance de cette première édition papier.

Plusieurs contreparties sont proposées, de l’album seul jusqu’à des formules plus complètes comprenant le Lexique, des éléments exclusifs et des objets imaginés spécialement pour la campagne.

Parmi eux : le fameux dé à vingt faces, exclusif accompagné d’une « table des déboires » et, pour quelques exemplaires, une bourse en cuir destinée à l’accueillir, lui et ses copains. Le tout fabriqué en France, par des artisanes françaises.

L’objectif n’est pas seulement de financer l’impression d’une bande dessinée : il s’agit de faire passer D20 & Déboires du fil des réseaux sociaux à une bibliothèque, une table de jeu ou une étagère de salon.

La campagne Ulule constitue ainsi une nouvelle étape pour un projet indépendant construit progressivement, strip après strip, avec sa communauté.

Retrouvez cette campagne sur Ulule.

DOSSIER - Les campagnes de projets littéraires sur Ulule

Par Projet Ulule

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