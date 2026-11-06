La Missive de la Tisseuse : un recueil de lettres dessinées pour plonger dans les coulisses du monde de la BD

L'ouvrage regroupe 30 lettres pour autant de thématiques abordées, autour de la pratique créative, du dessin et de l'amour des livres.

Autrice lyonnaise autodidacte, Léna a nourri pendant plus de 10 ans son récit Tisseuse, paru en septembre 2025 chez Ankama édition. Habituée depuis l'enfance aux blogs BD et aux fanzines bricolés, elle décide en juin 2023 de se lancer dans le projet de La Missive de la Tisseuse.

Comme ses personnages de papier, elle se met à écrire et envoyer chaque mois de mystérieuses enveloppes bleues à quelques abonnés. Chaque Missive est constituée d'un petit journal qui se déplie à la manière de l'hebdomadaire Le 1 et d'un cadeau illustré.

Pour une passionnée, passer du statut de lecteur à celui d'auteur est une expérience unique. "Je voulais documenter chaque étape de ce parcours, explique Léna. J'avais envie de retranscrire avec un regard frais et sincère toutes les découvertes que j'allais faire."

Créer un livre est un travail de longue haleine, avec de nombreuses étapes méconnues du grand public. La Missive s'attarde par exemple sur des méthodes pour développer son scénario ou pour choisir sa palette de couleur.

Trois ans après son lancement, les lettres se sont accumulées. "J'ai réalisé que, si je mettais les trente premières Missives bout à bout, j'obtenais un tout cohérent : de la signature du contrat d'édition pour Tisseuse à la sortie du livre, confie Léna. Au total j'avais près de 260 pages de contenu. J'avais écris un autre livre s'en m'en rendre compte !"

La Missive de la Tisseuse, l'Intégrale est un livre hybride, empruntant au récit épistolaire, au guide pratique et à l'art book."Je voulais aller plus loin que la plupart des livres qui vulgarisent le processus de création d'une page de BD, et montrer qu'il y a beaucoup de réflexion autour de l'objet livre en lui-même". Au fil des pages, on découvre en effet une foule de petits secrets d'écriture.

Passée par le circuit éditorial classique pour son premier ouvrage, Léna choisit l'autoédition pour ce nouveau projet. En premier lieu, c'est la possibilité de concevoir le livre de A à Z qui a attiré l'autrice : choix du format, du papier, des finitions, rédaction et illustration du contenu...

Cette indépendance n'a pas empêché Léna de bien s'entourer : un imprimeur basé en région toulousaine, un atelier de risographie lyonnais et un correcteur basé dans le Jura contribuent à la fabrication du livre.

La campagne de financement pour La Missive de la Tisseuse : l'Intégrale est en cours et se terminera le 6 novembre. Le contenu du livre étant déjà finalisé, la campagne servira essentiellement à couvrir les frais d'impression. Les livres seront fabriqués dans la foulée et livrés avant Noël, dans la mesure du possible.

Pour les personnes ayant apprécié la lecture de Tisseuse et tous les amateurs d'exclusivité c'est une campagne à ne pas manquer : parmi les contreparties, vous trouverez une risographie exclusive, des goodies et même des gouaches originales réalisées par l'autrice.

Retrouvez cette campagne sur Ulule.

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Par Projet Ulule

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