The Game Master : une romance universitaire dans le cadre d'un Escape Game !

Gigi n’avait qu’un objectif : décrocher un stage, si possible prestigieux, pour valider sa troisième année de psychologie. Étudiante perfectionniste habituée à tout contrôler, elle voit pourtant son année lui échapper. Un patron odieux qu’elle finit par envoyer promener, des comptes dans le rouge, un petit ami infidèle : en quelques jours, toute sa vie s’effondre. Le temps presse, le redoublement menace, et il lui faut une solution.

Cette solution, c'est Beau.

Beau, lui, a verrouillé son cœur. Trompé et humilié le jour de ses vingt ans, le motard s’est juré de ne plus s’attacher à personne. Sa vie entourée de ses amis lui convient très bien, les sentiments beaucoup moins. Alors quand, Miles, son meilleur ami lui impose une stagiaire bavarde, envahissante et incapable de lâcher prise, il n’a qu’une envie : la voir repartir au plus vite.

Contraints de collaborer, ces deux-là n’ont rien en commun :

Gigi est pétillante et hyperactive, Beau préfère réfléchir au calme et l'ordre ; elle aime la danse et les fêtes, il déteste la foule et le bruit...

Entre répliques cinglantes et regards qui s’attardent, la frontière entre agacement et attirance devient vite floue. Toutefois, chacun devra combattre ses réticences afin d'accepter l'alchimie qui se développe entre eux.

Le roman réunit plusieurs tropes chers aux lectrices et lecteurs de romance : la haine qui se mue en amour (hate to love), le duo control freak et biker, la collaboration forcée, une bande d’amis devenue famille de cœur (found family), et un héros qui tombe amoureux le premier ( he falls first and harder)... Le tout dans une ambiance étudiante, drôle et sensible, réservée à un public à partir de 16 ans.

The Game Master partage l’univers de The Game Controller, le premier roman de l’autrice, mais se lit de façon totalement indépendante. Les curieux pourront toutefois découvrir les deux histoires dans l’ordre chronologique, en commençant par The Game Controller.

Le livre est actuellement proposé en précommande sur Ulule, en e-book ou dans une édition reliée collector qui s’enrichit au fil des paliers débloqués : pages de garde illustrées par l’artiste Wirney, jaspage, illustration intérieure, overlay...

Des packs permettent aussi de recevoir les deux romans ensemble.

Alors, envie de plonger dans une romance universitaire au coeur d'un escape game ?

Retrouvez cette campagne sur Ulule.

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Par Projet Ulule

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