Comment ça tient dans une chaussette, cent dix livres ?” : Remportez la bibliothèque Mystère Kube

Buona sera ! Ici la Befana, en direct de mon atelier. Je sais, on parle beaucoup du monsieur au manteau rouge en décembre. Très bien pour lui. Mais moi aussi, je distribue des cadeaux : dans la nuit du 5 au 6 janvier, je file sur mon balai pour remplir les chaussettes des enfants de douceurs. Et croyez-moi, entre les cheminées, les courants d’air et les chaussettes taille 24, il faut du métier. Une fois, j’ai voulu y glisser un dictionnaire. Nous ne sommes plus en bons termes, le dictionnaire et moi.

Aussi, quand j’ai entendu parler de la Bibliothèque Mystère de Kube, j’ai posé ma tasse, arrêté mon balai et tendu l’oreille. Quinze gagnants vont recevoir chacun 110 livres avant Noël. Cent dix ! J’ai regardé mes chaussettes. J’ai regardé les livres. Puis mes chaussettes. On a beau pratiquer la magie depuis longtemps, il faut savoir reconnaître ses limites. Kube, heureusement, a prévu de livrer les bibliothèques sans passer par ma cheminée.

Et nul besoin de prononcer trois fois « abracadabra » devant un miroir. Pour participer, c’est gratuit, du 4 au 29 novembre 2026, et cela ne prend que quelques secondes. Le tirage au sort est fixé au 30 novembre : quinze lecteurs seront désignés. Les lots arriveront avant Noël. Cette fois, je ne suis même pas jalouse qu’on me devance dans le calendrier. Je suis surtout ravie de savoir que les fêtes commenceront par une pareille avalanche d’histoires.

On peut même y prendre part depuis cet article, en laissant ses coordonnées ci-dessous :

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« Mais quels livres, Befana ? » Ah, mes petits curieux ! C’est là que l’affaire devient délicieuse. La sélection reste secrète et se dévoile aux participants pendant le jeu. Elle comprend surtout des grands formats et s’aventure partout : littérature française et étrangère, polars, fantasy, romance, feel-good, romans japonais, essais, BD… De quoi rire sous une couverture, oublier son arrêt de bus, tomber amoureux d’un personnage inventé ou résoudre un crime sans quitter son fauteuil. Personnellement, je préfère les enquêtes où personne ne soupçonne la vieille dame avec un balai. C’est reposant.

Je vais pourtant vous confier un secret plus grand que celui des titres. Le plus beau moment n’est pas forcément celui où l’on déballe les 110 ouvrages. C’est celui où l’on pense à quelqu’un. « Celui-ci plairait à ma sœur. » « Celui-là ferait rire grand-père. » « Ce roman aiderait peut-être mon amie à traverser une mauvaise semaine. » Alors, un livre change de mains, puis de maison, et la surprise recommence. Moi, j’offre des friandises ; Kube permet d’offrir des mondes entiers. Et ceux-là ne collent pas au fond des poches.

C’est la dixième année que Kube organise sa Bibliothèque Mystère. Plus de cent bibliothèques ont déjà été offertes ; plus de vingt maisons d’édition sont partenaires de cette édition. Et derrière Kube, il y a aussi des passionnés qui collaborent avec plus de 400 libraires en France. J’aime les libraires : ils savent reconnaître une envie de lecture avant même qu’on ait fini sa phrase. Moi, je sais surtout reconnaître une bonne cheminée. Chacun son talent.

Alors, si vous voulez tenter votre chance, rendez-vous sur lakube.com pour découvrir l’opération avant le 29 novembre. Aucune formule magique, aucun balai à assurer, pas même une chaussette à suspendre. Juste l’envie de lire et, peut-être, le plaisir immense de partager.

Quant à moi, j’ai demandé à mon balai s’il voulait un livre pour Noël. Il a choisi un récit de voyage. Je ne sais pas comment le lui dire, mais nous n’allons pas le lire en travaillant : il a déjà tendance à tourner les pages dans les virages.

Crédits photo : Gabriella Clare Marino CC 0

Par Nicolas Gary

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