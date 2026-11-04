Le jeu de tarot adapté de la BD Requiem Chevalier Vampire

Il y a des projets qu’on porte parce qu’ils ont du sens, et d’autres parce qu’ils nous ressemblent. Le Tarot Requiem est les deux à la fois.

Je m’appelle Antoine, je suis producteur de jeux et d’expériences à la croisée du jeu vidéo, de la culture et de l’impact. Depuis des années, je cherche des projets où l’objet est beau, l’équipe sincère, avec un impact positif pour notre société. Ce tarot en fait partie.

Tout part d’un univers : Requiem Chevalier Vampire, la saga dark fantasy créée par Olivier Ledroit et Pat Mills, publiée chez Glénat. Un monde gothique, sensuel, violent et poétique. J’ai découvert ces premiers tomes adolescent, il y a 26 ans, et j’attends toujours la suite avec impatience. Olivier est une légende de la bande dessinée, et j’ai toujours rêvé de travailler sur l’un de ces univers.

En 2025, j’ai eu la chance de le rencontrer en petit comité lors d’un vernissage à la galerie Barbier, à Paris. Quelques échanges plus tard, j’ai lu une interview où il expliquait s’être beaucoup inspiré du tarot dans son œuvre. Je lui ai alors proposé de commencer par un jeu de tarot. Requiem porte déjà en lui tous les codes du genre : l’adaptation était naturelle.

Avec l'accord de Glénat nous développons donc un jeu de tarot divinatoire : 78 arcanes, au format 85 × 160 mm. Chaque carte est composée par Olivier à partir de son œuvre, certaines réinterprétées pour la symbolique du tarot, d’autres créées spécialement. La mise en page des cartes, du livret et du coffret est signée par sa fille, Lola Ledroit, qui donne à l’ensemble sa cohérence et sa finesse. Le tout vit dans un coffret collector à fermeture magnétique, pensé comme un objet qu’on a envie de garder, d’ouvrir, de transmettre.

Ce tarot est une édition unique : il ne sera jamais réédité. Si vous passez à côté, il n’y aura pas de seconde chance. La campagne se déroule sur Ulule jusqu’au 5 novembre 2026, avec une livraison prévue en mars 2027.

Et parce qu’un beau projet doit aussi servir à autre chose, 3,5 % de la collecte seront reversés à l’Association Olivier Ledroit BD et Autisme. Cette cause me touche : depuis 15 ans, je conçois des jeux vidéo dans le domaine de la santé et du médico-social, et j’y ai rencontré beaucoup de personnes que la société comprend mal.

Si vous aimez l’œuvre d’Olivier Ledroit, les beaux objets, le tarot ou simplement les histoires qui ont du caractère, venez nous rejoindre. Chaque contribution aide à faire exister ce deck tel qu’il a été rêvé.

J'espère que ce jeu de tarot sera une réussite qui nous permettra de développer d'autres adaptations par la suite.

Retrouvez cette campagne sur Ulule.

DOSSIER - Les campagnes de projets littéraires sur Ulule

Par Projet Ulule

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