Les lycéens manifestent et dénoncent un avenir confisqué

Des livres à l'actualité... est une nouvelle rubrique produite par ActuaLitté en partenariat avec les éditions Actes Sud.

Les cortèges du 31 octobre ont réuni 320.000 manifestants d’après les autorités, avec 70.000 policiers et gendarmes déployés. L’Associated Press décrit des manifestations majoritairement pacifiques, mais aussi des heurts en fin de journée. Au-delà de la France, des jeunes ont défilé en Allemagne pour l’école, le logement et le climat. Ce rapprochement n’assimile pas la situation présente à une dictature : il montre comment une génération s’empare de son droit à imaginer un futur.

Dans le roman Viendra le temps du feu, publié en 2021, qui revient ce 4 novembre 2026 en livre audio chez Actes Sud, cette possibilité a presque disparu. Une société autoritaire a fermé ses frontières, proscrit les livres et placé la reproduction sous surveillance. Le dérèglement climatique forme l’arrière-plan d’un territoire où la jeunesse mobilisée a été frappée par de mystérieuses disparitions. Wendy Delorme ne prédit pas l’actualité : elle pousse jusqu’à la catastrophe des tensions déjà reconnaissables. Dans un entretien à Télérama, l’écrivaine reliait dès 2021 sa fiction à l’angoisse d’un avenir retiré aux plus jeunes.

Le corps et les livres, deux territoires disputés

Le 22 octobre, à Gdańsk, des femmes ont de nouveau manifesté pour le droit à l’avortement, six ans après la décision constitutionnelle qui avait durci son accès. Dans les images et témoignages recueillis par Reuters, des participantes dénoncent la persistance des restrictions et les promesses politiques non tenues. Chez Delorme, la contrainte va plus loin : l’État prétend décider de la maternité. L’écart entre ces réalités importe autant que leur point commun, la question de savoir qui dispose du corps des femmes.

Autre écho, sur le terrain de la lecture : le 22 octobre, un tribunal du Maryland a confirmé le retour de Flamer, roman graphique de Mike Curato, dans les bibliothèques scolaires d’un comté. L’ACLU du Maryland précise qu’il s’agit de la première décision judiciaire interprétant la loi locale protégeant la liberté de lire. Là où les personnages de Viendra le temps du feu doivent cacher les livres, cette bataille juridique rappelle que l’accès aux récits reste un enjeu politique concret.

Écouter les voix qui résistent

Le roman ne se limite pourtant ni à un manifeste ni à l’inventaire de catastrophes. Sur l’autre rive d’un fleuve demeurent les traces d’une communauté de résistantes nourrie des Guérillères de Monique Wittig. Six voix composent un récit où l’amitié, la solidarité et le désir ouvrent des issues à l’ordre établi. Une étude publiée dans la revue universitaire Çédille analyse précisément cette opposition entre ville totalitaire et espaces d’émancipation écoqueer.

Cette construction chorale donne tout son sens au passage à l’oral. Publiée initialement chez Cambourakis, l’œuvre est proposée par Actes Sud Audio. Écouter son extrait, c’est entrer non dans une prophétie, mais dans un monde où raconter, lire et transmettre deviennent des formes de résistance. Et mesurer ce que peut encore une voix quand le pouvoir voudrait imposer le silence.

On écoutera ci-dessous un extrait du livre, lu par Séverine Daucourt.

Crédits photo : Wikimedia Commons - CC BY SA 4.0

Par Lina Tinel-Sebie

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