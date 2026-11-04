Soutien des librairies : Catherine Pégard a demandé “un point le plus exhaustif possible

Les travaux parlementaires sur le projet de loi de finances 2027 se poursuivent. Presque deux semaines après son passage à l'Assemblée nationale, Catherine Pégard s'est à nouveau prêtée à l'exercice de l'audition, devant les rapporteurs et membres de la commission de la culture du Sénat.

Auprès des députés, la ministre avait tenté de défendre un budget que de nombreux élus considèrent insuffisant pour répondre aux enjeux des filières culturelles. Au Sénat, l'enthousiasme était tout aussi mesuré face aux chiffres exposés par la locataire de la rue de Valois.

La sénatrice Laure Darcos (Essonne, groupe Les Indépendants - République et Territoires), rapporteure pour avis pour le programme « Livre et industries culturelles » du budget 2027, a ainsi attiré l'attention de la ministre sur le budget du Centre national du livre (CNL) et sur l'aide aux librairies que pouvait apporter cet opérateur.

Le CNL a en effet reçu une rallonge de 1,5 million €, somme destinée au soutien des librairies indépendantes dans les régions. L'enveloppe de l'opérateur est cependant restée stable — au risque de le conduire vers un nouveau bilan en déficit en 2027 — et au grand désarroi de sa présidente, Régine Hatchondo, qui réclamait plutôt 10 millions € pour répondre aux difficultés des librairies, a rappelé Laure Darcos lors de son intervention.

« Je sais que l'IFCIC [Institut pour le financement du cinéma et des industries culturelles, NdR] a 5 millions € disponibles depuis le plan librairie de Hollande, qui n'ont jamais été dépensés, ne serait-il pas temps de les reverser au CNL ? », a suggéré la sénatrice à la ministre de la Culture.

Les précédentes interventions de Catherine Pégard, notamment au micro d'ActuaLitté, laissaient peu de place à l'espoir d'une rallonge à la dotation de l'opérateur : la ministre avait laissé cette éventualité au « débat budgétaire ». « Nous sommes confrontés à des rêves », a-t-elle cette fois répondu en évoquant le montant de 10 millions €, « qui ne sont pas d'ailleurs de vrais rêves, plutôt la reproduction de ce que devrait être la réalité, mais il faut affronter la période qui est la nôtre avec réalisme et lucidité ».

Optimiser les aides existantes

Après avoir rappelé que les « réserves de l'établissement permettent de maintenir en 2027 un niveau d'intervention stable » — sans préciser que ces mêmes réserves s'amenuisent —, elle a admis que l'action envers la chaine du livre devait être « consolidée », dans un contexte « compliqué ».

Aussi, a poursuivi la locataire de la rue de Valois, « j'ai demandé à tous ceux qui sont concernés par la lecture, le livre et les librairies, de faire un point le plus exhaustif possible des aides qui sont données globalement pour essayer de voir comment on peut consolider les priorités que nous avons, aider ceux qui sont le plus en difficulté, je pense en particulier aux librairies indépendantes, et tout cela passe à mon avis par une vision plus générale des dispositifs qui sont à notre portée ».

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Un inventaire donc, dont la finalité ne serait pas « de contester ces dispositifs », précise la ministre, mais de « mieux les utiliser et quelquefois de sédimenter ceux qui peuvent être sédimentés pour faire une masse plus grande et puis parfois d'en abandonner, peut-être, d'autres qui ont moins d'utilité ou, en tout cas, de les flécher ailleurs ».

Ce travail est en cours au sein des services du ministère de la Culture, a conclu Catherine Pégard, qui espère des conclusions d'ici la fin de cette année. La piste IFCIC avancée par Laure Darcos n'a, en tout cas, pas retenu son attention...

Photographie : Catherine Pégard au Sénat, ce mardi 3 novembre 2026 (capture d'écran Sénat)

Par Antoine Oury

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