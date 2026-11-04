Prix Femina : qui sont les lauréats 2026 ?

Le jury du Femina a départagé les quinze ouvrages de sa dernière sélection. Finaliste malheureux du prix Goncourt, remporté la veille par Philippe Jaenada, Yannick Haenel obtient le Femina pour La solitude des professeurs est infinie, paru chez Gallimard.

Le roman suit Jean Deichel, jeune professeur de français de 22 ans, qui découvre le métier dans un collège de la banlieue parisienne, au début des années 1990. Agrégé, passionné de littérature, le personnage se heurte rapidement aux difficultés de l'enseignement : classes difficiles, rapports avec sa hiérarchie, fatigue des transports et précarité matérielle. Il loge dans un club de tennis à Deuil-la-Barre et tente de préserver, entre les cours et les lectures, son désir de poésie et d'aventure.

À travers ce personnage récurrent, proche de son propre parcours, Yannick Haenel revient sur ses années dans l'Éducation nationale. L'écrivain a lui-même enseigné le français pendant dix-sept ans, de 1990 à 2007, dans plusieurs établissements de la région parisienne. Le livre aborde la solitude des enseignants, les difficultés de leurs débuts, mais aussi le plaisir d'un cours réussi et les relations nouées avec les élèves.

Né en 1967 à Rennes, Yannick Haenel possède déjà un palmarès littéraire conséquent. Il avait reçu le prix Décembre en 2007 pour Cercle, le prix Interallié en 2009 pour Jan Karski, puis le prix Médicis en 2017 pour Tiens ferme ta couronne, tous trois publiés chez Gallimard. Il est également l'auteur de La solitude Caravage (Fayard, 2019) et de Notre solitude (Les Échappés, 2021).

Ce prix intervient après une enquête d'ActuaLitté sur des soupçons de plagiat visant le roman de Yannick Haenel. Notre rédaction avait relevé plusieurs similitudes avec Grand Poisson, de Fabrice Sanchez (Plon, 2025), dont le manuscrit avait auparavant circulé chez Gallimard. L'écrivain avait nié avoir eu connaissance de ce texte.

Une Baignade surveillée et récompensée

Dans la catégorie roman étranger, le Femina revient à l'Américaine Laura Kasischke pour Baignade surveillée, également publié chez Gallimard, dans une traduction de l'anglais (États-Unis) signée Céline Leroy.

L'histoire se déroule le 16 juillet 1969, à Mission Hills, dans le Michigan. Tandis que l'Amérique suit le décollage de la mission Apollo 11, Richie Manning, cinq ans, se noie dans la piscine d'un quartier résidentiel. Une jeune maître-nageuse était pourtant chargée de surveiller les baigneurs. Comment l'enfant a-t-il pu mourir au milieu de tant d'adultes ?

Laura Kasischke reconstitue cette journée en multipliant les points de vue. Parents, voisins et témoins livrent chacun une partie des événements, tandis que les tensions familiales, les préjugés sociaux et les secrets d'une communauté apparemment tranquille apparaissent progressivement. La noyade est connue dès les premières pages ; le roman s'intéresse surtout à ce que les personnages ont vu, négligé ou préféré ignorer.

Publié 13 ans après Esprit d'hiver, son précédent roman, Baignade surveillée marque le retour à la fiction de cette écrivaine née en 1961, également poétesse. Son œuvre, dont La Vie devant ses yeux et Les Revenants, explore régulièrement les relations familiales, l'adolescence et les inquiétudes dissimulées derrière le quotidien américain. Laura Kasischke avait déjà remporté le prix des Inrockuptibles du roman étranger avec ce même livre.

La contre-enquête sur Barbe Bleue

Le prix Femina de l'essai distingue Jennifer Tamas pour Barbe Bleue, contre-enquête, paru aux éditions du Seuil.

Spécialiste de la littérature française du XVIIe siècle et enseignante à l'université Rutgers, aux États-Unis, Jennifer Tamas reprend le célèbre conte de Charles Perrault. Un mari interdit à son épouse l'accès à une pièce, une clé ensanglantée révèle les cadavres de ses précédentes femmes, et la curiosité féminine semble devenir le centre de l'histoire. Mais pourquoi avoir si longtemps insisté sur la désobéissance de l'épouse plutôt que sur les crimes de son mari ?

Pour répondre à cette question, l'essayiste confronte le texte de Perrault à d'autres versions du conte, aux œuvres d'autrices longtemps négligées et à des archives judiciaires. Elle examine les rapports de pouvoir au sein du mariage, les violences conjugales et les peurs masculines que laisse entrevoir le personnage de Barbe Bleue.

Jennifer Tamas poursuit ainsi un travail engagé avec Au « non » des femmes. Libérer nos classiques du regard masculin (Seuil, 2023). Elle y relisait plusieurs grandes œuvres du répertoire français en s'intéressant aux refus exprimés par leurs héroïnes, notamment chez Racine, Molière ou dans les contes de Perrault. Son nouvel essai applique cette méthode à un récit dont les interprétations ont longtemps fait porter le soupçon sur la curiosité de la victime.

Un palmarès proclamé pour la première fois chez Dior

Créé en 1904 en réaction à la domination masculine du prix Goncourt, le Femina conserve depuis sa fondation un jury exclusivement féminin. En 2026, il est présidé par Brigitte Giraud, lauréate du Goncourt 2022, qui succède à Nathalie Azoulai à cette fonction tournante. Le jury réunit douze membres : Nathalie Azoulai, Évelyne Bloch-Dano, Isabelle Desesquelles, Brigitte Giraud, Paula Jacques, Oriane Jeancourt Galignani, Christine Jordis, Olivia de Lamberterie, Emmanuelle Loyer, Patricia Reznikov, Josyane Savigneau et Julie Wolkenstein. Mona Ozouf conserve le statut de membre honoraire.

Après le départ de Scholastique Mukasonga en juin 2024, pour « raisons personnelles », Isabelle Desesquelles et Oriane Jeancourt Galignani l'ont rejoint en mars 2025. Quelques jours plus tard, Jeanne Benameur annonçait à son tour son retrait. Auprès d'ActuaLitté, l'écrivaine expliquait ne plus accepter de siéger dans un prix soutenu par Hachette, désormais sous le contrôle de Vincent Bolloré. Elle précisait toutefois n'avoir constaté aucune ingérence directe dans les décisions du jury.

Le renouvellement s'est poursuivi le 4 mai 2026, avec l'élection de deux nouvelles jurées : Olivia de Lamberterie, responsable de la rubrique livres du magazine ELLE, et Emmanuelle Loyer, historienne et professeure à Sciences Po Paris.

Autre changement cette année : après cinq éditions au musée Carnavalet, le Femina a transféré sa cérémonie au 30 avenue Montaigne, dans les locaux de la Maison Dior. Interrogé par ActuaLitté sur les conditions de cet accueil, le jury a assuré qu'aucun financement n'était en jeu et revendiqué son « indépendance totale ».

Yannick Haenel succède à Nathacha Appanah, récompensée en 2025 pour La Nuit au cœur (Gallimard). Dans les deux autres catégories, Laura Kasischke et Jennifer Tamas prennent la suite de John Boyne, lauréat du Femina étranger pour Les Éléments (JC Lattès, traduit par Sophie Aslanides), et de Marc Weitzmann, distingué pour son essai La Part sauvage (Grasset).

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Crédits photo : Yannick Haenel (Francesca Mantovani, Gallimard)

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Par Hocine Bouhadjera

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