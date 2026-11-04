L’ex-patron du Festival du livre de Paris prend la tête de Dargaud

Stéphane Aznar était à la tête de Dargaud depuis janvier 2023. Jean-Baptiste Passé lui succède au sein de la maison de bande dessinée, après un parcours dans la diffusion, la librairie, l'événementiel et l'édition.

Stéphane Aznar chargé de bâtir un nouveau pôle littéraire

La nomination de Stéphane Aznar dépasse le seul périmètre d'Anne Carrière. Média-Participations lui confie la création d'un « nouveau pôle d'édition », consacré à une littérature grand public associant « fiction et non-fiction ». Le groupe entend développer une offre complémentaire de ses activités existantes, en s'appuyant sur des « méthodes novatrices dans tous les domaines ».

Cette orientation intervient un an après le départ de Stephen Carrière. Fils des fondateurs Anne et Alain Carrière, l'éditeur avait rejoint la maison familiale en 2004 avant d'en prendre la direction en 2009. Il avait notamment développé un collectif réunissant plusieurs éditeurs indépendants, parmi lesquels Le Nouvel Attila, La Belle Colère, Aux Forges de Vulcain ou encore Plein jour.

Fondée en 1993, Anne Carrière avait rejoint Média-Participations en 2017. Son catalogue mêle littérature française et étrangère, documents, essais et témoignages.

Stéphane Aznar, avant Dargaud, avait dirigé les éditions Harlequin, puis Média Diffusion, la filiale commerciale de Média-Participations, entre 2016 et 2022. Il connaissait déjà le catalogue Anne Carrière : en 2017, alors que la maison rejoignait le périmètre commercial du groupe, il défendait la constitution d'un « vrai pôle » consacré à la littérature générale au sein de Média Diffusion.

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Le groupe salue aujourd'hui sa contribution à Dargaud, dont il a accompagné la « consolidation et le renouvellement ».

Reste à déterminer la place de cette nouvelle entité dans un ensemble qui compte déjà plusieurs maisons littéraires, notamment Seuil, L'Olivier, Métailié, Points et La Martinière. Média-Participations ne détaille pas, à ce stade, les relations envisagées entre ces structures et le futur pôle piloté par Stéphane Aznar.

Jean-Baptiste Passé, de Michelin à Dargaud

Chez Dargaud, le groupe choisit Jean-Baptiste Passé, dont la carrière s'est construite au sein de plusieurs de ses filiales. Après ses débuts comme chef de produit aux éditions du Lombard, il avait rejoint Média Diffusion avant de prendre, en 2016, la direction des librairies La Procure.

En septembre 2021, il quitte cet univers pour prendre la direction du Festival du livre de Paris. Pendant près de trois ans, il accompagne la relance de la manifestation dans sa nouvelle formule, après la disparition de Livre Paris et son installation au Grand Palais éphémère. À son départ, au printemps 2024, il retrouve Média-Participations pour prendre la direction des éditions Michelin, coentreprise créée avec le groupe Michelin en 2021, spécialisée dans les guides touristiques et gastronomiques, les cartes et les plans.

Son arrivée chez Dargaud marque ainsi un nouveau changement de secteur, cette fois vers la bande dessinée. La maison, fondée en 1936, possède un catalogue qui associe des séries populaires telles que Lucky Luke, XIII ou Les Vieux Fourneaux à une production de romans graphiques et de créations contemporaines.

Le nouveau directeur général aura pour mission de préserver cette diversité éditoriale, « de la grande série populaire au roman graphique le plus exigeant », tout en assurant la cohérence de la marque et de ses labels. Média-Participations insiste également sur le renforcement de sa capacité d'innovation, sans annoncer de modification particulière du catalogue.

Cette nomination s'inscrit dans une période de changements déjà engagés chez Dargaud. En septembre 2026, la maison avait nommé Pauline Mermet directrice éditoriale pour la France. Présente dans l'entreprise depuis 2010, elle avait notamment créé en 2025 le label Charivari. Elle succède à François Le Bescond, dont le départ est prévu pour avril 2027, après une période de transition durant laquelle il conserve notamment la responsabilité éditoriale de Lucky Luke.

Cette évolution intervient dans un contexte de ralentissement des ventes de bande dessinée, que le groupe Dargaud avait lui-même évoqué au moment de la nomination de Pauline Mermet.

Crédits photo : Jean-Baptiste Passé (ActuaLitté, CC BY SA 2.0)

Par Hocine Bouhadjera

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