Véronique Ovaldé et Nicolas Mathieu parraineront les Nuits de la lecture 2027

Le CNL a dévoilé les noms des deux personnalités qui accompagneront la 11e édition des Nuits de la lecture. L'autrice Véronique Ovaldé et l'écrivain Nicolas Mathieu ont été désignés marraine et parrain de ce rendez-vous consacré, cette année, au thème de l'enfance.

Deux auteurs dont l'œuvre explore les souvenirs d'enfance

Le choix de Véronique Ovaldé et de Nicolas Mathieu fait écho à leurs travaux respectifs. Chez la première, l'enfance occupe une place importante dans la construction des personnages, entre souvenirs familiaux, quête d'identité et désir d'émancipation. L'autrice, qui a notamment publié Ce que je sais de Vera Candida et Fille en colère sur un banc de pierre, a reçu le Prix Goncourt de la nouvelle en 2024 pour son recueil À nos vies imparfaites. Son dernier roman, Vivre sans bonheur et n'en point dépérir, est paru chez Flammarion en 2026.

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Nicolas Mathieu, lauréat du Prix Goncourt 2018 pour Leurs enfants après eux, s'intéresse lui aussi aux années de jeunesse et à leur influence sur les trajectoires individuelles. À travers des personnages confrontés aux inégalités sociales et aux déterminismes, l'écrivain explore les rêves, les désillusions et les liens familiaux. Né à Épinal en 1978, il fait ses débuts en littérature avec Aux animaux la guerre, publié chez Actes Sud en 2014.

En 2026, les Nuits de la lecture avaient réuni 8550 événements dans plus de 4300 lieux. Les organisateurs espèrent renouveler cette mobilisation pour cette 11e édition, avec des rendez-vous ouverts à tous les publics. Les inscriptions sont d'ores et déjà accessibles sur le site de la manifestation.

Crédits Photos : (Véronique Ovaldé) © Céline Nieszawer / (Nicolas Mathieu) © Bertrand Jamot

Par Lina Tinel-Sebie

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