Et si l’on profitait des vacances de la Toussaint pour prendre le temps d’aller voir Monet peindre… le temps ? C’est justement le sujet de l’exposition que lui consacre le musée de l’Orangerie, à Paris, jusqu’au 25 janvier 2027, et de son catalogue, Monet. Peindre le temps, publié sous la direction de Cécile Girardeau et Sophie Eloy, coédité par Gallimard et le musée de l’Orangerie. Un rendez-vous qui s’inscrit évidemment dans les célébrations du centenaire de la mort du peintre, disparu le 5 décembre 1926.

Car Monet s’est intéressé au temps dans tous les sens du terme : celui qui passe, bien sûr, mais aussi celui qu’il fait. Un ciel qui se couvre, une lumière qui change, un reflet sur l’eau… Autant de petits événements qu’il s’obstine à saisir sur la toile. Et le XIXe siècle, avec ses trains, ses horloges et son rythme de vie qui s’accélère, lui donne de la matière.

Pour comprendre cette quête, il suffit de regarder ses séries. Les Meules, les Peupliers, les Cathédrales de Rouen : le sujet reste le même, mais la lumière, elle …. Monet recommence donc, encore et encore. Il va même jusqu’à obtenir que des peupliers promis à l’abattage soient conservés le temps de terminer ses tableaux !

Puis vient Giverny, son jardin d’eau et les Nymphéas. Plus de 250 toiles consacrées à ce bassin qu’il ne cesse d’observer et de peindre. Son dernier grand projet prend une tout autre dimension : de vastes panneaux destinés à entourer le visiteur, comme si l’on pouvait entrer dans la peinture et y laisser filer les heures. Offerts à la France après l’armistice de 1918, ils seront installés à l’Orangerie après sa mort et inaugurés en mai 1927. Et de fait, c’est un lieu propice à la méditation, au calme et au temps qui passe sereinement.

Ce catalogue nous impose un constat : en voulant retenir quelques minutes de lumière, Monet nous a laissé de quoi nous émerveiller éternellement.