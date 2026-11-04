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Festivals et salons du livre : les financements augmentent, mais l’inflation pèse

Exclusif – Comment les salons et festivals littéraires sont-ils devenus des acteurs permanents de la vie culturelle et de l'économie du livre, alors que leurs moyens financiers et humains demeurent limités, voire fragilisés ? Dans le cadre des Etats généraux qu'organise La Sofia, le ministère de la Culture dévoile une étude mesurant leur situation économique et fournissant les premiers indicateurs sur l’importance de leur impact culturel et social sur leurs territoires.

Le 04/11/2026 à 12:21 par Nicolas Gary

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Publié le :

04/11/2026 à 12:21

Nicolas Gary

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Ils accueillent des auteurs, soutiennent les librairies, interviennent dans les écoles, les bibliothèques et jusqu'aux établissements pénitentiaires. Les salons et festivals littéraires déploient une activité bien plus vaste que leurs quelques jours d'ouverture. Présentée le 4 novembre 2026 aux États généraux organisés par la Sofia, une enquête du ministère de la Culture mesure leur rôle culturel et économique, leurs moyens humains et leurs financements. Elle dessine aussi trois grands modèles de manifestations, aux réalités parfois très différentes.

Un festival du livre peut durer trois jours et travailler toute l'année. Entre deux éditions, ses organisateurs préparent des rencontres scolaires, accompagnent des résidences, sollicitent des financements ou entretiennent leurs partenariats avec les librairies et bibliothèques. Une activité rarement visible dans les chiffres de fréquentation, mais désormais mieux documentée : 92 % des manifestations interrogées par le ministère de la Culture proposent des actions au-delà de leur temps fort.

Présentée le 4 novembre 2026 à la Maison de la Poésie, à Paris, dans le cadre des États généraux des festivals et salons du livre, l'étude apporte une photographie détaillée de leur fonctionnement. Valère Clauzel, chargé de mission auteurs et vie littéraire au Service du livre et de la lecture (DGMIC), en a exposé les résultats, issus des traitements statistiques réalisés par le ministère.

L'enquête avait été annoncée en juillet 2026, dans un contexte de préoccupations croissantes sur les budgets et les conditions d'organisation. Diffusé durant l'été avec la Sofia, le Centre national du livre (CNL) et trois réseaux professionnels — Relief, Club 99 et la Fédération des salons et fêtes du livre de jeunesse —, le questionnaire a recueilli 230 réponses, dont 170 complètes.

Les résultats concernent principalement l'activité de 2025. Leur portée doit être appréciée selon les effectifs disponibles pour chaque question. Les comparaisons avec une précédente étude du ministère, conduite en 2021, montrent des répartitions géographiques et des périodes de création relativement proches. Cela ne fait pas pour autant de ces 230 répondants un recensement exhaustif des manifestations littéraires françaises.

Des festivals qui font vivre la lecture toute l'année

Le premier enseignement tient à la place prise par les actions culturelles. Si 11 % des répondants déclarent prolonger leur manifestation de quelques jours et autant de plusieurs semaines, 70 % interviennent tout au long de l'année. La programmation ne s'interrompt donc plus nécessairement lorsque les stands ferment.

Les rencontres scolaires arrivent largement en tête des activités recensées, citées par 72,1 % des organisateurs ayant répondu à cette question. Suivent les invitations d'auteurs destinées au grand public (60,5 %), les médiations autour du livre assurées par des personnels spécialisés (48,3 %), les expositions (41,5 %) et les résidences (40,8 %). Près d'un tiers proposent également un prix littéraire.

Ces résultats prolongent ceux d'une étude réalisée par Relief et L'Œil du public, dévoilée en avril 2026. Parmi les 53 structures répondantes de ce réseau, 86 % déclaraient déjà conduire des actions toute l'année. Les deux enquêtes ne portent pas sur les mêmes manifestations, mais documentent une réalité commune : la préparation et la médiation occupent une place considérable dans l'activité des organisateurs.

Le ministère apporte cette fois des indications sur l'ampleur du travail accompli. Chaque manifestation déclare en moyenne 43 demi-journées d'action en présence d'un auteur rémunéré. Les interventions se répartissent dans 25 lieux et neuf communes en moyenne. L'étude recense également 26 festivals itinérants, pour lesquels la circulation entre plusieurs territoires fait partie du projet.

Cette présence ne concerne pas uniquement les lieux habituellement associés à la lecture. En additionnant les réponses recueillies, les statisticiens dénombrent 1958 partenariats avec des établissements scolaires, 726 avec des points de lecture, 55 avec des établissements de santé et 47 avec des établissements pénitentiaires, sur les 186 que compte la France selon la présentation.

Au total, 4740 demi-journées d'intervention ont été déclarées. Une même école, une bibliothèque ou un établissement pénitentiaire pouvant accueillir plusieurs manifestations, ces additions comportent d'éventuels doubles comptes. Elles ne mesurent donc pas le nombre d'établissements distincts touchés à l'échelle nationale.

Elles permettent néanmoins d'apprécier l'étendue des activités organisées autour du livre, bien au-delà de l'événement public lui-même.

Un ancrage local qui repose largement sur les associations

Qui assure ce travail ? L'enquête confirme le poids du secteur associatif, qui organise 72,2 % des manifestations répondantes. Les collectivités territoriales en portent directement 21,3 %, une présence que Valère Clauzel présente comme une particularité des festivals littéraires.

Dans environ deux tiers de ces derniers cas, l'organisation revient aux services de lecture publique. Les bibliothèques jouent ainsi un rôle qui dépasse l'accueil des rencontres : elles participent à la conception, à la programmation et à la mise en œuvre des événements.

Les structures interrogées présentent des histoires variées. L'année moyenne de création se situe en 2007,5, avec une médiane en 2009. La plus ancienne remonte à 1973 ; la plus récente a été créée en 2025. Un quart des répondants pour lesquels cette information est disponible sont nés avant 2000, tandis qu'un autre quart a vu le jour à partir de 2017.

Leur calendrier témoigne également d'habitudes propres au livre. Deux périodes concentrent l'activité : le printemps, particulièrement le mois de mai, puis l'automne, avec un pic en novembre. Les mois de juillet et d'août sont nettement moins occupés, contrairement à la saisonnalité de nombreuses autres disciplines festivalières.

Quant aux programmations, elles font largement place à la jeunesse, présente dans 47,8 % des réponses, devant la littérature généraliste (38,8 %) et la bande dessinée ou le manga (32,6 %). La poésie apparaît dans 21 % des manifestations, le polar dans 18,3 %, les littératures de l'imaginaire dans 14,7 %, les œuvres traduites et les sciences humaines dans 13,4 % chacune.

Ces proportions ne constituent pas des catégories exclusives : une même manifestation pouvait déclarer plusieurs genres. Elles témoignent autant de la diversité des propositions que des croisements possibles entre les différents domaines éditoriaux.

Derrière la programmation, de petites équipes et beaucoup de bénévoles

Cette activité repose pourtant sur des effectifs permanents souvent réduits. Plus d'un tiers des manifestations, précisément 35 %, ne disposent d'aucun salarié. Un autre tiers, soit 33 %, fonctionne avec une ou deux personnes. La moyenne atteint 3,8 équivalents temps plein, sous l'effet des organisations les plus importantes.

Les femmes représentent 70 % des équipes permanentes. L'ancienneté constitue une autre caractéristique notable : dans un tiers des structures, les personnels présentent plus de dix années d'ancienneté moyenne.

Lorsque débute le festival, les effectifs augmentent sensiblement. Ils atteignent près de quinze équivalents temps plein en moyenne pendant le temps fort, tandis que la moitié des répondants recrutent au moins trois salariés en contrat à durée déterminée pour renforcer l'organisation.

À ces emplois s'ajoute une mobilisation bénévole considérable. Près de 7000 personnes sont comptabilisées dans les réponses recueillies, avec une moyenne de 43 bénévoles par manifestation sur la base concernée. Certaines équipes peuvent en réunir plusieurs centaines.

L'accueil et l'orientation du public constituent leur première mission, citée par 89,8 % des organisateurs ayant détaillé ce recours. L'accompagnement des auteurs (80,8 %), l'installation des espaces (71,3 %), le transport des intervenants (70,1 %) et la restauration (51,5 %) occupent également une place importante.

Mais leur participation ne se limite pas aux fonctions logistiques. Plus d'un tiers des répondants leur confient des tâches administratives ou de communication (35,3 %), tandis que 33,5 % les associent à la programmation. Dans certaines structures, le fonctionnement courant repose donc lui aussi sur leur engagement.

La question des moyens humains avait déjà été soulevée lors d'une enquête consacrée aux manifestations des Hauts-de-France, présentée en juin 2025. Les organisateurs y évoquaient notamment la fatigue des équipes, les difficultés de financement et la place indispensable du bénévolat.

Le portrait national confirme l'importance de ces ressources humaines, sans toutefois mesurer les heures de travail qu'elles représentent, ni les éventuelles difficultés de recrutement ou de renouvellement des équipes.

Le livre privilégie la gratuité, mais dépend fortement des subventions

L'accès libre demeure la règle. Dans 75,7 % des réponses relatives à la billetterie, les organisateurs indiquent que l'entrée est gratuite. D'autres ouvrent librement leurs portes tout en faisant payer certaines activités (15 %), ou pratiquent des tarifs différenciés selon les publics.

Les recettes de billetterie atteignent en moyenne 12.000 € lorsqu'elles existent et sont déclarées. Elles ne constituent toutefois pas le principal financement de la plupart des manifestations.

Les ressources moyennes recensées s'établissent à 154.000 €. Ce chiffre doit être rapproché de leur distribution : trois quarts des festivals interrogés disposent d'un budget inférieur à 145.000 €. À titre de comparaison, une étude conduite en 2021 sur les festivals français de toutes disciplines situait ce seuil à 270.000 €. Les périmètres étant différents, ces montants ne décrivent pas une évolution dans le temps, mais éclairent les différences de dimension économique entre secteurs.

Dans le modèle statistique reconstitué pour 2025, les subventions publiques représentent 61 % des ressources, devant les apports privés (16 %) et les recettes propres (14 %). Les mises à disposition valorisées complètent cet ensemble à hauteur de 9 %.

La moitié des festivals répondants déclarent d'ailleurs 6285 € ou moins de ressources propres. Une marge relativement réduite au regard des charges nécessaires pour accueillir des auteurs, organiser les rencontres et assurer la logistique.

L'équilibre économique dépend donc largement des soutiens extérieurs. Cette situation était déjà perceptible dans la radiographie des manifestations réalisée par la Sofia en 2024, sur la base de 122 organisateurs ayant bénéficié de ses aides. L'enquête nationale de 2026 élargit l'observation et permet de détailler davantage l'origine des financements.

Les communes, premières partenaires des manifestations

Les municipalités occupent une place prépondérante. Parmi les aides publiques déclarées, 139 proviennent des communes, devant les départements (105), les régions (102), les directions régionales des affaires culturelles (90) et les intercommunalités (76).

Cette répartition concerne les concours recensés, et non autant de manifestations différentes. Elle exclut également les événements directement organisés par une collectivité, pour lesquels les modalités de financement ne sont pas comparables.

En montant, les communes fournissent 33 % des 14 millions d'euros d'aides publiques additionnées dans l'étude. Les régions représentent 16 %, les départements 14 %, le CNL 12 %, les DRAC 10 % et les agglomérations 8 %. Le reste provient notamment d'autres services de l'État et, dans une faible proportion, de l'Union européenne.

Aux subventions s'ajoutent des contributions moins visibles dans les comptes. Le prêt d'un lieu constitue la première forme de mise à disposition, mentionnée par 88,4 % des répondants concernés. Le personnel territorial intervient dans 55,4 % des cas, notamment les bibliothécaires ou les services municipaux. Matériel, véhicules et relais de communication complètent ces aides en nature, dont la valeur moyenne déclarée atteint 28.000 €.

Les soutiens privés occupent également une place structurante. Parmi les 309 aides recensées dans cette catégorie, 110 proviennent de l'action culturelle de la Sofia. Celle-ci représente 37 % des 3,7 millions d'euros de montants privés additionnés. La Fondation Jan Michalski compte pour 15 %, aux côtés notamment des fondations La Poste et Crédit Mutuel.

Les entreprises locales contribuent elles aussi au financement, selon des modalités variables. Cette diversité prolonge une évolution déjà observée par le CNL, dont une étude des manifestations littéraires relayée en 2018 mettait en évidence le rôle croissant des partenaires privés.

Le poids des collectivités reste néanmoins déterminant, aussi bien par les sommes versées que par les équipements et personnels mis à disposition.

L'essentiel des dépenses accompagne la création

Que finance-t-on avec ces moyens ? Les auteurs occupent une place centrale, mais leur rémunération ne représente qu'une partie des dépenses nécessaires à leur présence.

Dans la répartition moyenne établie par le ministère, 25 % des charges correspondent aux sommes versées aux auteurs et 23 % aux frais liés à leur venue. Déplacements, hébergement et restauration constituent ainsi un poste presque aussi important que les interventions elles-mêmes.

Les autres rémunérations artistiques représentent 12 %. Elles concernent notamment des comédiens, des musiciens ou d'autres interprètes participant aux propositions scéniques. Au total, ces trois postes mobilisent 60 % des dépenses dans le modèle présenté.

Le fonctionnement général représente 33 %, auxquels s'ajoutent 7 % de coûts non identifiés dans l'étude. Il recouvre une multitude de tâches : préparation du programme, administration, production, communication et suivi des intervenants.

Ces activités sont très majoritairement assurées en interne. Pas moins de 96 % des répondants prennent directement en charge leur production, 90 % leur programmation et 83 % leur communication. Malgré le développement de prestataires spécialisés, le choix des auteurs et la construction du programme demeurent largement entre les mains des équipes organisatrices.

Le coût varie néanmoins selon les formats. Une trentaine de manifestations ont recours au montage de structures temporaires, pour une dépense moyenne de 54.000 € parmi celles concernées. Les prestations techniques, notamment de sonorisation et d'éclairage, constituent un autre poste significatif : la moitié des répondants y consacrent plus de 4238 €.

Ces écarts montrent pourquoi deux événements de fréquentation comparable peuvent présenter des budgets très différents. La disponibilité d'un lieu équipé, le nombre de sites mobilisés ou la nature des propositions artistiques modifient sensiblement les besoins financiers.

Des financements en hausse, mais moins de possibilités depuis 2022

Le ministère a également cherché à mesurer l'évolution économique des manifestations sur une période plus longue, afin de vérifier l'existence d'un éventuel « effet de ciseaux » entre ressources et dépenses.

Pour cela, les organisateurs ont été invités à communiquer leurs données financières pour 2014, 2018, 2022 et 2025. Les effectifs sont nettement plus réduits que ceux de l'enquête principale : 28 répondants pour la période longue, 38 pour la période débutant en 2018.

La première observation mérite d'être soulignée : les financements n'ont pas diminué en euros courants. Entre 2014 et 2022, ils ont même progressé fortement, accompagnant une augmentation de l'activité, notamment du nombre d'auteurs rémunérés.

À partir de 2022, la croissance se poursuit, mais ralentit. Or les charges continuent de se renchérir. Corrigées de l'inflation, les ressources disponibles enregistrent une légère diminution entre 2022 et 2025 dans les échantillons étudiés.

La distinction est essentielle. Une structure peut disposer d'un budget supérieur à celui des années précédentes tout en ayant moins de possibilités pour financer sa programmation. Les montants augmentent, mais ne permettent plus nécessairement d'acheter les mêmes prestations.

Les indices de prix présentés par le ministère éclairent cette évolution. Entre 2014 et 2025, le coût des prestations de traiteurs progresse de plus de 25 %. Le transport ferroviaire, la sécurité privée et l'hébergement touristique connaissent également des hausses sensibles, particulièrement sur la période récente.

Dans les deux séries historiques, le nombre d'auteurs rémunérés augmente jusqu'en 2022, avant de reculer en 2025. Le rapprochement entre ces courbes montre une évolution concomitante des ressources réelles et de l'activité, sans établir à lui seul une relation de causalité.

Valère Clauzel avance une hypothèse : la progression des financements aurait principalement servi, pendant les années de développement, à enrichir les programmations et à multiplier les invitations, plutôt qu'à consolider durablement les structures organisatrices.

Le ministère souligne ainsi que le ralentissement de la hausse des financements, associé au renchérissement des dépenses, est ressenti comme une réduction des moyens disponibles. Cette situation s'accompagnerait d'une attention accrue portée au nombre d'auteurs invités et, plus généralement, aux choix budgétaires.

Il ne s'agit donc pas d'une diminution généralisée des subventions, que l'étude ne démontre pas, mais d'une contraction du pouvoir d'achat observée dans les manifestations suivies sur plusieurs années.

La rémunération des auteurs progresse inégalement selon les genres

Les organisateurs déclarent en moyenne 52 auteurs présents par manifestation, dont 32 rémunérés. Parmi ces derniers figurent 17 autrices et trois auteurs étrangers traduits, toujours en moyenne.

Ces données ne permettent pas de calculer directement un taux individuel de rémunération à partir du rapport entre les deux moyennes. Les configurations varient considérablement selon les événements, notamment entre ceux qui privilégient les rencontres et ceux où les signatures occupent une place importante.

L'étude indique néanmoins que 62 % des manifestations concernées rémunèrent l'ensemble de leurs auteurs présents. Une proportion qui masque des différences très nettes entre domaines éditoriaux.

En littérature jeunesse, 79,1 % des événements analysés rémunèrent tous leurs invités. Le taux atteint 63,3 % pour les manifestations généralistes et 54,2 % dans les autres spécialités. Il tombe à 33,3 % pour la bande dessinée et le manga, sur un effectif limité à quinze répondants.

Valère Clauzel rapproche ce contraste de l'histoire professionnelle des différents secteurs. Les revendications portées par la Charte des auteurs et illustrateurs jeunesse ont contribué à installer des pratiques de rémunération des interventions, particulièrement dans le cadre scolaire. En bande dessinée, la tradition de la dédicace conserve une place importante et ne s'accompagne pas systématiquement d'un paiement.

Ce débat est ancien. Dès 2014, ActuaLitté publiait une réflexion sur la rémunération des auteurs en salons et festivals, qui soulignait notamment les différences entre les rencontres, les ateliers et les séances de signatures.

L'enquête de 2026 apporte désormais des proportions précises pour plusieurs catégories, mais ne détaille pas toutes les conventions d'intervention. Elle ne permet donc pas de déterminer si les auteurs non rémunérés étaient exclusivement présents pour des dédicaces, ni quelles autres prises en charge pouvaient leur être proposées.

En moyenne, chaque manifestation déclare 21.000 € de rémunérations versées aux auteurs. Le montant médian présenté s'établit à 614 € par auteur et par festival. Il ne correspond pas nécessairement au paiement d'une rencontre unique : certains invités interviennent dans plusieurs établissements ou participent à différentes activités durant leur séjour.

Les librairies réalisent 6 millions d'euros de ventes dans l'échantillon

Pour les libraires, l'étude confirme l'importance commerciale de ces rendez-vous. Dans 96 % des manifestations interrogées, au moins une librairie participe à l'événement.

Les réponses additionnées totalisent 860 participations de librairies, dont 599 indépendantes, pour un chiffre d'affaires déclaré de 6 millions d'euros. Il faut cependant distinguer participations et établissements distincts : une même enseigne peut intervenir dans plusieurs festivals.

Le montant ne représente pas davantage les ventes de tous les salons français. Il correspond aux données recueillies auprès des répondants, sans extrapolation nationale.

Parmi les manifestations pour lesquelles un chiffre d'affaires a pu être renseigné, la moitié déclare plus de 13.000 € de ventes réalisées par les librairies au cours de l'événement.

Cette activité n'est toutefois pas synonyme de bénéfice. Les données ne permettent pas de déduire les frais de déplacement, de personnel, d'installation ou les coûts liés aux invendus, qui peuvent varier d'un rendez-vous à l'autre.

Les éditeurs occupent également une place importante : 78 % des manifestations travaillent avec au moins une maison, tandis que le nombre moyen annoncé atteint 25 éditeurs présents.

Les modalités de participation dépassent souvent la seule présence commerciale. Une maison peut être associée à une invitation d'auteur, à une carte blanche, à une présentation de catalogue ou à l'organisation d'une rencontre. L'enquête ne fournit toutefois pas de mesure consolidée des ventes réalisées directement par les éditeurs.

Pour les auteurs, le total des déclarations atteint 3155 participations rémunérées, représentant 3,4 millions d'euros. Là encore, une même personne peut être comptabilisée dans plusieurs événements.

Ces sommes, comme les 1,45 million de fréquentations cumulées annoncées par les répondants, donnent des ordres de grandeur utiles. Elles ne doivent être confondues ni avec des résultats nationaux exhaustifs ni avec autant de personnes distinctes.

Trois grandes familles de manifestations, trois économies différentes

L'un des derniers apports de l'étude réside dans une typologie construite par le ministère à partir de plusieurs variables : financements, fréquentation, nombre d'auteurs, partenariats, activité culturelle et ancienneté.

Trois profils se dégagent, sans constituer des catégories réglementaires ou des modèles auxquels chaque événement devrait nécessairement correspondre.

Les « grandes manifestations » disposent de subventions publiques supérieures à 30.000 €, déclarent généralement plus de 5000 visiteurs et réunissent plus de 50 auteurs. Elles travaillent avec au moins cinq librairies et cinq bibliothèques, disposent de quatre équivalents temps plein permanents ou davantage et organisent plus de vingt demi-journées d'action culturelle avec des auteurs rémunérés. Leurs recettes de billetterie peuvent dépasser 10.000 €.

Elles se distinguent également par leur ancienneté : nombre d'entre elles ont été créées avant les années 2000. Le ministère observe une forme de prime à l'ancienneté, associée à des moyens plus importants, à davantage d'invités et à une programmation professionnelle plus développée.

Les « festivals singuliers » reposent sur des ressources plus modestes, avec moins de 10.000 € de subventions publiques parmi leurs caractéristiques statistiques. Leur fréquentation se situe généralement sous 5000 personnes et ils invitent entre 10 et 29 auteurs. Ils privilégient souvent des domaines spécialisés, comme la poésie, le polar, les littératures traduites ou les sciences humaines.

Créés fréquemment entre 2000 et 2009, ils conservent une activité culturelle qui dépasse le temps fort. Valère Clauzel souligne leur ancrage territorial, notamment en milieu rural, ainsi que la présence d'événements itinérants dans cette catégorie.

Les « rendez-vous ponctuels », enfin, présentent des subventions publiques intermédiaires, de 10.000 à 30.000 €, et accueillent généralement moins de dix auteurs. Leur activité hors festival est moins documentée, avec une place plus importante accordée aux scolaires et à la jeunesse. Leur création est souvent postérieure à 2010.

La distinction entre ces profils éclaire également la répartition des dépenses. Dans les grandes manifestations, la rémunération des auteurs représente une part plus faible des financements, notamment en raison de charges de fonctionnement plus élevées. Cela ne signifie pas que les sommes versées seraient inférieures en valeur absolue.

Les festivals singuliers, pour leur part, consacrent souvent une proportion plus importante de leurs moyens aux frais de venue des auteurs, hors rémunération. Transport et hébergement peuvent peser davantage lorsque les invités doivent rejoindre des territoires moins accessibles ou intervenir dans plusieurs communes.

Ces différences ressortent des comparaisons statistiques présentées par le ministère, sans établir de hiérarchie entre les trois modèles.

Valère Clauzel relève enfin deux domaines dans lesquels les connaissances restent incomplètes : le profil des personnes qui dirigent les manifestations et celui de leurs publics. Seul un tiers des festivals interrogés a déjà réalisé une enquête de fréquentation approfondie. Les résultats présentés fournissent ainsi des repères économiques et organisationnels, tandis que ces deux dimensions demeurent à documenter plus précisément.

Crédits photo : ActuaLitté, CC BY SA 4.0

 
 
 

 

Par Nicolas Gary
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Babouche à oreille, maison d'édition indépendante installée à Saint-Clément-de-Rivière, dans l'Hérault, fabrique des livres qui s'écoutent : un QR code dans le livre, des musiques composées pour chaque histoire, des voix d'artistes, et ni écran, ni application, ni abonnement. Ses trois nouveautés d'automne sont en précommande sur Ulule jusqu'au 5 novembre : un roman de pirates dont chaque chapitre se termine par une vraie recette, le retour d'un album très demandé sur l'art du partage, et un calendrier de l'Avent sonore pour les tout-petits, où chaque fenêtre cache une comptine plutôt qu'un chocolat. Projet porté par la maison d'édition Babouche à oreille. 

26/10/2026, 14:22

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Deux anciens patrons d’Amazon décideront quels livres méritent d’exister

Et si, avant de publier un roman, il fallait d’abord démontrer qu’il trouvera des lecteurs ? Deux anciens dirigeants d’Amazon, Jeff Belle et Nicholas Denissen, lancent Macguffin Co., un studio qui entend éprouver le potentiel commercial d’histoires encore en développement. Un premier accord avec Andrews McMeel Universal donne corps à cette formule, où le livre s’inscrit dans un ensemble plus vaste, destiné aussi aux écrans et aux jeux.

23/10/2026, 16:43

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De Tintin à Astérix : Numa Sadoul explore les "Familles en cases" de la bande dessinée

De Tintin à Astérix, de Spirou à Philémon, les héros de BD ont un air de famille. Dans Familles en cases, Numa Sadoul explore les liens entre six grandes séries : compagnons fidèles, savants, adversaires et refuges familiers composent des univers qui nous habitent encore. Adapté de son mémoire de maîtrise de 1971, ce livre révèle les premières recherches du futur interlocuteur d’Hergé et de Franquin. Les éditions LettMotif lui donnent aujourd’hui une nouvelle vie grâce à une campagne participative sur Ulule. Une invitation à redécouvrir nos familles de papier. Projet porté par Numa Sadoul et les éditions LettMotif.

23/10/2026, 13:29

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Après un premier tome financé par ses lecteurs, Rock 'n' Roll Jungle revient sur Ulule !

Fort de plusieurs centaines de milliers de vues cumulées sur internet, d'une communauté soudée et d'une première campagne de financement réussie en 2024, Rock 'n' Roll Jungle, manga français indépendant, fait son retour avec un second tome plus mature et abouti, sans pour autant perdre ce qui faisait déjà sa singularité, son humour, son sens du détail et ses dialogues ciselés. Projet porté par Maxime Nicolas et Lucy Bernard.

23/10/2026, 09:30

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La Bataille de Mers el-Kébir : raconter en bande dessinée le drame du 3 juillet 1940

Le 3 juillet 1940, quelques jours après l’armistice, la Royal Navy ouvre le feu sur la flotte française mouillée à Mers el-Kébir, en Algérie. En quelques minutes, le cuirassé Bretagne explose et sombre. Près de 1300 marins français perdent la vie au cours de cette journée qui marque durablement les relations franco-britanniques. Avec La Bataille de Mers el-Kébir, le scénariste Aubry Palouzier et le dessinateur Lucas Di Nallo ont choisi la bande dessinée pour raconter cet épisode complexe et encore méconnu de la Seconde Guerre mondiale. Projet porté par Aubry Palouzier et Lucas Di Nallo.

22/10/2026, 13:05

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SLAVA IV : quand les anciennes légendes slaves rencontrent la bande dessinée contemporaine

Avec SLAVA IV, quatrième tome et conclusion du premier cycle de la série, Lukasz W. poursuit son exploration personnelle du folklore slave. Entre dark fantasy, fantastique et mythologie, le récit de Mirko et Slava fait surgir dans un monde rural des créatures issues de traditions anciennes, sans les réduire à un simple bestiaire. Ce nouveau volume confronte ses personnages à une créature ancestrale qui se nourrit des âmes humaines, tout en questionnant la notion de destin et la place de chacun dans un ordre du monde qui le dépasse. Projet porté par Łukasz W.

22/10/2026, 06:30

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Conquista : un roman historique au cœur du XVIe siècle lance sa campagne Ulule

CONQUISTA est un roman historique d’aventure qui entraîne le lecteur au cœur du XVIe siècle, sur les traces de Francisco de Peralta, jeune hidalgo aragonais qui quitte l’Espagne en 1535 avec l’espoir de trouver dans le Nouveau Monde richesse, gloire et une vie à la hauteur de ses ambitions. De Séville à Panamá, de Lima au désert d’Atacama jusqu’à la fondation de Santiago du Chili, son voyage se transforme peu à peu en une quête profondément humaine. Nourri de faits, de lieux et de personnages historiques, CONQUISTA explore une époque où se mêlent aventure, violence, fraternité, ambition et foi. Projet porté par Franck Pertegas.

21/10/2026, 17:37

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Altered Blood : une quête d’identité dans un monde où la Terre n’existe plus

Altered Blood est une BD de science-fiction dystopique qui suit Kryo, une Altérée mi-humaine, mi-alienne, dans un monde où la Terre a disparu. Alors qu’elle choisit de protéger les siens, Kryo se lance dans une quête qui pourrait enfin révéler ses origines. Mais découvrir d’où elle vient pourrait bien bouleverser tout ce qu’elle croyait savoir sur elle-même… et sur le monde qui l’entoure. Projet porté par Romane, connue également sous le pseudonyme Holicdraw.

21/10/2026, 13:30

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Heathen(s), un manga fantasy inspiré de la Grèce antique

Après une campagne financée avec succès en 2022 pour mon premier one-shot Pilgrim, je présente mon deuxième manga, Heathen(s), dont l'histoire se déroule dans le même univers avec les mêmes personnages… qui ont un peu grandi ! On suit le parcours de Xenos, un petit garçon très doué pour la magie, ce qui va le confronter à des choix qui pourraient tout faire basculer. Heathen(s) se situe dans un univers de fiction inspiré par la Grèce antique et sa sortie est prévue pour décembre 2026. Il s'agit du deuxième préquel de ma série Aerials, prévue pour 2027. Projet porté par Shindo.

21/10/2026, 10:43

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Le propriétaire d’Editis bientôt maître de la Fnac : Bruxelles donne son feu vert

Le propriétaire d’Editis bientôt aux commandes de la Fnac ? Ce mardi 20 octobre, la Commission européenne a autorisé l’offre publique d’achat de Daniel Křetínský sur Fnac Darty, dont il détient déjà 28,5 % du capital. Si l’opération aboutit, le milliardaire tchèque contrôlera à la fois l’un des principaux groupes d’édition français et l’un des premiers vendeurs de livres du pays. La clôture de l’OPA est attendue début novembre.

20/10/2026, 16:36

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Philippe Druillet × Enki Bilal : le catalogue de l’exposition Des Dieux et des Hommes en prévente

À l’occasion de sa prochaine exposition, « Philippe Druillet × Enki Bilal, Des Dieux et des Hommes », le Fonds Enki Bilal, avec les Éditions Barbier, lance aujourd’hui sur Ulule la prévente du catalogue qui accompagnera l'événement. Présentée au Fonds Enki Bilal à Paris du 3 décembre 2026 au 9 mai 2027, « Des Dieux et des Hommes » réunit deux figures majeures de la bande dessinée et propose un dialogue entre leurs œuvres, leurs procédés et leurs imaginaires. Projet porté par les Éditions Barbier.

20/10/2026, 16:10

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Continuer à faire vivre Lila : 377 lecteurs et lectrices déjà au rendez-vous pour un livre né du deuil

Après l'annonce de la maladie de ma fille Lila, moi, Stéphanie Lechat, j'ai choisi d’écrire pour raconter notre histoire et préserver sa mémoire. Mon livre Lila, mon amour – Le pouvoir des maux fait aujourd’hui l’objet d’une campagne de prévente sur Ulule. Lancée avec un objectif de 100 exemplaires, elle compte désormais 377 préventes à trois jours de sa clôture, le 5 octobre. Une aventure éditoriale née d’un drame intime et portée aujourd’hui par une véritable mobilisation collective. Projet porté par Stéphanie Lechat. 

20/10/2026, 09:40

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Une parenthèse chaleureuse en plein cœur de l'hiver

Tout le monde rêve, même si l’on ne s’en souvient pas. Pourtant, peu de personnes cherchent à comprendre la portée exacte de leurs rêves. Acacia Hawthorne, elle, a dû réfléchir à cette question très jeune puisque ses rêves sont prémonitoires et que cette faculté a modelé sa vie de façon très claire. Dès qu’elle a pu aider sa tante, elle a emménagé dans l’Entre-Monde, un monde au cœur de tous les mondes où règne le Temps et sa magie. Prête à prendre le relais, Acacia a commencé une petite vie tranquille entre plantes, thé et guidance d’âme égarée. Projet porté par Estelle Aster.

19/10/2026, 17:45

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À la gare de Lyon, Relay va retirer aux libraires le choix de leurs livres

À partir du 1er novembre 2026, les libraires du Relay de la gare de Lyon, à Paris, perdront la possibilité de commander librement leurs ouvrages. Selon une enquête de Mediapart, Lagardère a décidé de supprimer leur accès à la plateforme de commandes, jusque-là utilisée pour compléter la sélection imposée par le siège. Un cinquième de l'espace consacré aux livres doit également être remplacé par des jouets Lego. Une réorganisation annoncée moins de trois mois après l'adoption d'une charte de pluralité éditoriale par l'enseigne.

19/10/2026, 16:32

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Stella et Luna, l’autoédition au service d’un projet solidaire

Et si les étoiles étaient nées d’un papa qui voulait rassurer ses deux filles ? C’est l’histoire que raconte Stella et Luna, le premier album jeunesse de William Guérin, actuellement porté par une campagne de financement participatif sur Ulule. Destiné aux enfants à partir de 3 ans, ce conte mêle imaginaire et poésie pour raconter la naissance des étoiles et de la lune. Publié en indépendant, le projet associe financement participatif et engagement solidaire au profit de L’ENVOL, une association qui accompagne les enfants malades. Projet porté par William Guérin. 

19/10/2026, 15:01

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Pomme et Les Séquoias : Une chanson devient un livre illustré

Les Éditions Evalou lancent sur Ulule un livre illustré inspiré de la chanson Les Séquoias de Pomme.

Après Respire de Mickey 3D et La Fièvre de Julien Doré, les Éditions Evalou poursuivent leur collection Paroles de cœur avec une nouvelle adaptation d'une chanson française engagée. Cette fois, c'est Les Séquoias, de Pomme, qui devient un album illustré. Projet porté par les Éditions Evalou.

19/10/2026, 11:24

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Des thrillers aux romances d’automne : quels “poches” lisent les Français ?

Meurtres, disparitions, cafés chaleureux et premières envies de Noël : Edistat nous propose le classement des 50 meilleures ventes de poches, du 5 au 11 octobre 2026, offre un curieux mélange de frissons et de réconfort. Freida McFadden y occupe huit places, Laurie Gilmore fait entrer trois romances saisonnières et plusieurs classiques continuent de trouver preneur. Un panorama qui éclaire le festival Lire en poche 2026 qui se tenait la semaine passée à Gradignan (Gironde).

16/10/2026, 17:43

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Netflix fait-il vraiment vendre des livres ? Les chiffres derrière Bridgerton et Lupin

Les adaptations Netflix s’accompagnent souvent d’un surcroît de ventes pour les livres qui les ont inspirées. Une étude de NielsenIQ BookData consacrée au marché français repère un pic autour de la diffusion de plus de huit programmes sur dix examinés. Mais les succès audiovisuels de Bridgerton ou Lupin, affichent des écarts considérables. Et quelle part de ce regain peut-on réellement attribuer à l’écran ?

16/10/2026, 17:36

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Crowdfunding : de Jamie Lee Curtis à Georges Lautner, quatre livres de cinéma à découvrir

Depuis près de 10 ans, Carlotta Films sort des livres sur des cinéastes, acteurs, actrices, monteur, des films, des interviews. Avec maintenant, un rythme conséquent d’une dizaine de livres par an.
Vous n’êtes pas sans savoir les difficultés énormes, la crise que traversent les librairies, les éditeurs de livre, les magasins en redressement ou fermeture, des chaînes aux indépendants. 

16/10/2026, 11:56

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Hachette Livre : les ventes reculent de 4 % en France, l’international soutient la croissance

Lagardère Publishing a réalisé 836 millions d’euros de chiffre d’affaires au troisième trimestre 2026, en hausse de 0,9 % à données comparables. La croissance de Hachette Livre repose sur ses activités internationales, tandis que le marché français accuse un recul de 4 %. Sur neuf mois, la branche éditoriale de Louis Hachette Group atteint 2,179 milliards d’euros de revenus.

16/10/2026, 10:08

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Tache Papier passe la seconde pour développer son atelier d’édition à Dijon

À Dijon, Tache Papier fait vivre depuis 2015 un Print Club associatif consacré aux arts graphiques et aux techniques d’impression artisanales. Sérigraphie, gravure, risographie, mais aussi édition : l’association accompagne des artistes et développe ses propres projets éditoriaux, de l’impression jusqu’au façonnage. 

16/10/2026, 09:32

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États-Unis : l’édition gagne 8,9 % en août, le papier en première ligne

Après les hausses de juin et juillet, l’édition américaine continue de gagner du terrain en août 2026. Les éditeurs suivis par l’Association of American Publishers (AAP) déclarent 1,2 milliard $ de recettes nettes, soit +8,9 % sur un an. Les livres destinés au grand public progressent plus vite encore (+12,5 %), grâce notamment au papier. L’ebook recule, tandis que l’audio numérique poursuit sa croissance.

15/10/2026, 16:57

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L’ex-patron du Festival du livre de Paris prend la tête de Dargaud

Deux nominations et un nouveau pôle littéraire en préparation chez Média-Participations. Stéphane Aznar quitte la direction générale de Dargaud pour prendre les rênes des éditions Anne Carrière et développer de nouvelles activités de fiction et de non-fiction. Jean-Baptiste Passé, ancien directeur du Festival du livre de Paris et jusqu'ici à la tête des éditions Michelin, lui succède chez Dargaud.

04/11/2026, 13:22

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Bernard Cerquiglini rejoint le conseil d'administration de l'Institut français

Le linguiste Bernard Cerquiglini, professeur à l'université Paris VII - Diderot, a rejoint le conseil d'administration de l'Institut français, au titre des personnalités qualifiées. Il a été nommé par le ministre de l'Europe et des affaires étrangères le 23 octobre dernier.

04/11/2026, 10:50

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Accord Anthropic : scolaires et universitaires veulent leur part du gâteau

Le règlement de 1,5 milliard de dollars conclu avec Anthropic provoque un nouveau différend entre auteurs et éditeurs américains. Dans une lettre portée à l'attention de la justice fédérale fin octobre, la Textbook and Academic Authors Association (TAA) dénonce les parts de 85 à 95 % réclamées, selon ses témoignages, par certaines maisons pour des livres scolaires ou universitaires. Au cœur du conflit : des contrats anciens, des droits parfois rétrocédés et une procédure de réclamation jugée trop complexe.

03/11/2026, 17:26

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“Aucune offre de reprise n'a été déposée” : Decitre ferme ses dernières librairies

« Malgré la recherche d'un repreneur engagée ces dernières semaines, aucune offre de reprise n'a été déposée », avance une communication de Nosoli, groupe propriétaire de la chaine Decitre. Le 31 octobre dernier, les 5 dernières librairies du groupe ont fermé leurs portes.

03/11/2026, 11:50

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À Paris, la Librairie Aïcha sous le coup d'une procédure d'expulsion

Exclusif — Dans le 13e arrondissement de Paris, la Librairie Aïcha pourrait être contrainte de quitter le 167, rue de Tolbiac. Son bailleur, Paris Habitat, avait obtenu du tribunal judiciaire de Paris une ordonnance de référé suite à des loyers impayés. La libraire, pour sa part, pointait les conséquences économiques « de difficultés structurelles » du local en location et des travaux nécessaires. Un commandement de quitter les lieux lui a été délivré, alors que la situation financière de sa librairie reste complexe.

03/11/2026, 11:32

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Christine Boutin rejoint la BnF à la tête de la Bibliographie nationale française

Depuis le 1er octobre, Christine Boutin dirige le service de la Bibliographie nationale française – Livres, au sein du département du Dépôt légal de la Bibliothèque nationale de France (BnF). Après quatre années à l'Institut national du sport, de l'expertise et de la performance (INSEP), cette spécialiste de la documentation et des archives prend ses fonctions dans un service chargé de répertorier des dizaines de milliers de livres chaque année.

02/11/2026, 17:47

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Les librairies, ces lieux de résistance

Les librairies ne servent pas seulement à vendre des livres. Elles peuvent aussi devenir des espaces de débat, de mobilisation et de contestation. C'est à cette dimension politique que la revue écologiste indépendante Silence consacre son numéro 557, daté de novembre 2026 et paru le 24 octobre. Intitulé Librairies, foyers de politisation, ce dossier interroge la place de ces commerces dans la circulation des idées.

02/11/2026, 16:59

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80 ans après leur création, les Éditions de Montbel rachetées pour 140 000 €

Exclusif - Spécialisées dans les livres de chasse, de vénerie et de nature, les Éditions de Montbel changent de mains. Pour 140.000 €, l'entrepreneur Sylvain des Boscs, entouré d'actionnaires, reprend cette maison parisienne fondée en 1946. Édition, livres anciens, nouvelles collections : le repreneur entend réveiller une institution tout en préservant son héritage. Les frères Cédric et Ithier de Fougerolle, qui ont dirigé Montbel pendant 28 ans, lui transmettent une belle endormie.

02/11/2026, 16:10

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Deux phénomènes littéraires nés sur Internet arrivent en bande dessinée en 2027

Leurs lecteurs étaient déjà nombreux avant que les éditeurs de comics ne s’y intéressent. Aux États-Unis, deux séries littéraires devenues populaires sur Internet poursuivent leur carrière en bande dessinée. Vault Comics publiera dès janvier 2027 une version imprimée du webtoon Dungeon Crawler Carl, tandis qu’IDW Publishing prépare la première adaptation graphique officielle de Worm, le feuilleton de super-héros de John McCrae. Deux trajectoires, certes, mais parties d'un succès qui s’est construit en ligne.

02/11/2026, 13:22

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“Une bataille de visibilité se joue en librairie”, mais Rockyvision reste combatif

Depuis près de 15 ans, Rockyvision, en revues (Rockyrama et Otomo) comme en livres, produit ce qu'il faut pour entretenir sa cinéphilie, son amour de la pop culture ou du Japon, le tout avec des partis pris graphiques remarquables. Dans les domaines de la presse et de l'édition, l'équipe observe aujourd'hui « un phénomène systémique » commun : celui de la raréfaction des points de vente, qui s'accompagne d'une hausse des coûts de fabrication et de distribution difficile à encaisser pour les éditeurs indépendants.

02/11/2026, 12:21

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En Chine, un texte adapté en série par IA : le droit d’auteur rattrape la machine

Une œuvre écrite transformée en série animée par une IA, sans l’accord du titulaire des droits : à Tianjin, un tribunal a constaté une « similitude substantielle » avec le texte original. Le litige s’est conclu par une médiation prévoyant le retrait des vidéos et une indemnisation.

02/11/2026, 11:44

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Mort de Jean-Claude Passeron, sociologue et coauteur des Héritiers

Le sociologue français Jean-Claude Passeron, coauteur avec Pierre Bourdieu de plusieurs ouvrages sur les inégalités scolaires, est mort dans la nuit du 29 au 30 octobre 2026, à l’âge de 95 ans, a annoncé l’École des hautes études en sciences sociales (EHESS). Il avait également consacré une grande partie de ses recherches aux pratiques culturelles et aux méthodes des sciences sociales.

01/11/2026, 15:03

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IA : Robert Laffont défie Gallimard et prépare un roman écrit avec une machine

Il défend les auteurs, pas les détecteurs. Face à la polémique Thélyson Orélien et au contrôle des manuscrits annoncé par Gallimard, Frédéric Martin proposer une autre approche de l'intelligence artificielle. Dans Ouest-France, le directeur général de Robert Laffont revendique la confiance entre écrivains et éditeurs, tout en accompagnant un roman conçu avec l'IA. Une position qui n'écarte ni les exigences de transparence ni les questions de droit d'auteur.

31/10/2026, 16:26

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Manga : le Japon relance son projet de plateforme mondiale, avec l'IA en renfort

Le Japon poursuit ses réflexions sur une plateforme numérique commune destinée à diffuser ses mangas à l'international. Le dispositif envisagé réunirait plusieurs catalogues éditoriaux, avec des traductions assistées par intelligence artificielle et un système de partage des revenus. Selon la presse japonaise, le ministère des Finances devrait examiner cette initiative en amont de la préparation du budget de l'exercice 2027.

31/10/2026, 14:40

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Fatigués des écrans, les Britanniques font des mots croisés

Mots croisés, quiz, jeux de déduction et enquêtes à résoudre rencontrent un succès grandissant dans les librairies britanniques. Alors que les ventes de non-fiction reculent, ces ouvrages affichent une progression remarquable. Les professionnels y voient notamment une réponse à la fatigue numérique et au besoin de s'évader d'une actualité souvent anxiogène. Les chiffres, eux, confirment que l'engouement dépasse largement l'effet de mode.

31/10/2026, 10:01

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Amélie Nothomb chez Gallimard, après 30 ans d'amour avec Albin Michel

Après trente-quatre ans chez Albin Michel, Amélie Nothomb s'apprêterait à rejoindre Gallimard. Derrière ce départ annoncé, le licenciement de Florence Godfernaux, collaboratrice historique et amie proche de la romancière. Une rupture qui se dessine à quelques jours du Goncourt, alors que Madrigall est désormais assuré de remporter le prix.

31/10/2026, 08:19

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Rachetée en avril, une grande maison d'édition scolaire envisage 143 suppressions de postes

Six mois après son acquisition par le groupe finlandais Sanoma, l'éditeur scolaire espagnol Vicens Vives prépare une restructuration d'une ampleur considérable. Jusqu'à 122 emplois pourraient disparaître dans la maison barcelonaise, auxquels s'ajouteraient 21 postes dans une imprimerie menacée de fermeture. Une annonce d'autant plus sensible que l'entreprise avait déjà engagé un plan social en 2023.

30/10/2026, 16:18

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Le nombre d'usagers inscrits dans les bibliothèques passe la barre des 7 millions

Le ministère de la Culture a publié son estimation du nombre d'inscrits auprès des bibliothèques publiques, qui dépasse désormais les 7 millions. La contribution forfaitaire à la charge de l'État, au titre de la rémunération pour le prêt en bibliothèque, passe pour sa part la barre des 11 millions €.

30/10/2026, 09:14

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La Belle et la Bête : dans l’atelier des sortilèges de Cocteau

80 ans après la sortie de La Belle et la Bête, Dominique Marny nous fait passer derrière les murs du château. Aux Éditions des Saints Pères, son beau livre rassemble dessins, manuscrits et images de tournage pour raconter la fabrication d’un enchantement. Un ouvrage somptueux, il faut le dire, qui ne se contente pas de la seule beauté en plus : on y découvre combien il faut de mains, de patience et d’ingéniosité pour donner corps à un rêve.

29/10/2026, 18:33

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Prix unique, IA, livre d’occasion : Thibaut Cartier prend la tête des usages commerciaux du SNE

Thibaut Cartier, directeur général de Média Diffusion, a été élu ce jeudi 29 octobre à la présidence de la commission Usages commerciaux du Syndicat national de l’édition (SNE). Son mandat s'ouvrira notamment sur un nouveau cycle de concertation avec les libraires, autour du prix unique du livre, du marché de l'occasion et de l'intelligence artificielle.

29/10/2026, 17:01

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Affaire Houris : en Algérie, la justice repousse son verdict

Houris (Gallimard), roman de Kamel Daoud auréolé par le Prix Goncourt en 2024, vaut à l'écrivain et à son ex-compagne Aïcha Dahdouh une procédure judiciaire, en Algérie, pour « violation du secret médical ». Le délibéré, attendu ce mardi 27 octobre, a été repoussé, quelques jours après une déclaration publique d'Aïcha Dahdouh elle-même.

29/10/2026, 15:31

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En Occitanie, les librairies rurales vendent des livres, mais peinent à en vivre

En Occitanie, plus d’un tiers des librairies sont implantées en zone rurale. Leur présence contribue à la vie culturelle locale, mais leur situation économique apparaît plus fragile qu’ailleurs en France. Une étude publiée ce 22 octobre révèle des chiffres d’affaires inférieurs à la moyenne nationale, des stocks plus difficiles à financer et une forte dépendance au tourisme. Avec, pour les professionnels, une question : comment maintenir une activité à l’année lorsque les clients sont dispersés et les ventes très saisonnières ?

29/10/2026, 11:40

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En Italie, un livre vendu sur dix est une BD : le marché bondit de 14,9 %

Le marché italien de la bande dessinée retrouve le chemin de la croissance. Sur les neuf premiers mois de 2026, les ventes ont progressé de 14,9 %, atteignant 68,3 millions d’euros. Dans les circuits commerciaux étudiés, un livre imprimé acheté sur dix est désormais une BD. Présentés ce 28 octobre à Lucca Comics & Games, les chiffres de l’Association italienne des éditeurs (AIE) témoignent également du poids des acquisitions des bibliothèques publiques dans ce redressement.

28/10/2026, 16:50

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HarperCollins ferme un entrepôt et regroupe ses livres dans l'Indiana

HarperCollins fermera son entrepôt de Buffalo, dans l'État de New York, début 2028. Le groupe américain entend regrouper la distribution de ses titres nord-américains dans un nouveau centre logistique de près de 149.000 m², situé à Brownsburg, dans l'Indiana. Les premiers transferts de livres sont prévus dès l'été 2027. L'investissement, annoncé l'an dernier, doit notamment renforcer les capacités d'expédition de l'éditeur, qui table sur plus de 300 millions d'exemplaires par an.

28/10/2026, 16:22

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Un plaidoyer pour le livre et la lecture, “mère de toutes les batailles”

En plein débat parlementaire autour du projet de loi de finances pour l'année 2027, un collectif d'une soixantaine d'organisations du livre et de la lecture a livré un plaidoyer, afin de convaincre le gouvernement d'augmenter le niveau des crédits dédiés au secteur. Une initiative qui a vocation à se prolonger en vue des prochaines échéances électorales.

28/10/2026, 16:02

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Anthropic : les premiers paiements aux auteurs attendus fin novembre

Les auteurs et éditeurs concernés par le règlement de 1,5 milliard de dollars conclu avec Anthropic devraient recevoir leurs premières indemnités pendant la semaine du 23 novembre 2026. Un document judiciaire, signalé le 26 octobre, précise également que les notifications relatives au partage des sommes doivent être envoyées au plus tard le 13 novembre. Reste une difficulté majeure : tous les ayants droit ne s’accordent pas encore sur la répartition des compensations.

28/10/2026, 16:00

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Mahô Éditions rejoint Média Diffusion après la liquidation de Makassar

Après la liquidation judiciaire de Makassar, Mahô Éditions officialise son arrivée chez Média Diffusion. Depuis le 1er octobre 2026, les libraires peuvent commander l'intégralité de son catalogue auprès des représentants du nouveau diffuseur. La distribution, déjà assurée par MDS, reste inchangée. Une transition importante pour la maison spécialisée dans les mangas et les light novels, dont le programme éditorial a été perturbé ces derniers mois.

28/10/2026, 15:09

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Une proposition de loi pour lutter contre le globish et promouvoir le français

Exclusif - Député La France insoumise du Val-d'Oise, Aurélien Taché souhaite « défendre et favoriser l’emploi de la langue française, notamment dans l’espace public » par une proposition de loi déposée ce mardi 27 octobre. Son texte avance plusieurs mesures pour y parvenir, comme l'obligation d'utiliser le français dans la publicité par voie électronique ou sur la voie publique, ou le développement de l’enseignement du français à l’étranger.

28/10/2026, 12:58

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Cem Akaş, grande figure de l'édition turque, est mort à 58 ans

L'écrivain, éditeur et traducteur turc Cem Akaş est mort ce mercredi 28 octobre 2026, à l'âge de 58 ans. Directeur éditorial de la maison Can Yayınları depuis 2018, il avait consacré plus de 30 ans aux livres, entre romans expérimentaux, traductions et responsabilités éditoriales. Sa disparition survient neuf jours après celle de son fils, âgé de seulement 19 ans.

28/10/2026, 12:44

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Pour 69 % des Français, un texte écrit par IA “n’est pas de la vraie littérature”

Un livre écrit avec une intelligence artificielle mérite-t-il encore d'être considéré comme de la littérature ? Pour une majorité des Français interrogés, la réponse est non. Selon une enquête Ipsos bva – CESI école d'ingénieurs publiée ce 28 octobre, 92 % souhaitent que tout recours à l'IA dans la rédaction d'un ouvrage soit signalé sur sa couverture. Des résultats dévoilés à quelques jours du prix Goncourt, alors que l'affaire Thélyson Orélien a précipité les interrogations des éditeurs et des jurys littéraires.

28/10/2026, 11:31

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Librairies dégradées : l'État détaille son aide aux entreprises

Le 17 octobre dernier, en marge de manifestations contre la vie chère et pour la défense de conditions dignes d'enseignement, des dégradations et pillages de magasins ont eu lieu dans certaines villes. Un décret du gouvernement met en place, pour les commerces touchés de moins de 250 salariés, une prise en charge exceptionnelle de l’activité partielle, du 17 octobre 2026 au 31 janvier 2027.

28/10/2026, 09:45

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Antoine Spire, voix de France Culture et ancien président du PEN Club français, est mort

Le journaliste, éditeur et essayiste Antoine Spire est mort le lundi 26 octobre 2026, à l'âge de 80 ans. Ancien président du PEN Club français, de 2020 à 2023, il avait consacré une grande partie de sa vie à la défense de la liberté d'expression, à la transmission des savoirs et au débat intellectuel. Le monde des lettres perd également une voix familière de France Culture, où il avait travaillé pendant plus de 20 ans.

27/10/2026, 17:45

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Il y a 60 ans, l'eau dévastait cette bibliothèque : elle rouvre les portes de ses espaces

En novembre 1966, la crue de l'Arno submergeait une partie de Florence et endommageait plus d'un million de documents conservés à la Bibliothèque nationale centrale. Soixante ans plus tard, l'établissement ouvre exceptionnellement, les 3 et 4 novembre, les espaces les plus durement touchés. Deux soirées pour revenir sur la catastrophe, mais aussi sur les opérations qui se poursuivent afin de rendre accessibles des milliers d'ouvrages sauvés des eaux.

27/10/2026, 16:26

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Poing final : le mangaka Tetsuya Chiba est décédé à l'âge de 87 ans

Le mangaka japonais Tetsuya Chiba, né en 1939, est décédé le 22 octobre dernier, à l'âge de 87 ans, indiquent les éditions Glénat, qui publient en France Ashita no Joe, série cosignée avec le scénariste Asao Takamori. Outre cette œuvre très bien accueillie, qui se déroule dans l'univers de la boxe, Tetsuya Chiba est aussi l'auteur d'autres mangas sportifs.

27/10/2026, 11:20

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Il vend sept cartes Pokémon et ouvre sa librairie de fantasy

Sept cartes Pokémon achetées pendant son enfance, puis revendues plus de vingt ans après : c'est ainsi que Johannes Feifel a contribué à financer sa librairie. Depuis le 1er octobre 2026, ce professionnel du livre accueille les lecteurs à Ratisbonne, en Allemagne, dans une boutique consacrée principalement à la fantasy et à la romantasy. Avec ses murs vert jade, ses lustres et ses rayonnages noirs, Der Bücherdrache entend faire entrer les visiteurs dans l'univers de leurs lectures.

26/10/2026, 17:18

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L'ancienne présidente de l'ABF Normandie, Claire Tailliart, est morte à 58 ans

La bibliothécaire Claire Tailliart est décédée le 20 septembre 2026, à l'âge de 58 ans, des suites d'une longue maladie, nous apprend l'Association des bibliothécaires de France (ABF). Ancienne présidente de son groupe régional normand, de 2015 à 2021, elle avait notamment exercé au sein des bibliothèques universitaires du Havre.

26/10/2026, 16:29

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