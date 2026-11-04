Festivals et salons du livre : les financements augmentent, mais l’inflation pèse

Ils accueillent des auteurs, soutiennent les librairies, interviennent dans les écoles, les bibliothèques et jusqu'aux établissements pénitentiaires. Les salons et festivals littéraires déploient une activité bien plus vaste que leurs quelques jours d'ouverture. Présentée le 4 novembre 2026 aux États généraux organisés par la Sofia, une enquête du ministère de la Culture mesure leur rôle culturel et économique, leurs moyens humains et leurs financements. Elle dessine aussi trois grands modèles de manifestations, aux réalités parfois très différentes.

Un festival du livre peut durer trois jours et travailler toute l'année. Entre deux éditions, ses organisateurs préparent des rencontres scolaires, accompagnent des résidences, sollicitent des financements ou entretiennent leurs partenariats avec les librairies et bibliothèques. Une activité rarement visible dans les chiffres de fréquentation, mais désormais mieux documentée : 92 % des manifestations interrogées par le ministère de la Culture proposent des actions au-delà de leur temps fort.

Présentée le 4 novembre 2026 à la Maison de la Poésie, à Paris, dans le cadre des États généraux des festivals et salons du livre, l'étude apporte une photographie détaillée de leur fonctionnement. Valère Clauzel, chargé de mission auteurs et vie littéraire au Service du livre et de la lecture (DGMIC), en a exposé les résultats, issus des traitements statistiques réalisés par le ministère.

L'enquête avait été annoncée en juillet 2026, dans un contexte de préoccupations croissantes sur les budgets et les conditions d'organisation. Diffusé durant l'été avec la Sofia, le Centre national du livre (CNL) et trois réseaux professionnels — Relief, Club 99 et la Fédération des salons et fêtes du livre de jeunesse —, le questionnaire a recueilli 230 réponses, dont 170 complètes.

Les résultats concernent principalement l'activité de 2025. Leur portée doit être appréciée selon les effectifs disponibles pour chaque question. Les comparaisons avec une précédente étude du ministère, conduite en 2021, montrent des répartitions géographiques et des périodes de création relativement proches. Cela ne fait pas pour autant de ces 230 répondants un recensement exhaustif des manifestations littéraires françaises.

Des festivals qui font vivre la lecture toute l'année

Le premier enseignement tient à la place prise par les actions culturelles. Si 11 % des répondants déclarent prolonger leur manifestation de quelques jours et autant de plusieurs semaines, 70 % interviennent tout au long de l'année. La programmation ne s'interrompt donc plus nécessairement lorsque les stands ferment.

Les rencontres scolaires arrivent largement en tête des activités recensées, citées par 72,1 % des organisateurs ayant répondu à cette question. Suivent les invitations d'auteurs destinées au grand public (60,5 %), les médiations autour du livre assurées par des personnels spécialisés (48,3 %), les expositions (41,5 %) et les résidences (40,8 %). Près d'un tiers proposent également un prix littéraire.

Ces résultats prolongent ceux d'une étude réalisée par Relief et L'Œil du public, dévoilée en avril 2026. Parmi les 53 structures répondantes de ce réseau, 86 % déclaraient déjà conduire des actions toute l'année. Les deux enquêtes ne portent pas sur les mêmes manifestations, mais documentent une réalité commune : la préparation et la médiation occupent une place considérable dans l'activité des organisateurs.

Le ministère apporte cette fois des indications sur l'ampleur du travail accompli. Chaque manifestation déclare en moyenne 43 demi-journées d'action en présence d'un auteur rémunéré. Les interventions se répartissent dans 25 lieux et neuf communes en moyenne. L'étude recense également 26 festivals itinérants, pour lesquels la circulation entre plusieurs territoires fait partie du projet.

Cette présence ne concerne pas uniquement les lieux habituellement associés à la lecture. En additionnant les réponses recueillies, les statisticiens dénombrent 1958 partenariats avec des établissements scolaires, 726 avec des points de lecture, 55 avec des établissements de santé et 47 avec des établissements pénitentiaires, sur les 186 que compte la France selon la présentation.

Au total, 4740 demi-journées d'intervention ont été déclarées. Une même école, une bibliothèque ou un établissement pénitentiaire pouvant accueillir plusieurs manifestations, ces additions comportent d'éventuels doubles comptes. Elles ne mesurent donc pas le nombre d'établissements distincts touchés à l'échelle nationale.

Elles permettent néanmoins d'apprécier l'étendue des activités organisées autour du livre, bien au-delà de l'événement public lui-même.

Un ancrage local qui repose largement sur les associations

Qui assure ce travail ? L'enquête confirme le poids du secteur associatif, qui organise 72,2 % des manifestations répondantes. Les collectivités territoriales en portent directement 21,3 %, une présence que Valère Clauzel présente comme une particularité des festivals littéraires.

Dans environ deux tiers de ces derniers cas, l'organisation revient aux services de lecture publique. Les bibliothèques jouent ainsi un rôle qui dépasse l'accueil des rencontres : elles participent à la conception, à la programmation et à la mise en œuvre des événements.

Les structures interrogées présentent des histoires variées. L'année moyenne de création se situe en 2007,5, avec une médiane en 2009. La plus ancienne remonte à 1973 ; la plus récente a été créée en 2025. Un quart des répondants pour lesquels cette information est disponible sont nés avant 2000, tandis qu'un autre quart a vu le jour à partir de 2017.

Leur calendrier témoigne également d'habitudes propres au livre. Deux périodes concentrent l'activité : le printemps, particulièrement le mois de mai, puis l'automne, avec un pic en novembre. Les mois de juillet et d'août sont nettement moins occupés, contrairement à la saisonnalité de nombreuses autres disciplines festivalières.

Quant aux programmations, elles font largement place à la jeunesse, présente dans 47,8 % des réponses, devant la littérature généraliste (38,8 %) et la bande dessinée ou le manga (32,6 %). La poésie apparaît dans 21 % des manifestations, le polar dans 18,3 %, les littératures de l'imaginaire dans 14,7 %, les œuvres traduites et les sciences humaines dans 13,4 % chacune.

Ces proportions ne constituent pas des catégories exclusives : une même manifestation pouvait déclarer plusieurs genres. Elles témoignent autant de la diversité des propositions que des croisements possibles entre les différents domaines éditoriaux.

Derrière la programmation, de petites équipes et beaucoup de bénévoles

Cette activité repose pourtant sur des effectifs permanents souvent réduits. Plus d'un tiers des manifestations, précisément 35 %, ne disposent d'aucun salarié. Un autre tiers, soit 33 %, fonctionne avec une ou deux personnes. La moyenne atteint 3,8 équivalents temps plein, sous l'effet des organisations les plus importantes.

Les femmes représentent 70 % des équipes permanentes. L'ancienneté constitue une autre caractéristique notable : dans un tiers des structures, les personnels présentent plus de dix années d'ancienneté moyenne.

Lorsque débute le festival, les effectifs augmentent sensiblement. Ils atteignent près de quinze équivalents temps plein en moyenne pendant le temps fort, tandis que la moitié des répondants recrutent au moins trois salariés en contrat à durée déterminée pour renforcer l'organisation.

À ces emplois s'ajoute une mobilisation bénévole considérable. Près de 7000 personnes sont comptabilisées dans les réponses recueillies, avec une moyenne de 43 bénévoles par manifestation sur la base concernée. Certaines équipes peuvent en réunir plusieurs centaines.

L'accueil et l'orientation du public constituent leur première mission, citée par 89,8 % des organisateurs ayant détaillé ce recours. L'accompagnement des auteurs (80,8 %), l'installation des espaces (71,3 %), le transport des intervenants (70,1 %) et la restauration (51,5 %) occupent également une place importante.

Mais leur participation ne se limite pas aux fonctions logistiques. Plus d'un tiers des répondants leur confient des tâches administratives ou de communication (35,3 %), tandis que 33,5 % les associent à la programmation. Dans certaines structures, le fonctionnement courant repose donc lui aussi sur leur engagement.

La question des moyens humains avait déjà été soulevée lors d'une enquête consacrée aux manifestations des Hauts-de-France, présentée en juin 2025. Les organisateurs y évoquaient notamment la fatigue des équipes, les difficultés de financement et la place indispensable du bénévolat.

Le portrait national confirme l'importance de ces ressources humaines, sans toutefois mesurer les heures de travail qu'elles représentent, ni les éventuelles difficultés de recrutement ou de renouvellement des équipes.

Le livre privilégie la gratuité, mais dépend fortement des subventions

L'accès libre demeure la règle. Dans 75,7 % des réponses relatives à la billetterie, les organisateurs indiquent que l'entrée est gratuite. D'autres ouvrent librement leurs portes tout en faisant payer certaines activités (15 %), ou pratiquent des tarifs différenciés selon les publics.

Les recettes de billetterie atteignent en moyenne 12.000 € lorsqu'elles existent et sont déclarées. Elles ne constituent toutefois pas le principal financement de la plupart des manifestations.

Les ressources moyennes recensées s'établissent à 154.000 €. Ce chiffre doit être rapproché de leur distribution : trois quarts des festivals interrogés disposent d'un budget inférieur à 145.000 €. À titre de comparaison, une étude conduite en 2021 sur les festivals français de toutes disciplines situait ce seuil à 270.000 €. Les périmètres étant différents, ces montants ne décrivent pas une évolution dans le temps, mais éclairent les différences de dimension économique entre secteurs.

Dans le modèle statistique reconstitué pour 2025, les subventions publiques représentent 61 % des ressources, devant les apports privés (16 %) et les recettes propres (14 %). Les mises à disposition valorisées complètent cet ensemble à hauteur de 9 %.

La moitié des festivals répondants déclarent d'ailleurs 6285 € ou moins de ressources propres. Une marge relativement réduite au regard des charges nécessaires pour accueillir des auteurs, organiser les rencontres et assurer la logistique.

L'équilibre économique dépend donc largement des soutiens extérieurs. Cette situation était déjà perceptible dans la radiographie des manifestations réalisée par la Sofia en 2024, sur la base de 122 organisateurs ayant bénéficié de ses aides. L'enquête nationale de 2026 élargit l'observation et permet de détailler davantage l'origine des financements.

Les communes, premières partenaires des manifestations

Les municipalités occupent une place prépondérante. Parmi les aides publiques déclarées, 139 proviennent des communes, devant les départements (105), les régions (102), les directions régionales des affaires culturelles (90) et les intercommunalités (76).

Cette répartition concerne les concours recensés, et non autant de manifestations différentes. Elle exclut également les événements directement organisés par une collectivité, pour lesquels les modalités de financement ne sont pas comparables.

En montant, les communes fournissent 33 % des 14 millions d'euros d'aides publiques additionnées dans l'étude. Les régions représentent 16 %, les départements 14 %, le CNL 12 %, les DRAC 10 % et les agglomérations 8 %. Le reste provient notamment d'autres services de l'État et, dans une faible proportion, de l'Union européenne.

Aux subventions s'ajoutent des contributions moins visibles dans les comptes. Le prêt d'un lieu constitue la première forme de mise à disposition, mentionnée par 88,4 % des répondants concernés. Le personnel territorial intervient dans 55,4 % des cas, notamment les bibliothécaires ou les services municipaux. Matériel, véhicules et relais de communication complètent ces aides en nature, dont la valeur moyenne déclarée atteint 28.000 €.

Les soutiens privés occupent également une place structurante. Parmi les 309 aides recensées dans cette catégorie, 110 proviennent de l'action culturelle de la Sofia. Celle-ci représente 37 % des 3,7 millions d'euros de montants privés additionnés. La Fondation Jan Michalski compte pour 15 %, aux côtés notamment des fondations La Poste et Crédit Mutuel.

Les entreprises locales contribuent elles aussi au financement, selon des modalités variables. Cette diversité prolonge une évolution déjà observée par le CNL, dont une étude des manifestations littéraires relayée en 2018 mettait en évidence le rôle croissant des partenaires privés.

Le poids des collectivités reste néanmoins déterminant, aussi bien par les sommes versées que par les équipements et personnels mis à disposition.

L'essentiel des dépenses accompagne la création

Que finance-t-on avec ces moyens ? Les auteurs occupent une place centrale, mais leur rémunération ne représente qu'une partie des dépenses nécessaires à leur présence.

Dans la répartition moyenne établie par le ministère, 25 % des charges correspondent aux sommes versées aux auteurs et 23 % aux frais liés à leur venue. Déplacements, hébergement et restauration constituent ainsi un poste presque aussi important que les interventions elles-mêmes.

Les autres rémunérations artistiques représentent 12 %. Elles concernent notamment des comédiens, des musiciens ou d'autres interprètes participant aux propositions scéniques. Au total, ces trois postes mobilisent 60 % des dépenses dans le modèle présenté.

Le fonctionnement général représente 33 %, auxquels s'ajoutent 7 % de coûts non identifiés dans l'étude. Il recouvre une multitude de tâches : préparation du programme, administration, production, communication et suivi des intervenants.

Ces activités sont très majoritairement assurées en interne. Pas moins de 96 % des répondants prennent directement en charge leur production, 90 % leur programmation et 83 % leur communication. Malgré le développement de prestataires spécialisés, le choix des auteurs et la construction du programme demeurent largement entre les mains des équipes organisatrices.

Le coût varie néanmoins selon les formats. Une trentaine de manifestations ont recours au montage de structures temporaires, pour une dépense moyenne de 54.000 € parmi celles concernées. Les prestations techniques, notamment de sonorisation et d'éclairage, constituent un autre poste significatif : la moitié des répondants y consacrent plus de 4238 €.

Ces écarts montrent pourquoi deux événements de fréquentation comparable peuvent présenter des budgets très différents. La disponibilité d'un lieu équipé, le nombre de sites mobilisés ou la nature des propositions artistiques modifient sensiblement les besoins financiers.

Des financements en hausse, mais moins de possibilités depuis 2022

Le ministère a également cherché à mesurer l'évolution économique des manifestations sur une période plus longue, afin de vérifier l'existence d'un éventuel « effet de ciseaux » entre ressources et dépenses.

Pour cela, les organisateurs ont été invités à communiquer leurs données financières pour 2014, 2018, 2022 et 2025. Les effectifs sont nettement plus réduits que ceux de l'enquête principale : 28 répondants pour la période longue, 38 pour la période débutant en 2018.

La première observation mérite d'être soulignée : les financements n'ont pas diminué en euros courants. Entre 2014 et 2022, ils ont même progressé fortement, accompagnant une augmentation de l'activité, notamment du nombre d'auteurs rémunérés.

À partir de 2022, la croissance se poursuit, mais ralentit. Or les charges continuent de se renchérir. Corrigées de l'inflation, les ressources disponibles enregistrent une légère diminution entre 2022 et 2025 dans les échantillons étudiés.

La distinction est essentielle. Une structure peut disposer d'un budget supérieur à celui des années précédentes tout en ayant moins de possibilités pour financer sa programmation. Les montants augmentent, mais ne permettent plus nécessairement d'acheter les mêmes prestations.

Les indices de prix présentés par le ministère éclairent cette évolution. Entre 2014 et 2025, le coût des prestations de traiteurs progresse de plus de 25 %. Le transport ferroviaire, la sécurité privée et l'hébergement touristique connaissent également des hausses sensibles, particulièrement sur la période récente.

Dans les deux séries historiques, le nombre d'auteurs rémunérés augmente jusqu'en 2022, avant de reculer en 2025. Le rapprochement entre ces courbes montre une évolution concomitante des ressources réelles et de l'activité, sans établir à lui seul une relation de causalité.

Valère Clauzel avance une hypothèse : la progression des financements aurait principalement servi, pendant les années de développement, à enrichir les programmations et à multiplier les invitations, plutôt qu'à consolider durablement les structures organisatrices.

Le ministère souligne ainsi que le ralentissement de la hausse des financements, associé au renchérissement des dépenses, est ressenti comme une réduction des moyens disponibles. Cette situation s'accompagnerait d'une attention accrue portée au nombre d'auteurs invités et, plus généralement, aux choix budgétaires.

Il ne s'agit donc pas d'une diminution généralisée des subventions, que l'étude ne démontre pas, mais d'une contraction du pouvoir d'achat observée dans les manifestations suivies sur plusieurs années.

La rémunération des auteurs progresse inégalement selon les genres

Les organisateurs déclarent en moyenne 52 auteurs présents par manifestation, dont 32 rémunérés. Parmi ces derniers figurent 17 autrices et trois auteurs étrangers traduits, toujours en moyenne.

Ces données ne permettent pas de calculer directement un taux individuel de rémunération à partir du rapport entre les deux moyennes. Les configurations varient considérablement selon les événements, notamment entre ceux qui privilégient les rencontres et ceux où les signatures occupent une place importante.

L'étude indique néanmoins que 62 % des manifestations concernées rémunèrent l'ensemble de leurs auteurs présents. Une proportion qui masque des différences très nettes entre domaines éditoriaux.

En littérature jeunesse, 79,1 % des événements analysés rémunèrent tous leurs invités. Le taux atteint 63,3 % pour les manifestations généralistes et 54,2 % dans les autres spécialités. Il tombe à 33,3 % pour la bande dessinée et le manga, sur un effectif limité à quinze répondants.

Valère Clauzel rapproche ce contraste de l'histoire professionnelle des différents secteurs. Les revendications portées par la Charte des auteurs et illustrateurs jeunesse ont contribué à installer des pratiques de rémunération des interventions, particulièrement dans le cadre scolaire. En bande dessinée, la tradition de la dédicace conserve une place importante et ne s'accompagne pas systématiquement d'un paiement.

Ce débat est ancien. Dès 2014, ActuaLitté publiait une réflexion sur la rémunération des auteurs en salons et festivals, qui soulignait notamment les différences entre les rencontres, les ateliers et les séances de signatures.

L'enquête de 2026 apporte désormais des proportions précises pour plusieurs catégories, mais ne détaille pas toutes les conventions d'intervention. Elle ne permet donc pas de déterminer si les auteurs non rémunérés étaient exclusivement présents pour des dédicaces, ni quelles autres prises en charge pouvaient leur être proposées.

En moyenne, chaque manifestation déclare 21.000 € de rémunérations versées aux auteurs. Le montant médian présenté s'établit à 614 € par auteur et par festival. Il ne correspond pas nécessairement au paiement d'une rencontre unique : certains invités interviennent dans plusieurs établissements ou participent à différentes activités durant leur séjour.

Les librairies réalisent 6 millions d'euros de ventes dans l'échantillon

Pour les libraires, l'étude confirme l'importance commerciale de ces rendez-vous. Dans 96 % des manifestations interrogées, au moins une librairie participe à l'événement.

Les réponses additionnées totalisent 860 participations de librairies, dont 599 indépendantes, pour un chiffre d'affaires déclaré de 6 millions d'euros. Il faut cependant distinguer participations et établissements distincts : une même enseigne peut intervenir dans plusieurs festivals.

Le montant ne représente pas davantage les ventes de tous les salons français. Il correspond aux données recueillies auprès des répondants, sans extrapolation nationale.

Parmi les manifestations pour lesquelles un chiffre d'affaires a pu être renseigné, la moitié déclare plus de 13.000 € de ventes réalisées par les librairies au cours de l'événement.

Cette activité n'est toutefois pas synonyme de bénéfice. Les données ne permettent pas de déduire les frais de déplacement, de personnel, d'installation ou les coûts liés aux invendus, qui peuvent varier d'un rendez-vous à l'autre.

Les éditeurs occupent également une place importante : 78 % des manifestations travaillent avec au moins une maison, tandis que le nombre moyen annoncé atteint 25 éditeurs présents.

Les modalités de participation dépassent souvent la seule présence commerciale. Une maison peut être associée à une invitation d'auteur, à une carte blanche, à une présentation de catalogue ou à l'organisation d'une rencontre. L'enquête ne fournit toutefois pas de mesure consolidée des ventes réalisées directement par les éditeurs.

Pour les auteurs, le total des déclarations atteint 3155 participations rémunérées, représentant 3,4 millions d'euros. Là encore, une même personne peut être comptabilisée dans plusieurs événements.

Ces sommes, comme les 1,45 million de fréquentations cumulées annoncées par les répondants, donnent des ordres de grandeur utiles. Elles ne doivent être confondues ni avec des résultats nationaux exhaustifs ni avec autant de personnes distinctes.

Trois grandes familles de manifestations, trois économies différentes

L'un des derniers apports de l'étude réside dans une typologie construite par le ministère à partir de plusieurs variables : financements, fréquentation, nombre d'auteurs, partenariats, activité culturelle et ancienneté.

Trois profils se dégagent, sans constituer des catégories réglementaires ou des modèles auxquels chaque événement devrait nécessairement correspondre.

Les « grandes manifestations » disposent de subventions publiques supérieures à 30.000 €, déclarent généralement plus de 5000 visiteurs et réunissent plus de 50 auteurs. Elles travaillent avec au moins cinq librairies et cinq bibliothèques, disposent de quatre équivalents temps plein permanents ou davantage et organisent plus de vingt demi-journées d'action culturelle avec des auteurs rémunérés. Leurs recettes de billetterie peuvent dépasser 10.000 €.

Elles se distinguent également par leur ancienneté : nombre d'entre elles ont été créées avant les années 2000. Le ministère observe une forme de prime à l'ancienneté, associée à des moyens plus importants, à davantage d'invités et à une programmation professionnelle plus développée.

Les « festivals singuliers » reposent sur des ressources plus modestes, avec moins de 10.000 € de subventions publiques parmi leurs caractéristiques statistiques. Leur fréquentation se situe généralement sous 5000 personnes et ils invitent entre 10 et 29 auteurs. Ils privilégient souvent des domaines spécialisés, comme la poésie, le polar, les littératures traduites ou les sciences humaines.

Créés fréquemment entre 2000 et 2009, ils conservent une activité culturelle qui dépasse le temps fort. Valère Clauzel souligne leur ancrage territorial, notamment en milieu rural, ainsi que la présence d'événements itinérants dans cette catégorie.

Les « rendez-vous ponctuels », enfin, présentent des subventions publiques intermédiaires, de 10.000 à 30.000 €, et accueillent généralement moins de dix auteurs. Leur activité hors festival est moins documentée, avec une place plus importante accordée aux scolaires et à la jeunesse. Leur création est souvent postérieure à 2010.

La distinction entre ces profils éclaire également la répartition des dépenses. Dans les grandes manifestations, la rémunération des auteurs représente une part plus faible des financements, notamment en raison de charges de fonctionnement plus élevées. Cela ne signifie pas que les sommes versées seraient inférieures en valeur absolue.

Les festivals singuliers, pour leur part, consacrent souvent une proportion plus importante de leurs moyens aux frais de venue des auteurs, hors rémunération. Transport et hébergement peuvent peser davantage lorsque les invités doivent rejoindre des territoires moins accessibles ou intervenir dans plusieurs communes.

Ces différences ressortent des comparaisons statistiques présentées par le ministère, sans établir de hiérarchie entre les trois modèles.

Valère Clauzel relève enfin deux domaines dans lesquels les connaissances restent incomplètes : le profil des personnes qui dirigent les manifestations et celui de leurs publics. Seul un tiers des festivals interrogés a déjà réalisé une enquête de fréquentation approfondie. Les résultats présentés fournissent ainsi des repères économiques et organisationnels, tandis que ces deux dimensions demeurent à documenter plus précisément.

Crédits photo : ActuaLitté, CC BY SA 4.0

Par Nicolas Gary

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