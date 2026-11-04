Sur France 5 et france.tv, André Malraux mis à l'honneur

La France commémore cette année le cinquantenaire de la disparition d’André Malraux, le 23 novembre 1976, et le trentième anniversaire de son entrée au Panthéon. France Télévisions accompagne la commémoration de cette grande figure intellectuelle et républicaine, avec deux rendez-vous programmés le 22 novembre prochain et sur la plateforme france.tv.

L'émission « Une maison, un artiste », le dimanche 22 novembre prochain à 13h35 sur France 5, proposera un épisode intitulé « André Malraux, Les secrets d'un géant ».

André Malraux, écrivain engagé, premier et plus fameux des ministres de la Culture, que le général de Gaulle appelait son « ami génial », a su comme personne mettre l’art en action.

Pourtant, cette figure historique des Trente Glorieuses cache un homme secret, qui n’a jamais rien laissé transparaître ni de son intimité, ni des heures sombres qu’il a traversées au début des années 1960.

L’ex-compagnon de route des communistes montre un autre visage derrière les portes de son hôtel particulier de Boulogne-Billancourt, du Ministère de la Culture rue de Valois, jusqu’à la Lanterne, résidence d’État de la République à Versailles.

En 1945, après la résistance et les combats, André Malraux, 44 ans, dépose les armes et loue les 1er et 2è étages d’une grande villa de Boulogne-Billancourt. En homme nouveau, le célèbre romancier d’avant-guerre, auteur de L’espoir et Prix Goncourt avec La condition humaine, entame une nouvelle période de création.

Bienvenue dans la sphère privée d’un géant hors du commun. L'émission bénéficie des participations d'Alain Malraux, neveu et fils adoptif d’André Malraux et auteur de L’homme des ruptures (Écriture, 2016), Laurent Malraux, architecte, petit-neveu d’André Malraux et fils d’Alain Malraux, Delphine Renard, Ancienne voisine des Malraux à Boulogne-Billancourt, Olivier Kretz, propriétaire de l’appartement des Malraux à Boulogne-Billancourt et Alexandre Duval-Stalla, avocat, auteur de André Malraux — Charles de Gaulle, une histoire, deux légendes (Gallimard, 2008).

D'une durée de 26 min et réalisé par Jean Rousselot, cet épisode a été produit par A Prime Group, avec la participation de France Télévisions. Il sera aussi disponible sur la plateforme france.tv.

Le dimanche 22 novembre toujours, à 22h50, France 5 diffusera André Malraux, la poésie de l'action, un documentaire réalisé par Alix Maurin et écrit par Vivien Meltz et Alix Maurin.

Raconté par Elissa Alloula de la Comédie Française, ce documentaire tout en archives raconte la construction politique et intellectuelle d'un jeune autodidacte qui a su s’inventer un destin. Un itinéraire tout sauf rectiligne. D’une tentative de vol de statues au Cambodge vont naître une conscience et un engagement politique. À un combat antifasciste de premier plan dans l’entre-deux guerres succède après 1945 un engagement sans failles et jusqu’au-boutiste aux côtés de De Gaulle.

Dans le récit de cette trajectoire en apparence contradictoire mais à la cohérence intime, c’est un Malraux aussi ambivalent qu’attachant qui se révèle. Voleur, affabulateur, mégalomane, l’homme n’en a pas moins pris le risque de faire des choix tout au long de sa vie. Et il a toujours eu le courage de ses opinions, n’hésitant pas à mettre sa vie en jeu pour défendre ses convictions.

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Mais son engagement ne se limite pas à l’action. L’écrivain n’est jamais loin, pour qui les mots sont là pour transcender la réalité et qui veut se faire le mémorialiste de son temps. C’est ainsi, à travers photos, images cinématographiques et audiovisuelles, mais aussi à partir d’extraits d’entretiens, de carnets de notes et de correspondances d’André Malraux que le film dessine le portrait de cet homme complexe, tout à la fois acteur et prosateur du XXᵉ siècle.

Ce documentaire de 64 minutes, produit par Brotherfilms, avec la participation de France Télévisions, sera aussi visionnable sur la plateforme france.tv.

Photographie : André Malraux, en 1933 (domaine public)

Par Dépêche

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