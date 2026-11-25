Un avis, publié au Journal officiel de ce 25 novembre, fait état de l'ouverture des candidatures pour la chaire « Littérature et Humanisme » du Collège de France. L'institution nous confirme qu'il s'agit d'une nouvelle chaire, dont la création a été votée par l’assemblée du Collège de France.

Le Collège de France est organisé en chaires statutaires, chacune occupée par un professeur, auxquelles s’ajoutent quelques chaires annuelles en partenariat. Il compte aujourd'hui une cinquantaine de chaires, dont 3 liés au domaine « Lettres, arts, langage, philosophie ».

William Marx occupe ainsi la chaire « Littératures comparées » depuis 2019, François Recanati la chaire « Philosophie du langage et de l'esprit » depuis 2019 également, tandis que Lea Ypi a assumé la chaire annuelle « L'invention de l'Europe par les langues et les cultures », sur la période 2025-2026.

Outre ces chaires, le Collège de France abrite de nombreux laboratoires de sciences expérimentales et de sciences humaines, et constitue une communauté de chercheurs, bibliothécaires et personnels administratifs au service de la recherche fondamentale, de l’accroissement des connaissances et de la diffusion des savoirs.

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Les candidatures devront être adressées, dans un délai de quatre semaines à partir de la parution de l'avis au Journal officiel, à l'administrateur du Collège de France (11, place Marcelin-Berthelot, 75231 Paris Cedex 05). Un exposé des titres et travaux du candidat ou de la candidate est attendu.

Photographie : La cour intérieure Collège de France, dans le 5e arrondissement de Paris (Celette, CC BY-SA 4.0)

Par Antoine Oury

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