Bernard Cerquiglini rejoint le conseil d'administration de l'Institut français

Connu pour son travail de linguiste et ses nombreuses publications, dont Parlez-vous tronqué ? : portrait du français d'aujourd'hui (Larousse, 2019), Un participe qui ne passe pas (Points, 2021) ou La langue anglaise n’existe pas (Gallimard, 2024), Bernard Cerquiglini est aussi un vulgarisateur de la langue française.

Il a ainsi présenté et animé des centaines d'émission « Merci professeur ! », diffusée par TV5 Monde, dans lesquelles il explore et explique toutes les subtilités de la langue de Molière. Il est aussi, depuis 1995, membre de l'OuLiPo, Ouvroir de littérature potentielle.

Membre du conseil d'administration de la Fondation des Alliances Françaises, Bernard Cerquiglini a rejoint le conseil d'administration de l'Institut français le 23 octobre dernier. Il y siège en tant que personnalité qualifiée désignée par le ministère de l'Europe et des affaires étrangères, aux côtés de Denise Epoté, directrice de la distribution, du marketing et de la commercialisation de TV5 Monde.

L'Institut français, établissement placé sous la tutelle du ministère de l’Europe et des Affaires étrangères et du ministère de la Culture, est chargé des relations culturelles internationales. Son action œuvre à la promotion de la langue française, la circulation des œuvres, des artistes et des idées, dans le monde entier, favorisant une meilleure compréhension des enjeux culturels.

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Le conseil d'administration comprend le directeur général de l'Institut français, des parlementaires, des représentants du ministère de l’Europe et des Affaires étrangères, du ministère de la Culture, du ministère de l'Éducation nationale, du ministère de l'Enseignement supérieur et du ministère de l'Économie, un représentant des collectivités territoriales, des représentants du personnel, des observateurs et enfin des personnalités qualifiées.

Photographie : Bernard Cerquiglini à Paris, en 2023 (Mickaël Schauli / Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0)

Par Antoine Oury

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