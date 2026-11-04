Mécénat : 250 000 € recherchés pour acquérir le manuscrit d'Anne de France

Classé Trésor national en 2025, ce document exceptionnel, copié et enluminé à Lyon autour de 1505, a longtemps été considéré comme perdu, avant d’être retrouvé récemment dans une collection privée et proposé à la vente à la BnF par l’intermédiaire de la maison de ventes Christie’s.

Les deux textes de ce manuscrit sont signés par Anne de France, dite Anne de Beaujeu ou Anne de Bourbon, fille aînée de Louis XI, qui fut régente du royaume de France entre 1483 et 1491, alors que son frère Charles VIII, encore mineur, est promis au trône.

Comme le titre du premier écrit l'indique, Anne de France destine ces textes à sa fille, Suzanne de Bourbon, à l'occasion des fiançailles de cette dernière avec Charles de Montpensier, en février 1505.

Par ce manuscrit, Anne de France réunissait des préceptes et conseils destinés à sa descendante, pour l'armer face aux intrigues de cour et autres tentatives de manipulation. La nouvelle qui suit le recueil, Histoire du siège de Brest, narre un épisode de la guerre de Cent Ans pour illustrer quelques-uns des enseignements dispensés et « laisse apparaitre les qualités littéraires d'Anne de France », soulignait la Commission consultative des trésors nationaux.

250.000 € et une réduction d'impôt

L’acquisition des Enseignements viendra enrichir l’ensemble des manuscrits issus de l’illustre bibliothèque de la famille de Bourbon aujourd’hui conservés à la BnF, dont une quarantaine provient d’Anne de France et quatre ont appartenu à Suzanne de Bourbon. Elle permettra également de compléter les collections de la Bibliothèque sur l’histoire de la littérature féminine du Moyen Âge et de la Renaissance, qui comptent déjà le plus important ensemble de manuscrits de Christine de Pizan.

Une fois restauré, ce manuscrit sera numérisé et exposé à la Bibliothèque. Il sera par ailleurs consultable par les chercheurs dans la salle de lecture du département des Manuscrits, et accessible à tous dans Gallica, la bibliothèque numérique de la BnF.

Afin d'assurer l'acquisition de la pièce, la Bibliothèque nationale de France cherche à réunir 500.000 €, et l'appel au mécénat d'entreprise lancé par le ministère de la Culture ce 4 novembre y participe. Il porte sur un montant total de 250.000 €, et les entreprises donatrices imposées à l'impôt sur les sociétés d'après leur bénéfice réel pourront profiter d'une réduction d'impôt sur les sociétés égale à 90 % des versements qu'elles pourraient effectuer, dans la limite de 50 % de l'impôt dû.

À LIRE - “L'État va tout mettre en oeuvre pour acquérir le manuscrit” d'Anne de France

Plus d'informations dans l'appel lancé par le ministère de la Culture, à cette adresse.

Photographie : Manuscrit des Enseignements d’Anne de France, suivis de l’Histoire du siège de Brest - © Marie Hamel / BnF

Par Antoine Oury

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