Ma toute petite école : modeste établissement, grandes ambitions

Réalisateur du documentaire Sur le chemin de l'école (2013), Pascal Plisson s'est cette fois dirigé vers la plus petite école de France, perchée à 1600 mètres d’altitude dans un hameau de 35 habitants... Ma toute petite école offre ainsi un point de vue unique sur le fonctionnement d'un établissement atypique.

Avant de démarrer le tournage à proprement dit, le réalisateur Pascal Plisson a passé environ 6 mois à La Gurraz, aux côtés des habitants et des élèves, sans utiliser sa caméra. La proximité ainsi créée a permis de conserver une certaine discrétion dans le temps scolaire.

Le réalisateur s'est efforcé d'adopter une approche « à hauteur d'enfant » de son sujet : « [J]e ne voulais pas faire un film militant ou historique sur la fermeture des écoles rurales. Ce sujet est présent, évidemment, mais ce qui m’intéressait avant tout, c’était le regard des enfants : leur rapport à l’école, leur peur de la voir fermer, leur vision du monde extérieur, leurs rêves pour l’avenir », explique-t-il.

DOSSIER - Portraits de traductrices et traducteurs du passé

Par Antoine Oury

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