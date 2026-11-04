Une décennie et les poils toujours gris : Yétili n'a pas fini de lire

Le conteur passionné de livres, premier ambassadeur de « l’écran qui inspire du temps sans écran » revient avec 39 nouvelles histoires à raconter. Chaque jour, Nina et Léon, deux petites souris, retrouvent Yétili, la mascotte de la librairie du quartier. Quand la librairie est fermée, Yétili prend vie, emprunte quelques livres sur les rayonnages avant de voyager au pays des albums.

En 10 ans, Yétili s’est ainsi installé sur le petit écran et fait partie des personnages cultes de Okoo, l'offre enfants de France Télévisions (source Médiamétrie - sept. 2024). Yétili participe ainsi au rayonnement de la culture et de la littérature française.

10 ans de présence de livres à l’écran, ça se fête ! Pour célébrer cet anniversaire, des ouvrages inédits complètent la bibliothèque idéale de Yétili avec des livres qui racontent de longues histoires, des nouvelles traductions en langue des signes. Cette 7e saison sera diffusée dès le 20 novembre sur la plateforme Okoo et à partir du 23 novembre à 9h10 sur France 5.

Les 20 premières nouvelles histoires sur Okoo

Pétronille et ses 120 petits, Claude Ponti —L'école des loisirs

Totoche, Catharina Valckx — L'école des loisirs

On a volé Jeannot Lapin, Claude Boujon —L'école des loisirs

Jules le chevalier agaçant, Geoffroy de Pennart — L'école des loisirs

Une soupe au caillou, Anaïs Vaugelade —L'école des loisirs

Verdurette cherche un abri, Claude Boujon — L'école des loisirs

Le rat, la mésange et le jardinier, Fanny Ducassé — Thierry Magnier

Adieu Chaussette, Benjamin Chaud — Hélium

365 pingouins, Jean-Luc Fromental et Joëlle Jolivet — Hélium

Pipioli la terreur, Philippe Corentin —L'école des loisirs

Paloma et le vaste monde, Véronique Ovaldé et Jeanne Detallante - Actes Sud

Bertha et moi, Beatrice Alemagna - L'école des loisirs

Gros-Lapin, Ramona Bădescu et Delphine Durand — Hélium

Les sauvages, Mélanie Rutten — MéMo

Louise ou l'enfance de Bigoudi, Delphine Perret et Sébastien Mourrain — Les Fourmis Rouges

Rendez-moi mes poux !, Pef — Gallimard

Hulul, Arnold Lobel —L'école des loisirs

À LIRE - La Grande Librairie : dans un monde qui nous échappe, quelles lectures pour s'orienter ?

Le Grand Sommeil : une enquête de John Chatterton, de Yvan Pommaux —L’école des loisirs

Pompon ours : Love me doux, Benjamin Chaud — Hélium

L’ami du petit tyrannosaure, Anaïs Vaugelade et Florence Seyvos —L’école des loisirs

Depuis 2016, Yétili accompagne petits et grands dans la découverte de la lecture partagée d'albums jeunesse. Les 6 saisons cumulent déjà plus de 300 histoires et autant de livres lus par le plus célèbre des Yétis.

Photographie : France Télévisions

Par Dépêche

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