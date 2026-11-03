Le Goncourt, mais du métro : Sophie Prat récompensée

Créée par l’agence de communication Epiceum, cette distinction parisienne récompense exclusivement des premiers romans, avec le concours de libraires et de lecteurs du quartier de la station Goncourt.

Cette année, Sophie Prat l’emporte face à Séverine Cressan, pour Nourrices (Dalva), et Ramsès Kefi, pour Quatre jours sans ma mère (Philippe Rey). À la présidence du jury, Célestin de Meeûs, lauréat 2025 pour Mythologie du .12 (Éditions du sous-sol).

Publié le 12 mars dernier, London 53 suit Josiane, esthéticienne à Audruicq, près de Calais, en 2009. Une existence bien ordonnée, jusqu’au jour où une démarche pour obtenir son passeport biométrique révèle une anomalie inattendue : ses doigts ne portent aucune empreinte.

Ce qui aurait pu n’être qu’une contrariété administrative ouvre une brèche autrement profonde. Les souvenirs remontent, les certitudes vacillent et, derrière la peau, c’est toute une identité qui se redessine. En 184 pages, Sophie Prat explore les traces que les existences laissent sur les corps, et celles qui leur échappent.

Née en 1975, l’écrivaine a d’abord étudié l’histoire médiévale, avant de participer à l’organisation de la première Techno Parade, en 1998. Aujourd’hui conceptrice-rédactrice, elle signe avec London 53 son entrée en littérature. Le roman, également finaliste du Prix Hors Concours 2026, poursuit ainsi son chemin dans les sélections littéraires.

Derrière son trophée insolite, le prix défend une ambition bien concrète : l’agence acquiert plusieurs centaines d’exemplaires du roman récompensé auprès des librairies partenaires.

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Crédits photo : station de métro Goncourt, avenue Parmentier, dans le XIe arrondissement de Paris (Chabe01, CC BY-SA 4.0)

Par Hocine Bouhadjera

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