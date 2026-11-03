Quand Antonin Artaud traitait Jacques Lacan de “crapule

Au commencement était le gouffre

Commençons donc par le commencement. Non par celui que les historiens datent, que les sciences reconstruisent ou que les religions racontent, mais par ce commencement qui recommence en chacun de nous : être là, vivant, sans savoir pourquoi, jeté dans un monde qui ne prend pas la peine de justifier son existence.

Le monde n’avait pour nous ni ordre, ni visage, ni signification. Il était immense et silencieux. Les êtres y naissaient, souffraient et disparaissaient sans qu’une voix vînt expliquer la nécessité de leur passage. Rien, dans le mouvement des choses, ne séparait de lui-même le juste de l’injuste, le bonheur du malheur, la promesse de la catastrophe. Le monde était là. Impénétrable, mouvant, sans réponse. Nous allions devoir lui en demander une.

Puis l’être humain apparut dans cette histoire que je raconte.

Nu, fragile, singulièrement démuni. Ni griffes pour se défendre, ni fourrure suffisante pour résister au froid, ni ailes pour s’arracher au danger. Et surtout cette impuissance première : venir au monde sans pouvoir y survivre seul. Il lui fallait être accueilli, nourri, porté, protégé. Il lui fallait des mains. Mais aussi un regard, une voix, quelqu’un qui répondît à son cri avant même qu’il sût ce qu’il appelait.

Avant qu’il parle, on parlait de lui. Avant qu’il dise « je », d’autres avaient déjà dit son nom. On l’avait attendu, imaginé, parfois redouté. Une histoire lui préparait sa place, avec ses espoirs, ses blessures, ses secrets. Lorsqu’il pleurait, quelqu’un disait : « Il a faim », « Il a peur », « Il appelle sa mère ». Des paroles venaient se déposer sur ses sensations obscures. Ce qui n’était encore que tension, douleur, agitation ou chaleur recevait peu à peu une forme reconnaissable. Faim. Peur. Colère. Désir.

Il n’inventa donc pas seul le langage. Il entra dans une parole qui l’avait précédé.

Les mots lui offrirent un monde, mais ils firent entrer avec eux les désirs, les peurs et les rêves de ceux qui les prononçaient. Dans la voix qui le rassurait pouvait passer une inquiétude dont il ne savait rien. Dans le nom qu’on lui donnait pouvait survivre un mort qu’il n’avait pas connu. Dans une promesse d’amour pouvait se glisser une exigence. Il ne serait jamais tout à fait simple, dès lors, de distinguer ce qu’il désirait de ce que les autres avaient désiré pour lui.

Grâce aux mots, pourtant, le chaos devint habitable. Les choses reçurent des noms. Les événements furent reliés. Le temps se partagea entre ce qui avait eu lieu, ce qui arrivait et ce qui pourrait advenir. On put raconter une naissance, attendre un retour, transmettre un souvenir. L’être humain apprit à dire : « Voici d’où je viens », « Voilà qui je suis », « C’est là que je vais ». Il traça dans l’inconnu les premières lignes d’une demeure.

Il édifia des familles, des religions, des sociétés, des lois et de grands récits. Ces constructions ne supprimèrent pas le gouffre. Elles jetèrent des ponts au-dessus de lui. Elles indiquèrent ce qu’il fallait aimer, craindre, espérer, accomplir. Elles distribuèrent des origines, des identités, des destinations. Quelqu’un pouvait désormais être un fils, une mère, un croyant, un étranger, un maître, un coupable. Les mots tenaient ensemble le monde, et le monde tenait les hommes à travers les mots.

L’être humain chercha aussi son reflet dans les yeux de ses semblables. Il voulut être aimé, admiré, reconnu. Il travailla, créa, fonda une famille, accumula des biens, poursuivit la réussite. Il attendait un signe qui lui dirait enfin : tu as ta place, tu comptes, tu es celui que tu espérais devenir. Mais le signe reçu ne suffisait jamais tout à fait. Une satisfaction s’épuisait ; une autre attente se formait. Au bout de la réponse, la question recommençait.

Ce manque n’était pas seulement sa souffrance. Il entretenait aussi son mouvement. Parce que rien ne coïncidait définitivement avec ce qu’il cherchait, il pouvait encore désirer, aimer, inventer. Une existence entièrement comblée, refermée sur sa propre satisfaction, n’aurait plus eu vers quoi se porter. Le manque ouvrait une distance ; dans cette distance, quelque chose pouvait se lever.

Mais les hommes finirent par oublier que leurs ponts étaient des ponts. Ils prirent les récits pour la terre ferme, leurs lois pour la nature, leurs identités pour des essences éternelles. Ils crurent que le nom contenait la vérité de la chose et que la phrase dans laquelle ils se reconnaissaient disait enfin tout ce qu’ils étaient. Puisque donner du sens les avait aidés à survivre, ils cherchèrent encore du sens, toujours davantage de sens, jusqu’à vouloir en recouvrir ce qui, précisément, résistait à toute explication.

Il arrive alors qu’un pont se fissure.

Un deuil, une douleur, une rencontre, un rêve, une parole inattendue. Rien parfois qu’une minute d’étrangeté au milieu d’une journée ordinaire. Le récit s’interrompt. Les mots familiers n’abritent plus. Le visage dans le miroir ne répond plus exactement au nom qu’on lui donne. Ce qui paraissait aller de soi devient énigmatique, et l’on découvre que la stabilité du monde dépendait aussi de liens que l’on ne voyait pas.

Ce qui apparaît n’est pas toujours le vide, mais parfois une présence trop proche, impossible à nommer, dont l’insistance fait surgir l’angoisse. La plupart retrouvent dans leurs habitudes et leurs récits les appuis nécessaires pour vivre. D’autres, pour qui les mots ne parviennent plus à traduire l’expérience et dont le corps lui-même devient étranger, doivent inventer des rythmes, des gestes ou des cris pour tenir. Nous affrontons tous ce que nos récits ne peuvent contenir, mais avec des appuis et des blessures différents : entre faire du gouffre une image et vivre l’effondrement de ses repères, il y a toute la distance d’une existence. C’est autour de cette différence que se rencontrent, et peut-être se séparent, Antonin Artaud et Jacques Lacan.

Au commencement était Rimbaud

Au commencement de cette autre histoire était Arthur Rimbaud. En 1871, dans la lettre à Paul Demeny que nous appelons la Lettre du voyant, il demande au poète de parvenir à l’inconnu par un « long, immense et raisonné dérèglement de tous les sens ». La poésie ne se contente plus de bien dire ce que l’on sait. Elle doit transformer celui qui voit, déplacer les frontières du sensible et risquer une connaissance dont le sujet ne sortira pas nécessairement intact.

Puis vient la Première Guerre mondiale. L’Europe, si fière de sa raison, découvre ce que cette raison sait organiser lorsqu’elle met sa puissance au service du massacre. Les vieux mots continuent de circuler — patrie, honneur, civilisation —, mais des corps déchiquetés s’entassent sous leur autorité. La révolte contre le langage respectable n’est plus seulement une querelle de littérature. Les phrases ont couvert le bruit des tueries.

Jacques Vaché traverse cette catastrophe avec son insolence, son détachement, son refus de se laisser capturer par les valeurs qu’on lui présente. André Breton en demeure bouleversé. Vaché meurt à Nantes, en janvier 1919, après une prise d’opium. Breton privilégiera la lecture du suicide ; l’intention exacte de cette mort reste discutée. Ce qui ne l’est pas, c’est la place que cette disparition prend pour lui. Vaché devient un absent qui continue d’agir, une exigence dont les vivants n’ont pas fini de répondre.

Le surréalisme se forme dans ce paysage. Il ne naît pas d’un seul homme ni d’une seule disparition, mais la présence perdue de Vaché y travaille comme une braise. Il s’agit d’arracher l’esprit à la police de la raison, de faire apparaître ce que la conscience surveille, trie et censure. Freud, le rêve et les associations libres ouvrent une brèche. Les mots pourraient suivre d’autres chemins que ceux de la bienséance, de la logique immédiate et de la bonne conduite.

Breton appelle à lui ceux qui veulent en finir avec l’ordre ancien, les maîtres, les pères et les autorités devenues insupportables. Aux abords de cette effervescence se dessine un jeune médecin : Jacques Lacan. En 1924, il a vingt-trois ans. Il vient de la bourgeoisie catholique parisienne, d’une famille liée au commerce de la moutarde. Le destin familial ne lui suffit pas. Il a commencé ses études de médecine à dix-huit ans et s’oriente vers la psychiatrie. La moutarde dans laquelle il a grandi lui monte, si l’on ose dire, au nez.

Il serait commode d’en faire immédiatement un pur insurgé. Son histoire est moins simple. Il s’éloigne de certaines valeurs religieuses et familiales, cherche d’autres fréquentations, lit les revues, s’approche des artistes ; mais sa jeunesse porte aussi la trace d’un intérêt pour les idées de Maurras. Nous retrouverons cette contradiction. Il appartient à une génération bouleversée par la guerre, sans que cela nous autorise à inventer les blessures secrètes de sa vie intérieure. Ce que l’on voit se former, c’est une impatience : ne pas recevoir docilement sa place, entrer dans les lieux où la pensée se dispute, y faire entendre sa propre voix.

Et voici Artaud.

Une étoile noire dans le ciel de la révolte. Un homme déjà ravagé par la douleur, désespéré parfois, presque sans défense, et dont l’exigence paraît pour cette raison n’admettre aucune limite. Là où d’autres veulent libérer l’esprit, lui demande comment le récupérer. Là où d’autres découvrent les ressources de l’inconscient, lui éprouve une pensée qui l’abandonne. La révolution ne se présente pas à lui comme une belle possibilité. Elle a la dureté d’une nécessité.

En 1925, Artaud occupe un moment une place centrale dans l’activité surréaliste, notamment autour du Bureau de recherches et du troisième numéro de La Révolution surréaliste. Breton lui laisse un espace d’autorité exceptionnel. On peut y voir la reconnaissance d’une radicalité qui rappelle celle de Vaché ; on ne peut pénétrer avec certitude dans ce qui, pour Breton, relie les deux hommes. Reste cette scène presque invraisemblable : celui que l’on appellera le pape du surréalisme consent un instant à déplacer son trône.

Mais Artaud prend la révolution au sérieux jusque dans les endroits où elle menace ceux qui la proclament.

Il veut davantage qu’un renouvellement des procédés poétiques, davantage même qu’un changement de gouvernement. L’organisation sociale peut être renversée sans que cesse l’asservissement intérieur. Les maîtres peuvent changer de nom tandis que l’esprit reste prisonnier. Lorsque Breton et une partie du groupe se tournent vers l’engagement communiste, Artaud refuse de subordonner sa révolte à cette orientation. La rupture de 1926 engage cette divergence, avec ses violences personnelles et ses désaccords irréductibles.

J’imagine Breton devant le navire qu’il a lancé. Il a appelé la tempête ; il voit maintenant le bateau emporté par une ivresse dont il ne gouverne plus tous les mouvements. Il reprend la barre. Artaud se retrouve hors du navire. L’image ne remplace pas l’histoire, mais elle en fait sentir le déchirement : jusqu’où veut-on que la révolte aille, lorsque l’on comprend qu’elle pourrait détruire aussi le lieu depuis lequel on l’organise ?

C’est pourquoi je serais tenté de chercher les affinités de Lacan du côté de la révolte libertaire incarnée par Artaud plutôt que dans la discipline marxiste dont Breton se rapproche.

Un carré de papier sur le nez

En 1930, Salvador Dalí publie L’Âne pourri dans Le Surréalisme au service de la révolution. La paranoïa y devient autre chose qu’une collection d’erreurs qu’il suffirait de corriger. Elle apparaît comme une activité d’interprétation, une puissance capable de relier, d’organiser et de multiplier les figures. Le délire possède une cohérence. Il peut produire du monde au lieu de simplement manquer la réalité.

Lacan travaille précisément sur la paranoïa. Sa recherche aboutira, en 1932, à la thèse De la psychose paranoïaque dans ses rapports avec la personnalité. Sa rencontre intellectuelle avec Dalí intervient dans cette période féconde où la psychiatrie et l’invention artistique se regardent de près. Le peintre ne fournit pas à lui seul la théorie du médecin ; il lui présente cependant une expérience qui oblige à déplacer le regard.

Lacan veut le rencontrer. Dalí raconte qu’au moment de sa visite il avait sur le nez un petit carré de papier blanc destiné à réfléchir la lumière sur son dessin. Voici le peintre, parfaitement sérieux, avec cette petite absurdité collée au milieu du visage. Pendant près de deux heures, il parle de paranoïa. Lacan écoute, discute, observe. Pas un mot sur le nez.

Dalí ne s’aperçoit de son oubli qu’en se regardant ensuite dans un miroir. En 1975, à New York, il aurait enfin demandé à Lacan pourquoi il n’avait rien dit. Celui-ci lui aurait répondu qu’il savait qu’il n’y avait rien d’inquiétant chez lui. Dalí, ravi : voilà au moins quelqu’un que son nez n’avait pas troublé !

Lacan apparaît donc ici, un peu comme le docteur Ferdière, comme un psychiatre ouvert d’esprit, anticonformiste et sensible au surréalisme. Il peut accueillir l’excentricité sans y voir aussitôt un signe de folie. Ce rapprochement avec Ferdière n’est pas anodin : nous verrons pourquoi Lacan se retrouve dans Van Gogh, le suicidé de la société. Face à Dalí, il ne confond pas une bizarrerie visible avec une pensée désorganisée. Un homme peut porter une incongruité et développer une réflexion rigoureuse. Le médecin écoute ce qui se dit avant de réduire celui qui parle à ce qu’il donne à voir.

Le 1er juin 1933, le premier numéro de Minotaure publie Le problème du style et la conception psychiatrique des formes paranoïaques de l’expérience. Le nom de Jacques Lacan se trouve dans une revue où se croisent notamment André Breton, Salvador Dalí, Pablo Picasso et Michel Leiris. Henri Matisse appartient lui aussi à l’horizon artistique de Minotaure, sans qu’il faille confondre cet horizon avec le sommaire exact de son premier numéro. Le jeune psychiatre entre dans un espace où les images et les œuvres peuvent mettre ses catégories à l’épreuve.

Son article inquiète l’innocence de la discipline. La psychiatrie n’a pas seulement une histoire de soins et de découvertes. Sa formation répond aussi à des demandes d’identification, d’expertise, de classement et de protection de l’ordre social. Lacan rappelle notamment son rapport aux exigences juridiques et critique les présupposés mécanistes d’une psychologie liée à la civilisation bourgeoise. Il propose de considérer l’expérience paranoïaque dans son ensemble, avec ses formes vécues et son organisation propre, puis d’interroger ce qu’elle peut apprendre sur le style et la création.

Le fou cesse alors d’être uniquement celui dont on prélève les symptômes. Il devient quelqu’un dont il faut tenter de comprendre le monde. Dans les liens qu’il produit — correspondances, répétitions, doubles, symboles, constructions mythiques —, il y a parfois davantage qu’une absence de sens : la formation d’un sens différent. Cette cohérence peut aussi être envahissante, douloureuse, persécutrice. Reconnaître qu’elle existe ne revient pas à la célébrer comme un privilège. Cela oblige à entendre autre chose qu’un déficit.

À cet endroit, le texte de Lacan rencontre une question déjà portée par la Lettre aux médecins-chefs des asiles de fous, publiée en 1925 dans La Révolution surréaliste et associée à l’intervention d’Artaud. Cette lettre attaque le pouvoir de définir la pensée admissible, de classer et d’enfermer sous l’autorité de la science et de la justice. L’asile y apparaît dans sa parenté avec la prison et la caserne : un lieu où une institution peut imposer le silence à celui qu’elle prétend connaître.

Le rapprochement est réel ; l’identité des positions ne l’est pas. Lacan cherche à transformer le savoir psychiatrique. Artaud exige que soit contesté le droit même par lequel ce savoir dispose de l’existence d’autrui. L’un déplace le regard à l’intérieur de la discipline. L’autre demande qui a autorisé ce regard à devenir un pouvoir.

Description poétique d’un état avorté

Bien avant les internements qui marqueront durablement son existence, Artaud écrit depuis ce lieu où la pensée lui manque. Sa correspondance avec Jacques Rivière fait de cette défaillance une question littéraire à part entière. Non parce qu’il aurait choisi un sujet singulier, mais parce qu’il ne peut séparer l’acte d’écrire de la tentative de rejoindre ce qui se dérobe en lui. Il n’est évidemment pas le seul à avoir connu ce gouffre. Beaucoup, avant et après lui, ont traversé des souffrances dont il ne reste aucune œuvre, parfois aucune trace. Si nous connaissons son nom, c’est qu’il a trouvé des mots, des images et des gestes capables de rendre sensible ce qui semblait précisément l’en priver. Cela ne diminue en rien ceux qui n’ont pas pu créer. Une souffrance n’a pas à devenir un livre pour avoir existé.

Dans mon ouvrage Artaud le marteau, asiles, drogues, électrochocs, j’ai essayé de suivre cette description poétique d’un état avorté. Il faut y revenir ici, car toute comparaison avec Lacan perdrait de sa force si l’on oubliait l’expérience à partir de laquelle Artaud écrit : celle, physiquement éprouvée, d’une pensée qui ne parvient plus à se maintenir. Le 5 juin 1923, il écrit à Jacques Rivière : « Je souffre d’une effroyable maladie de l’esprit. Ma pensée m’abandonne à tous les degrés. Depuis le fait simple de la pensée jusqu’au fait extérieur de sa matérialisation dans les mots. Mots, formes de phrases, directions intérieures de la pensée, réaction simple de l’esprit, je suis à la poursuite constante de mon être intellectuel. Lors donc que je peux saisir une forme, si imparfaite soit-elle, je la fixe, dans la crainte de perdre toute la pensée. Je suis au-dessous de moi-même, je le sais, j’en souffre, mais j’y consens dans la peur de ne pas mourir tout à fait. »

La pensée ne disparaît pas simplement : elle se dérobe au moment même où Artaud tente de la saisir. Une idée apparaît, mais sa forme se défait avant de pouvoir devenir phrase. Ce qui, chez d’autres, semble s’enchaîner spontanément exige de lui un effort disproportionné. Écrire devient alors une manière de retenir quelque chose de soi, jusque dans une forme imparfaite, plutôt que de risquer de tout perdre. Avec cette défaillance vient l’angoisse. Non une inquiétude passagère, mais une angoisse qui envahit l’expérience entière, comme si la circulation même de la vie s’interrompait. Le feu mental ne prend plus. Roger Gilbert-Lecomte donne à l’angoisse une portée plus générale : « L’angoisse, le premier et le plus vieux sentiment humain, est fonction même de la conscience. Devant cette angoisse essentielle à l’homme, dans son expression nue, toute autre pensée est vaine. »

Lire Artaud, c’est approcher, depuis un livre, une souffrance à laquelle nous ne sommes pas nécessairement soumis. Nous pouvons refermer ce livre, changer de sujet, nous lever, nous verser un verre de whisky et retrouver notre canapé. Artaud, lui, ne peut pas refermer ce qu’il vit. L’ironie devient cruelle lorsque nous oublions cette différence : ce qui nous occupe le temps d’une lecture demeure pour lui une présence à supporter. De cette position extérieure, nous pouvons être tentés de simplifier les choses : si la drogue lui a pourri la vie, si elle ne mène nulle part, pourquoi ne l’a-t-il pas simplement arrêtée ? Mais cette évidence suppose de laisser de côté ce qu’il cherche à soulager. Ce qui nous apparaît comme une impasse peut devenir, pour celui qui souffre, un moyen de tenir encore quelques heures, quelques jours, parfois simplement de passer la soirée. L’artiste-performeur Jean-Louis Costes le formule avec une brutalité volontaire dans Sans alcool et sans drogue : « Qui a dit que l’alcool est mauvais pour la santé ? Encore un connard de fonctionnaire, un gros hamster heureux dans sa cage, qui veut vivre 100 ans en bonne santé. Mais pour nous, les ratés, les angoissés, le problème ce n’est pas la bonne santé, c’est de passer la soirée sans se suicider, sans drogue et sans alcool on serait déjà mort. »

Cette provocation exprime une logique de survie ressentie ; elle ne suffit ni à expliquer le rapport d’Artaud aux drogues ni à effacer leurs ravages. Elle oblige cependant à déplacer la question. Il ne s’agit plus seulement de demander ce qui ne va pas chez lui, mais comment vivre lorsque l’expérience de soi devient à ce point douloureuse que ce qui détruit peut aussi, provisoirement, sembler aider à tenir.

On ne naît pas Artaud-marteau, on le devient. Les angoisses, les rencontres, les réponses apportées ou refusées, les drogues et les expériences subies travaillent un homme avant de travailler une œuvre. Elles contribuent à former le poète ; elles ne constituent pas une recette de poésie. Sa révolution de l’esprit prend ainsi naissance dans un bouleversement qui atteint ensemble le corps, la pensée et la parole. Mais son écriture ne se contente pas d’en porter les traces : elle le décrit, l’interroge et cherche les moyens de lui résister.

Dans L’Enclume des Forces, il écrit : « J’ai le crâne épais, mais l’âme lisse, un cœur de matière échouée. » La défaillance prend une consistance physique. L’intellect semble entravé ; les nuances ne se fixent plus. Artaud ne se sent plus maître de la continuité de sa pensée. Une idée surgit, puis le mouvement se bloque, laissant l’emplacement vide de ce qui aurait dû advenir. Ce qu’il parvient à saisir arrive par fragments, par poussées, parfois par éclairs. Dans Fragments d’un journal d’enfer, il écrit : « Images pressées et rapides, et qui ne prononcent à mon esprit que des mots de colère et de haine aveugle, mais qui passent comme des coups de couteau ou des éclairs dans un ciel engorgé. »

C’est à partir de cette expérience que le rapprochement avec Lacan peut être tenté, à condition de distinguer ce que le mot « manque » désigne chez chacun. Dans le Séminaire II, Lacan affirme : « Le désir est un rapport d’être à manque. Ce manque est manque d’être à proprement parler. » Il ne décrit pas ici une incapacité à former ou à retenir ses pensées. Le manque dont il parle est constitutif du désir : il ne se réduit ni à une faculté défaillante ni à une souffrance particulière qu’une réparation suffirait à supprimer. La pensée qui abandonne Artaud ne peut donc pas être considérée comme l’illustration de cette proposition.

Leur rapprochement se situe ailleurs : dans la remise en question d’un sujet qui serait pleinement présent à lui-même, maître de sa pensée et assuré de son existence. Ils l’abordent depuis des positions différentes. Lacan construit ses concepts à partir de la pratique et de la théorie psychanalytiques ; Artaud élabore, à même son expérience, une écriture qui met à l’épreuve les rapports entre pensée, corps et parole. Aucun ne se laisse enfermer dans l’opposition commode entre celui qui penserait et celui qui souffrirait.

Artaud n’anticipe donc pas Lacan, et Lacan ne fournit pas après coup son explication. Les lire ensemble permet de maintenir ouverte une question : qu’est-ce qui soutient une existence lorsque le sentiment de se posséder soi-même vacille ? Chez Artaud, cette question engage chaque phrase qu’il parvient à fixer. Écrire ne lui rend pas une maîtrise intacte ; c’est déjà une manière de lutter contre ce qui le dépossède.

Quand vivre ne va plus de soi

Comment, dans ces conditions, adhérer tranquillement à une doctrine ou à une idéologie ? Celles-ci supposent qu’une orientation de l’esprit soit possible, que l’on puisse suivre une voie, se fier à des mots, à des noms, à des systèmes. Or c’est précisément cette confiance qu’Artaud dit avoir perdue. Sa lucidité n’en devient pas pour autant infaillible ; elle lui interdit seulement de trouver refuge dans des certitudes étrangères à ce qu’il éprouve : « Ceux qui croient encore à une orientation de l’esprit, ceux qui suivent des voies, qui agitent des noms, qui font crier les pages des livres, — ceux-là sont les pires cochons. […] Et je vous l’ai dit : pas d’œuvres, pas de langue, pas de parole, pas d’esprit, rien. Rien, sinon un beau Pèse-Nerfs. »

Cette perte d’orientation atteint aussi les gestes ordinaires de l’existence. Dans Correspondance de la momie, en 1927, Artaud décrit une défaillance qui engage le corps tout entier : « Cette chair qui ne se touche plus dans la vie, cette langue qui n’arrive plus à dépasser son écorce, cette voix qui ne passe plus par les routes du son, cette main qui a oublié plus que le geste de prendre, qui n’arrive plus à déterminer l’espace où elle réalisera sa préhension, cette cervelle enfin où la conception ne se détermine plus dans ses lignes, tout cela qui fait ma momie de chair fraîche donne à dieu une idée du vide où la nécessité d’être né m’a placé. Ni ma vie n’est complète, ni ma mort n’est absolument avortée. »

Une « momie de chair fraîche » : la formule concentre le paradoxe d’un être vivant dont le lien à la vie s’est défait. La main ne rencontre pas seulement une difficulté à saisir : l’espace même où la prise devrait avoir lieu devient incertain. La voix ne retrouve plus les routes du son ; la pensée ne parvient plus à se déterminer dans ses propres lignes. Ce qui se dérobe est la continuité entre le corps, la pensée, l’action et le monde. « Ni ma vie n’est complète, ni ma mort n’est absolument avortée » : continuer à vivre ne suffit plus à donner le sentiment d’habiter son existence. Le vide où la nécessité d’être né l’a placé donne à cette expérience une portée plus radicale encore. La souffrance semble remonter, au-delà des événements, des échecs ou des pertes, jusqu’au fait d’exister. Un rapprochement devient ici possible avec ce que Lacan appelle la « douleur d’exister », à condition de ne pas confondre cette notion avec l’expérience singulière d’Artaud. Chez celui-ci, être né, être là, avoir à continuer devient parfois en soi difficile à supporter.

Pour comprendre ce qui manque alors, il faut regarder ce qui nous attache ordinairement à la vie. Le désir ne fait pas simplement disparaître la douleur ; il peut cependant soutenir l’existence en lui donnant un mouvement, des objets vers lesquels se porter. Dans une lettre à une voyante du 6 avril 1931, Artaud mesure précisément la force de ces attaches chez les autres : « J’envie autour de moi les personnes qui vivent et surtout celles qui le plus désarmées intellectuellement sont en somme les plus fortes à cause de leur richesse passionnelle, à cause du caractère d’efficacité qui s’attache pour elles aux petites satisfactions affectives ou même matérielles de chaque jour. J’envie le pouvoir de s’enthousiasmer pour des riens, et l’acharnement qu’attachent à leurs satisfactions d’amour-propre, à de simples questions de préséances les filles publiques. La vie n’est pas pour elles comme pour moi un vain mot. »

Le mot décisif est ici celui d’« efficacité ». Ce qu’Artaud envie, c’est la capacité d’être mobilisé par quelque chose, aussi infime que cela puisse paraître. Un rendez-vous, une reconnaissance, un plaisir matériel, une rivalité, un amour ou un travail à terminer suffisent souvent à organiser notre temps et à mettre notre corps en mouvement. Ces attentes donnent à demain une raison, même modeste, d’arriver. Nous avons prise sur quelque chose ; quelque chose, en retour, a prise sur nous.

Artaud reconnaît chez les autres cette efficacité des « riens », sans parvenir à l’éprouver de la même manière. Leur force tient moins à leur compréhension de la vie qu’à leur engagement dans leurs passions et leurs satisfactions quotidiennes. Sa propre lucidité ne lui procure pas cet appui. La dernière phrase de la lettre prend alors tout son poids : la vie peut demeurer un mot lorsque se défait ce qui nous y attache. Le privilège qu’il leur prête serait de ne pas avoir besoin de comprendre la vie pour vivre. Artaud n’est pourtant nullement un homme sans désir. Il veut écrire, être reconnu, aimer, être aimé, être délivré de sa souffrance, et il le veut parfois avec une violence considérable. La difficulté tient plutôt à la fragilité des appuis que ces aspirations lui offrent. Les objets existent, les autres poursuivent leurs ambitions, leurs amours et leurs querelles, mais leur pouvoir d’attraction ne lui assure pas une direction durable. Le désir demeure sans suffire à rendre l’existence habitable.

Une question apparaît alors : lorsque les attaches ordinaires ne suffisent plus, qu’est-ce qui permet encore de tenir ? Le dernier enseignement de Lacan offre ici une autre perspective. Dans son travail sur Joyce, la question du sens s’accompagne d’une interrogation sur la fonction de l’écriture : comment une invention singulière peut-elle contribuer à faire tenir ensemble ce qui risquerait de se défaire ? Lacan examine cette possibilité à travers l’œuvre de Joyce, son nom et son ego, en termes de réparation et de nouage. Cette élaboration ne peut être transposée telle quelle à Artaud. Elle invite toutefois à déplacer notre regard : au-delà de ce que son œuvre signifie, que fait-elle ? Artaud écrit, dessine, frappe la langue, invente des mots, produit des glossolalies, transforme son propre nom. Dans le théâtre, la voix et les cahiers, il cherche à refaire un corps dont il ne parvient plus à éprouver l’unité ni à disposer pleinement. Ces pratiques participent à un effort pour donner forme à son existence là où ses appuis se dérobent.

Dans L’Ombilic des limbes, déjà, il expose les ruptures de sa pensée, ses zones de pourrissement, sa sensation d’être devenu une épave. L’écriture se forme au cœur de l’effondrement qu’elle décrit. C’est là son paradoxe : Artaud dit qu’il ne peut plus penser, mais il trouve pour le dire des phrases qui bouleversent notre manière de penser. Il affirme que les mots lui échappent, mais invente une langue capable de nous faire éprouver leur disparition. L’épave écrit. On ne peut en conclure que l’œuvre le guérit ou le protège durablement. Elle accomplit cependant un travail sur la souffrance : elle lui donne une forme, un rythme, une adresse. Sans supprimer le gouffre, elle lui construit peut-être un bord, toujours menacé, toujours à refaire.

Le rapprochement avec Lacan prend son intérêt dans cette question commune : qu’est-ce qui permet à une existence de tenir lorsque vivre ne va plus de soi ? Les démarches restent distinctes. Lacan élabore des concepts à partir de la pratique analytique et interroge, notamment avec Joyce, la fonction des inventions singulières. Artaud engage dans son écriture le « vide où la nécessité d’être né » l’a placé. Depuis ce vide, il travaille sans relâche à refaire une voix et un corps. Son œuvre porte la trace de cette lutte et constitue l’un des lieux où elle se poursuit.

Sainte-Anne : celui qui regarde, celui qui est regardé

Le 1er avril 1938, Antonin Artaud est transféré de Sotteville-lès-Rouen à l’hôpital psychiatrique Sainte-Anne, à Paris, l’un des hauts lieux de la psychiatrie française. Le nom ne lui est pas inconnu : il a déjà fréquenté, pour des soins et des cures de désintoxication, le centre Henri-Rousselle, lié à l’action du docteur Édouard Toulouse. Mais revenir comme interné ne signifie pas retrouver le même lieu. Une porte change de sens selon le côté depuis lequel on peut l’ouvrir.

C’est à Sainte-Anne que Lacan l’examine. Il faut distinguer cette rencontre psychiatrique d’une cure analytique : Artaud n’est pas un analysant venu choisir son analyste, mais un homme interné soumis à l’examen médical. On présente parfois Lacan comme chargé du triage des malades ; sa fonction administrative exacte à ce moment demanderait à être établie sur pièces. Mais l’essentiel est ailleurs : l’un appartient au corps médical, l’autre est celui que l’institution observe, classe et évalue.

Roger Blin rapporte cette scène : « Lacan m’a dit : Vous pouvez le voir dans la cour, là avec les autres. Et j’ai vu Artaud avec une barbe, alors qu’il était toujours rasé impeccablement, adossé à un arbre. Autour de lui, les autres jouaient au football. » Un arbre, un homme barbu, un ballon qui circule : rien de spectaculaire, et c’est précisément ce qui rend l’image si dure. Le monde continue autour de celui dont l’existence semble suspendue. Artaud est là, visible, mais comme retiré de la scène commune. « Avec les autres » : quelques mots suffisent à évoquer le rassemblement institutionnel et, avec lui, le risque d’effacement des singularités.

Toujours selon Blin, Lacan aurait estimé que l’excellente santé physique d’Artaud pouvait lui permettre de vivre jusqu’à quatre-vingts ans, mais que son état mental l’empêcherait désormais de créer. La formule circule aussi sous une forme plus brutale : Artaud aurait été « perdu pour la littérature ». Si ces paroles ont bien été prononcées, l’avenir leur apportera un double démenti. Artaud mourra moins de dix ans plus tard, mais ces années seront précisément celles d’une extraordinaire reprise créatrice, jusqu’à Van Gogh, le suicidé de la société, texte d’une grande force et d’une remarquable cohérence, dans lequel Lacan est lui-même ouvertement pris à partie.

La question n’est donc pas de savoir si Artaud écrit : il écrit, et beaucoup. Le certificat établi par le docteur Longuet le 22 février 1939 porte notamment ces mots : « Revendications multiples, graphorrhée. Excitation psychique par intervalles. » Le véritable problème est contenu dans ce terme de « graphorrhée ». Apparemment descriptif, il ne désigne pas seulement une abondance d’écriture : il risque déjà d’en déterminer le statut. Ce qui pourrait être lu comme un texte devient, sous le regard médical, la manifestation d’un symptôme. La même question se posera plus tard avec Ferdière : à partir de quel moment une écriture cesse-t-elle d’être considérée comme une œuvre pour devenir l’effet d’un état pathologique ?

C’est ici que le jugement attribué à Lacan devient particulièrement troublant. Car sa pensée conduira précisément à rendre plus difficile une telle séparation. Le langage, chez Lacan, ne se réduit pas à l’expression transparente d’un état psychique : il possède ses propres effets, ses ruptures, ses équivoques, sa logique. On ne peut donc ramener mécaniquement ce qui est écrit au diagnostic de celui qui écrit. Plus tard encore, avec Joyce, Lacan ira jusqu’à envisager l’écriture comme pouvant participer à la manière singulière dont un sujet soutient et organise son existence.

Le paradoxe apparaît alors nettement. Dire d’Artaud qu’il est « perdu pour la littérature », alors qu’il écrit suppose que l’on puisse tracer une frontière relativement sûre entre l’œuvre et le symptôme. Or la pensée ultérieure de Lacan contribuera elle-même à brouiller cette frontière. Chez Artaud, ce que le dossier psychiatrique peut appeler « graphorrhée » ou « excitation psychique » devient aussi rythme, rupture, invention verbale et construction littéraire. Il ne s’agit donc plus de demander s’il écrit malgré sa maladie ou à cause d’elle, mais de poser une question plus difficile : qui décide du moment où une écriture cesse d’être une œuvre pour devenir un symptôme ? Et c’est peut-être là le paradoxe le plus saisissant : Lacan aurait porté sur Artaud, en 1938, un jugement que sa propre pensée rendra par la suite beaucoup plus difficile à soutenir.

Le jeune docteur et sa différence

Qui est cet homme auquel Artaud refuse si violemment sa confiance ?

Le jeune Lacan des années 1920 et 1930 apparaît, dans plusieurs témoignages et récits biographiques, ambitieux, brillant, très sûr de lui, parfois arrogant, déjà attentif à la puissance de sa présence. Élisabeth Roudinesco a notamment souligné son désir d’ascension intellectuelle et sociale et sa propension à ne pas se considérer comme inférieur à ses maîtres. Ce portrait ne résume pas un homme ; il éclaire la manière dont il cherche à prendre place.

Une lettre de Pampille, l’épouse de Léon Daudet, adressée à Charles Maurras en 1924, en donne un aperçu singulier. Lacan a vingt-trois ans : « Cher et grand ami, un jeune homme, ami de Maxime, qui s’appelle Jacques Lacan […] me demande depuis plusieurs semaines d’avoir une entrevue avec vous. J’ai fait traîner la chose, car je vous sais bien occupé, et que ce jeune homme présomptueux m’a fait l’effet d’être assez empli de lui-même ; il est récemment conquis à nos idées, et pense naturellement que son adhésion a une grande importance et qu’il pourra faire beaucoup. »

Vers vingt-six ans, Lacan poursuit sa formation à Sainte-Anne. Il supporte mal, semble-t-il, la position de l’élève docile. En 1931, son article Structure des psychoses paranoïaques, publié dans La Semaine des Hôpitaux de Paris, provoque un différend avec Gaëtan Gatian de Clérambault, qui lui reproche de ne pas reconnaître suffisamment sa dette. Une anecdote souvent répétée prête à Lacan une riposte renversante : ce serait Clérambault qui le plagierait.

Après sa thèse de 1932, il fréquente le milieu vivant de la salle de garde de Sainte-Anne, avec Henri Ey, Pierre Mâle, Julien Rouart et Louis Le Guillant. Ey y occupe une position importante ; Lacan apparaît volontiers comme un rival, un challenger, désireux de faire entendre une autre voix. L’intelligence y est aussi une force sociale : elle permet de séduire, de provoquer, de conquérir une autorité.

Il fréquente les milieux artistiques et intellectuels parisiens. Sylvia, qui a été l’épouse de Georges Bataille, deviendra sa compagne puis sa femme. Picasso appartient à cet univers de relations ; l’affirmation selon laquelle Lacan aurait été son médecin mérite cependant une source précise avant d’être prise pour un fait acquis. Sartre et Beauvoir figurent également dans le paysage intellectuel de ses fréquentations, dont chaque proximité demande à être située. L’argent, les femmes, le prestige, le goût du monde entrent dans son portrait biographique. Les rappeler n’équivaut pas à réduire sa pensée à ses appétits. Cela empêche seulement d’en faire une voix sans corps, sans intérêts, sans désir de reconnaissance.

Or Artaud semble précisément refuser au médecin la possibilité de s’abstraire de la place depuis laquelle il parle.

Le docteur L.

Dans Van Gogh, le suicidé de la société, en 1947, la charge devient frontale. Artaud oppose à la lucidité du peintre les prétentions d’un savoir psychiatrique qui transforme en pathologie ce qu’il ne parvient ni à comprendre ni à supporter. L’accusation prend une forme délibérément outrancière : « En face de la lucidité de van Gogh qui travaille, la psychiatrie n’est plus qu’un réduit de gorilles eux-mêmes obsédés et persécutés et qui n’ont, pour pallier les plus épouvantables états de l’angoisse et de la suffocation humaines, qu’une ridicule terminologie, digne produit de leurs cerveaux tarés. Pas un psychiatre, en effet, qui ne soit un érotomane notoire. Et je ne crois pas que la règle de l’érotomanie invétérée des psychiatres puisse souffrir aucune exception. J’en connais un qui se rebella, il y a quelques années, à l’idée de me voir ainsi accuser en bloc tout le groupe de hautes crapules et de faiseurs patentés auquel il appartenait. Moi, Monsieur Artaud, me dit-il, je ne suis pas un érotomane, et je vous défie bien de me montrer un seul des éléments sur lesquels vous vous basez pour porter votre accusation. Je n’ai qu’à vous montrer vous-même, Dr L, comme élément, vous portez sur votre gueule le stigmate, bougre d’ignoble saligaud. C’est la binette de qui introduit sa proie sexuelle sous la langue et la retourne ensuite en amande, pour faire figue d’une certaine façon. Cela s’appelle faire son beurre et trier son propre persil. Si dans le coït vous n’avez pas obtenu de glousser de la glotte d’une certaine façon que vous connaissez, et de gargouiller en même temps du pharynx, de l’œsophage, de l’urètre et de l’anus, vous ne pouvez pas vous déclarer satisfait. »

Qui est ce Dr L. ? Dans Fous d’Artaud, Sylvère Lotringer interroge Paule Thévenin sur son identité. Elle écarte Jacques Latrémolière, l’un des médecins de Rodez, et désigne Lacan : « Non, c’était Lacan. Artaud me l’a dit lui-même pendant qu’il écrivait Van Gogh. » Lorsque Lotringer lui demande si elle en est certaine, elle répond : « Absolument. » Elle précise toutefois qu’Artaud lui avait demandé de ne révéler ce nom à personne.

Si l’on suit ce témoignage, la scène prend un relief particulier. Le médecin refuse d’être personnellement compris dans l’accusation qui frappe sa profession et exige qu’Artaud justifie ses propos. Celui-ci retourne la demande de preuve contre son interlocuteur : « Je n’ai qu’à vous montrer vous-même, Dr L, comme élément ». À la démonstration attendue, il substitue ce qu’il croit lire sur le visage du médecin. Les images obscènes accomplissent alors un renversement : celui qui examine habituellement le corps d’autrui voit son propre corps exposé, interprété et livré à l’accusation. Sa protestation disparaît sous la description de ses appétits supposés. L’invective cherche ainsi à le dépouiller de son autorité ; elle n’établit pas la réalité des conduites qu’elle lui impute.

L’hostilité d’Artaud envers Lacan est antérieure à Van Gogh. Dans les Lettres 1937-1943, il écrit : « Rien que dans cet Asile et en dehors des 2 que je viens de vous nommer je puis vous citer encore 3 initiés. Le docteur Borel, qui lui d’ailleurs est un honnête homme. Le Dr Lacan, qui est l’homme à tout faire des Initiés, mais pour les non-Initiés est un psychanalyste mondain. Et enfin le Dr Freté. » Ailleurs, le jugement se fait plus abrupt : « Le Dr Lacan est un initié donc une crapule, son nom est une bien mauvaise recommandation. » Dans une lettre du 2 mai 1939, Artaud l’accuse même de chercher à rendre les malades malades « afin de se donner les gants de les guérir plus facilement ».

Ces accusations appartiennent à un univers de persécution et de puissances occultes ; on ne saurait les convertir sans précaution en une analyse politique de l’institution. Elles expriment néanmoins une défiance précise : le médecin est soupçonné de contribuer au mal dont il prétend délivrer son patient. La qualification indirecte de « psychanalyste mondain » donne à ce soupçon une dimension sociale : le prestige du milieu auquel appartient Lacan ne garantit, aux yeux d’Artaud, aucune capacité particulière à entendre la souffrance. Une question se dessine ainsi : que changent la culture, l’intelligence et l’anticonformisme d’un psychiatre à sa relation avec l’interné ? On peut fréquenter les avant-gardes, s’intéresser au surréalisme et chercher une logique dans la folie tout en demeurant celui qui observe, interprète et juge. La proximité intellectuelle ne suffit pas à abolir l’inégalité des positions.

Cette question permet de comprendre pourquoi l’évocation de Lacan, bien que secondaire dans Van Gogh, peut aussi servir, dans la lecture proposée ici, une critique indirecte de Ferdière. Il ne s’agit ni de chercher un autre médecin derrière les initiales du « Dr L. », ni de faire de Lacan le centre de l’ouvrage, mais de rapprocher la scène d’une expérience qui donne à cette inégalité sa portée concrète : celle de Rodez.

Homme de lettres, proche du surréalisme et se réclamant de l’anarchisme, Ferdière possède des affinités intellectuelles qui auraient pu le rapprocher d’Artaud. Il encourage son écriture, mais décide aussi des traitements auxquels il est soumis. Cette coexistence constitue le nœud du conflit : reconnaître la valeur d’un écrivain ne signifie pas nécessairement écouter l’homme lorsqu’il proteste contre ce qu’on lui impose. L’attention accordée à l’œuvre peut laisser intacte une autorité qui disqualifie la parole de son auteur dès qu’elle devient contestation.

Ferdière a longtemps présenté les accusations qu’Artaud portait contre lui comme l’expression d’un délire de persécution ou d’une hostilité systématique envers les psychiatres, plutôt que comme une réaction aux électrochocs subis à Rodez. En les rapportant aux puissances occultes invoquées par son patient, il tendait à écarter ce qu’elles pouvaient aussi contenir : une mise en cause de sa propre conduite. Selon cette lecture, Ferdière comme Lacan auraient été attaqués du seul fait de leur fonction, quelle que fût leur ouverture intellectuelle.

Les lettres d’Artaud invitent pourtant à nuancer cette explication. Dans le passage même où il accable Lacan, il qualifie Borel d’« honnête homme ». Ce jugement antérieur n’annule pas la généralisation outrancière de Van Gogh, qui refuse explicitement toute exception à l’accusation d’érotomanie. Il montre cependant qu’Artaud n’a pas toujours condamné les médecins indistinctement, mais ceux qui ont expérimenté des traitements dangereux pour attirer l’attention ou pour servir leurs propres ambitions personnelles. Sans établir le bien-fondé de ses accusations, cette distinction empêche de les disqualifier d’avance comme les manifestations d’une haine aveugle de la profession. La forme délirante d’un reproche ne dispense d’examiner ni la souffrance qu’il exprime ni les pratiques qu’il met en cause.

À travers la défense de Van Gogh, Artaud reprend ainsi une question éprouvée dans sa propre chair : que vaut la compréhension d’un médecin si les reproches qui lui sont adressés peuvent aussitôt être interprétés comme des symptômes ? Sans faire de Ferdière le destinataire caché de chaque phrase, on peut entendre dans le livre une réponse à celui qui a soutenu le travail d’Artaud tout en lui imposant des soins vécus comme une atteinte à son corps et à sa pensée. Le rapprochement avec Lacan conduit alors à interroger la prétention à se croire différent de ses confrères sans remettre en question le pouvoir que l’on partage avec eux.

La critique dépasse ici le rapport médical pour atteindre une certaine posture de l’intelligentsia littéraire et artistique : se montrer révolutionnaire dans les discours et les œuvres tout en maintenant, dans ses relations avec autrui, l’autorité que l’on dénonce ailleurs. Admirer Sade, Rimbaud ou Lautréamont permet de célébrer la révolte sans avoir à répondre personnellement à ses accusations. Accueillir celle d’un homme sur lequel on exerce un pouvoir engage davantage : il faut accepter que sa parole mette en cause nos décisions et puisse nous obliger à renoncer à certaines prérogatives. L’hypocrisie visée réside dans cet écart entre la liberté professée et la conduite adoptée lorsque l’autre refuse notre autorité. Les convictions émancipatrices deviennent alors un moyen de se croire à l’abri de la critique, quand elles devraient au contraire disposer à l’entendre.

La discrétion demandée à Thévenin invite toutefois à retourner l’interrogation vers Artaud lui-même. Pourquoi dénoncer aussi violemment un homme tout en demandant que son identité demeure secrète ? Ses raisons nous échappent, mais une hypothèse mérite d’être envisagée : aurait-il voulu éviter les conséquences d’une attaque nominative contre Lacan auprès d’un milieu intellectuel qu’il critiquait, mais dont le soutien pouvait aussi contribuer à sa propre reconnaissance ? On peut contester les valeurs et les attitudes d’un milieu tout en ayant besoin d’y être entendu, publié et reconnu. Si cette hypothèse était retenue, elle ferait apparaître une tension entre l’intransigeance de la dénonciation et la prudence envers ceux qu’elle vise : la révolte d’Artaud rencontrerait une dépendance qu’elle ne suffit pas à abolir. Cette tension n’invaliderait pas sa critique et ne reproduirait pas exactement la contradiction reprochée aux médecins ; elle rappellerait cependant qu’Artaud ne se situe pas entièrement hors des rapports de pouvoir et de reconnaissance qu’il met en cause.

La demande de silence ne prouve toutefois pas, à elle seule, la crainte de compromettre sa réputation. Ce secret ne saurait donc devenir la clé de Van Gogh : ce serait ramener le livre à une énigme biographique et donner à Lacan une place disproportionnée. L’enjeu décisif reste ce que l’amour de l’art et les idées de liberté changent concrètement pour celui qui dépend du médecin. C’est lorsque l’interné conteste les décisions prises à son égard que ces principes sont mis à l’épreuve : sa protestation peut-elle être entendue comme une parole susceptible d’avoir raison, ou devient-elle une preuve supplémentaire de sa maladie ?

Le moi, ce visage auquel nous croyons

Les motivations personnelles d’Artaud et de Lacan peuvent éclairer leurs prises de position. Nous nous attacherons cependant ici à une question qui traverse leurs démarches : dans quelle mesure sommes-nous maîtres de notre pensée et de notre parole ? Nous disons « je pense », « je veux », « je parle », comme si le même moi commandait à chacune de ces opérations. Pourtant, une pensée peut nous échapper, une volonté se contredire, une parole dire autre chose que ce que nous avions l’intention d’exprimer. Cet écart entre l’intention et ce qui advient offre un point de départ pour rapprocher leurs réflexions, sans confondre les expériences dont elles procèdent ni les réponses qu’elles apportent.

Il faut d’abord distinguer le sentiment d’être soi de la maîtrise de soi. Nous nous reconnaissons dans une image relativement cohérente : un caractère, des convictions, une manière d’agir. Cette cohérence nous aide à nous situer, mais elle peut aussi nous donner l’impression que nous connaissons les raisons de nos actes. Or se reconnaître ne signifie pas comprendre entièrement ce qui nous fait agir.

La conception lacanienne du moi éclaire cette difficulté. Avec le stade du miroir, Lacan décrit comment l’enfant s’identifie à une image unifiée de son corps alors que sa maîtrise motrice demeure inachevée. L’image lui offre ainsi une unité anticipée : elle ne reflète pas simplement une maîtrise déjà acquise, elle la devance. L’enfant se reconnaît donc dans une forme qui lui apparaît d’abord à l’extérieur de lui-même.

Le moi se constitue à travers cette identification et celles qui viennent la prolonger. C’est pourquoi Lacan le situe dans le registre de l’imaginaire. Il ne veut pas dire que le moi serait sans réalité, mais que son unité repose sur des identifications qui comportent une méconnaissance : nous nous saisissons à travers une image qui nous constitue sans nous donner accès à tout ce qui nous détermine. Nous pouvons ainsi nous croire autonomes parce que nous nous représentons comme un être unifié. L’assurance de cette représentation ne suffit pourtant pas à établir que nous gouvernons tout ce qui se passe en nous.

Il serait donc trompeur d’opposer ce moi imaginaire à un vrai moi caché, qu’il suffirait de retrouver pour devenir enfin maître de soi. Le sujet, chez Lacan, n’est pas ce souverain dissimulé derrière les apparences. La distinction entre le moi et le sujet permet au contraire de comprendre que celui qui parle ne se reconnaît pas entièrement dans ce qu’il dit : sa parole engage davantage que l’image qu’il se fait de lui-même.

L’inconscient intervient ici. Il ne désigne pas seulement ce que nous ignorons momentanément et que nous pourrions ramener, morceau par morceau, sous le contrôle de la conscience. Il se manifeste notamment dans les décalages entre notre intention et notre parole : un mot se substitue à un autre, une expression revient avec insistance, une équivoque fait entendre un sens que nous n’avions pas prévu. La formule « l’inconscient est structuré comme un langage » signifie que ces manifestations s’organisent selon des rapports entre les signifiants : substitutions, rapprochements sonores, enchaînements par lesquels un mot renvoie à d’autres. Ce qui échappe à notre volonté n’est pas pour autant dépourvu de logique.

Lacan prolonge ainsi les recherches de Freud sur le rêve, les lapsus et les actes manqués. Il ne découvre pas une organisation là où Freud n’aurait vu que des contenus : il relit les opérations freudiennes, notamment la condensation et le déplacement, à partir du langage. Le rapport de Rome, en 1953, constitue une étape décisive de cette orientation, que son enseignement précisera ensuite. La chronologie importe : si une première conception du stade du miroir remonte à 1936, les développements sur l’inconscient et le langage examinés ici appartiennent principalement à son enseignement ultérieur. Il ne s’agit donc pas de supposer que le psychiatre qui rencontre Artaud en 1938 dispose déjà de l’ensemble de ces élaborations.

Prenons un exemple. Je veux prononcer un nom ; un autre vient. Du point de vue de mon intention, j’ai commis une erreur. Mais cette erreur peut ouvrir une question : pourquoi ce nom-là ? L’analyse ne possède pas d’avance la réponse. Elle s’attache aux associations de celui qui parle, sans transformer chaque hésitation en message secret. Elle envisage que la parole puisse suivre une logique que le moi ne reconnaît pas immédiatement comme sienne. Ce qui m’échappe n’est donc pas nécessairement étranger à mon histoire ou à mon désir. En reconnaître les effets peut modifier mon rapport à ce que je dis et à ce que je fais, sans me rendre entièrement transparent à moi-même.

Comment situer Artaud devant cette question ? Son expérience de la dépossession ne saurait être assimilée à celle d’un lapsus ordinaire. Il ne s’agit pas seulement, pour lui, de constater qu’une parole dépasse son intention, mais d’éprouver une difficulté à disposer de sa pensée et à la faire sienne. Le rapprochement porte sur le problème de la maîtrise, non sur une équivalence entre ces expériences.

Artaud ne répond toutefois pas à ce qui lui échappe par une volonté constante de le ramener à la raison consciente. Dans le Manifeste en langage clair, en 1925, il écrit : « Je me livre à la fièvre des rêves, mais c’est pour en retirer de nouvelles lois. » Se livrer ne signifie pas ici renoncer à toute activité. Artaud cherche dans le rêve des possibilités que la raison claire ne lui fournit pas. L’exploration de ce qui déborde la conscience engage une recherche et une exigence de discernement. Le rêve n’est ni un simple désordre à supprimer ni une autorité à laquelle il faudrait se soumettre : il devient le lieu d’une découverte possible.

L’exercice de la pensée passe ainsi par la rencontre de ce qu’elle ne maîtrise pas d’avance. Entre cette exploration et les textes de Rodez, les accents se déplacent. Il serait artificiel de ramener ces moments à une doctrine immuable ; une exigence les relie néanmoins : ne pas rester impuissant devant ce qui se produit en soi.

Dans un passage des Cahiers de Rodez, en 1945, Artaud rapporte l’inconscient à une perte du contrôle de soi et à une emprise du néant, puis affirme : « Il faut regagner l’éternelle conscience. » Le verbe « regagner » donne à cette recherche la forme d’une reconquête. Ce qui échappe à la conscience est ici éprouvé comme une dépossession contre laquelle il faut lutter. Le mot « inconscient » ne recouvre donc pas le même problème dans ce passage et chez Lacan : Artaud désigne une perte de soi, là où la psychanalyse cherche à dégager une logique irréductible aux intentions conscientes. Cette différence apparaît dans la confrontation de leurs textes ; elle ne constitue pas un débat explicite entre eux.

Une autre formule des cahiers de 1945 précise la direction de cette lutte : « je me refais dans ma volonté ». Il ne s’agit plus seulement de regagner, mais de se refaire. La reprise de soi prend la forme d’une reconstruction dont il faut mesurer la radicalité. Artaud ne cherche pas simplement à retrouver confiance en lui ou à mieux conduire son existence : son entreprise engage le corps, la naissance et la possibilité de se constituer autrement que selon une origine et une filiation subies. Se refaire peut aller jusqu’à vouloir se créer soi-même. L’écriture devient alors autre chose que le témoignage d’une impuissance : elle participe à la lutte pour transformer les conditions mêmes de son existence. La formule n’atteste pas une maîtrise acquise ; elle affirme une volonté à l’œuvre, dont l’issue demeure incertaine.

Cette reconstruction ne suppose pas nécessairement qu’une identité intacte attende d’être retrouvée. Dans Le Visage humain, en 1947, Artaud écrit que « le visage humain n’a pas encore trouvé sa face ». La formule concerne le portrait et la tâche du peintre : les traits visibles ne constituent pas une forme achevée qu’il suffirait de reproduire. Mais donner au visage sa face signifie aussi, dans ce texte, lui rendre ses propres traits. Une tension subsiste donc entre création et restitution : comment rendre à un être ce qui lui est propre si cela n’a pas encore trouvé sa forme ? Sans assimiler le visage au moi lacanien, on peut reconnaître ici un prolongement de la question soulevée par les cahiers. Se retrouver pourrait exiger un acte de création, et non la seule reconnaissance de ce que l’on serait déjà.

Le rapprochement entre Artaud et Lacan ne se résume donc pas à l’affirmation que nous ne sommes pas maîtres de nous-mêmes. Il concerne aussi ce que nous pouvons faire à partir de cette absence de maîtrise. Pour Lacan, l’analyse peut transformer le rapport du sujet à sa parole et à son désir sans abolir sa division. Chez Artaud, l’exploration des rêves, l’exigence de conscience et la volonté de se refaire donnent des formes différentes à une lutte contre l’impuissance. Cette lutte ne vise pas seulement à restaurer l’autorité d’un moi déjà constitué : elle engage la possibilité de refaire jusqu’à ce que signifie être soi.

Leur confrontation permet ainsi de préciser la question initiale : agir sur soi exige-t-il de tout gouverner en soi ? Et comment reconnaître ce qui nous échappe sans faire de cette limite une condamnation à l’impuissance ?

Ce qui cause le désir

Nous croyons parfois qu’une personne, une réussite ou une marque d’amour nous apportera enfin ce qui nous manque. Nous en attendons davantage qu’une satisfaction particulière : la certitude de notre valeur, l’assurance d’être aimés, le sentiment que rien d’essentiel ne nous fait défaut. Pourtant, une fois l’objet obtenu, le désir peut se déplacer. La satisfaction éprouvée n’était pas illusoire, mais la chose recherchée ne suffisait pas à expliquer ce qui nous mettait en mouvement. Lacan distingue ainsi l’objet que nous cherchons à obtenir de l’« objet petit a », qui désigne la cause du désir. Celui qui poursuit sans cesse l’approbation des autres, par exemple, attend peut-être des compliments une certitude qu’ils ne peuvent lui garantir. Cet écart entre ce qu’il reçoit et ce qu’il continue d’attendre aide à approcher la distinction, sans réduire l’objet petit a à un besoin de reconnaissance.

L’illusion tiendrait donc à la promesse attribuée à l’objet : sa possession supprimerait tout manque. Mais faut-il voir dans la persistance du désir une condamnation à l’insatisfaction ? Un rapprochement avec Artaud permet d’envisager une autre réponse : ce qui nous maintient vivants n’est pas seulement la satisfaction de nos désirs, mais aussi l’élan qui nous porte à les réaliser, même lorsque nous n’y parvenons pas. Ce n’est pas leur inaccomplissement qui nous fait vivre, mais la force avec laquelle nous tendons vers ce que nous désirons.

L’Héliogabale d’Artaud en offre une figure singulière. La multiplicité de ses désirs peut se lire comme l’expression d’une créativité frénétique : les êtres, les objets, les rites et les spectacles deviennent la matière d’une transformation de l’existence. La recherche des plaisirs participe d’une activité qui bouleverse les formes établies et poursuit l’unité à travers la multiplicité, jusqu’à faire de l’anarchie une « poésie réalisée ». Traversée de violence et de destruction, cette entreprise ne constitue pas un modèle d’accomplissement harmonieux. Elle montre néanmoins que la création n’exige pas nécessairement de maintenir les désirs inassouvis : leur réalisation peut elle-même ouvrir de nouvelles possibilités.

La pensée d’Artaud ne saurait donc se réduire à un éloge uniforme de l’abstinence. Dans La corrida et les sacrifices humains, une autre manière de mobiliser les forces apparaît : l’acteur qui représente un crime sans le commettre conserve celles que son accomplissement réel aurait dépensées. Le théâtre donne ainsi une expression à une puissance sans passer par l’exécution de l’acte. Cette distinction peut être rapprochée de l’exigence de continence qu’Artaud formule ailleurs, lorsqu’il cherche à préserver les forces du corps contre ce qu’il éprouve comme une dépossession : « Cette sexualité fait mourir, j’en cherche une qui fasse vivre. » Il s’agit alors de trouver un usage de ces forces qui ne se retourne pas contre la vie.

Entre la profusion d’Héliogabale, la représentation théâtrale et la recherche d’une autre sexualité, les tensions subsistent : ces textes ne répondent pas exactement à la même question et ne témoignent pas d’une pensée demeurée inchangée. Une interrogation permet toutefois de les mettre en relation : la manière dont nous poursuivons et accomplissons nos désirs soutient-elle notre capacité d’exister et de créer, ou contribue-t-elle à l’épuiser ? Le rapprochement déplace ainsi le problème initial. Là où Lacan aide à comprendre pourquoi l’obtention de l’objet ne met pas fin au désir, notre lecture d’Artaud conduit à se demander si une telle fin serait même souhaitable : voudrions-nous être comblés au point que plus rien ne nous mette en mouvement ?

Mais ce qui nous anime peut aussi nous tenir dans la dépendance. Chez Lacan, le désir ne se réduit ni au besoin de se sentir vivant ni à une réserve d’énergie que l’abstinence permettrait de conserver : la satisfaction sexuelle ne l’abolit pas, et la privation ne nous rend pas nécessairement plus libres. Il faut donc interroger ce qui l’oriente. La quête d’approbation peut donner une raison de vivre tout en laissant aux autres le pouvoir de décider de notre valeur. Son intensité ne mesure pas notre liberté.

La notion de fantasme permet d’éclairer cette dépendance. Chez Lacan, le fantasme n’est pas simplement une rêverie : il organise, à un niveau inconscient, la position du sujet dans son rapport à ce qui cause son désir. Dans notre exemple, la personne peut se vivre comme toujours insuffisante face à un autre dont elle attend qu’il confirme qu’elle mérite d’être aimée. Chaque compliment la rassure momentanément, mais laisse intacte cette position : puisqu’elle demeure suspendue au jugement extérieur, une nouvelle preuve devient bientôt nécessaire.

Les paroles qui nous précèdent et nous accompagnent contribuent à former de telles attentes : « Tu dois réussir », « Tu es fragile », « Tu déçois toujours ». Sans déterminer mécaniquement une existence, elles peuvent associer durablement la réussite à l’amour ou au mérite, et l’échec au rejet. Le signifiant n’est donc pas une simple étiquette apposée sur une identité déjà constituée : il participe à la constitution du sujet par sa place dans un réseau d’autres signifiants. Ces relations façonnent notre manière de nous comprendre et de désirer, sans jamais définir entièrement qui nous sommes.

En prendre conscience ne suffit pourtant pas toujours à desserrer leur emprise. Une explication peut même renforcer ce qu’elle prétend éclairer : interpréter chaque refus comme la preuve que nous ne sommes pas aimables confirme une certitude douloureuse, mais familière. La notion de jouissance permet d’aborder ce qui, dans cette répétition, dépasse la seule conviction erronée : une satisfaction distincte du plaisir peut s’y trouver engagée, alors même que nous en souffrons. Cela ne signifie ni que nous choisissons consciemment cette souffrance, ni que toute souffrance constitue une jouissance. Les ressorts de nos conduites ne se réduisent pas à ce que nous déclarons vouloir.

L’analyse vise dès lors à transformer le rapport du sujet aux signifiants qui le déterminent, aux scénarios qui organisent son désir et aux modes de satisfaction qui entretiennent ses répétitions. Dans notre exemple, il ne s’agit pas nécessairement de renoncer à réussir ou de se passer de toute reconnaissance, mais de ne plus faire dépendre sa valeur de chaque succès, ni de vivre chaque échec comme une condamnation de son existence. Ce changement ne résulte pas d’une simple décision de penser autrement : il engage ce qui nous attache, à notre insu, à cette manière de désirer.

Sans attribuer à Artaud et à Lacan une pensée commune du désir, leur confrontation permet ainsi d’articuler deux questions : comment faire du désir une puissance de vie et de création, et comment transformer les dépendances qui s’y maintiennent ? Préserver ce qui nous anime exige aussi d’interroger la liberté que nous y trouvons.

Le réel n’est pas le monde que nous racontons

Le réel, chez Lacan, ne désigne pas simplement la réalité extérieure. Il nomme ce qui résiste à la symbolisation, ce qui ne se laisse pas absorber entièrement dans le langage et ses significations. Sa définition se transforme au cours de l’enseignement lacanien ; on ne peut la ramener à une seule image. Le gouffre dont je parle permet d’en approcher certains effets, sans constituer son équivalent théorique. Artaud passe sa vie à essayer de dire quelque chose qui ne se laisse pas dire. Ses cris, ses glossolalies, ses syllabes inventées, ses coups de voix, ses dessins perforés et ses textes fragmentés ne décrivent pas seulement un contenu difficile. Ils font subir à la langue la pression de ce qui n’entre pas dans ses usages ordinaires. La phrase est touchée dans sa matière, comme si la représentation devait elle-même porter la trace de ce qu’elle ne peut représenter.

Il ne suffit pourtant pas de produire du non-sens pour rencontrer ce qui échappe au sens. Dire n’importe quoi peut rompre un automatisme ; cela ne crée pas nécessairement une forme. Le travail commence lorsque cette rupture devient une organisation singulière, lorsque le rythme, la coupure, la sonorité ou le geste donnent un contour à ce qui menaçait de demeurer informe.

La science, de son côté, cherche des lois, des relations vérifiables, des enchaînements de causes et d’effets. Elle s’efforce de rendre un résultat indépendant autant que possible des préférences de celui qui l’observe. Dans des conditions comparables, un autre doit pouvoir reprendre l’expérience. Cette exigence de reproductibilité n’abolit pas l’étude scientifique des individus ; elle écarte, dans la validation du résultat, l’autorité de leur seule singularité.

Lacan interroge justement ce qui arrive au sujet dans cette opération. Il situe la psychanalyse par rapport au sujet de la science moderne, à ce que celle-ci rend possible tout en le laissant hors de certains de ses énoncés. La psychanalyse n’est pas une science expérimentale au même sens, et l’affirmation de cette différence ne lui donne pas automatiquement raison. Elle indique son objet propre : la manière singulière dont une existence est prise dans le désir, la parole et leurs effets.

Une explication causale appelle une autre explication. Pourquoi cet événement ? Parce qu’un autre l’a précédé. Et celui-ci ? La remontée peut sembler indéfinie. Mais la réflexion lacanienne sur la cause ne se réduit pas à la vieille recherche d’une cause première introuvable. Elle porte sur la discontinuité, sur ce qui ne s’intègre pas à un enchaînement sans faille. La cause s’y distingue d’une loi qui articulerait régulièrement ses effets. Quelque chose cloche, quelque chose ne se referme pas : c’est là que la question devient vive.

Un lapsus permet d’en sentir la différence. Son intérêt ne tient pas seulement à l’événement qui le précède, mais à l’écart qu’il ouvre entre ce que je voulais dire et ce qui s’est dit. La parole a trouvé une autre issue. L’échec de l’intention peut devenir, dans l’interprétation, l’indice d’un autre mouvement. Aucun dictionnaire universel des lapsus ne dispense alors d’écouter la singularité de celui qui parle. Nous voici revenus au bord du gouffre. Non pour opposer une science aveugle à une poésie qui saurait tout, mais pour reconnaître qu’aucun discours ne doit s’attribuer trop vite la possession de ce qu’un homme éprouve. Artaud se tient précisément au lieu où les mots employés pour expliquer peuvent devenir des mots qui confisquent.

Lacalangue et Artaudlalies : ce que les mots font au corps

« Lalangue nous affecte d’abord par tout ce qu’elle comporte comme effets qui sont affects », affirme Lacan dans la séance du 26 juin 1973 du séminaire Encore (Seuil, 1975). Cette proposition permet d’aborder une question qui traverse l’œuvre d’Artaud : comment les paroles agissent-elles sur notre corps, et comment transformer leur puissance lorsqu’elle nous blesse ou nous enferme ? Lacan cherche à penser les effets singuliers du langage sur le sujet ; Artaud travaille la matière des mots pour modifier ce qu’ils lui font. Leur rapprochement prend appui sur cette question, sans faire de l’invention poétique d’Artaud l’application anticipée d’une théorie psychanalytique.

Le mot lalangue, écrit d’un seul tenant, désigne chez Lacan une dimension de la langue où les sonorités, les équivoques et les associations singulières produisent des effets irréductibles à la transmission d’un message. Une voix peut apaiser, inquiéter, exciter ou repousser avant même que nous comprenions clairement ce qu’elle dit. Mais cette dimension ne se limite pas à la musique de la voix : elle engage les rencontres entre les mots, leurs doubles sens et la manière dont chacun en est affecté au fil de son histoire.

Cette dimension demeure active bien au-delà de l’enfance et de l’apprentissage de la grammaire. Elle traverse notre manière de parler, de rêver, de désirer et de jouir. La jouissance désigne ici une satisfaction qui peut excéder le plaisir, se mêler de souffrance et persister malgré elle. Comprendre une phrase n’épuise donc pas ce qu’elle nous fait, pas plus que retrouver un souvenir ne suffit toujours à dissiper son emprise.

Imaginons un enfant auquel on répète : Tu vas me rendre malade. À travers ces mots, il reçoit une voix, perçoit un visage, éprouve une tension : il peut se sentir responsable de ce qui arrive à l’autre avant de saisir pleinement le sens de la phrase. Devenu adulte, il pourrait ressentir une culpabilité disproportionnée lorsqu’un proche tombe malade, alors même qu’il aurait oublié ces paroles. Ce scénario illustre une possibilité dans une histoire particulière, non une loi causale. Il montre d’abord le pouvoir d’une parole culpabilisante. Pour y saisir plus précisément les effets de lalangue, il faudrait écouter quels mots ou fragments sonores ont laissé une trace, et à quels autres mots, sons ou souvenirs ils se sont associés à son insu.

Dans la même séance d’Encore, Lacan définit le savoir de l’inconscient comme un « savoir-faire avec lalangue ». Les rêves, les lapsus et les symptômes témoignent de ce travail qui s’accomplit sans connaissance consciente ni maîtrise volontaire. Le langage, envisagé comme une construction de savoir sur lalangue, tente de rendre compte de ce qui s’y joue sans en épuiser les effets. Dans la relation analytique, les paroles sont reprises, leurs effets interrogés et déplacés. L’écoute et l’interprétation peuvent ainsi transformer le rapport du sujet à ce qui le fait souffrir, au-delà de sa seule compréhension. Chez Artaud, la recherche d’une transformation emprunte une autre voie : celle d’un combat mené dans la matière même de la langue.

Ce combat s’affirme dès 1925. Dans À Table, publié dans le troisième numéro de La Révolution surréaliste, Artaud annonce l’avènement d’une « nouvelle langue ». Quelques pages plus loin, il assigne au langage une puissance de rupture : « Oui voici maintenant le seul usage auquel puisse servir désormais le langage, un moyen de folie, d’élimination de la pensée, de rupture, le dédale des déraisons » (La Révolution surréaliste, n° 3, 15 avril 1925, p. 1 et 7). Il oppose ainsi aux usages qui fixent les significations une parole capable de bouleverser les habitudes de pensée.

Cette exigence se prolonge dans sa recherche théâtrale. Artaud conteste la séparation entre les mots et le corps qui réduit la parole à la transmission d’une pensée déjà constituée. Dans Le Théâtre et son Double (Gallimard, 1938), notamment dans La mise en scène et la métaphysique et Le Théâtre de la Cruauté (Premier manifeste), Artaud cherche à rendre au langage une puissance de son, de geste et d’action. Les mots doivent frapper, vibrer, engager le souffle et atteindre celui qui écoute. La mise en scène mobilise ensemble la voix, l’espace, le mouvement et la sensibilité pour toucher la pensée et le corps dans un même ébranlement.

Les années d’internement donnent à cette recherche une autre orientation. Après l’arrivée d’Artaud à Rodez, le 11 février 1943, des passages de langue inventée apparaissent dans sa correspondance, notamment dans la lettre à Gaston Ferdière du 29 mars 1943. Ces premières glossolalies s’inscrivent encore dans un univers religieux dont ses écrits ultérieurs s’éloigneront. Leur portée évolue donc avec sa pensée.

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Dans les Cahiers de Rodez, Artaud précise ce qu’il attend de cette autre écriture : « J’ai une autre façon d’écrire sans mental, avec le cœur, en une autre langue que le français. » Le cœur ne se réduit pas ici au sentiment opposé à la raison : on peut y lire l’exigence d’une écriture qui engage la vie corporelle au lieu de se soumettre à une pensée déjà organisée.

À partir de 1945, le travail des syllabes prend une ampleur nouvelle dans les Cahiers de Rodez. Des blocs sonores se forment ; les sons reviennent, se déplacent et se recombinent, donnant à la page sa scansion. Artaud parle de « syllabes que j’invente », selon le témoignage de Paule Thévenin dans Antonin Artaud, ce désespéré qui vous parle (Seuil, 1993). Dans sa lettre à Henri Parisot du 22 septembre 1945, il propose notamment ces essais de langage, en précisant que leur lecture exige une scansion dont le lecteur doit lui-même trouver le rythme :

ratara ratara ratara

atara tatara rana

C’est dans cette lettre qu’il évoque le livre qu’il affirme avoir écrit en 1934, connu sous le titre Letura d’Eprahi Falli Tetar Fendi Photia o Fotre Indi, et qu’il présente comme disparu. Selon lui, cette langue, qui n’était pas le français, pouvait être lue par tous, quelle que soit leur nationalité. Il attribue également à ce livre le pouvoir de faire vivre les syllabes dans l’écriture : « pour que cela puisse vivre écrit il faut un autre élément qui est dans ce livre qui s’est perdu ». Ce livre, dont l’existence matérielle reste incertaine, donne ainsi figure à la recherche d’une écriture capable de porter en elle-même la puissance d’action des syllabes.

La lecture de ces séquences engage donc davantage qu’une reconnaissance visuelle. Les prononcer, les souffler, les scander, éventuellement les crier ou les marteler fait apparaître ce que leur seule transcription ne restitue pas. « Qu’est-ce que cela signifie ? » cesse d’être la seule question pertinente. Que fait la répétition à la bouche et à la respiration ? Quels mouvements impose-t-elle ? Quelles tensions rassemble-t-elle ou cherche-t-elle à expulser ? Leur puissance ne dépend pas d’une traduction mot à mot : l’articulation, l’intensité et la reprise participent à ce qui se produit.

Les glossolalies travaillent notamment le français de l’intérieur : des fragments de mots, des noms, des réminiscences et des imprécations s’y mêlent sans constituer une langue dotée d’une grammaire stable. Il serait donc vain de construire un lexique dans lequel chaque syllabe remplacerait un terme français. Leur lecture demande de prêter attention aux relations mouvantes entre ces traces de sens et l’invention sonore. C’est la portée corporelle de cette invention que j’ai voulu souligner dans les termes suivants : « Les glossolalies d’Artaud sont plus vraies que le discours, parce qu’elles échappent à tout ce qui, dans la parole ordinaire, organise, arrange et rend le réel acceptable. Le discours compose une image du monde, il maquille, il aseptise, il donne forme à ce qui peut être entendu. La glossolalie, elle, ne cherche pas à convaincre ni à se justifier : elle jaillit. Elle surgit des nerfs, du souffle, du ventre, des dents. Ce n’est pas du non-sens, mais une parole à vif, une langue du corps avant toute explication, avant toute défense, avant tout masque. » (Ilios Chailly, Glossolalies d’Artaud : la langue qui cogne avant de parler, Le Bulletin des Belles Lettres, n° 7, novembre 2026.)

Un autre passage d’Artaud porte cette rupture à son paroxysme : « Dix ans que le langage est parti, qu’il est entré à la place ce tonnerre atmosphérique, cette foudre, devant la pressuration aristocratique des êtres, de tous les êtres nobles du cu, con, de la pine, de la lingouette, de la plalouettee, plaloulette, pactoulette. Comment cela fut-il possible, par un coup anti-logique, anti-philosophique, anti-intellectuel, anti-dialectique de la langue » (Luna-Park, n° 5, octobre 1979).

Le langage déclaré parti laisse place à une parole qui fait entendre sa propre transformation. Les mots inventés prennent corps dans l’acte qui les profère et donnent forme à une expérience que le vocabulaire habituel ne suffit pas à exprimer. Ce ne sont donc pas de faux mots : ils rendent perceptible ce qui cherche à se dire. Les mots courants eux-mêmes, entraînés dans cette poussée sonore, acquièrent de nouvelles possibilités. Créer un vocable, transformer un mot ancien ou rapprocher des termes permet ainsi d’exprimer une sensation singulière jusque-là inexprimée, mais aussi d’élaborer un concept inédit. L’invention verbale traduit ce que l’auteur éprouve tout en ouvrant à sa pensée des possibilités nouvelles.

Cette puissance d’invention ne se limite pas aux séquences glossolaliques. Le titre Suppôts et Suppliciations en offre un autre exemple : il fait se rencontrer la violence subie et la force qui lui résiste. Suppôt n’est pas un néologisme : ce mot ancien vient du latin suppositus, dérivé de supponere, « mettre dessous ». Dans ses usages philosophiques, il désigne notamment ce qui porte ou soutient des propriétés. Artaud lui donne cependant une portée dynamique : dans une lettre à Georges Le Breton, il oppose le suppôt au dépôt (Œuvres complètes, XI, p. 194). L’âme, dans ce passage, n’est pas un contenu inerte déposé quelque part dans le corps ; elle désigne ce qui subsiste et peut se remettre en mouvement. On peut y lire l’affirmation d’un reste irréductible que le supplice n’épuise pas : une puissance encore vivante, capable de réveiller ce qui semblait enfoui. Cette lecture rejoint celle d’Évelyne Grossman dans L’homme acteur (Europe, n° 873-874, janvier-février 2002).

Suppliciation fait, pour sa part, entendre à la fois le supplice et la supplique. Le latin supplicium associe historiquement la prière, la prosternation et le châtiment ; la famille de supplex et de supplicare renvoie au geste de s’abaisser, de ployer les genoux pour supplier. L’image du corps plié sous une puissance éclaire ce rapprochement, sans qu’il faille ramener tous ces mots à une simple décomposition en sub (sous) et plicare (se plier). Le titre permet alors de penser ensemble un être soumis au supplice, la supplique qui peut s’en élever et ce qui, en lui, continue de se soulever. Cette tension ne constitue pas la définition littérale des deux termes : elle naît de leur travail dans l’écriture d’Artaud. Le mot nouveau ne nomme donc pas quelque chose d’inexistant : il rend saisissable une expérience pour laquelle les notions disponibles ne suffisaient pas.

La formation du mot parlêtre répond, chez Lacan, à une nécessité comparable : transformer les mots pour ouvrir un champ de pensée. En réunissant « parler » et « être », ce néologisme désigne un être dont la parole affecte le corps et les modes de jouissance. Le langage n’est donc pas seulement un instrument dont il dispose pour communiquer : il participe à sa constitution et marque son expérience corporelle. L’invention du terme permet de penser ensemble ces dimensions. Avec motérialisme, Lacan fait également entendre le « mot » dans le « matérialisme », soulignant que le langage agit par sa matière sonore et par les traces qu’il laisse, au-delà de ce qu’il signifie.

Le rapprochement porte ainsi sur un geste précis : le travail des mots contribue à former la pensée qui cherche à se dire. Il n’efface pas la différence des moyens et des visées. Les inventions lacaniennes participent à une élaboration conceptuelle liée à l’expérience analytique ; celles d’Artaud engagent aussi directement le souffle, la douleur et la lutte pour disposer de son corps.

Cette lutte se poursuit dans la pratique quotidienne de l’écriture. Après sa sortie de Rodez, en mai 1946, il prolonge ce travail dans les cahiers de Paris et d’Ivry jusqu’à sa mort, en mars 1948. Les glossolalies se mêlent aux poèmes, aux lettres, aux dessins et aux performances vocales. Pour en finir avec le jugement de dieu, enregistré du 22 au 29 novembre 1947, en rend sensible la portée par les cris, les variations de souffle et les percussions. À l’écoute, la voix apparaît comme une composante de l’œuvre : loin d’accompagner un texte déjà complet, elle participe à sa fabrication par l’engagement du corps.

Artaud ne se contente donc pas de décrire sa douleur : il travaille ce qu’il éprouve à travers les sons, les rythmes, les traits et les gestes. Ce qui menace de le désorganiser se trouve engagé dans un acte. L’angoisse peut devenir une poussée de souffle, la douleur une scansion, la persécution une imprécation. Ce travail possède aussi pour lui une dimension thérapeutique qu’il ne faut pas négliger : une manière de lutter contre ce qui l’accable et de reprendre prise sur son expérience. Rien ne garantit que cette opération apaise la souffrance, mais elle ouvre une possibilité d’action là où celle-ci semblait ne laisser aucune prise.

Artaud : écrire pour reconquérir sa voix

Chez Artaud, inventer une parole ne consiste pas seulement à créer des mots : c’est aussi travailler la voix, le geste et la page. Une syllabe martelée, un trait appuyé ou une perforation produisent des effets qui ne se réduisent pas à leur signification. Lire ses textes suppose donc de prêter attention à ce que fait l’inscription elle-même, autant qu’à ce qu’elle donne à comprendre.

Dans Lituraterre, publié dans Littérature en 1971, puis repris dans Autres écrits (Seuil, 2001), Lacan distingue la lettre du signifiant. Le signifiant agit par ses rapports avec d’autres signifiants ; la lettre est envisagée dans sa fonction d’inscription et de bord. Elle ne se réduit ni à un caractère alphabétique ni à la transcription d’un son. Lacan la situe comme un littoral entre savoir et jouissance : ce qui s’articule dans un savoir ne recouvre pas entièrement ce qui se joue dans la jouissance. La lettre peut en tracer le bord sans abolir cet écart. La calligraphie et les ravinements aperçus lors d’un survol de la Sibérie nourrissent cette réflexion. Ces sillons creusés dans le sol lui offrent l’image d’un tracé qui ne constitue pas un message à déchiffrer : une marque peut produire des effets sans transmettre une signification déterminée.

Cette attention aux effets de l’écriture conduit à reconsidérer l’acte de lire. À Rome, le 29 octobre 1974, un interlocuteur reproche à Lacan l’obscurité de ses Écrits. Celui-ci répond : « je ne les ai pas écrits pour qu’on les comprenne, je les ai écrits pour qu’on les lise ». On peut entendre cette réponse comme une invitation à reconnaître qu’un texte commence parfois à agir sur nous avant que nous sachions clairement ce que nous en avons reçu. Lire ne se confond pas avec comprendre immédiatement ; cela ne dispense pas de chercher à comprendre.

Cette distinction ouvre une piste pour aborder Artaud. Devant une syllabe répétée, un dessin ou une perforation, la recherche du sens peut s’accompagner d’une attention à ce que leur réalisation engage : une pression de la main, un rythme, un souffle, une manière de faire intervenir le corps dans l’écriture. Le sens demeure parfois instable, tandis que le geste donne forme à l’expérience. On peut parler ici d’une tentative de nouage entre la voix, le geste, l’écriture et le corps : un effort pour relier, dans un même acte, ce qu’Artaud éprouve.

Les glossolalies font participer le lecteur à ce travail corporel. Les prononcer, c’est éprouver des enchaînements de sons, des heurts et des reprises de souffle que l’on ne peut traduire entièrement en une phrase explicative. La bouche et l’oreille prennent ainsi part à la lecture : le lecteur ne reçoit pas seulement un texte, il en éprouve les effets dans son propre corps. Cette expérience ne justifie toutefois aucun culte de l’incompréhensible : une phrase obscure n’est pas nécessairement profonde, et une suite de sons ne devient pas puissante du seul fait qu’elle échappe au sens. Sa force tient à ce qu’elle fait éprouver, aux rythmes et aux tensions qu’elle met en mouvement.

La voix et l’écriture ne donnent donc pas seulement forme à une expérience : elles peuvent aussi la transformer. Deleuze examine cette puissance de création dans Bégaya-t-il, recueilli dans Critique et clinique (Minuit, 1993). L’écrivain fait varier la langue elle-même ; son travail ne vient pas simplement habiller une pensée déjà constituée, mais fait naître des façons de sentir et de penser. Cette puissance de transformation traverse également les recherches menées avec Guattari. Dans L’Anti-Œdipe (1972), le désir ne se réduit pas à l’attente d’un objet qui comblerait un manque : il produit des rapports, des agencements et des transformations. Dans Kafka. Pour une littérature mineure (1975), les deux auteurs explorent notamment la manière dont l’écriture transforme les usages d’une langue.

Chez Artaud, cette invention prend une portée à la fois intime et contestataire. Exprimer sa douleur pour tenter de la supporter, c’est aussi lutter contre les discours qui prétendent le définir. Les automatismes de la langue, les catégories de la raison, les jugements sociaux, les diagnostics psychiatriques et les représentations religieuses peuvent lui apparaître comme autant de formes imposées à sa pensée et à son corps. Ses rapports à ces discours évoluent et ne composent pas une doctrine immuable. Dans ses dernières années, toutefois, la lutte contre ce qui prétend parler à sa place devient décisive. Transformer la langue reçue, c’est refuser que son expérience soit enfermée dans des significations déjà disponibles.

Cette lutte soulève la question de l’autorité accordée à la parole. Qui peut parler et être entendu comme raisonnable ? Qui reçoit le droit de dire le vrai ? À quel moment une phrase cesse-t-elle d’être accueillie comme littérature pour n’être plus reçue que comme symptôme ? Ces interrogations rejoignent la réflexion de Foucault sur les procédures qui règlent l’accès au discours, notamment dans L’Ordre du discours (Gallimard, 1971). Elles déplacent l’attention vers les conditions de réception : la difficulté ne tient pas seulement à ce qu’Artaud dit, mais à la manière dont sa parole est entendue, interprétée ou disqualifiée.

Dans Histoire de la folie à l’âge classique et dans La folie, l’absence d’œuvre, publié dans La Table ronde en mai 1964, puis repris dans Dits et écrits, Foucault interroge plus profondément les rapports entre folie et littérature. « L’absence d’œuvre » ne signifie pas que l’écrivain n’aurait rien produit, ni que ses textes seraient sans valeur. Elle désigne une limite à partir de laquelle le rapport entre la parole, le sens et l’œuvre cesse d’aller de soi. Dans le texte de 1964, Foucault rapproche la folie d’une littérature qui ne se contente plus d’employer un langage commun, mais met en jeu les règles qui permettraient de la déchiffrer. Chez Artaud, cette réflexion invite à lire une écriture qui éprouve les conditions mêmes de sa possibilité : comment parler lorsque les mots reçus semblent trahir ce qu’il faut dire ? Cette question déborde celle de l’exclusion sociale ou de l’enfermement psychiatrique. Elle concerne les partages historiques entre raison et déraison, sans autoriser à nier la souffrance individuelle ni à réduire la folie à une invention institutionnelle.

La question de l’autorité des discours et celle des limites de l’œuvre invitent ainsi, par des voies différentes, à ne pas enfermer d’emblée les écrits d’Artaud dans une catégorie qui en fixerait le sens. Défaire et recomposer les mots peut se lire comme une manière de suspendre les définitions qui lui sont imposées, pour retrouver une capacité d’agir sur ce qu’il éprouve sans laisser à d’autres le pouvoir d’en décider entièrement. Cette résistance rencontre cependant une difficulté : la langue appartient déjà à d’autres lorsque nous commençons à la parler.

Joyce en donne une formulation saisissante. Dans Portrait de l’artiste en jeune homme, Stephen Dedalus, face à son interlocuteur anglais, pense : « Le langage que nous parlons lui appartient avant de m’appartenir. […] Son idiome, si familier et si étrange à la fois, sera toujours pour moi un langage acquis » (chapitre V). Cette étrangeté au cœur de la langue familière s’inscrit dans le rapport particulier de l’Irlandais à l’anglais. Sans confondre sa situation avec celle d’Artaud, elle éclaire une difficulté commune : comment faire sienne une langue qui nous précède et porte déjà les usages et l’autorité des autres ?

La reconquête d’une voix ne va donc pas de soi. Derrida en examine l’exigence et les difficultés dans La parole soufflée et Le théâtre de la cruauté et la clôture de la représentation, réunis dans L’Écriture et la différence (Seuil, 1967). Artaud voudrait une parole qui ne lui soit plus dérobée ni dictée par une autre voix. Dans La parole soufflée, les termes archi-texte et archi-parole permettent de penser cette autorité antérieure dont il cherche à affranchir le théâtre et le corps : celle d’une parole qui précéderait l’acte vivant et lui dicterait ce qu’il doit être ou représenter. Il voudrait que la parole advienne avec le corps, au lieu que celui-ci exécute un texte prescrit. L’archi-parole ne désigne donc pas ici une langue originelle que Derrida proposerait de retrouver, mais une autorité dont il examine la contestation chez Artaud.

Cette exigence rencontre une limite dans le fonctionnement même du langage. Comment s’appartenir entièrement lorsqu’on parle avec des signes que d’autres peuvent répéter, reprendre et interpréter ? Pour Derrida, un mot signifie par ses différences avec d’autres mots ; il porte leurs traces, et son sens dépend de rapports qu’aucun locuteur ne maîtrise entièrement. La différance, exposée notamment dans le texte du même nom repris dans Marges — de la philosophie (Minuit, 1972), désigne ce mouvement de différenciation et de report du sens. Celui-ci se forme dans les rapports entre les signes, sans se laisser fixer une fois pour toutes : il ne s’agit pas de chercher une signification cachée derrière une signification visible. La déconstruction examine les oppositions, les exclusions et les dépendances sur lesquelles repose une organisation apparemment stable, sans prétendre en dégager un sens enfin définitif. Dans cette lecture d’Artaud, elle conduit notamment à interroger l’opposition entre une parole qui serait entièrement propre et une parole venue d’ailleurs : même la voix la plus singulière emploie des signes qui la précèdent et peuvent lui échapper.

Derrida accompagne ainsi le désir d’une parole pleinement propre tout en interrogeant la possibilité de son accomplissement. Cette difficulté n’annule pas le combat d’Artaud, mais empêche d’en présenter l’issue comme la récupération définitive d’une voix délivrée de toute altérité. La reconquête demeure une épreuve que chaque texte et chaque profération renouvellent. On peut appeler contre-langue cette résistance aux formes reçues, à condition de comprendre qu’elle se mène au sein du langage, par la transformation de ses usages.

Ces rapprochements éclairent plusieurs dimensions du travail d’Artaud : les effets de l’inscription, les possibilités ouvertes par l’invention, les autorités contestées et les limites de l’appropriation d’une voix. Ces pensées demeurent distinctes et aucune n’épuise son expérience. La transformation n’est pas non plus le privilège de la poésie : l’analyse peut elle aussi y contribuer. Ce qui singularise le travail d’Artaud tient aux moyens qu’il met en œuvre et à ce qu’il y engage de lui-même : la fabrication de la voix, le martèlement des syllabes, le dessin, le geste et la mise à l’épreuve de la respiration. La glossolalie participe de cette lutte pour disposer de son corps et de sa pensée.

La poésie devient ainsi l’acte par lequel un homme tente de se refaire un corps, de reconquérir sa voix et de demeurer vivant. Dire qu’il crée ne doit jamais nous faire oublier contre quoi il crée.

Refaire le corps : Artaud, Lacan et les puissances de la création

Le corps premier selon Artaud n’est pas une abstraction : il est concret, anti-spirituel, construit avec des clous et des briques. L’esprit lui-même procède de la chair, des os et du sang. En 1947, Artaud écrit : « Non, les choses ne sont pas venues d’un esprit infinitésimal qui partit du néant s’est épaissi et rassemblé jusqu’à l’être. Elles sont venues d’un corps existant, qui a tiré de toutes pièces, du néant même avec son souffle des corps, des objets et des choses qu’il a façonnés avec la main. — Et c’est cela le matérialisme absolu. (…) Et ce corps n’est pas un pur esprit, mais un homme qui a peiné et sué toutes ses vies comme un ouvrier en horlogerie, doublé d’un maçon, d’un terrassier, d’un sculpteur, d’un peintre, d’un poète, d’un musicien, d’un serrurier, d’un ferronnier. »

Ce matérialisme, qui fait du corps la source de toute création, ne le réduit pourtant pas à l’organisme décrit par la médecine. L’anatomie furtive d’Artaud échappe à toute organisation qui prétendrait fixer définitivement sa forme et ses fonctions. Comme la peste, le corps sans organes provoque des désordres excessifs qui révèlent la fragilité de l’ordre établi. Ce corps premier est une machine de forces, éructante de feux, qui ne connaît « ni famille ni société, ni père ni mère, ni genèse hantée par les sbires des institutions des entités – Il [le corps premier] ne connaît rien. Il éructe. Des poings. Des pieds. De la langue. Des dents. »

Ni signe ni cadavre, ce corps archaïque se présente comme éternellement vivant. Sa virulence rappelle celle du corps éprouvé dans les rêves : indéfinissable, traversé de souffles, d’énergies et de puissances que l’on pourrait qualifier de surnaturelles, et qu’Artaud rapporte au corps lui-même. Dans sa lettre à Pierre Loeb du 23 avril 1947, il décrit la perte de cette puissance première : « Un jour l’homme était virulent, il n’était que nerfs électriques, flammes d’un phosphore perpétuellement allumé, mais cela a passé dans la fable parce que les bêtes s’y sont nées, les bêtes, ces déficiences d’un magnétisme inné, ce trou de creux entre deux soufflets de force, qui n’étaient pas, étaient néant et sont devenues quelque chose et la vie magique de l’homme est tombée, l’homme est tombé de son rocher aimanté, et l’inspiration qui était le fond est devenue le hasard, l’accident, la rareté, l’excellence, excellence peut-être mais en face d’un tel monceau d’horreurs que mieux vaudrait n’être jamais né. »

Cette primauté des forces corporelles trouve un prolongement dans Van Gogh, le suicidé de la société (1947) : « Et c’est ainsi que van Gogh est mort suicidé, parce que c’est le concert de la conscience entière qui n’a plus pu le supporter. Car s’il n’y avait ni esprit, ni âme, ni conscience, ni pensée, il y avait du fulminate, du volcan mûr, de la pierre de transe, de la patience, du bubon, de la tumeur cuite, et de l’escharre d’écorché. » À l’esprit et à la conscience, Artaud oppose ici une matière vivante, explosive et blessée, où la puissance ne se sépare pas de la souffrance. Dans cette perspective, le peintre capable de donner à voir la vérité du corps serait moins Léonard de Vinci, dont l’anatomie demeure, aux yeux d’Artaud, une fausse représentation de l’homme, que Van Gogh : sa peinture fait surgir, jusque dans les paysages et les choses, des forces qui permettent de penser le corps comme une poussée, une combustion, un éclatement volcanique. La vérité corporelle se chercherait ainsi dans l’intensité de la matière peinte autant que dans la représentation de la figure humaine.

Refaire le corps devient dès lors une exigence centrale de sa pensée tardive. Dans Pour en finir avec le jugement de dieu, le corps sans organes associe la délivrance des automatismes à la possibilité d’une autre liberté corporelle. La contestation atteint jusqu’au cerveau, lorsqu’Artaud écrit ailleurs : « Ça veut dire que le cerveau doit tomber, l’homme que nous sommes n’a pas été fait pour vivre avec un cerveau… » (Œuvres complètes, t. XXVI, p. 82-83). Cette formule pousse à l’extrême le refus de la primauté cérébrale et d’une organisation corporelle donnée une fois pour toutes. Sa violence engage une transformation radicale de l’existence, irréductible à un projet anatomique. Artaud combat Dieu, la génération, l’asservissement et les forces qu’il accuse de lui voler sa vie. Il veut un corps dont il ne serait plus séparé et qui ne serait plus seulement l’objet du savoir et du désir des autres.

Cette dépossession concerne indissociablement le corps et la parole. Chez Artaud, le rapt du langage et l’envoûtement du corps sont deux formes d’une même emprise : sa parole lui a été soufflée, à la fois dictée et dérobée, comme l’analyse Derrida dans La parole soufflée. Reprendre possession de sa langue en défaisant les formes qui lui sont imposées, c’est donc aussi chercher à reprendre possession de son corps. Le cri, le souffle et les glossolalies deviennent ainsi les moyens d’une lutte qui atteint jusqu’à l’anatomie.

Cette solidarité du corps et de la langue peut s’éclairer par une analogie : le mot est un organe, et l’esprit, l’organisme qui ordonne les mots et leur assigne une fonction. Dans cette lecture, le corps d’avant les organes désigne moins un état biologique antérieur qu’une puissance sans mesure, inconditionnée, vivant sous la loi de la poésie : ses formes et ses rythmes échappent à des fonctions fixées d’avance. Dire que le corps devient pleinement corps lorsqu’il se vide de ce contenu nommé « esprit », c’est ici refuser qu’une puissance séparée prétende l’habiter et le gouverner. Ce vide ne supprime donc ni la vie ni la pensée : il rend cette dernière à la chair dont elle procède.

Deleuze et Guattari reprendront l’expression « corps sans organes », notamment dans Mille plateaux, en précisant la cible de cette contestation : « C’est donc moins aux organes qu’il s’oppose, qu’à l’organisation des organes en tant qu’elle composerait un organisme. Le corps sans organes n’est pas un corps mort, mais un corps vivant, d’autant plus vivant, d’autant plus grouillant qu’il a fait sauter l’organisme et son organisation. » (Mille plateaux. Capitalisme et schizophrénie 2). Le corps sans organes ouvre chez eux une expérimentation des possibilités du corps, liée à leur conception du désir comme production. On peut la rapprocher d’un « devenir intense » : se construire un corps qui ne soit plus enfermé dans une image fixe de soi, s’ouvrir à des devenirs — bébé, animal, végétal, minéral. Il ne s’agit ni de redevenir littéralement ces êtres ni d’imiter leurs formes, mais d’éprouver d’autres intensités, d’autres rythmes et d’autres façons d’être affecté. Cette expérimentation appelle toutefois la prudence : défaire une organisation ne signifie pas que toute destruction libère.

Le rapprochement avec Lacan suit une autre voie. Dans le Séminaire XX, Encore, celui-ci affirme : « Je parle avec mon corps, et ceci sans le savoir. » La parole engage le corps jusque dans ce qui échappe à la conscience. Les mots procèdent d’une activité corporelle, mais ils agissent aussi sur celui qui les prononce : le langage préexiste au sujet et structure son inconscient.

Lacan aborde explicitement la thématique du corps sans organes lors de la séance de l’École belge de psychanalyse du 14 octobre 1972. À propos de la schizophrénie, il avance que « le langage ne réussit pas à mordre ». Il interroge ainsi la manière dont le langage prend sur le corps et affecte le rapport à ses organes. En qualifiant le langage d’organon par excellence, il souligne sa fonction d’instrument : c’est aussi par lui que les fonctions corporelles deviennent, pour nous, des questions. Cette intervention ponctuelle ouvre un point de confrontation : comment un corps vivant devient-il un corps que l’on éprouve comme sien, tout en pouvant s’y sentir étranger ?

Cette question engage chez Lacan trois dimensions : l’image, le langage et la jouissance. Dans Le stade du miroir (1949), l’image donne au corps une unité qui ne garantit pas sa maîtrise. Dans Radiophonie (1970), le langage participe à la constitution même de notre rapport au corps : les signifiants découpent, nomment et organisent l’expérience corporelle, tandis que les mots qui nous désignent et les relations symboliques dans lesquelles nous sommes inscrits transforment notre expérience de nous-mêmes. Dans Encore (1972-1973), le corps est aussi le lieu d’une jouissance qui peut mêler satisfaction et douleur.

Artaud et Lacan ne réduisent pas le corps à son fonctionnement biologique. Tous deux interrogent ce qui nous empêche d’en être pleinement maîtres, mais leurs perspectives diffèrent. Artaud cherche à reconquérir son corps et sa puissance créatrice contre les forces qu’il éprouve comme un asservissement. Lacan montre que notre rapport au corps se forme à travers l’image que nous en avons, le langage et la jouissance, cette satisfaction qui peut se mêler à la souffrance. Transformer ce rapport ne signifie donc pas retrouver un corps pur, libéré de toute influence extérieure.

La création permet de mieux comprendre cette différence : écrire, dessiner ou travailler sa voix peut changer notre manière de vivre une expérience, et pas seulement l’exprimer. Chez Lacan, la sublimation donne une forme à ce qui nous échappe sans le supprimer, comme un vase se construit autour d’un vide sans le combler. Chez Artaud, les cris, les syllabes inventées, les rythmes et les dessins deviennent des moyens d’agir sur ce qu’il subit. « Refaire » son corps, c’est combattre une organisation ressentie comme imposée et chercher d’autres façons de sentir, de parler et de vivre. On peut rapprocher ce geste de la déconstruction de Derrida, qui interroge les oppositions et les présupposés d’un ordre apparemment stable : défaire cet ordre peut ouvrir d’autres possibilités.

L’inconscient n’est pas une chambre intérieure dont il suffirait de trouver la clé pour devenir maître de soi. Des forces contradictoires nous traversent : nous pouvons apprendre à les orienter sans les maîtriser entièrement. L’attelage ailé de Platon en donne une image, avec son conducteur qui tente de guider deux chevaux aux élans contraires. Il représente l’âme, et non l’inconscient freudien, mais éclaire la difficulté de se gouverner.

Nous ne choisissons pas notre inconscient et ne pouvons nous affranchir du langage par une simple décision. Avec Ricœur, on peut toutefois penser que notre liberté s’exerce à partir de ce que nous n’avons pas choisi. Le reconnaître, c’est chercher ce que nous pouvons en faire, sans nous y résigner. La création peut ainsi transformer certaines répétitions et notre rapport au corps. Chez Artaud, la voix, l’écriture et le dessin permettent de créer de nouvelles réalités et d’orienter ainsi le cours d’une existence qui ne soit pas entièrement définie par les autres. Ces perspectives ouvrent une même question : comment inventer une manière de vivre dans un corps que l’on ne maîtrise jamais entièrement ?

Penser avec ses pieds

Comparer Lacan et Artaud lorsqu’ils prennent la parole révèle d’abord une ressemblance frappante : chez l’un comme chez l’autre, la pensée passe par le rythme, les silences, les variations de voix et la présence corporelle autant que par le contenu du discours. Tous deux déconcertent ceux qui attendent un exposé régulier. Mais cette proximité soulève une question : jusqu’où chacun bouleverse-t-il le cadre de la conférence, et qu’engage-t-il personnellement dans cette rupture ?

La conférence donnée par Lacan à Louvain, le 13 octobre 1972, filmée par Françoise Wolff, permet d’observer sa manière de parler. Son débit avance par reprises, suspensions et accélérations ; sa voix devient insistante, éclate, puis s’adoucit. Les pauses mettent l’auditeur en attente, tandis que ses mouvements lui permettent de s’adresser successivement aux différentes parties de la salle. Il ne transmet pas seulement un contenu : il construit une relation avec ceux qui l’écoutent.

Cette relation accueille l’humour et l’imprévu. Le microphone dissimulé sous sa cravate provoque un échange amusé avec le public. Plus tard, un contestataire l’interrompt et dénonce le spectacle intellectuel auquel participerait son enseignement. Lacan le laisse parler, lui répond, puis reprend l’incident dans sa propre réflexion. L’interruption trouve ainsi une place dans le discours qu’elle venait contester (La Cause du désir, n° 96, 2017).

Cela ne signifie pas qu’il contrôle tous les effets de sa parole. Ses hésitations, ses gestes et ses variations d’intonation donnent parfois l’impression que la pensée vient avec le mouvement du corps plutôt qu’elle ne lui dicte un rôle à exécuter. Mais le cadre de la transmission demeure : Lacan peut suspendre son propos ou dérouter son auditoire sans cesser d’occuper la place de celui dont on attend un enseignement. Son imprévisibilité peut même renforcer cette attente.

Une scène de Louvain le montre particulièrement bien. Lacan rappelle qu’on a pu croire, pendant un certain temps, que les psychanalystes savaient quelque chose. Il laisse la phrase en suspens, puis précise que cette croyance n’est plus très répandue. La salle rit. Il semble retenir son propre rire, maintenir son personnage tout en laissant voir qu’il joue avec lui. Après une nouvelle pause, sa voix se hausse : le comble est que les psychanalystes n’y croient plus eux-mêmes. Ils ont pourtant tort, ajoute-t-il : ils savent quelque chose, mais ne savent pas qu’ils le savent.

La plaisanterie débouche ainsi sur une proposition concernant l’inconscient. Tout tient à l’usage du temps : la première phrase suscite une attente de savoir, le silence la prolonge, le rire détend la salle, puis la reprise empêche l’auditeur de s’en tenir au seul amusement. La théâtralité ne vient donc pas simplement orner la pensée ; elle participe à sa transmission. On peut lire cette scène comme une mise à l’épreuve de la place du « sujet supposé savoir » : l’auditeur attend un savoir de celui qui parle, au moment même où celui-ci trouble cette attente.

Le corps intervient ainsi dans la manière de penser autant que dans celle de s’adresser au public. Au Massachusetts Institute of Technology, le 2 décembre 1975, Lacan lance : « Nous croyons penser avec notre cerveau. Moi, je pense avec les pieds » (Scilicet, n° 6/7, 1976, p. 60).

C’est sur ce terrain qu’un rapprochement avec Artaud devient possible. Chez lui aussi, comprendre ne suffit pas : la parole doit atteindre celui qui écoute. En écoutant Aliénation et magie noire, puis certaines interventions enregistrées de Lacan, je perçois une parenté de rythme et d’attaque : mêmes suspensions, mêmes cassures, même impression qu’une voix refuse de suivre docilement le chemin de la phrase. Ce rapprochement d’écoute n’implique pas une identité de démarche, mais il fait entendre, chez l’un comme chez l’autre, une attention à la matière des mots et à leurs effets. La voix peut ralentir jusqu’à rendre un mot presque étranger, puis le lancer avec une intensité qui transforme la phrase. Le corps devient alors l’un des lieux où la pensée prend forme.

Certaines conférences d’Artaud poussent cependant cette exigence jusqu’à compromettre la position même du conférencier. Le 6 avril 1933, à la Sorbonne, sa conférence sur Le Théâtre et la peste prend, selon Anaïs Nin, une tournure inattendue. Artaud délaisse l’explication pour incarner l’agonie d’un pestiféré : visage, muscles, souffle et cris participent à cette transformation. Nin décrit une assistance d’abord saisie, puis des rires, des protestations et des départs. Son récit reste celui d’une spectatrice engagée dans ce qu’elle voit, non le compte rendu neutre d’une scène.

Artaud cherche à faire éprouver ce dont il parle : la peste devient le modèle d’un théâtre capable d’agir directement sur les corps. Cette violence ne se réduit pourtant pas à une perte de contrôle. Elle relève aussi d’un travail d’acteur. Dans sa lettre à André Rolland de Renéville du 8 avril 1933, il revient avec sévérité sur sa prestation et en évalue les effets. Le débordement n’exclut donc ni la préparation ni le jugement sur ce qui s’est produit.

À Bruxelles, le 18 mai 1937, l’écart avec les attentes du public prend une autre forme. Invité à la Maison de l’Art pour parler de son séjour mexicain, Artaud aurait annoncé qu’ayant perdu ses notes, il parlerait de la masturbation chez les pères jésuites. Les témoignages divergent sur ses paroles exactes et sur le déroulement de la soirée ; on ne peut les additionner pour reconstruire une scène certaine. Ils dessinent néanmoins une conférence devenue scandale, où la rupture avec le sujet annoncé menace la possibilité même d’être entendu.

Au Vieux-Colombier, le 13 janvier 1947, la séance intitulée Histoire vécue d’Artaud-Mômo. Tête à tête révèle plus directement encore cette difficulté. Artaud ne parvient plus à suivre le déroulement prévu de son intervention. Selon les témoignages, il s’interrompt, laisse tomber ses feuilles, peine à poursuivre. Dans sa lettre à Maurice Saillet du 23 janvier, il écrit pourtant : « ce que j’avais à dire était dans mes silences, non dans mes mots ». Cette formulation donne après coup une portée expressive à ce qui fut aussi un empêchement de parler.

Les silences ne remplissent donc pas exactement la même fonction chez les deux hommes. Chez Lacan, ils peuvent suspendre l’explication, mettre l’auditeur en tension et préparer la reprise. Au Vieux-Colombier, Artaud semble davantage débordé par ce qu’il éprouve : la rupture apparaît moins comme un effet maîtrisé que comme une difficulté à continuer. Cela n’ôte pas toute signification à ses silences, mais interdit de les traiter simplement comme un procédé de conférencier.

Il serait pourtant trop facile d’opposer un Lacan qui calculerait tout à un Artaud livré au pur abandon. Artaud prépare ses interventions, travaille ses effets et juge ses échecs ; Lacan engage lui aussi son corps et rencontre l’imprévu. Claude Lévi-Strauss, évoquant auprès de Judith Miller l’unique séance du séminaire à laquelle il avait assisté, rapproche d’ailleurs l’emprise de Lacan sur son auditoire d’une puissance chamanique (L’Âne, n° 20, 1986, p. 28). La différence tient surtout à la possibilité de reprendre le fil. Lacan peut généralement intégrer la rupture à son enseignement. Chez Artaud, elle risque d’empêcher la conférence de continuer. L’un et l’autre cherchent à agir sur leur auditoire, mais ils ne disposent ni de la même position ni des mêmes appuis pour maintenir son écoute.

Faut-il alors voir dans ces prises de parole le jeu de l’acteur, le geste du provocateur ou le signe d’un trouble ? Ces catégories ne suffisent pas à rendre compte de ce qui s’y cherche. Elles risquent surtout de détourner l’attention de la pensée exprimée vers le comportement de celui qui parle. Lacan comme Artaud abordent des questions philosophiques sans occuper la position institutionnelle du professeur de philosophie. Les conférences qu’Artaud donne, par exemple, les 26, 27 et 29 février 1936 à l’amphithéâtre Simón Bolívar de l’École nationale préparatoire de Mexico sont d’une grande profondeur philosophique ; mais qui les lit réellement comme telles ? Et le peu de personnes venues l’écouter étaient-elles attirées par les thèmes qu’il abordait ou par la présence d’un surréaliste français ? Convaincus de l’importance de ce qu’ils ont à dire, Lacan et Artaud doivent ainsi trouver d’autres moyens de capter l’attention et, pour faire entendre leur pensée, se construire chacun une manière d’être en scène, presque un personnage.

Chez tous deux, le corps, le silence et l’imprévu participent ainsi à la pensée, mais ils n’y engagent pas la même chose. Chez Lacan, la rupture peut surprendre, dérouter, provoquer le rire ou l’inquiétude, tout en restant le plus souvent intégrée à une parole qui finit par reprendre son fil. Chez Artaud, quelque chose de plus dangereux est en jeu. La parole engage davantage le corps, les nerfs, le souffle, l’épuisement, jusqu’à risquer de compromettre celui qui parle au moment même où il parle. L’imprévu n’est plus seulement ce qui trouble la conférence : il peut s’emparer d’elle. C’est ce qui donne aux prises de parole d’Artaud leur caractère plus organique, plus vulnérable et peut-être plus humain. On sent qu’elles peuvent basculer. Un silence peut devenir un empêchement, une intensité se transformer en débordement, un geste préparé échapper à celui qui l’avait voulu. La conférence peut soudain ne plus tenir.

La différence ne sépare donc pas une parole jouée d’une parole authentique : Lacan engage réellement son corps et accepte lui aussi l’imprévu, mais il dispose généralement des moyens de réabsorber la rupture dans son enseignement. Chez Artaud, au contraire, quelque chose peut véritablement partir de travers, jusqu’à rendre impossible la continuation prévue. C’est peut-être là que se situe la différence la plus profonde : chez Lacan, dérouter peut encore renforcer une autorité déjà reconnue ; chez Artaud, parler revient parfois à s’exposer sans filet. La mise n’est plus seulement le succès ou l’échec d’une conférence, mais la possibilité même de continuer à parler, de rester présent devant les autres et de maintenir son propre corps dans l’acte de parole. La rupture devient alors plus dangereuse, parce qu’elle n’est pas seulement un effet de discours, mais une épreuve vécue.

Artaud, Lacan, Joyce : de la passion au sinthome

Le 15 décembre 1967, dans sa conférence romaine La psychanalyse. Raison d’un échec, Lacan interroge les limites de son enseignement. Le succès d’une pensée ne garantit pas qu’elle transforme ceux qui la reçoivent : ses concepts peuvent devenir des signes d’appartenance et ses formules circuler sans ébranler les certitudes de ceux qui les répètent. L’institution risque alors de défendre son prestige, ses maîtres et sa doctrine contre ce qui devrait précisément les remettre en question.

C’est au cours de cette critique du narcissisme collectif, après avoir rappelé la fonction du fou et du bouffon qui viennent en troubler les assurances, que Lacan évoque Artaud : « Personne de raisonnable, de son chef, ne relèvera dans notre cercle la passion d’Antonin Artaud. Si l’un de mes élèves s’enflammait dans ce sens, je tenterais de le calmer. Disons même que je n’oublie pas d’y être déjà parvenu. Je joue donc la règle du jeu, comme fit Freud […]. »

Le mot « passion » fait entendre à la fois une souffrance, une épreuve et une existence engagée tout entière. Relever cette passion pourrait signifier en reprendre l’exigence, jusqu’à la porter dans sa propre vie. Artaud représente alors ce que l’institution ne saurait accueillir sans risquer d’être bouleversée. Lacan en reconnaît la force, tout en affirmant qu’il calmerait l’élève qui s’y exposerait.

Le paradoxe tient à ce que Lacan ne s’exclut pas de sa critique : il met en cause les protections du groupe tout en déclarant en respecter la règle. Cette prudence peut relever d’une responsabilité. Reconnaître la force d’Artaud n’oblige évidemment pas à souhaiter que d’autres traversent sa souffrance. Elle marque néanmoins une limite entre ce que l’on accepte de penser et ce que l’on consent à laisser ébranler ses propres appuis. On peut parler du gouffre en maintenant son fauteuil loin du bord. Cette distance ne constitue pourtant, à elle seule, ni une réfutation de l’exigence artaudienne ni la preuve qu’on l’aurait dépassée.

La place prise quelques années plus tard par Joyce dans l’enseignement de Lacan acquiert, à partir de là, un relief particulier. Pourquoi Joyce devient-il une référence majeure, alors qu’Artaud n’occupe pas une place comparable dans son élaboration ? Lacan n’a jamais présenté son travail comme un choix entre les deux écrivains : il serait abusif de lui prêter rétrospectivement cette alternative. La différence entre leurs places mérite cependant d’être interrogée.

Son intérêt pour Joyce ne naît pas en 1975. Lacan évoque une rencontre de jeunesse dans l’entourage d’Adrienne Monnier, puis sa présence à une lecture de la traduction française d’Ulysse. Ces souvenirs témoignent d’une fréquentation ancienne de l’univers joycien, sans établir une relation suivie entre les deux hommes.

Le tournant décisif intervient le 16 juin 1975. À l’invitation de Jacques Aubert, spécialiste de Joyce, Lacan prononce à la Sorbonne la conférence Joyce le symptôme, en ouverture du cinquième Symposium international James Joyce. Il y annonce que l’écrivain nourrira son enseignement de l’année suivante. Le 18 novembre, il ouvre le séminaire Le Sinthome, accompagné dans cette recherche par Aubert. À partir du Portrait de l’artiste en jeune homme, d’Ulysse et de Finnegans Wake, il ne cherche pas seulement à illustrer une théorie déjà constituée : l’écriture de Joyce lui permet de déplacer ses questions sur le symptôme, le corps et la fonction de l’art.

Le sinthome désigne ici une manière singulière de faire tenir ensemble le réel, le symbolique et l’imaginaire. Il ne s’agit plus seulement de déchiffrer un symptôme, mais de comprendre ce qui soutient un sujet dans son rapport au langage, au corps et à ce qui échappe au sens. Lacan examine comment l’art de Joyce peut remplir cette fonction. Il ne prétend pas que la littérature l’aurait simplement « guéri » : il cherche à saisir comment son œuvre participe à sa manière de tenir dans l’existence.

Cette interrogation rend la comparaison avec Artaud particulièrement féconde, sans qu’elle repose sur un dialogue connu entre les deux écrivains. Évelyne Grossman écrit dans Artaud/Joyce, le corps et le texte : « Ils ne se sont pas rencontrés et semblent avoir ignoré leurs œuvres respectives. » Malgré plusieurs relations communes, notamment Soupault, Fargue et Paulhan, leur rapprochement doit donc porter sur des recherches indépendantes, plutôt que sur une influence établie. Grossman les réunit autour d’une question essentielle : comment l’écriture peut-elle renouer les liens entre le corps et la vie psychique ? Elle souligne aussi la place que leurs œuvres ouvrent au lecteur : « Les textes de Joyce et d’Artaud nous invitent en effet à concevoir un espace ouvert et inachevé. Œuvres aux limites instables, perpétuellement in progress dans le procès de lecture qu’elles impliquent et qui les sous-tend, elles témoignent de la transformation qui affecte, dans les textes modernes, les rapports entre l’auteur et le lecteur. […] Joyce va « au bout » de l’anglais comme Artaud du français, et tous deux ouvrent leur langue sur cet autre qu’elle est, dans un geste qui participe à la fois de l’agression violente et de l’amour désespéré. » Évelyne Grossman, Artaud/Joyce, le corps et le texte, Nathan, coll. « Le texte à l’œuvre », 1996.

L’Irlande offre un singulier point de croisement entre leurs parcours. Lorsqu’Artaud y arrive en 1937, Joyce n’y est plus revenu depuis vingt-cinq ans et n’y retournera jamais. L’un s’est éloigné d’une terre natale qu’il ne cesse de recréer dans son œuvre ; l’autre rejoint une terre étrangère à laquelle il associe une quête spirituelle et une mission personnelle. Chez Joyce, l’éloignement n’efface pas l’Irlande : Dublin demeure au cœur de l’écriture, transformée par la mémoire et la fiction. Pour Artaud, le voyage engage directement son existence, jusqu’à l’arrestation et au rapatriement forcé. Le même pays apparaît ainsi comme une origine à réinventer pour l’un, comme le lieu où accomplir une nécessité pour l’autre.

Ces parcours éclairent une proximité plus profonde : chez tous deux, écrire ne consiste pas seulement à raconter, à représenter ou à communiquer des idées. La création engage l’existence de celui qui la produit. Il faut toutefois distinguer les perspectives à partir desquelles nous les abordons. La fonction de soutien attribuée ici à l’écriture joycienne relève de l’interprétation de Lacan. Chez Artaud, la nécessité de refaire son corps, de supporter la douleur et de reconquérir sa pensée s’énonce directement dans les textes. Nous rapprochons donc une lecture psychanalytique d’une œuvre et les exigences formulées par un auteur lui-même.

Le travail de la langue permet de préciser cette proximité. Dans Finnegans Wake, Joyce entrelace les langues, décompose et recompose les mots, multiplie les résonances et les significations simultanées. Les glossolalies d’Artaud mettent davantage au premier plan le souffle, la scansion, le rythme et l’effort de la voix. Joyce fait proliférer les rapports entre les mots ; Artaud cherche aussi à leur rendre une efficacité corporelle. Cette différence d’accent ne permet pas d’opposer un Joyce intellectuel à un Artaud uniquement physique : l’écriture joycienne est profondément sonore, tandis qu’Artaud construit et travaille ses formes. Tous deux défont les usages ordinaires du langage. Lacan laisse d’ailleurs ouverte une difficulté essentielle chez Joyce : son écriture le libère-t-elle d’une parole qui s’impose à lui, ou témoigne-t-elle aussi de son envahissement par elle ?

Le nom et la filiation constituent un autre point de rencontre. Selon Lacan, la volonté de Joyce de se faire un nom par son œuvre vient compenser une carence paternelle. La reconnaissance littéraire ne serait donc pas un simple supplément de prestige : elle contribuerait à lui donner une place et à le soutenir. Artaud, quant à lui, pousse la contestation de l’origine jusqu’à revendiquer son propre engendrement. Dans Ci-gît, il écrit : « Moi, Antonin Artaud, je suis mon fils, mon père, ma mère, / et moi ». Deux mouvements se dessinent : chez le Joyce lu par Lacan, se faire un nom pour se soutenir ; chez Artaud, affirmer son nom en revendiquant de se refaire soi-même. Leur puissance d’invention les rapproche, sans effacer ce qui les distingue.

Cette différence se prolonge dans leur rapport au corps. Lacan cherche comment l’écriture permet à Joyce de maintenir un lien avec son corps. Chez Artaud, celui-ci devient explicitement le terrain d’une lutte contre la douleur, la dépossession et les organisations qu’il éprouve comme imposées. Écrire, dessiner et scander participent de ce combat. La comparaison n’autorise donc pas à opposer un Joyce qui aurait « réussi » à un Artaud qui aurait « échoué ». La persistance de la souffrance ne prouve pas l’inefficacité de la création : une œuvre peut aider à vivre sans abolir ce contre quoi elle lutte.

Une autre différence, décisive pour notre interrogation, tient à leur rapport à Lacan lui-même. Joyce lui offre une œuvre à étudier ; Artaud le met aussi en cause comme psychiatre. Leur rencontre s’inscrit dans un cadre clinique, et les attaques ultérieures d’Artaud contre Lacan et l’institution psychiatrique touchent directement à l’autorité du médecin. La « folie » de Dalí, avec qui Lacan avait échangé, ne soulève pas la même difficulté : cet échange ne le place pas dans la position du psychiatre accusé par celui dont il cherche à comprendre l’œuvre. Sans lui prêter de ressentiment envers Artaud, on peut dès lors se demander comment Lacan aurait pu s’appuyer sur cette œuvre pour étayer sa pensée sans répondre à la contestation qu’elle lui opposait. Prendre Artaud pour objet de réflexion aurait aussi impliqué d’examiner sa propre position.

À cette difficulté s’ajoute la différence de leurs parcours : Lacan attribue à l’écriture de Joyce une fonction stabilisatrice, tandis que celle d’Artaud ne l’a pas préservé des crises et des internements. Ce contraste, sans fournir un critère de valeur pour les œuvres, peut éclairer la place qu’elles étaient susceptibles d’occuper dans son questionnement. L’association de la figure d’Artaud aux critiques antipsychiatriques, dans les années 1970, aurait également pu compliquer la réception d’une lecture lacanienne de ses textes.

Ces éléments permettent de formuler une hypothèse, non de la démontrer. Rien ne prouve que Lacan ait privilégié Joyce afin d’éviter Artaud. Les particularités de l’écriture joycienne, les questions du nom et de la filiation, les échanges avec Jacques Aubert et l’évolution de son enseignement éclairent déjà son choix. Faire de la mise en cause du psychiatre la raison de cette préférence reviendrait à transformer une interprétation en explication causale. L’hypothèse soulève néanmoins une difficulté plus générale : choisissons-nous jamais nos objets de pensée indépendamment de la place qu’ils nous permettent d’occuper ? Certains nous donnent à réfléchir ; d’autres retournent la question vers nous et nous obligent à répondre de cette place.

Une seconde interrogation se dessine alors : Lacan aurait-il élaboré une part de sa pensée, voire de son personnage public, dans une proximité insuffisamment explicitée avec Artaud ? L’attention aux effets corporels du langage, le phrasé, les silences, les coupures, les changements de rythme et la théâtralité de la parole invitent à la comparaison. Ces ressemblances ne suffisent toutefois à établir ni une influence ni, a fortiori, un emprunt dissimulé. Une enquête historique devrait distinguer les contacts attestés, les lectures certaines, les sources communes et les recherches développées indépendamment.

La place relativement discrète d’Artaud chez Lacan frappe néanmoins lorsqu’on la compare à sa présence explicite chez Deleuze et Guattari, Derrida ou Foucault. Ce contraste mérite d’être interrogé, sans faire du silence une preuve. Au-delà d’une éventuelle dette, il soulève une question philosophique : que devient une expérience lorsqu’un autre en fait le point de départ d’une théorie ?

On peut ainsi interroger chez Lacan, comme chez Breton, la tension entre l’attrait pour ce que la folie donne à penser et le recul devant le gouffre qu’elle ouvre. Il ne s’agit pas de prétendre connaître leur peur intime, mais de mesurer l’écart entre accueillir une puissance de révélation et accepter qu’elle menace sa propre position. Comme un papillon attiré par la lumière, le penseur s’approche tout en cherchant à se préserver de la brûlure. Breton maintient les exigences collectives du mouvement surréaliste ; Lacan déclare jouer « la règle du jeu ». Jusqu’où une révolte peut-elle mettre en cause les conditions mêmes de sa transmission ?

Cette interrogation deviendrait pourtant trop confortable si elle ne concernait que les autres. N’est-ce pas aussi ma contradiction ? Je fais d’Artaud une matière de recherche, de livres et de théâtre. Sa révolte nourrit ma pensée et contribue à la place que j’occupe, sans que ma vie soit exposée comme la sienne. Je peux admirer ce qui détruit les assurances tout en continuant à rechercher les miennes. Il ne s’agit pas de reproduire sa souffrance, comme si elle constituait une vérité à imiter, mais de reconnaître ce que je gagne à l’approcher et ce que je tiens à distance.

Le passage de la passion au sinthome révèle ici son ambiguïté. Chez Artaud comme chez Joyce, la création engage une manière de tenir dans l’existence, de transformer la langue, le nom et le corps. Mais lorsqu’elle devient l’objet d’un savoir, cette expérience change de statut : la passion devient concept, la révolte référence, l’épreuve matériau de pensée. Ce déplacement n’est pas illégitime ; il rend aussi possible une transmission. Reste à examiner ce qu’il préserve et ce qu’il neutralise.

La question s’adresse donc à tous ceux qui lisent, commentent, enseignent ou écrivent sur Artaud : lorsque nous faisons de sa passion un objet de pensée, laissons-nous encore sa parole contester la place depuis laquelle nous parlons, ou ne retenons-nous d’elle que ce qui nous permet de conserver cette place ?

Un passage dans le gouffre

Que reste-t-il, alors, de cette rencontre ?

Un homme a été regardé par un médecin et a retourné contre lui le regard qui le définissait. Un médecin a pensé la puissance de la parole et a rencontré un homme pour qui cette puissance engageait jusqu’à la possibilité de rester vivant. Plus tard, le nom de cet homme est revenu dans son discours, associé à une passion qu’il ne souhaitait pas voir ses élèves reprendre à leur compte.

Entre eux se dessinent des proximités profondes et des différences irréductibles : la défiance envers l’idée d’un moi transparent à lui-même, la reconnaissance d’une parole qui excède ce que le sujet veut dire, le corps atteint par les mots, le sens qui ne se referme pas, la création capable, parfois, de donner un appui là où les significations ordinaires ne suffisent plus. Mais demeure aussi l’écart entre la clinique et l’expérience de l’internement, entre l’enseignement et l’imprécation, entre le pouvoir de nommer et la lutte contre le nom imposé.

Leurs démarches ne conduisent pas à la promesse d’une liberté absolue. Aucun être parlant ne peut simplement effacer la langue qui l’a précédé et renaître sans dette, sans trace, sans histoire. Artaud affronte cependant cette impossibilité jusqu’à en faire une exigence créatrice. Si je ne peux sortir entièrement des mots des autres, puis-je les faire sonner autrement ? Si mon corps a été pris dans leurs discours, puis-je y faire naître un rythme qui ne leur appartienne pas tout à fait ?

Lacan cherche les articulations, les coupures, les nouages et les modes de jouissance. Artaud frappe la langue pour lui demander de rendre ce qu’elle a pris. L’un peut nous aider à penser ce qui agit en nous ; l’autre nous empêche d’oublier que cette action s’éprouve dans un corps. Aucun des deux ne gagne à devenir le double docile de l’autre.

Et moi, qui les rapproche, je dois accepter que la question revienne vers ma propre parole. Qu’est-ce que je fais de cette souffrance en la racontant ? Qu’est-ce que je transforme en pensée, qu’est-ce que je rends audible, qu’est-ce que je risque de convertir en prestige ? Les réponses ne sont pas données une fois pour toutes. Ces questions doivent demeurer au cœur du travail, comme une gêne nécessaire.

Au commencement était le gouffre. Nous avons jeté des mots au-dessus de lui. Certains sont devenus des ponts, d’autres des murs. Il arrive qu’un homme ne puisse plus emprunter les passages communs et qu’il doive travailler la langue avec tout ce qui lui reste : les mains, la bouche, le souffle, la rage. Cet homme ne demande pas seulement qu’on explique son cri. Il demande qu’on entende ce qu’il essaie de faire en criant.

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Artaud ouvre la bouche. La phrase se défait, une syllabe revient, le souffle heurte la page. Ce qui le faisait taire reçoit une forme. Elle ne comble pas le gouffre. Elle y ouvre un passage, provisoire peut-être, mais assez réel pour qu’une voix le traverse.

Antonin Artaud ou l’écho d’un inaudible cri.

Crédits photo : Jacques Lacan (à gauche, Blatterhin (CC BY-SA 3.0)) et un autoportrait d’Antonin Artaud réalisé en 1946 (à droite, domaine public)

Par Auteur invité

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