Le palmarès du “Goncourt de la poèsie” 2026 est connu

Ce lundi 2 novembre, le jury du Prix Apollinaire, présidé par Jean-Pierre Siméon, a consacré trois voix féminines de la poésie contemporaine.

La cérémonie s'est tenue au café littéraire Les Deux Magots, à Saint-Germain-des-Prés, en présence de Catherine Mathivat, présidente de l'établissement. Le comédien Lambert Wilson a accompagné la remise des distinctions par des lectures extraites des recueils récompensés.

Après Étienne Faure, couronné en 2025 pour Séries parisiennes (Gallimard), Laurence Vielle rejoint à son tour le palmarès du prix principal. Du côté de la Découverte, le jury renouvelle le choix d'une récompense partagée, comme l'an dernier avec Tom Buron et Laura Tirandaz.

Une poésie à hauteur de voix

Née en 1968 à Bruxelles, Laurence Vielle est poète, comédienne et performeuse belgo-suisse. Pour elle, la poésie ne se limite pas à la page : elle s'écrit, se dit, se joue et circule. Une œuvre nourrie par les rencontres, les paroles recueillies dans la rue et les existences que l'on entend rarement.

Son dernier recueil, Les vies de Jésus, publié chez Abrapalabra, en donne un nouvel exemple. Derrière ce prénom chargé d'histoire se cachent des personnages ordinaires : un voisin de palier, un patron de café, un chauffeur de taxi ou un poète. Autant de figures à travers lesquelles l'autrice s'attache à la beauté des rencontres, aux gestes du quotidien et à ceux que la société laisse dans l'ombre.

La démarche prolonge un travail mené depuis plusieurs décennies dans les maisons d'arrêt, les établissements de soins, les lieux de repos ou d'apprentissage. Laurence Vielle y recueille des paroles qu'elle transforme en textes, en spectacles ou en créations radiophoniques. Une poésie vivante, intimement liée à l'oralité.

Son œuvre compte notamment Billets d'où (Le Castor Astral, 2023), Renaître suivi de Murmurations pour une pluie d'oiseaux (Al Manar/Voix vives, 2023) et Allons marcher (maelstrÖm reEvolution, 2025). Elle a également reçu le Grand Prix de l'Académie Charles Cros dans la catégorie livre-disque pour Ouf, en 2015, le Prix de consécration littéraire de la Scam Belgique en 2016 et le Prix des Découvreurs en 2017.

Avec l'Apollinaire 2026, le jury récompense donc une trajectoire entière, plutôt qu'un seul livre, même si la parution des Vies de Jésus accompagne cette consécration.

Écrire le corps et ses blessures

Le Prix Apollinaire Découverte distingue d'abord Éléonore Ghiuritan pour En pièces, son premier recueil, publié en avril aux éditions LansKine.

Ancienne mannequin dans l'univers de la haute couture, l'autrice y aborde l'anorexie et les traces qu'elle laisse sur le corps comme dans les relations humaines. La nourriture, la maigreur, le rapport à l'amoureux, la mort du père et la solitude traversent ce texte où l'intimité se confronte à la maladie et au regard des autres.

Le recueil interroge aussi la manière dont un corps devient étranger à lui-même, entre souffrance, obsession et désir de reprendre possession de son existence. Avec cette première publication, Éléonore Ghiuritan fait son entrée dans le palmarès d'une récompense consacrée à la découverte de nouvelles voix poétiques.

Hortense Raynal, la poésie prend racine dans les champs

Autre lauréate du Prix Découverte, Hortense Raynal reçoit la distinction pour Botte de foin suivi de J'affirme, paru en mai aux éditions Cambourakis.

Dans ce recueil, une simple botte de foin devient le point de départ d'une réflexion sur le monde paysan, les paysages et l'identité. L'autrice explore les liens parfois contradictoires qui nous attachent à la ruralité, entre héritage, amour, rejet et désir d'émancipation. Une poésie physique, traversée par la terre, le souffle et les promesses du dehors.

Installée près de Marseille, Hortense Raynal est écrivaine et performeuse. Sa démarche associe écriture et travail de la voix, notamment à l'aide d'un looper, instrument qui lui sert à superposer les sons. Ses textes interrogent régulièrement la mémoire paysanne, l'enfance, la filiation et les relations entre les êtres humains et leur environnement.

Elle a notamment publié Ruralités (Les Carnets du Dessert de Lune, 2021), récompensé par le Prix du premier recueil de poésie de la Fondation Antoine et Marie-Hélène Labbé, Nous sommes des marécages (maelstrÖm, 2023) et Bouche-fumier (Cambourakis, 2024). Botte de foin constitue son cinquième livre de poésie.

Le « Goncourt de la poésie » depuis 1941

Fondé en 1941, le Prix Apollinaire distingue chaque année, « en dehors de tout dogmatisme d'école ou de technique », une œuvre remarquable par son originalité et sa modernité. Son surnom de « Goncourt de la poésie » tient notamment aux liens entretenus avec l'Académie Goncourt, certains jurés ayant siégé dans les deux institutions, à l'image d'Hervé Bazin, Robert Sabatier ou Tahar Ben Jelloun.

Pour cette édition, Laurence Vielle figurait dans une sélection finale de cinq recueils, aux côtés de Claudine Bohi, Guillaume Decourt, Julie Delaloye et Benoît Reiss. Le Prix Découverte réunissait quatre candidatures : celles d'Éléonore Ghiuritan, Hortense Raynal, Julie Gaucher et Johanna Hess.

Présidé par Jean-Pierre Siméon, le jury compte notamment Adeline Baldacchino, Linda Maria Baros, secrétaire générale, Tahar Ben Jelloun, Patricia Castex Menier, Philippe Delaveau, Anne Dujin, Jean Portante, Jean-Yves Reuzeau et Jean Rouaud.

Les deux prix bénéficient du mécénat de Catherine Mathivat, présidente des Deux Magots, avec le soutien de Delaunay Vins et domaines et la complicité du Printemps des Poètes.

En 2025, le jury avait couronné Étienne Faure pour Séries parisiennes, tandis que le Prix Découverte était partagé entre Tom Buron, pour Les Cinquantièmes hurlants (Gallimard), et Laura Tirandaz, pour J'étais dans la foule (Héros-Limite). Une mention spéciale avait également salué Benjamin Guérin pour Quand nous étions des loups (Corlevour).

Cette année, le palmarès fait dialoguer trois approches : la parole des invisibles chez Laurence Vielle, les blessures du corps chez Éléonore Ghiuritan et la mémoire du monde rural chez Hortense Raynal. Trois manières, bien différentes, de faire entendre la poésie contemporaine.

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Crédits photo : ActuaLitté, CC BY SA 4.0

Par Hocine Bouhadjera

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