Accord Anthropic : scolaires et universitaires veulent leur part du gâteau

Qui doit toucher l’argent d’Anthropic ? La question ne se pose plus seulement entre l’entreprise d’intelligence artificielle et les titulaires de droits. Elle divise aussi les personnes qui ont participé à la publication d’un même ouvrage. Plusieurs auteurs de manuels affirment aujourd’hui que leurs éditeurs revendiquent presque toute l’indemnité prévue pour leur livre.

La situation est décrite dans une lettre de Kim Pawlak, directrice générale de la TAA, datée du 27 octobre 2026. L’association, qui représente environ 4.000 auteurs de manuels et d’ouvrages universitaires, a rendu publique sa démarche le 28 octobre.

Jusqu’à 95 % demandés par des éditeurs

D’après les réclamants ayant contacté la TAA, certaines maisons demandent entre 85 et 95 % des sommes attribuables à un titre. Des écrivains estiment au contraire devoir en percevoir au moins la moitié, parfois la totalité lorsque les droits d’exploitation de leur ouvrage leur ont été restitués.

Il ne s’agit pas de taux décidés par le tribunal, mais de prétentions contestées rapportées par l’association. Sans examen des contrats, ces demandes ne peuvent être présentées comme illégales.

Les manuels scolaires occupent une place particulière dans le dispositif. Pour de nombreux livres relevant de l’édition générale ou universitaire, le règlement prévoit une clé de répartition simplifiée de 50 % pour le côté auteur et 50 % pour le côté éditeur. Les ouvrages éducatifs ne bénéficient pas de ce partage automatique. Leurs ayants droit doivent établir la distribution applicable à leur situation, ce qui laisse davantage de place aux désaccords.

ActuaLitté avait évoqué ces difficultés dès septembre. La nouveauté réside cette fois dans les pourcentages que la TAA dit avoir constatés et dans la description précise des obstacles rencontrés par les auteurs.

Des contrats anciens et peu de moyens

La procédure demande aux personnes qui se disputent l’indemnisation d’échanger pour essayer de parvenir à un accord. Cette étape, présentée comme une concertation entre titulaires de droits, s’avère parfois ardue. Certains auteurs ne retrouvent plus leur contrat, d’autres ignorent comment contacter leur ancien éditeur.

Même lorsqu’un document est disponible, son interprétation peut soulever des difficultés. Kim Pawlak cite des conventions de plus de vingt pages, signées bien avant le développement des modèles génératifs, qui ne prévoient rien sur l’entraînement d’une IA ou le produit d’un règlement collectif portant sur des copies piratées.

La question des frais juridiques accentue le déséquilibre. Une maison peut défendre plusieurs centaines ou milliers de titres et mutualiser les honoraires de ses conseils. Un auteur qui ne réclame qu’une somme modeste risque, lui, de dépenser plus en avocat que ce qu’il récupérerait finalement. La directrice générale de la TAA demande au tribunal de tenir compte de cette différence de moyens.

Elle signale également des dysfonctionnements du portail informatique utilisé pour déclarer les parts revendiquées. Selon les témoignages recueillis par l’association, certaines opérations n’auraient pas été correctement enregistrées, compliquant la vérification ou la modification des dossiers. Ces griefs ne sont pas des irrégularités déjà constatées par la justice.

Premiers paiements prévus en novembre

L’accord Bartz v. Anthropic, définitivement approuvé le 20 juillet 2026, concerne 482.460 ouvrages. Il vise à régler les réclamations couvertes par la procédure collective née de l’utilisation de copies non autorisées de livres. Le nombre de bénéficiaires n’est pas celui des titres : un même ouvrage peut associer plusieurs titulaires de droits.

Selon le calendrier judiciaire détaillé par ActuaLitté le 28 octobre, les premiers versements sont attendus pendant la semaine du 23 novembre, pour les dossiers dont le partage a été validé. Les fonds relatifs aux livres encore contestés doivent rester en réserve. Dans sa lettre d’octobre, Kim Pawlak propose de témoigner devant le tribunal pour détailler les difficultés concrètes rencontrées par les réclamants.

L’entraînement des intelligences artificielles avec des livres protégés relève-t-il du fair use américain ? Quatre organisations du monde de l’édition viennent de prendre position contre OpenAI et Microsoft. Dans un mémoire remis le 29 octobre à un tribunal fédéral de New York, elles soutiennent les auteurs et éditeurs de presse qui contestent la reproduction de leurs œuvres sans autorisation. Au-delà du principe juridique, elles redoutent la concurrence des textes générés et la perte de recettes de licences.

Les éditeurs entrent plus directement dans le débat judiciaire sur les livres utilisés pour entraîner les modèles de langage. Le 29 octobre 2026, l’Association of American Publishers (AAP), l’Independent Book Publishers Association (IBPA), l’International Association of Scientific, Technical & Medical Publishers (STM) et Copyright Clearance Center (CCC) ont déposé un mémoire commun dans le procès regroupé contre OpenAI et Microsoft.

Le document de 25 pages constitue une intervention d’amici curiae : ces organisations ne deviennent pas plaignantes. Elles soutiennent les demandes de jugement sommaire déposées par les ayants droit.

L’enjeu est de déterminer si la reproduction d’œuvres protégées pour l’entraînement d’une IA peut bénéficier du fair use, exception du droit d’auteur américain applicable dans certaines circonstances. Les signataires demandent que cette défense soit écartée pour les usages contestés dans la procédure.

Des livres utilisés pour leur écriture

OpenAI et Microsoft défendent l’idée d’un usage transformateur : les textes servent, selon leur argumentation, à faire apprendre des régularités linguistiques à des systèmes destinés à produire de nouvelles réponses. ActuaLitté présentait cette position en septembre, lorsque Microsoft assurait que ses outils ne se substituaient pas aux ouvrages protégés.

Les quatre organisations opposent une lecture différente. Pour elles, les romans, manuels et publications scientifiques sont recherchés aussi pour leur expression originale : leurs formulations, leur construction, leur capacité à raconter ou à transmettre des connaissances. Exploiter ces qualités pour fabriquer des réponses susceptibles de remplir des fonctions voisines ne suffirait pas à caractériser une transformation au sens juridique.

Le mémoire distingue cette pratique de l’indexation de livres ou de l’affichage de courts extraits, admis dans le précédent Google Books. Pour les signataires, générer des textes capables de remplacer les ouvrages soulève une autre question.

George R. R. Martin au centre de l’argumentation

Les organisations reprennent des éléments du dossier concernant la série A Song of Ice and Fire, de George R. R. Martin. Elles citent notamment un objectif de recherche attribué à OpenAI : développer un modèle capable d’écrire les deux derniers volumes de la saga. Elles soutiennent également que ChatGPT a déjà généré des suites susceptibles de concurrencer The Winds of Winter, roman toujours attendu.

Ces affirmations sont présentées dans un mémoire de tiers intervenants à partir de pièces produites par les plaignants. Elles ne signifient ni que les derniers romans de Martin ont été écrits par OpenAI ni qu’une perte de ventes aurait été démontrée devant le tribunal. Les signataires invoquent la protection des œuvres dérivées, notamment les suites, ainsi que le risque de voir des résumés détaillés remplacer l’achat des livres.

Le marché des licences en question

Le second volet de l’argumentaire porte sur les autorisations commerciales. Des accords de licence permettent déjà à certaines entreprises d’IA d’accéder à des contenus éditoriaux dans des conditions négociées. Une application trop large du fair use risquerait, soutiennent les organisations, de priver auteurs et maisons de recettes que cette activité pourrait générer.

Le mémoire évoque aussi l’utilisation de bibliothèques pirates pour constituer des ensembles de données. Les signataires considèrent que le recours à ces sources peut fragiliser les marchés légaux et encourager la circulation de copies non autorisées.

Dans son communiqué du 29 octobre, Maria A. Pallante, présidente de l’AAP, défend une négociation préalable avec les titulaires de droits. L’organisation souligne que le fair use reste utile aux éditeurs eux-mêmes, notamment pour la critique, la biographie ou la parodie. Elle conteste son emploi pour justifier une reproduction destinée à entraîner des outils commerciaux.

Le mémoire a été déposé au soutien des recours engagés par des auteurs et des éditeurs de presse. Le tribunal n’a pas encore tranché les demandes en cause.

Crédits photo : Wesley Tingey CC0

Par Nicolas Gary

Contact : ng@actualitte.com