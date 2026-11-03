En Argentine, les librairies veulent vendre des ebooks sans perdre leurs clients

Acheter un livre numérique directement sur le site de sa librairie, sans être redirigé vers une autre plateforme : c'est le principe d'une nouvelle offre portée par De Marque et Livriz. Les deux entreprises annoncent, ce 29 octobre, un partenariat destiné aux professionnels du livre en Argentine et dans le reste de l'Amérique latine. Ebooks et livres audio pourront rejoindre les catalogues des libraires, sans que ceux-ci aient à développer individuellement leur propre infrastructure de distribution.
Le 03/11/2026 à 17:17 par Clément Solym
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03/11/2026 à 17:17
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La vente d’un ouvrage imprimé et celle de sa version numérique ne mobilisent pas les mêmes outils. Dans le premier cas, la librairie peut s’appuyer sur ses circuits habituels de commande et de livraison. Dans le second, elle doit également disposer d’un accès aux fichiers, d’un système de distribution adapté et d’une solution permettant au lecteur de retrouver son achat.
Deux entreprises veulent désormais réunir ces fonctions au sein d’une même offre. De Marque, spécialiste des services numériques pour l’édition, et Livriz ont annoncé un accord présenté par PublishNews ce 29 octobre. Leur ambition : permettre aux librairies argentines et latino-américaines d’ajouter les formats dématérialisés à leurs boutiques en ligne, sans renvoyer les clients vers un distributeur extérieur au moment de payer.
Au cœur du dispositif figurent Livriz Commerce, chargé de l’intégration commerciale, et Cantook, la plateforme de distribution numérique de De Marque. Les deux solutions doivent fonctionner ensemble pour donner accès aux catalogues d’ebooks et de livres audio proposés par les éditeurs.
La particularité de cette alliance tient au parcours d’achat. Le client choisit son titre et règle sa commande sur le site de la librairie. Il n’est pas envoyé vers une autre enseigne pour finaliser la transaction.
Cette différence peut sembler modeste, mais elle touche à l’un des enjeux de la vente numérique : la place occupée par le commerçant dans une chaîne de distribution où l’accès aux fichiers et les outils de lecture dépendent souvent d’intermédiaires techniques.
De Marque Iberia & LATAM confirme que l’intégration proposée doit éviter aux librairies de concevoir chacune leur propre infrastructure. Livriz Commerce intervient dans la mise à disposition de l’offre, tandis que Cantook assure les fonctions liées à la distribution des contenus.
Une fois la commande effectuée, le lecteur peut consulter ses ouvrages sur les applications Cantook pour iOS et Android ou depuis un navigateur internet. Le paiement demeure donc dans l’environnement commercial de la librairie, mais la lecture et l’écoute s’appuient sur les services techniques de De Marque.
Pour les professionnels, l’accord doit permettre de proposer des titres numériques aux côtés des livres imprimés. Les deux sociétés présentent cette complémentarité comme un moyen d’élargir l’offre existante sans engager de développements spécifiques pour chaque point de vente.
Les maisons d’édition sont également concernées. En ouvrant leurs catalogues à davantage de librairies, les partenaires entendent multiplier les circuits de commercialisation disponibles pour les œuvres dématérialisées.
Arantza Larrauri, directrice des marchés Europe et Amérique latine de De Marque, voit dans cette association une manière de « favoriser la diversité des points de vente de contenus numériques » et d’offrir aux lecteurs de nouveaux moyens d’accéder aux ouvrages.
Son propos, repris dans la communication officielle de l’entreprise, souligne l’un des objectifs de l’accord : développer la présence des livres numériques dans les commerces spécialisés, plutôt que de réserver leur vente à quelques grands acteurs du secteur.
Ricardo Menoyo, fondateur de Livriz et vice-président de Docuprint, insiste pour sa part sur la nécessité d’associer les supports. « L’avenir du livre ne consiste pas à choisir entre le papier et le numérique, mais à intégrer les deux univers », explique-t-il.
Il défend une solution susceptible d’être utilisée par des librairies de tailles différentes, afin que chacune puisse proposer plusieurs formats depuis son propre espace commercial. Ce qui ne signifie cependant pas que tous les établissements concernés disposent déjà de cette possibilité. Les annonces consultées ne précisent ni le nombre de points de vente intégrés, ni le calendrier de déploiement dans les différents pays visés.
Les conditions économiques restent également à documenter. Aucun tarif d’adhésion, montant de commission ou barème de rémunération des libraires n’est présenté dans les communications accessibles. Ces éléments seront déterminants pour apprécier l’intérêt du service au-delà de ses fonctionnalités techniques.
Crédits photo : Angelica Reyes
Par Clément Solym
Contact : cs@actualitte.com
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Des ouvrages piratés pour entraîner des intelligences artificielles : le soupçon pesait depuis longtemps sur OpenAI. Des pièces judiciaires désormais publiques apportent cependant un éclairage nouveau. En interne, plusieurs salariés s’interrogeaient ouvertement sur LibGen, sur la manière d’en présenter la provenance et sur ce qu’aurait coûté l’acquisition licite de grandes quantités de livres.
24/09/2026, 12:32
Le Syndicat national de l'édition (SNE) et l'Alliance de la presse d'information générale annoncent, dans un communiqué commun, l'assignation des opérateurs Bouygues Telecom, Free, Orange et SFR devant le tribunal judiciaire de Paris. L'objectif ? Obtenir le blocage de la plateforme Bookys, qui propose des ouvrages, des journaux et des revues en accès libre, sans autorisation des ayants droit.
21/09/2026, 11:22
Le livre produit avec l’intelligence artificielle n’a pas besoin de devenir un phénomène de librairie pour déplacer le marché. Il lui suffit d’arriver nombreux. Un mois après une étude portant sur 14.419 ebooks de fiction de genre vendus principalement sur Amazon, ses auteurs précisent auprès de Fortune ce qu’ils voient désormais derrière les chiffres : davantage de titres se disputent des recettes qui progressent beaucoup moins vite. Amazon, de son côté, assure renforcer ses dispositifs de contrôle.
20/09/2026, 11:00
En renonçant à la gratuité des frais de port et à la remise de 5 % pour les livres retirés dans ses casiers automatisés, Amazon met fin à un conflit qui aura duré près de deux ans. L’affaire laisse pourtant derrière elle une question embarrassante : pourquoi l’État a-t-il disposé de si peu de leviers pour faire rapidement respecter son interprétation de la législation sur le prix du livre ?
20/09/2026, 09:00
Calibre savait déjà classer, convertir, corriger et lire des ebooks. Depuis le 18 septembre 2026, le logiciel libre s’est découvert une activité plus turbulente : improviser des histoires. La version 9.15 accueille « Create your own adventure », un jeu d’écriture interactif dans lequel l’utilisateur construit un univers et choisit ses actions, tandis qu’un modèle d’intelligence artificielle fait progresser le récit. Ah oui ?
19/09/2026, 12:30
La filiale française de la multinationale américaine s'est finalement décidée à respecter la loi : elle annonce en effet renoncer à la gratuité des frais de port du livre et à l'application d'une remise de 5 % sur le prix fixé par l'éditeur, quand les ouvrages sont retirés dans ses casiers automatisés (lockers). Elle avait engagé un bras de fer avec les autorités françaises sur ces sujets.
18/09/2026, 13:31
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