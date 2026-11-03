En Argentine, les librairies veulent vendre des ebooks sans perdre leurs clients

La vente d’un ouvrage imprimé et celle de sa version numérique ne mobilisent pas les mêmes outils. Dans le premier cas, la librairie peut s’appuyer sur ses circuits habituels de commande et de livraison. Dans le second, elle doit également disposer d’un accès aux fichiers, d’un système de distribution adapté et d’une solution permettant au lecteur de retrouver son achat.

Deux entreprises veulent désormais réunir ces fonctions au sein d’une même offre. De Marque, spécialiste des services numériques pour l’édition, et Livriz ont annoncé un accord présenté par PublishNews ce 29 octobre. Leur ambition : permettre aux librairies argentines et latino-américaines d’ajouter les formats dématérialisés à leurs boutiques en ligne, sans renvoyer les clients vers un distributeur extérieur au moment de payer.

Au cœur du dispositif figurent Livriz Commerce, chargé de l’intégration commerciale, et Cantook, la plateforme de distribution numérique de De Marque. Les deux solutions doivent fonctionner ensemble pour donner accès aux catalogues d’ebooks et de livres audio proposés par les éditeurs.

La commande reste chez le libraire

La particularité de cette alliance tient au parcours d’achat. Le client choisit son titre et règle sa commande sur le site de la librairie. Il n’est pas envoyé vers une autre enseigne pour finaliser la transaction.

Cette différence peut sembler modeste, mais elle touche à l’un des enjeux de la vente numérique : la place occupée par le commerçant dans une chaîne de distribution où l’accès aux fichiers et les outils de lecture dépendent souvent d’intermédiaires techniques.

De Marque Iberia & LATAM confirme que l’intégration proposée doit éviter aux librairies de concevoir chacune leur propre infrastructure. Livriz Commerce intervient dans la mise à disposition de l’offre, tandis que Cantook assure les fonctions liées à la distribution des contenus.

Une fois la commande effectuée, le lecteur peut consulter ses ouvrages sur les applications Cantook pour iOS et Android ou depuis un navigateur internet. Le paiement demeure donc dans l’environnement commercial de la librairie, mais la lecture et l’écoute s’appuient sur les services techniques de De Marque.

Pour les professionnels, l’accord doit permettre de proposer des titres numériques aux côtés des livres imprimés. Les deux sociétés présentent cette complémentarité comme un moyen d’élargir l’offre existante sans engager de développements spécifiques pour chaque point de vente.

Les maisons d’édition sont également concernées. En ouvrant leurs catalogues à davantage de librairies, les partenaires entendent multiplier les circuits de commercialisation disponibles pour les œuvres dématérialisées.

Élargir les circuits de distribution

Arantza Larrauri, directrice des marchés Europe et Amérique latine de De Marque, voit dans cette association une manière de « favoriser la diversité des points de vente de contenus numériques » et d’offrir aux lecteurs de nouveaux moyens d’accéder aux ouvrages.

Son propos, repris dans la communication officielle de l’entreprise, souligne l’un des objectifs de l’accord : développer la présence des livres numériques dans les commerces spécialisés, plutôt que de réserver leur vente à quelques grands acteurs du secteur.

Ricardo Menoyo, fondateur de Livriz et vice-président de Docuprint, insiste pour sa part sur la nécessité d’associer les supports. « L’avenir du livre ne consiste pas à choisir entre le papier et le numérique, mais à intégrer les deux univers », explique-t-il.

Il défend une solution susceptible d’être utilisée par des librairies de tailles différentes, afin que chacune puisse proposer plusieurs formats depuis son propre espace commercial. Ce qui ne signifie cependant pas que tous les établissements concernés disposent déjà de cette possibilité. Les annonces consultées ne précisent ni le nombre de points de vente intégrés, ni le calendrier de déploiement dans les différents pays visés.

Les conditions économiques restent également à documenter. Aucun tarif d’adhésion, montant de commission ou barème de rémunération des libraires n’est présenté dans les communications accessibles. Ces éléments seront déterminants pour apprécier l’intérêt du service au-delà de ses fonctionnalités techniques.

Crédits photo : Angelica Reyes

Par Clément Solym

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