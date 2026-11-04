Au Maroc, quatre ans de prison pour des caricatures du roi

Caricaturer le roi Mohammed VI peut conduire en prison. Le 30 octobre, le tribunal de première instance de Casablanca a condamné Yasser Mounbir à quatre ans d'emprisonnement et à une amende de 40.000 dirhams, soit environ 3633 euros. L'artiste était poursuivi après avoir publié plusieurs dessins du souverain sur son compte Instagram.

Selon Le Monde, les caricatures représentent Mohammed VI grimé, travesti ou sous les traits d'un animal. Le parquet reprochait au dessinateur une « offense envers la personne du roi » et un « outrage à des fonctionnaires publics ».

La première qualification renvoie à l'article 179 du Code pénal marocain. Il distingue la diffamation, l'injure et l'offense envers la personne du roi, ainsi que la violation du respect qui lui est dû. Ces faits sont passibles de six mois à deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 20.000 à 200.000 dirhams, ou de l'une de ces deux peines seulement. Le texte prévoit toutefois un doublement des sanctions lorsque les faits sont commis par un moyen de publicité, notamment par voie électronique. La diffusion des dessins sur Instagram entre ainsi dans le champ de cette disposition, qui peut porter la peine maximale à quatre ans de prison (article 179 du Code pénal marocain).

Détenu depuis le 15 juin 2026, Yasser Mounbir attendait son jugement. Son avocat a annoncé son intention de faire appel. L'Association marocaine des droits humains (AMDH) a, de son côté, dénoncé une peine disproportionnée et réclamé sa libération.

La caricature du roi, un précédent judiciaire

Les poursuites visant Yasser Mounbir s'inscrivent dans une série d'affaires où des dessins représentant le souverain ont conduit leurs auteurs devant la justice. En 2012, Walid Bahomane, alors âgé de 18 ans, avait été condamné en première instance à un an de prison et à une amende de 10.000 dirhams pour avoir publié sur Facebook une caricature de Mohammed VI, accompagnée de commentaires jugés offensants. Sa peine avait ensuite été portée à dix-huit mois en appel, le 27 mars de la même année, selon Reporters sans frontières.

L'affaire avait également dépassé les frontières marocaines. En février 2012, le quotidien espagnol El País avait publié dans ses pages une reproduction du dessin à l'origine de la condamnation de Bahomane. Les autorités marocaines avaient alors interdit la distribution du numéro du 16 février sur leur territoire. Le journal avait ainsi été visé à son tour pour avoir relayé une caricature déjà sanctionnée par la justice marocaine (El País).

En 2009, le caricaturiste Khalid Gueddar et Taoufik Bouachrine, directeur de publication du quotidien arabophone Akhbar Al-Youm, avaient également été poursuivis après la publication d'un dessin représentant le prince Moulay Ismaïl, cousin du roi, lors de son mariage. Le 30 octobre, les deux hommes avaient été condamnés à quatre ans de prison avec sursis. Le jugement prévoyait également des amendes et des dommages et intérêts atteignant au total 3,6 millions de dirhams, à verser au prince. Le journal avait par ailleurs vu ses locaux scellés et ses avoirs gelés pendant plus de deux mois, après la publication du dessin, selon Human Rights Watch.

Ces différentes affaires montrent que les restrictions ne concernent pas uniquement les dessinateurs eux-mêmes : la publication ou la circulation de leurs œuvres peut également exposer les médias qui les diffusent à des sanctions.

Quand un dessin devient une affaire politique

La situation de Yasser Mounbir soulève une question qui dépasse les frontières marocaines : celle des risques encourus par les artistes lorsque leur travail entre en confrontation avec le pouvoir politique. En Iran, le dessinateur Mana Neyestani en a lui aussi fait l'expérience. Il a raconté son arrestation, son emprisonnement et son départ du pays dans Une Métamorphose iranienne, une bande dessinée autobiographique publiée en France en 2012 aux éditions çà et là.

En mai 2006, un dessin destiné au supplément pour enfants du journal Iran avait provoqué une vive controverse. Il mettait en scène un enfant et un cafard, dont le dessinateur avait utilisé un mot en langue azérie. Une partie de la communauté azérie avait interprété ce choix comme une offense. Dans un contexte de tensions entre cette minorité et le pouvoir central iranien, le dessin avait déclenché une polémique. Mana Neyestani et le rédacteur en chef du journal, Mehrdad Qasemfar, avaient été arrêtés et emprisonnés.

Après deux mois de détention, le dessinateur avait obtenu une autorisation de sortie temporaire. Il en avait profité pour fuir le pays avec son épouse. Dans Une Métamorphose iranienne, il revient sur cet épisode, les conditions de son incarcération et l'exil qui a suivi. Son récit donne à voir, à travers le parcours d'un artiste, les conséquences que peut entraîner une œuvre dessinée lorsqu'elle se retrouve prise dans un affrontement politique.

La satire politique, pourtant forme d'expression artistique à part entière, demeure ainsi une pratique exposée à de lourdes conséquences.

Crédits photo : (Yasser Mounbir) © Instagram freeyassermounbir

Par Lina Tinel-Sebie

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