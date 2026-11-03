Pourquoi librairies et salons du livre font un bien fou à notre cerveau

Et si le plaisir de lire commençait avant la première page ? Flâner dans une librairie, découvrir un ouvrage inattendu, discuter avec un auteur : ces expériences sollicitent notre attention autant que nos émotions. Aux États généraux des festivals et salons du livre, la neuropsychologue Sylvie Chokron a exploré ce qui rend ces lieux si stimulants.

On entre dans une librairie pour acheter un roman, on ressort avec trois titres imprévus. On s’accorde une heure dans un salon, on y passe l’après-midi. Entre-temps, une couverture a retenu le regard, une conversation s’est engagée, une conférence a éveillé la curiosité. Ces petits plaisirs familiers intéressent aussi les neurosciences.

C’est ce qu’a évoqué Sylvie Chokron, neuropsychologue et directrice de recherche au CNRS, lors des troisièmes États généraux des festivals et salons du livre, organisés par la Sofia les 3 et 4 novembre 2026 à la Maison de la Poésie, à Paris. Invitée à parler de « Ce que la lecture fait au cerveau », elle s’est également intéressée à ce qui se passe autour des livres : l’environnement, les rencontres, les découvertes fortuites, mais aussi cette façon si particulière d’occuper son temps.

Le luxe de ralentir

Lumière douce, conversations feutrées, rayonnages où l’on déambule sans itinéraire. Dans certaines librairies, tout semble inviter à ralentir. On observe les couvertures, on s’arrête sur un titre, on feuillette quelques pages. Ne rien chercher de précis devient une activité à part entière.

Sylvie Chokron insiste sur cette dimension sensorielle. Un cadre perçu comme accueillant, composé de stimulations familières et non menaçantes, peut favoriser la détente. La chercheuse évoque notamment l’amygdale, impliquée dans la détection des menaces, et le cortisol, hormone associée à la réponse au stress. Cela ne signifie pas qu’une visite en librairie en diminue systématiquement l’activité ou la concentration : l’intérêt de cette approche est d’éclairer le lien entre environnement, vigilance et sentiment de sécurité.

Un salon n’a pas toujours le calme d’une librairie. La foule se presse, les files s’allongent, les visiteurs courent après une dédicace. Mais chacun peut aussi y trouver son rythme : s’attarder devant un stand, écouter une discussion, s’isoler avec un ouvrage. Dans un quotidien saturé de sollicitations, consacrer du temps à la seule curiosité tient déjà du luxe. Il n’est pas nécessaire de tout voir ni d’acheter : chacun décide où s’attarder.

Le cerveau aime les surprises

Un livre inconnu attire l’œil. Un libraire recommande un écrivain dont on n’a jamais entendu parler. Quelques pages bouleversent le programme de la journée. Le charme de ces lieux tient aussi à cela : on ignore ce qu’on va y trouver.

Sylvie Chokron rappelle que la nouveauté intervient dans les mécanismes de motivation et de récompense, auxquels participe la dopamine. Une étude publiée en 2006 dans Neuron, par Nico Bunzeck et Emrah Düzel, a montré que des stimuli nouveaux activaient certaines régions cérébrales associées au système dopaminergique. Ces résultats portent sur la perception de la nouveauté, pas spécifiquement sur la découverte d’un livre, mais donnent néanmoins un éclairage au plaisir de l’exploration. D’autant que chaque table, chaque rayon offre une nouvelle possibilité : un essai là où l’on cherchait un polar, une bande dessinée dont le dessin retient soudain l’attention, un éditeur indépendant que l’on n’avait encore jamais croisé.

Feuilleter, c’est s’exposer à des idées et à des images que l’on ne cherchait pas. Et le conseil humain ajoute sa part d’imprévu. Un algorithme peut surprendre lui aussi ; le libraire, l’éditeur ou le visiteur croisé dans une allée offrent en plus une conversation, une intuition, une recommandation née sur le moment. On vient pour retrouver ce que l’on aime. On repart parfois avec ce que l’on n’aurait jamais pensé aimer.

Le bonheur de se retrouver

Dans un festival, l’exploration devient collective. Pendant quelques jours, un lieu se transforme : les éditeurs imaginent leurs stands, les auteurs rencontrent leurs lecteurs, les conférences se succèdent. On écoute, on discute, on admire une illustration ou une scénographie particulièrement soignée. Ces expériences sensorielles, esthétiques et sociales participent de l’immersion évoquée par Sylvie Chokron.

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Une recommandation échangée entre inconnus, quelques mots avec une autrice, un débat qui se prolonge après une rencontre : le livre devient le point de départ d’une relation. La lecture, souvent solitaire, trouve ici un prolongement partagé. Et ces échanges ne supposent pas d’être un lecteur chevronné. Une question posée à un exposant, un conseil demandé sur un stand jeunesse ou une rencontre écoutée par hasard peuvent suffire à faire tomber la réserve de ceux qui n’osent pas toujours pousser la porte d’une librairie.

Il y a aussi le caractère éphémère de ces rendez-vous. On les attend, on prépare parfois un programme, on retrouve des visages connus. Puis une rencontre inattendue nous en détourne. Rituel et surprise se répondent : la familiarité donne envie de revenir, la nouveauté renouvelle le plaisir. L’événement s’achève, mais ses découvertes peuvent durer.

Des bienfaits à ne jamais négliger

Ce regard rejoint les travaux de Sylvie Chokron sur la lecture. En juin 2026, elle a conçu avec le Centre national du livre et les éditions Fleurus un dépliant consacré à ses bienfaits. Lire mobilise notamment l’attention, la mémoire, le langage et l’imagination. Librairies et salons y ajoutent les conditions d’une rencontre avec les textes, parfois avant même que naisse l’envie d’ouvrir un ouvrage.

L’argument prend un relief particulier alors que les manifestations littéraires affrontent des difficultés économiques. Les États généraux cherchent précisément à réfléchir à leur avenir et à leur rôle dans la transmission du goût de lire.

La fréquentation, les ventes et les dédicaces rendent compte d’une partie de leur activité. Elles mesurent moins bien les conversations, les émotions et les souvenirs qu’on y glane. Il n’est pas nécessaire de repartir avec une pile de livres pour avoir profité de sa visite. Quelques pages parcourues debout ou une discussion imprévue peuvent suffire à rendre la journée mémorable.

Les salons et les librairies ont au moins ce mérite : on y vient pour les livres, on y découvre parfois bien davantage. Et c'est peut-être là l'un des plus beaux mérites des salons et des librairies : offrir à notre cerveau tant de bonnes raisons de se laisser surprendre.

Crédits photo : ActuaLitté, CC BY SA 4.0

Par Nicolas Gary

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