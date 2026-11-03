Prix Renaudot 2026 : François-Henri Désérable couronné

Le jury, présidé cette année par Frédéric Beigbeder, lui offre une nouvelle distinction majeure, cinq ans après son Grand Prix du roman de l'Académie française. L'auteur succède à Adélaïde de Clermont-Tonnerre, récompensée en 2025 pour Je voulais vivre (Grasset), roman consacré à Milady de Winter, personnage des Trois Mousquetaires d'Alexandre Dumas.

François-Henri Désérable figurait parmi les six auteurs de la dernière sélection, dévoilée le 28 octobre. Face à lui, David Djaïz concourait avec La Méthode (Stock), Patrice Jean avec Stay Free (Le Cherche Midi), Osvalde Lewat avec Un corps indocile (Philippe Rey), Anne Percin avec Eugénie sous les bombes (Buchet-Chastel) et Marie Petitcuénot avec Heures sauvages (Héloïse d'Ormesson).

Un palais extraordinaire, et quelques bouteilles douteuses

Le Palais suit Arun Kumar, un enfant indien adopté à huit ans par un couple installé à Beaune, en Bourgogne. Dans le restaurant familial, il découvre l'univers du vin et révèle bientôt un don exceptionnel : un palais absolu, capable d'identifier et de mémoriser les arômes avec une précision déconcertante.

Cette faculté ouvre les portes des grands crus à celui qui n'y était pas destiné. Mais le talent d'Arun devient aussi l'instrument d'une revanche, au fil d'un parcours qui le conduit des bidonvilles de Delhi aux vignobles bourguignons, puis jusqu'aux États-Unis. Dans cet univers où les bouteilles valent parfois des fortunes, la frontière entre génie et escroquerie se révèle particulièrement fragile.

Le roman mêle apprentissage, aventures, vengeance et réflexion sur l'authenticité. François-Henri Désérable y explore autant la mémoire des goûts que les passions humaines qui entourent les grands vins : prestige, argent, vanité et fascination pour les millésimes d'exception.

François-Henri Désérable, du hockey à la littérature

Né à Amiens en 1987, François-Henri Désérable a d'abord consacré une partie de sa jeunesse au hockey sur glace, avant d'embrasser une carrière littéraire. Après des études de droit, il publie en 2013 Tu montreras ma tête au peuple, un recueil de récits consacré aux derniers instants de personnages de la Révolution française.

Deux ans plus tard paraît Évariste, autour du mathématicien Évariste Galois. En 2017, Un certain M. Piekielny, enquête littéraire sur un personnage de La Promesse de l'aube de Romain Gary, lui vaut une place dans plusieurs sélections de grands prix, dont celles du Goncourt et du Renaudot.

Avec Mon maître et mon vainqueur, publié en 2021 chez Gallimard, il obtient le Grand Prix du roman de l'Académie française. L'écrivain poursuit ensuite une œuvre nourrie par les voyages : L'Usure d'un monde. Une traversée de l'Iran (2023) raconte son périple dans le pays au moment du mouvement de contestation consécutif à la mort de Mahsa Amini. En 2025, Chagrin d'un chant inachevé l'entraîne sur les traces de Che Guevara en Amérique latine.

Deux essais ex æquo, dont un lauréat controversé

Le jury du Renaudot n'a pas départagé les essais : Jean-Paul Enthoven, pour son Dictionnaire amoureux du bonheur (Plon), et Christophe Ono-dit-Biot, pour L'Odyssée de l'Odyssée (Grasset), sont récompensés ex æquo. Ils devancent Olivier Rolin, avec La Guerre éternelle (Gallimard), et Joy Sorman, avec La Vie brute (Flammarion). En 2025, le prix avait distingué Alfred de Montesquiou pour Le Crépuscule des hommes (Robert Laffont).

Le sacre de Jean-Paul Enthoven ne manque toutefois pas de sel : dans une enquête publiée le 11 octobre dernier, ActuaLitté avait relevé de nombreuses similitudes entre son ouvrage et deux livres du philosophe Frédéric Schiffter, qui dénonce des emprunts insuffisamment attribués. Enthoven avait reconnu l'avoir peut-être trop peu cité et annoncé l'ajout de guillemets lors d'une nouvelle impression, sans qu'aucune correction effective ait été confirmée.

Le maintien de l'essayiste parmi les finalistes avait déjà provoqué une vive réaction de Frédéric Schiffter. Interrogé avant la proclamation, ce dernier avait même anticipé une éventuelle victoire : « Je n'aimerais pas être coiffé de lauriers qui sentent le faisandé. » Le jury du centenaire en a donc décidé autrement, offrant à Jean-Paul Enthoven une récompense que cette controverse risque de continuer à accompagner.

Jean-Christophe Buisson reçoit de son côté le Prix Renaudot Poche pour Complètement à l'Est ! Récits, rencontres et reportages en Europe orientale, 1996-2026, publié dans la collection « Tempus » des éditions Perrin.

Historien, grand reporter et écrivain voyageur, cette figure du Figaro Magazine rassemble dans cet ouvrage inédit en poche une quarantaine de textes publiés au cours des trente dernières années. Portraits, enquêtes historiques et récits de voyage traversent une Europe orientale marquée par les guerres, les bouleversements politiques et les rencontres. De Belgrade au Kremlin, du Danube au Transsibérien, Buisson revient sur trois décennies d'histoire, à hauteur d'hommes et de paysages.

Un centenaire mouvementé pour le Prix Renaudot

Fondé en 1926 par dix journalistes et critiques littéraires qui attendaient la proclamation du Goncourt, le Prix Renaudot célèbre cette année son centenaire. Son nom rend hommage à Théophraste Renaudot, fondateur de La Gazette au XVIIe siècle. Le jury proclame traditionnellement son choix chez Drouant, à la suite de celui de l'Académie Goncourt.

Outre le cas Jean-Paul Enthoven, autre sujet de controverse : le roman de Thélyson Orélien, C'était ça ou mourir (Grasset), avait été maintenu en lice lors de la deuxième sélection du 7 octobre, malgré les soupçons de recours à l'intelligence artificielle et les accusations de plagiat qui avaient conduit l'Académie Goncourt à l'écarter. Il a finalement disparu de la liste du Renaudot le 28 octobre.

Le jury du centenaire réunissait, autour de Frédéric Beigbeder, Mohammed Aïssaoui, Dominique Bona, Patrick Besson, Georges-Olivier Châteaureynaud, Franz-Olivier Giesbert, Cécile Guilbert, Stéphanie Janicot, Jean-Marie Gustave Le Clézio et Jean-Noël Pancrazi.

François-Henri Désérable entre désormais dans le palmarès d'un prix qui a notamment distingué Marcel Aymé, Louis-Ferdinand Céline, Georges Perec, Annie Ernaux ou Virginie Despentes.

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Crédits photo : François-Henri Désérable (Francesca Mantovani, Gallimard)

Par Lina Tinel-Sebie

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