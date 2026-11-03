M:BD révèle son festival, Angoulême Bande Dessinée, et veut rassurer

La société M:BD, filiale du groupe Morgane créée spécialement pour reprendre l'organisation du Festival international de la bande dessinée d'Angoulême, a esquissé ce 3 novembre les contours de ce nouvel événement. Son nom, Angoulême Bande Dessinée, rend compte d'un double mouvement, de simplification et de transparence, au cœur du projet.

M:BD, mais aussi l'Association pour le Développement de la Bande Dessinée à Angoulême (ADBDA), instance de gouvernance et de coordination réunissant auteurices, éditeurs et financeurs publics, espèrent faire oublier la cacophonie des dernières éditions, organisées par 9 Art+ avec l'aval de l'association FIBD, qui avait menée à l'annulation du festival en 2026.

Ces deux dernières entités avaient d'ailleurs considéré que 9e Art+ devait organiser l'édition 2027 et saisi la justice. Le 14 octobre, le tribunal judiciaire d’Angoulême a rejeté l'ensemble de leurs demandes, donnant par la même occasion les coudées franches à Morgane et M:BD.

Cette décision de justice « nous permet de réaliser un grand événement en janvier prochain, en toute sérénité et toute ambition. Tel était évidemment l'objet de départ de notre volonté d’aller de l’avant, mais, aujourd’hui, nous en sommes sûrs, c'est un choix délibéré, collectif, de relancer un grand événement à Angoulême », résume David Caméo, président de l'ADBDA.

La nouvelle organisation fait face à un défi d'envergure : concevoir un événement à la portée internationale en quelques mois, mais aussi contenter des partenaires échaudés par l'expérience 9e Art+. « La situation était devenue critique pour les auteurs et autrices de BD, il était normal de se mettre en grève et de réclamer de nouvelles conditions de travail », rappelle à ce titre Marie-Paule Noël, vice-présidente de l'ADBDA et représentante du collège des auteurices. Un mouvement de contestation inédit, combinant girlcott et boycott, qui avait abouti à l'annulation de cette édition 2026.

« On vivait dans un paradoxe : d'un côté, une manifestation extraordinaire et, en même temps, une forme de désamour entre le monde professionnel de la BD, les auteurs et autrices, les maisons d’édition, les collectivités territoriales et l'État, et puis la gouvernance et l’organisation » a pudiquement rappelé Alain Rousset, président de la région Nouvelle-Aquitaine — pas une fois le nom de 9e Art+ ne sera prononcé.

Après cette édition manquée, une relance semblait à la fois indispensable et urgente, pour le secteur de la BD mais aussi pour les partenaires publics, qui font également partie des financeurs de la manifestation. « Angoulême ne peut pas se concevoir sans la BD, et la BD ne peut pas se concevoir sans Angoulême », a pris soin de souligner Xavier Bonnefont, maire d'Angoulême (membre d'Horizons, parti d'Édouard Philippe).

À LIRE - À l'Assemblée nationale, Catherine Pégard peine à défendre son budget

Même le représentant d'un État pourtant de moins en moins généreux pour la Culture, le préfet de la Charente Jérôme Harnois, en estime l'importance : « Un euro investi dans la culture rapporte généralement beaucoup plus pour un territoire », a-t-il rappelé. « La confiance n’empêche pas le contrôle », a-t-il ajouté à l'adresse de M:BD, avec laquelle une convention pluriannuelle d’objectifs sera par ailleurs signée.

Nouveautés et valeurs sûres

Derrière Angoulême Bande Dessinée, organisé du 28 au 31 janvier 2027 — avec une journée dédiée aux professionnels le 27 —, se dessine un festival qui cherche à se démarquer de la formule précédente sans tout réinventer, selon « une vision populaire, exigeante et accessible », d'après les mots de Céline Bagot, qui assure la codirection de l'événement avec Marie Parisot.

Toutes deux familières du secteur, elles insistent sur les volets artistique, éducation artistique et culturelle (EAC) ainsi qu'international du festival. Côté auteurices, des rémunérations seront garanties « pour toutes les interactions au sein du programme officiel » assurées par des auteurices, tandis que les prix décernés par le festival seront dotés à hauteur de 2500 €. Point non négligeable, l'intelligence artificielle sera « prohibée dans toute la production du festival », mais aussi dans les sélections des récompenses.

Le festival se souciera par ailleurs d'accompagner les auteurices dans « la compréhension de leurs droits et recours », de leur proposer des moments à « dimension transgénérationnelle, permettant de faire dialoguer jeunes artistes et auteurs primés », mais aussi des « lieux de repos » pour s'échapper, si nécessaire, de la frénésie ambiante. Notons également qu'un « lieu refuge » sera instauré au sein du festival, encadré par « des équipes formées au traitement des violences sexistes et sexuelles » — l'organisation précédente avait été accusée d'avoir négligé cette problématique.

Expositions, rencontres, classes de maitres et maitresses ou performances nourriront le programme artistique, avec une attention portée aux jeunes publics et à la formation des enseignants. À ce titre, chaque exposition disposera « d'un fil rouge destiné aux jeunes lecteurs et lectrices », précise Marie Parisot. Parmi les auteurs mis en avant en 2027, citons Anouk Ricard, Ugo Bienvenu, Florence Dupré la Tour, Yoon-Sun Park, Xavier Dorison, ainsi que la valorisation de deux fanzines, Hairspray Magazine et Fanatic Female Frustration, « qui permettent de valoriser le matrimoine de la bande dessinée », souligne Céline Bagot.

Événement à vocation internationale, Angoulême Bande Dessinée réinstaurera un marché international des cessions de droits, conçu avec France Livre. Taïwan, l'Ukraine, les États-Unis, l'Italie, le Canada, l'Espagne, la République tchèque et d'autres pays seront représentés en 2027 au sein d'un « espace essentiel, qui permet de valoriser l'exception culturelle française mais aussi d’accélérer la circulation des œuvres », appuie Marie Parisot. L'événement s'est par ailleurs doté d'un bureau tokyoïte, afin de consolider les relations avec les éditeurs japonais. En matière d'adaptations audiovisuelles, Shoot the Book fera également son retour, avec la Société civile des éditeurs de langue française (Scelf).

La nouvelle formule de l'événement souhaite mettre l'accent sur la découverte, en panachant sa programmation de tête d'affiches et d'auteurices moins connus, mais aussi en décloisonnant les genres éditoriaux : ainsi, toutes les maisons d'édition seront réunies sur le plateau d'Angoulême, dans la ville haute.

À LIRE - Un plaidoyer pour le livre et la lecture, “mère de toutes les batailles”

Éléments non négligeables de cette célébration du 9e art, les récompenses d'Angoulême Bande Dessinée seront réduites au nombre de 9, avec un nombre resserré de titres resserré au sein des sélections, établies par trois comités. Ces récompenses seront décernées le 29 janvier, et complétées par la célébration « d’une personnalité phare du 9e art », le 31 janvier — ce qui remplacera le Grand Prix de la Ville d'Angoulême.

Avec un budget estimé à 5 à 6 millions €, Angoulême Bande Dessinée est encore « à la recherche de partenaires pour nous soutenir », a confirmé Frédéric Charpail, directeur général de M:BD et directeur général adjoint du groupe Morgane. Parmi les partenaires de cette future première édition, Quick, Coca-Cola ou la Fnac, avec lesquels « nous avons travaillé sur le volet éditorial, le soutien à la création et aux artistes », assure Marie Parisot.

Photographie : Marie Parisot et Céline Bagot, codirectrices d'Angoulême Bande Dessinée, le mardi 3 novembre à Angoulême (capture d'écran YouTube)

Par Antoine Oury

Contact : ao@actualitte.com