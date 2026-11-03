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Pasolini : 51 ans après son assassinat, l'Italie rouvre une enquête qui n'en finit pas

Un témoin jamais entendu, des images d'archives de la Rai réexaminées et des traces génétiques demeurées sans nom : la justice italienne reprend l'enquête sur l'assassinat de Pier Paolo Pasolini, survenu dans la nuit du 1er au 2 novembre 1975. Derrière le fait divers, un demi-siècle de controverses judiciaires et politiques, de révélations contradictoires et de soupçons jamais dissipés. Qui se trouvait réellement à l'Idroscalo d'Ostie cette nuit-là ?

Le 03/11/2026 à 13:29 par Hocine Bouhadjera

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Publié le :

03/11/2026 à 13:29

Hocine Bouhadjera

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Sur le terrain vague de l'Idroscalo, un petit terrain de football, où au matin du 2 novembre 1975, on y retrouve le corps de Pier Paolo Pasolini, 53 ans, près d'une voie de terre. Autour de lui, des morceaux de bois ensanglantés, une mèche de cheveux, une bague portant l'inscription « United States Army ».

Les traces de pneus vont jusqu'au cadavre. Ces détails figurent dans le dossier judiciaire, dont les décisions successives sont conservées par le Centre d'études Pier Paolo Pasolini de Casarsa.

La victime était l'un des écrivains les plus sulfureux d'Italie, un poète du Frioul devenu romancier des faubourgs romains, cinéaste et polémiste, marxiste rétif à toutes les orthodoxies. L'enquête, elle, a bientôt un visage : Giuseppe « Pino » Pelosi, 17 ans, arrêté vers 1h30 au volant de l'Alfa Romeo du réalisateur.

L'écrivain fréquentait notamment les environs de la gare Termini, à Rome, où il rencontrait de jeunes hommes, parfois contre rémunération. C'est là que, dans la soirée du 1er novembre 1975, il retrouve le jeune homme qui se prostituait occasionnellement. Après un dîner au restaurant Al Biondo Tevere, tous deux prennent la direction d'Ostie.

Le jeune homme reconnaît d'abord le meurtre et invoque la légitime défense, affirmant avoir repoussé une agression sexuelle, avant de revenir sur ses déclarations trente ans plus tard. En 2012, il assurera qu'ils se fréquentaient depuis quatre mois, contrairement à sa première version. 51 ans plus tard, ce récit n'a toujours pas suffi à épuiser l'affaire.

Un nouveau témoin, 51 ans après les faits

Le 2 novembre 2026, jour anniversaire du crime, la justice romaine annonce l'ouverture d'un nouveau dossier d'enquête. La procédure est confiée à la procureure Silvia Santucci. Elle fait suite à une requête déposée en novembre 2025 par l'avocat Stefano Maccioni, puis complétée en mai 2026. Le juriste avait auparavant représenté Guido Mazzon, cousin du poète. Il intervient désormais pour l'Ordre des journalistes du Latium, le cinéaste David Grieco et l'écrivain et éditeur Giovanni Giovannetti.

La nouveauté la plus tangible tient à l'existence d'un témoin inédit, que les enquêteurs n'avaient encore jamais entendu et dont les déclarations éventuelles pourraient éclairer les circonstances de l'agression. La requête mentionne également une nouvelle lecture d'images d'archives provenant des journaux télévisés de la Rai. Pour Stefano Maccioni et les personnes qu’il représente, ces éléments doivent être examinés avec les expertises et les témoignages accumulés depuis 1975 : ils soutiennent que Giuseppe « Pino » Pelosi n'était pas seul.

L'identité du témoin et la portée exacte des images n'ont pas été rendues publiques dans les comptes rendus disponibles.

Pourquoi l’Ordre des journalistes du Latium est-il aussi engagé dans la réouverture de l’enquête ? Parce que Pasolini était lui-même journaliste, tout simplement, inscrit à l’ordre professionnel depuis le 5 octobre 1954.

Dans une prise de position datée de ce 4 novembre, l'institution rappelle avoir soutenu à l'unanimité, dès mars 2023, les démarches en faveur de nouvelles investigations, avant de demander en juin de la même année sa reconnaissance comme partie lésée. Pour l'organisation, « sa mort appartient aussi à l'histoire d'une profession » appelée à « ne jamais cesser d'interroger la réalité ». Un engagement qui prend tout son sens au regard du parcours de l'artiste, dont les écrits journalistiques, 

Dans ses articles du Corriere della Sera, Pasolini mettait en cause les dirigeants de la Démocratie chrétienne, s’interrogeait sur les commanditaires des attentats des années de plomb et dénonçait la disparition des cultures populaires sous l’effet de la société de consommation.

Deux lectures d'une même nuit

Le parcours judiciaire de l’affaire Pasolini révèle un désaccord majeur entre les magistrats sur le nombre de personnes impliquées dans son assassinat. Le 26 avril 1976, le tribunal pour mineurs de Rome condamne Pelosi pour homicide volontaire, mais retient expressément la formule « in concorso con ignoti », soit « avec la participation de personnes non identifiées ». Ils s'interrogent, notamment, sur un vêtement et une semelle intérieure retrouvés dans la voiture, sur certaines blessures et sur la dispersion des objets à proximité du terrain.

Le 4 décembre 1976, la cour d'appel confirme la condamnation pour meurtre et vol, mais écarte la participation de tiers, faute de preuve suffisante. Les mêmes indices reçoivent une autre interprétation : des empreintes relevées près d'un terrain de football ont pu précéder le meurtre, et des objets inexpliqués n'attestent pas nécessairement la présence de complices. La Cour de cassation italienne confirme ensuite le jugement d'appel, le 26 avril 1979. 

Pelosi écope de neuf ans, sept mois et dix jours de réclusion. Mais, en 2005, après des décennies passées à assumer seul la responsabilité de la mort, il se rétracte publiquement. Il raconte désormais l'irruption de trois hommes parlant avec un accent du sud de l'Italie, qu'il dit avoir vus frapper Pasolini. Il affirme avoir gardé le silence sous la menace. Ce témoignage tardif change les termes du débat sans régler la question de sa fiabilité : il contredit ses premières déclarations et n'a pas, à lui seul, permis d'identifier d'autres agresseurs. Pelosi est mort en 2017.

Après une démarche engagée en 2010, les carabiniers du RIS, leur service spécialisé dans les investigations scientifiques, réexaminent des pièces conservées depuis le crime. Sur les vêtements de Pasolini, ils mettent en évidence plusieurs profils génétiques : les comptes rendus de 2015 font état d'au moins cinq profils qui n'ont pas reçu d'attribution certaine.

Déceler l'ADN d'autres personnes ne démontre en revanche pas que ces personnes se trouvaient sur les lieux pendant l'assassinat. Les enquêteurs n'ont pas réussi à dater ces dépôts : ils pouvaient être antérieurs, contemporains ou postérieurs au meurtre. Les recherches ne débouchent donc pas sur des identifications, et la procédure est classée en 2015.

En 2016 puis en 2023, de nouvelles demandes restent sans suite. Celle de 2023 cible notamment trois traces génétiques pour lesquelles les requérants sollicitent des comparaisons complémentaires. La justice considère alors les éléments invoqués insuffisants. 

Les bobines de Salò, ou l'hypothèse du piège

Une autre piste traverse le dossier : celle du dernier film de Pasolini, Salò ou les 120 Journées de Sodome. Le cinéaste transpose le récit du marquis de Sade dans les derniers mois du fascisme italien. Quatre dignitaires y séquestrent des adolescents, leur infligent humiliations, violences sexuelles et tortures. Le film sort après l’assassinat du cinéaste et déclenche un scandale en Italie.

Des bobines de Salò avaient été dérobées en 1975, lors d'un vol touchant également des matériaux de tournage d'autres réalisateurs. Selon une hypothèse défendue notamment par Sergio Citti, collaborateur de longue date de Pasolini, la promesse de récupérer ces images aurait attiré celui-ci à Ostie. Ce n'aurait donc pas été un rendez-vous improvisé, mais un guet-apens. 

Une section du rapport parlementaire de la commission antimafia, approuvée en septembre 2022, est consacrée au vol des pellicules et à ses possibles rapports avec le meurtre. Les parlementaires ont entendu la journaliste d'investigation Simona Zecchi et Maurizio Abbatino, ancien membre de la pègre romaine devenu collaborateur de justice.

Ce dernier a relaté sa participation, dans sa jeunesse, à un vol de bobines. Le rapport reprend également le récit attribué à l'ancien policier Nicola Longo concernant la récupération ultérieure de matériaux cinématographiques.

Petrolio, les Écrits corsaires et la tentation du crime politique

Pourquoi cette mort est-elle devenue, au-delà d'un meurtre, une énigme nationale ? Né à Bologne en 1922, formé par la poésie frioulane, il avait fait entendre dans Les Ragazzi (Ragazzi di vita, 1955) et Une vie violente (Una vita violenta, 1959) la langue et les existences des périphéries romaines. Avec Les Cendres de Gramsci (1957), il avait aussi donné une forme poétique à ses conflits intérieurs avec l'histoire communiste. Du roman au cinéma, d'Accattone (1961) à Théorème (1968), il a mis en cause la bonne conscience bourgeoise, la morale institutionnelle et la violence des hiérarchies sociales. La biographie critique de Walter Siti, publiée par l'encyclopédie Treccani, restitue cette trajectoire autrement plus complexe que la figure commode du provocateur.

Le 14 novembre 1974, dans le Corriere della Sera, il publie « Che cos'è questo golpe ? », texte repris dans les Écrits corsaires sous le titre « Il romanzo delle stragi ». On en retient souvent la formule : « Io so. Ma non ho le prove » — je sais, mais je n'ai pas les preuves. Pasolini y avance, à partir de son travail d'écrivain et de lecteur de la vie publique, une interprétation des attentats, des réseaux de pouvoir et de la « stratégie de la tension » qui ensanglante l'Italie. Il distingue lui-même intuition intellectuelle et preuve judiciaire. Il serait donc paradoxal de transformer aujourd'hui ses soupçons politiques en certitudes sur son propre assassinat.

Au même moment, il travaille à Petrolio, immense roman demeuré inachevé et publié en 1992. L'ouvrage explore les rapports entre pouvoir économique, institutions, sexualité et corruption, sur fond d'industrie pétrolière italienne. La question d'un chapitre supposément manquant, « Lampi sull'ENI », a nourri des conjectures autour d'Enrico Mattei, ancien dirigeant de l'ENI mort en 1962, et de son successeur Eugenio Cefis. Certaines interprétations ont voulu y voir un possible mobile du crime. Elles demeurent des hypothèses : ni l'existence d'un complot ayant visé Pasolini pour ce livre ni la responsabilité de quelque commanditaire n'ont été établies par la justice.

Le risque, dans cette affaire, est de choisir une explication à la mesure du personnage : politique parce que Pasolini dénonçait les pouvoirs ; mafieuse parce que l'Italie des années de plomb connaissait les compromissions criminelles ; homophobe parce qu'il vivait ouvertement à contre-courant des normes de son époque. Ces dimensions ne s'excluent pas nécessairement, mais aucune ne dispense de vérifier les faits. L'œuvre éclaire le contexte et les menaces que l'écrivain percevait ; elle ne désigne pas, par elle-même, celui qui l'a tué.

« Nous sommes tous en danger »

Quelques heures avant sa mort, le 1er novembre 1975, Pasolini accorde un entretien à Furio Colombo. La conversation paraît le 8 novembre dans Tuttolibri, le supplément de La Stampa. L'écrivain en avait suggéré le titre : « Siamo tutti in pericolo », « Nous sommes tous en danger ». Le texte de l'entretien ne constitue pas une prédiction circonstanciée de son assassinat ; il dit une inquiétude politique et morale devant une société où la violence gagne les rapports humains.

Cette distinction, entre ce que l'on sait, ce que l'on suppose et ce que l'on projette sur l'œuvre, est précisément celle que la nouvelle enquête devra préserver. Le témoin annoncé, les images de télévision, les pièces anciennes et les profils ADN ne raconteront peut-être jamais une histoire unique. Mais ils justifient au moins que la version transmise pendant un demi-siècle soit soumise, une nouvelle fois, à l'épreuve des faits. Pasolini a laissé des romans inachevés. La justice italienne, elle, vient de rouvrir le plus douloureux des dossiers qu'il n'a pas eu le temps d'écrire.

 

Par Hocine Bouhadjera
Contact : hb@actualitte.com

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Acheter un livre numérique directement sur le site de sa librairie, sans être redirigé vers une autre plateforme : c'est le principe d'une nouvelle offre portée par De Marque et Livriz. Les deux entreprises annoncent, ce 29 octobre, un partenariat destiné aux professionnels du livre en Argentine et dans le reste de l'Amérique latine. Ebooks et livres audio pourront rejoindre les catalogues des libraires, sans que ceux-ci aient à développer individuellement leur propre infrastructure de distribution.

03/11/2026, 17:17

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Kindle+ : Amazon ouvre davantage son abonnement aux livres audio, y compris générés par IA

Kindle Unlimited devient Kindle+, et Amazon profite de ce changement de nom pour élargir son catalogue de livres audio. Les auteurs indépendants pourront notamment proposer leurs enregistrements aux abonnés, y compris lorsqu'ils ont été produits avec des voix de synthèse. Une nouvelle possibilité de diffusion, assortie de conditions précises : exclusivité, calcul des rémunérations et accès encore limité au marché américain.

31/10/2026, 14:44

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Envie de discuter avec Flaubert ?

Et si Gustave Flaubert pouvait expliquer ses choix littéraires, revenir sur la genèse de Madame Bovary ou commenter ses propres manuscrits ? C'est la promesse de Flaubot, un agent conversationnel présenté par Alexandre Gefen, directeur de recherche au CNRS, lors du colloque Computational Future, organisé les 15 et 16 octobre 2026 à l'École polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL). Une présentation effectuée à distance, avant une nouvelle étape : la recherche de financements.

31/10/2026, 09:00

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Chez Gallimard, Jules Verne fait le tour du monde en Quarto-vingt erreurs

Voilà 20 ans, pirater des livres était aussi élégant que de se curer le nez d'un index appliqué : personne n’aime être vu quand on s'y emploie. Question : pourquoi s’y adonner publiquement ? Eh bien... Aujourd’hui, la même image s’appliquerait aux usages de l’IA : anti, pro, sceptiques et antiseptiques (blague !) s’écharpent sur le pourquoi du comment de qui pourrait ou non, et dans quelles positions. Alors Gallimard, IA ou pas IA ?

29/10/2026, 13:23

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Le numérique ne remplace pas le papier : il révèle d’autres lecteurs

Le papier d’un côté, le numérique de l’autre : l’organisation des maisons entretient parfois une frontière que les lecteurs franchissent sans y penser. Un même texte peut être acheté, emprunté, lu sur écran puis écouté. La stratégie ne consiste plus à désigner un format gagnant, mais à comprendre le rôle de chacun.

28/10/2026, 15:00

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Suite aux cas d'IA dans la rentrée littéraire, Gallimard prend des mesures

À compter de janvier 2027, le groupe Madrigall soumettra les manuscrits de ses maisons à la question « IA ou IA pas », via un logiciel de détection. Révélée par France Inter, la décision suit la rupture entre Thélyson Orélien et son éditeur canadien. De quoi interroger les usages.

24/10/2026, 09:29

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IA et livres : 85 % des acheteurs veulent savoir comment ils ont été écrits

Aux États-Unis, 85 % des acheteurs de livres souhaitent être informés lorsqu'une intelligence artificielle a participé à la rédaction d'un ouvrage. Derrière ce chiffre, une enquête menée auprès de 5025 personnes révèle des positions plus contrastées sur ce que les auteurs peuvent déléguer aux machines. Des résultats qui prennent une résonance particulière en France, au lendemain des révélations concernant le roman de Thélyson Orélien.

23/10/2026, 15:05

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Promotions, séries, précommandes : comment réveiller un catalogue numérique

Mettre un ebook en vente n’est pas un plan de commercialisation. Passée la nouveauté, la fiche produit s’enfonce dans le catalogue tandis que l’équipe prépare la rentrée suivante. Le numérique offre pourtant des opérations rapides et mesurables, à condition de savoir quel titre activer, pour quel public et dans quel but.

21/10/2026, 12:11

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Livres audio : derrière la croissance, la question des données et de la distribution

Le livre audio poursuit sa progression, porté par des habitudes d’écoute désormais solidement installées. Les podcasts ont contribué à familiariser le public avec les contenus parlés accessibles à la demande. Mais cette évolution dépasse largement les pratiques culturelles : elle oblige les éditeurs à repenser leur distribution, la circulation des données et leurs relations avec les plateformes numériques.

20/10/2026, 12:41

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Kobo Plus ajoute les livres audio à son abonnement français

Rakuten Kobo étend son abonnement Kobo Plus aux livres audio en France, cinq ans après son lancement. Annoncée le 16 octobre 2026, cette évolution permet d'associer ebooks et écoute pour 14,99 € par mois, contre 9,99 € pour la seule lecture numérique. Le distributeur revendique plus de deux millions d'ebooks et 500 000 titres audio, sans préciser la proportion disponible en français.

16/10/2026, 10:38

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59 % des Français ont déjà demandé à l’IA d’écrire à leur place

Près de six Français sur dix déclarent avoir déjà utilisé une intelligence artificielle pour rédiger un texte à leur place. Selon une enquête réalisée en avril 2026 auprès de 1501 personnes, cette pratique concerne 83 % des 18-24 ans et touche aussi bien les candidatures professionnelles que les échanges personnels. Mais entre une aide ponctuelle et une véritable délégation de l'écriture, les usages restent difficiles à distinguer.

14/10/2026, 17:47

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Trop cher ou trop bas : comment fixer le prix juste d’un ebook

Parce qu’il n’a ni papier, ni transport, ni retour, l’ebook devrait coûter moins cher. L’idée paraît simple ; le calcul l’est beaucoup moins. Fabrication, distribution, droits, marketing et valeur éditoriale demeurent. Surtout, un écart uniforme avec le broché ignore le genre, l’ancienneté, le territoire et l’objectif commercial.

14/10/2026, 14:45

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Pourquoi ce livre ne se vendait pas ? Du casse-tête à l'enquête

Un titre existe, son fichier est correct et sa couverture convaincante. Pourtant, les ventes ne décollent pas. Avant d’accuser l’algorithme, il faut examiner ce qu’il reçoit : catégorie trop large, résumé maigre, prix ancien, droits mal déclarés ou ISBN partagé entre plusieurs formats. La fiche produit est souvent la première scène de l’enquête.

12/10/2026, 15:04

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Anthropic : le distributeur japonais Nippan reconnaît lui avoir vendu des livres pendant un an

Le groupe japonais Nippan a confirmé des ventes de livres à Anthropic entre décembre 2024 et décembre 2025. Sa filiale chargée de l’exportation affirme avoir ignoré que ces achats étaient destinés à l’intelligence artificielle. Cette réponse, adressée aux éditeurs de l’archipel, apporte un nouvel éclairage au projet Panama, l’opération de numérisation massive menée par l’entreprise américaine.

12/10/2026, 12:53

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Face à l'IA, 37 % des traducteurs littéraires interrogés envisageraient de changer de métier

Une enquête européenne menée auprès de 1785 traducteurs littéraires révèle que 37 % ont songé à changer de profession, tandis que près de 30 % déclarent subir les conséquences économiques de l'intelligence artificielle. Moins de commandes, rémunérations dégradées, multiplication des propositions de correction de textes produits par des machines : à la Foire de Francfort, ces résultats ont relancé les discussions sur les garanties que les éditeurs et les organismes de soutien peuvent apporter aux professionnels.

12/10/2026, 11:45

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IA : 120 éditeurs réclament une transparence œuvre par œuvre

À Francfort, l’industrie allemande du livre veut savoir précisément quelles œuvres ont servi à entraîner les intelligences artificielles. Soutenu par 120 éditeurs lors de son lancement, le « Frankfurt Appeal » interpelle la Commission et le Parlement européens ainsi que le gouvernement allemand. Au programme : transparence œuvre par œuvre, marché de licences et moyens renforcés pour faire respecter le droit d’auteur.

12/10/2026, 10:25

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Webtoons : le CNC compte les lecteurs, mais oublie les créateurs

Plus d'un jeune Français sur deux lit des webtoons, au moins occasionnellement. Une étude publiée le 5 octobre 2026 par le Centre national du cinéma et de l'image animée (CNC) confirme la popularité de ces bandes dessinées numériques, particulièrement chez les moins de 35 ans. Mais pour Kim Thouvenin, présidente de Protoon, première association professionnelle française du secteur, l'enquête passe à côté d'une question essentielle : comment se porte la création française ?

09/10/2026, 17:57

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Discuter avec des personnages de romans, grâce à l'IA

Audible ne veut plus seulement faire écouter. La filiale d’Amazon teste, aux États-Unis et au Royaume-Uni, trois fonctions destinées à prolonger l’expérience d’un livre audio : suivre les personnages, faire apparaître des éléments visuels et, bientôt, converser avec une figure du récit grâce à l’intelligence artificielle générative. Le premier terrain d’essai est Dracula, dans une nouvelle adaptation maison publiée le 1er octobre.

07/10/2026, 16:14

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Kakao ferme Tapas en 2027, quatorze ans après le lancement de la plateforme

Tapas fermera définitivement le 31 mars 2027. La plateforme américaine de webcomics et de romans en ligne, rachetée par Kakao Entertainment en 2021, a officialisé l’arrêt de son activité le 1er octobre. Depuis cette date, les utilisateurs ne peuvent plus acquérir de nouveaux « Ink », la monnaie virtuelle du site. Et les lecteurs ne conserveront pas leur bibliothèque après la disparition du service : les épisodes déjà débloqués deviendront eux aussi inaccessibles, sans possibilité de transfert vers KakaoPage ou Kakao Webtoon.

02/10/2026, 14:55

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ERP, expertise métier, transformation numérique : les enjeux clés pour les éditeurs

Le secteur de l’édition évolue sous l’effet de nouvelles exigences réglementaires, de la transformation numérique et de la recherche constante d’efficacité opérationnelle. Pour les éditeurs, ces évolutions représentent autant d’opportunités de renforcer leur organisation et de préparer l’avenir.

02/10/2026, 10:46

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Coquilles, accessibilité, piratage : la seconde vie des livres numériques

Une fois livré au distributeur, l’ebook disparaît volontiers de la liste des tâches. Pourtant, une coquille peut être corrigée, une navigation réparée, un prix littéraire ajouté et une édition rendue plus accessible. Le fichier numérique ressemble moins à un produit figé qu’à un actif éditorial dont il faut organiser l’entretien.

01/10/2026, 10:51

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Hachette Livre recrute chez Audible pour accélérer dans le livre audio

Après quinze ans chez Audible France, Myriam Gilles rejoint Hachette Livre. À compter du 1er octobre 2026, elle prendra la direction des productions audio du groupe, sous la responsabilité de Laure Saget, directrice générale d’Audiolib. Sa mission : développer la production de livres audio, aussi bien pour Audiolib que pour les maisons d’Hachette Livre et les éditeurs tiers distribués.

30/09/2026, 16:41

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De Marque et ElevenLabs s’associent pour élargir l’accès au livre audio

De Marque et ElevenLabs annoncent un partenariat permettant aux éditeurs utilisant Cantook Édition de sélectionner des titres de leur catalogue afin de les rendre disponibles en audio sur l’application ElevenReader. Le dispositif concerne notamment les contenus en français, en espagnol et en portugais, ainsi que dans de nombreuses autres langues.

 

29/09/2026, 14:18

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Numériser tout son catalogue est-il vraiment une bonne idée ?

Passer tout un fonds au numérique paraît logique : une conversion, une mise en vente, et le catalogue travaillerait enfin sans limite de stock. Dans les faits, chaque titre réclame des droits clairs, un fichier adapté, des métadonnées solides et un minimum d’animation. La première décision n’est donc pas « combien ? », mais « lesquels ? ».

29/09/2026, 13:01

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Chine : le livestream de livres entre dans le règlement

La Chine ne découvre évidemment pas la vente de livres en ligne en 2026, mais décide en revanche de renforcer son encadrement là où le commerce s’est déplacé : plateformes, vidéos courtes et livestream. Soumis à consultation jusqu’au 30 septembre, le projet de révision du Règlement sur la gestion du marché des publications précise les obligations des intermédiaires, resserre le contrôle des vendeurs et vise le piratage comme certaines pratiques tarifaires. Nppa

29/09/2026, 11:30

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Oxford ouvre les trésors de la Bodleian à l’entraînement d’OpenAI

La prestigieuse bibliothèque d’Oxford ne se contente pas de numériser ses fonds avec OpenAI. Des documents internes obtenus par le Guardian montrent que les fichiers produits ont également alimenté les données d’entraînement de l’entreprise américaine

29/09/2026, 11:00

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Délivrabilité email : pourquoi vos messages atterrissent en spam et comment y remédier

Vous avez soigné votre objet, peaufiné votre design, relu trois fois le texte, et vos statistiques d'ouverture restent désespérément basses. Voici comment remédier à cette situation.

28/09/2026, 13:43

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OpenAI savait que pirater les livres de LibGen était “foutrement louche”

Des ouvrages piratés pour entraîner des intelligences artificielles : le soupçon pesait depuis longtemps sur OpenAI. Des pièces judiciaires désormais publiques apportent cependant un éclairage nouveau. En interne, plusieurs salariés s’interrogeaient ouvertement sur LibGen, sur la manière d’en présenter la provenance et sur ce qu’aurait coûté l’acquisition licite de grandes quantités de livres.

24/09/2026, 12:32

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Livres IA sur Amazon : le grand remplacement des auteurs humains ?

Le livre produit avec l’intelligence artificielle n’a pas besoin de devenir un phénomène de librairie pour déplacer le marché. Il lui suffit d’arriver nombreux. Un mois après une étude portant sur 14.419 ebooks de fiction de genre vendus principalement sur Amazon, ses auteurs précisent auprès de Fortune ce qu’ils voient désormais derrière les chiffres : davantage de titres se disputent des recettes qui progressent beaucoup moins vite. Amazon, de son côté, assure renforcer ses dispositifs de contrôle.

20/09/2026, 11:00

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Calibre 9.15 cache un jeu dont vous serez le héros entièrement piloté par IA

Calibre savait déjà classer, convertir, corriger et lire des ebooks. Depuis le 18 septembre 2026, le logiciel libre s’est découvert une activité plus turbulente : improviser des histoires. La version 9.15 accueille « Create your own adventure », un jeu d’écriture interactif dans lequel l’utilisateur construit un univers et choisit ses actions, tandis qu’un modèle d’intelligence artificielle fait progresser le récit. Ah oui ?

19/09/2026, 12:30

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Amazon respecte finalement la loi et cesse la livraison gratuite des livres dans ses casiers

La filiale française de la multinationale américaine s'est finalement décidée à respecter la loi : elle annonce en effet renoncer à la gratuité des frais de port du livre et à l'application d'une remise de 5 % sur le prix fixé par l'éditeur, quand les ouvrages sont retirés dans ses casiers automatisés (lockers). Elle avait engagé un bras de fer avec les autorités françaises sur ces sujets.

18/09/2026, 13:31

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Comment organiser ses documents PDF efficacement ?

Un dossier « Documents » qui déborde de fichiers PDF sans nom clair, des scans qui traînent depuis des mois, des factures mélangées avec des contrats professionnels ou personnels : cela arrive à tout le monde tôt ou tard. Le jour où il faut retrouver un document précis pour l'envoyer à un notaire, un employeur ou une administration, on se rend compte que ce petit désordre accumulé finit par faire perdre du temps.

15/09/2026, 17:05

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Livre audio : 85 % des professionnels interrogés utilisent déjà l’IA

Préparer un texte, vérifier une prononciation, contrôler l’enregistrement, traduire ou générer une voix : l’intelligence artificielle est déjà entrée dans la fabrication du livre audio. Une vaste étude montre toutefois un secteur beaucoup moins automatisé qu’on pourrait l’imaginer. Les économies sont réelles mais limitées, les questions de droits deviennent centrales et la voix humaine conserve une forte valeur éditoriale.

14/09/2026, 17:59

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Kindle : envoyer ses EPUB depuis Android sans passer par Amazon

Transférer un ebook format EPUB de son téléphone sur un Kindle, sans recourir à Send to Kindle : la solution s'appelle KindShare. L'outil transfère localement des documents vers une liseuse Amazon depuis Quick Share. Le projet open source fonctionne, mais au prix d’un sérieux bricolage : Kindle jailbreaké, KOReader, accès SSH et compilation au programme.

14/09/2026, 17:38

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Plus de 60 % des clients Kobo ont plus de 55 ans : et alors ?

À force de demander comment faire lire les jeunes, l’édition risquerait-elle de regarder trop loin devant elle ? Un rapport publié en juillet par la Global Coalition on Aging avec Rakuten Kobo remet les plus de 55 ans au centre du tableau. Chez le libraire numérique, ils représentent plus de 60 % de la clientèle et l’âge moyen du client se situe entre 60 et 65 ans dans la plupart des marchés. 

12/09/2026, 09:30

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Crédit, crises, régulation : lire l’histoire des géants bancaires

JPMorgan Chase, HSBC, BNP Paribas, Deutsche Bank, UBS ou Industrial and Commercial Bank of China : leurs noms reviennent dans l’actualité économique, mais ce qu’elles font réellement demeure souvent moins évident.

04/09/2026, 11:32

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