Pasolini : 51 ans après son assassinat, l'Italie rouvre une enquête qui n'en finit pas

Sur le terrain vague de l'Idroscalo, un petit terrain de football, où au matin du 2 novembre 1975, on y retrouve le corps de Pier Paolo Pasolini, 53 ans, près d'une voie de terre. Autour de lui, des morceaux de bois ensanglantés, une mèche de cheveux, une bague portant l'inscription « United States Army ».

Les traces de pneus vont jusqu'au cadavre. Ces détails figurent dans le dossier judiciaire, dont les décisions successives sont conservées par le Centre d'études Pier Paolo Pasolini de Casarsa.

La victime était l'un des écrivains les plus sulfureux d'Italie, un poète du Frioul devenu romancier des faubourgs romains, cinéaste et polémiste, marxiste rétif à toutes les orthodoxies. L'enquête, elle, a bientôt un visage : Giuseppe « Pino » Pelosi, 17 ans, arrêté vers 1h30 au volant de l'Alfa Romeo du réalisateur.

L'écrivain fréquentait notamment les environs de la gare Termini, à Rome, où il rencontrait de jeunes hommes, parfois contre rémunération. C'est là que, dans la soirée du 1er novembre 1975, il retrouve le jeune homme qui se prostituait occasionnellement. Après un dîner au restaurant Al Biondo Tevere, tous deux prennent la direction d'Ostie.

Le jeune homme reconnaît d'abord le meurtre et invoque la légitime défense, affirmant avoir repoussé une agression sexuelle, avant de revenir sur ses déclarations trente ans plus tard. En 2012, il assurera qu'ils se fréquentaient depuis quatre mois, contrairement à sa première version. 51 ans plus tard, ce récit n'a toujours pas suffi à épuiser l'affaire.

Un nouveau témoin, 51 ans après les faits

Le 2 novembre 2026, jour anniversaire du crime, la justice romaine annonce l'ouverture d'un nouveau dossier d'enquête. La procédure est confiée à la procureure Silvia Santucci. Elle fait suite à une requête déposée en novembre 2025 par l'avocat Stefano Maccioni, puis complétée en mai 2026. Le juriste avait auparavant représenté Guido Mazzon, cousin du poète. Il intervient désormais pour l'Ordre des journalistes du Latium, le cinéaste David Grieco et l'écrivain et éditeur Giovanni Giovannetti.

La nouveauté la plus tangible tient à l'existence d'un témoin inédit, que les enquêteurs n'avaient encore jamais entendu et dont les déclarations éventuelles pourraient éclairer les circonstances de l'agression. La requête mentionne également une nouvelle lecture d'images d'archives provenant des journaux télévisés de la Rai. Pour Stefano Maccioni et les personnes qu’il représente, ces éléments doivent être examinés avec les expertises et les témoignages accumulés depuis 1975 : ils soutiennent que Giuseppe « Pino » Pelosi n'était pas seul.

L'identité du témoin et la portée exacte des images n'ont pas été rendues publiques dans les comptes rendus disponibles.

Pourquoi l’Ordre des journalistes du Latium est-il aussi engagé dans la réouverture de l’enquête ? Parce que Pasolini était lui-même journaliste, tout simplement, inscrit à l’ordre professionnel depuis le 5 octobre 1954.

Dans une prise de position datée de ce 4 novembre, l'institution rappelle avoir soutenu à l'unanimité, dès mars 2023, les démarches en faveur de nouvelles investigations, avant de demander en juin de la même année sa reconnaissance comme partie lésée. Pour l'organisation, « sa mort appartient aussi à l'histoire d'une profession » appelée à « ne jamais cesser d'interroger la réalité ». Un engagement qui prend tout son sens au regard du parcours de l'artiste, dont les écrits journalistiques,

Dans ses articles du Corriere della Sera, Pasolini mettait en cause les dirigeants de la Démocratie chrétienne, s’interrogeait sur les commanditaires des attentats des années de plomb et dénonçait la disparition des cultures populaires sous l’effet de la société de consommation.

Deux lectures d'une même nuit

Le parcours judiciaire de l’affaire Pasolini révèle un désaccord majeur entre les magistrats sur le nombre de personnes impliquées dans son assassinat. Le 26 avril 1976, le tribunal pour mineurs de Rome condamne Pelosi pour homicide volontaire, mais retient expressément la formule « in concorso con ignoti », soit « avec la participation de personnes non identifiées ». Ils s'interrogent, notamment, sur un vêtement et une semelle intérieure retrouvés dans la voiture, sur certaines blessures et sur la dispersion des objets à proximité du terrain.

Le 4 décembre 1976, la cour d'appel confirme la condamnation pour meurtre et vol, mais écarte la participation de tiers, faute de preuve suffisante. Les mêmes indices reçoivent une autre interprétation : des empreintes relevées près d'un terrain de football ont pu précéder le meurtre, et des objets inexpliqués n'attestent pas nécessairement la présence de complices. La Cour de cassation italienne confirme ensuite le jugement d'appel, le 26 avril 1979.

Pelosi écope de neuf ans, sept mois et dix jours de réclusion. Mais, en 2005, après des décennies passées à assumer seul la responsabilité de la mort, il se rétracte publiquement. Il raconte désormais l'irruption de trois hommes parlant avec un accent du sud de l'Italie, qu'il dit avoir vus frapper Pasolini. Il affirme avoir gardé le silence sous la menace. Ce témoignage tardif change les termes du débat sans régler la question de sa fiabilité : il contredit ses premières déclarations et n'a pas, à lui seul, permis d'identifier d'autres agresseurs. Pelosi est mort en 2017.

Après une démarche engagée en 2010, les carabiniers du RIS, leur service spécialisé dans les investigations scientifiques, réexaminent des pièces conservées depuis le crime. Sur les vêtements de Pasolini, ils mettent en évidence plusieurs profils génétiques : les comptes rendus de 2015 font état d'au moins cinq profils qui n'ont pas reçu d'attribution certaine.

Déceler l'ADN d'autres personnes ne démontre en revanche pas que ces personnes se trouvaient sur les lieux pendant l'assassinat. Les enquêteurs n'ont pas réussi à dater ces dépôts : ils pouvaient être antérieurs, contemporains ou postérieurs au meurtre. Les recherches ne débouchent donc pas sur des identifications, et la procédure est classée en 2015.

En 2016 puis en 2023, de nouvelles demandes restent sans suite. Celle de 2023 cible notamment trois traces génétiques pour lesquelles les requérants sollicitent des comparaisons complémentaires. La justice considère alors les éléments invoqués insuffisants.

Les bobines de Salò, ou l'hypothèse du piège

Une autre piste traverse le dossier : celle du dernier film de Pasolini, Salò ou les 120 Journées de Sodome. Le cinéaste transpose le récit du marquis de Sade dans les derniers mois du fascisme italien. Quatre dignitaires y séquestrent des adolescents, leur infligent humiliations, violences sexuelles et tortures. Le film sort après l’assassinat du cinéaste et déclenche un scandale en Italie.

Des bobines de Salò avaient été dérobées en 1975, lors d'un vol touchant également des matériaux de tournage d'autres réalisateurs. Selon une hypothèse défendue notamment par Sergio Citti, collaborateur de longue date de Pasolini, la promesse de récupérer ces images aurait attiré celui-ci à Ostie. Ce n'aurait donc pas été un rendez-vous improvisé, mais un guet-apens.

Une section du rapport parlementaire de la commission antimafia, approuvée en septembre 2022, est consacrée au vol des pellicules et à ses possibles rapports avec le meurtre. Les parlementaires ont entendu la journaliste d'investigation Simona Zecchi et Maurizio Abbatino, ancien membre de la pègre romaine devenu collaborateur de justice.

Ce dernier a relaté sa participation, dans sa jeunesse, à un vol de bobines. Le rapport reprend également le récit attribué à l'ancien policier Nicola Longo concernant la récupération ultérieure de matériaux cinématographiques.

Petrolio, les Écrits corsaires et la tentation du crime politique

Pourquoi cette mort est-elle devenue, au-delà d'un meurtre, une énigme nationale ? Né à Bologne en 1922, formé par la poésie frioulane, il avait fait entendre dans Les Ragazzi (Ragazzi di vita, 1955) et Une vie violente (Una vita violenta, 1959) la langue et les existences des périphéries romaines. Avec Les Cendres de Gramsci (1957), il avait aussi donné une forme poétique à ses conflits intérieurs avec l'histoire communiste. Du roman au cinéma, d'Accattone (1961) à Théorème (1968), il a mis en cause la bonne conscience bourgeoise, la morale institutionnelle et la violence des hiérarchies sociales. La biographie critique de Walter Siti, publiée par l'encyclopédie Treccani, restitue cette trajectoire autrement plus complexe que la figure commode du provocateur.

Le 14 novembre 1974, dans le Corriere della Sera, il publie « Che cos'è questo golpe ? », texte repris dans les Écrits corsaires sous le titre « Il romanzo delle stragi ». On en retient souvent la formule : « Io so. Ma non ho le prove » — je sais, mais je n'ai pas les preuves. Pasolini y avance, à partir de son travail d'écrivain et de lecteur de la vie publique, une interprétation des attentats, des réseaux de pouvoir et de la « stratégie de la tension » qui ensanglante l'Italie. Il distingue lui-même intuition intellectuelle et preuve judiciaire. Il serait donc paradoxal de transformer aujourd'hui ses soupçons politiques en certitudes sur son propre assassinat.

Au même moment, il travaille à Petrolio, immense roman demeuré inachevé et publié en 1992. L'ouvrage explore les rapports entre pouvoir économique, institutions, sexualité et corruption, sur fond d'industrie pétrolière italienne. La question d'un chapitre supposément manquant, « Lampi sull'ENI », a nourri des conjectures autour d'Enrico Mattei, ancien dirigeant de l'ENI mort en 1962, et de son successeur Eugenio Cefis. Certaines interprétations ont voulu y voir un possible mobile du crime. Elles demeurent des hypothèses : ni l'existence d'un complot ayant visé Pasolini pour ce livre ni la responsabilité de quelque commanditaire n'ont été établies par la justice.

Le risque, dans cette affaire, est de choisir une explication à la mesure du personnage : politique parce que Pasolini dénonçait les pouvoirs ; mafieuse parce que l'Italie des années de plomb connaissait les compromissions criminelles ; homophobe parce qu'il vivait ouvertement à contre-courant des normes de son époque. Ces dimensions ne s'excluent pas nécessairement, mais aucune ne dispense de vérifier les faits. L'œuvre éclaire le contexte et les menaces que l'écrivain percevait ; elle ne désigne pas, par elle-même, celui qui l'a tué.

« Nous sommes tous en danger »

Quelques heures avant sa mort, le 1er novembre 1975, Pasolini accorde un entretien à Furio Colombo. La conversation paraît le 8 novembre dans Tuttolibri, le supplément de La Stampa. L'écrivain en avait suggéré le titre : « Siamo tutti in pericolo », « Nous sommes tous en danger ». Le texte de l'entretien ne constitue pas une prédiction circonstanciée de son assassinat ; il dit une inquiétude politique et morale devant une société où la violence gagne les rapports humains.

Cette distinction, entre ce que l'on sait, ce que l'on suppose et ce que l'on projette sur l'œuvre, est précisément celle que la nouvelle enquête devra préserver. Le témoin annoncé, les images de télévision, les pièces anciennes et les profils ADN ne raconteront peut-être jamais une histoire unique. Mais ils justifient au moins que la version transmise pendant un demi-siècle soit soumise, une nouvelle fois, à l'épreuve des faits. Pasolini a laissé des romans inachevés. La justice italienne, elle, vient de rouvrir le plus douloureux des dossiers qu'il n'a pas eu le temps d'écrire.

Par Hocine Bouhadjera

Contact : hb@actualitte.com