Qui a tué Pasolini ? 51 ans après, l’Italie rouvre l’enquête

Sur le terrain vague de l'Idroscalo, près d'un petit terrain de football, au matin du 2 novembre 1975, on retrouve le corps de Pier Paolo Pasolini, 53 ans. Autour de lui, des morceaux de bois ensanglantés, une mèche de cheveux, une bague portant l'inscription « United States Army ».

Les traces de pneus vont jusqu'au cadavre. Ces détails figurent dans le dossier judiciaire, dont les décisions successives sont conservées par le Centre d'études Pier Paolo Pasolini de Casarsa.

La victime était l'un des écrivains les plus sulfureux d'Italie, un poète du Frioul devenu romancier des faubourgs romains, cinéaste et polémiste, marxiste rétif à toutes les orthodoxies. L'enquête, elle, a bientôt un visage : Giuseppe « Pino » Pelosi, 17 ans, arrêté vers 1h30 au volant de l'Alfa Romeo du réalisateur.

L'écrivain fréquentait notamment les environs de la gare Termini, à Rome, où il rencontrait de jeunes hommes, parfois contre rémunération. C'est là que, dans la soirée du 1er novembre 1975, il retrouve le jeune homme qui se prostituait occasionnellement. Après un dîner au restaurant Al Biondo Tevere, tous deux prennent la direction d'Ostie.

Le jeune homme reconnaît d'abord le meurtre et invoque la légitime défense, affirmant avoir repoussé une agression sexuelle, avant de revenir sur ses déclarations 30 ans plus tard. En 2012, il assurera qu'ils se fréquentaient depuis quatre mois, contrairement à sa première version. 51 ans plus tard, ce récit n'a toujours pas suffi à épuiser l'affaire.

Un nouveau témoin, 51 ans après les faits

Le 2 novembre 2026, jour anniversaire du crime, la justice romaine annonce l'ouverture d'un nouveau dossier d'enquête. La procédure est confiée à la procureure Silvia Santucci. Elle fait suite à une requête déposée en novembre 2025 par l'avocat Stefano Maccioni, puis complétée en mai 2026. Le juriste avait auparavant représenté Guido Mazzon, cousin du poète. Il intervient désormais pour l'Ordre des journalistes du Latium, le cinéaste David Grieco et l'écrivain et éditeur Giovanni Giovannetti.

La nouveauté la plus tangible tient à l'existence d'un témoin inédit, que les enquêteurs n'avaient encore jamais entendu et dont les déclarations éventuelles pourraient éclairer les circonstances de l'agression. La requête mentionne également une nouvelle lecture d'images d'archives provenant des journaux télévisés de la Rai. Pour Stefano Maccioni et les personnes qu’il représente, ces éléments doivent être examinés avec les expertises et les témoignages accumulés depuis 1975 : ils soutiennent que Giuseppe « Pino » Pelosi n'était pas seul.

L'identité du témoin et la portée exacte des images n'ont pas été rendues publiques dans les comptes rendus disponibles.

Pourquoi l’Ordre des journalistes du Latium est-il aussi engagé dans la réouverture de l’enquête ? Parce que Pasolini était lui-même journaliste, tout simplement, inscrit à l’ordre professionnel depuis le 5 octobre 1954.

Dans une prise de position datée de ce 4 novembre, l'institution rappelle avoir soutenu à l'unanimité, dès mars 2023, les démarches en faveur de nouvelles investigations, avant de demander en juin de la même année sa reconnaissance comme partie lésée. Pour l'organisation, « sa mort appartient aussi à l'histoire d'une profession » appelée à « ne jamais cesser d'interroger la réalité ».

Dans ses articles du Corriere della Sera, Pasolini mettait en cause les dirigeants de la Démocratie chrétienne, s’interrogeait sur les commanditaires des attentats des années de plomb et dénonçait la disparition des cultures populaires sous l’effet de la société de consommation.

Deux lectures d'une même nuit

Le parcours judiciaire de l’affaire Pasolini révèle un désaccord majeur entre les magistrats sur le nombre de personnes impliquées dans son assassinat. Le 26 avril 1976, le tribunal pour mineurs de Rome condamne Pelosi pour homicide volontaire, mais retient expressément la formule « in concorso con ignoti », soit « avec la participation de personnes non identifiées ». Les juges s'interrogent, notamment, sur un vêtement et une semelle intérieure retrouvés dans la voiture, sur certaines blessures et sur la dispersion des objets à proximité du terrain.

Le 4 décembre 1976, la cour d'appel confirme la condamnation pour meurtre et vol, mais écarte la participation de tiers, faute de preuve suffisante. Les mêmes indices reçoivent une autre interprétation : des empreintes relevées près d'un terrain de football ont pu précéder le meurtre, et des objets inexpliqués n'attestent pas nécessairement la présence de complices. La Cour de cassation italienne confirme ensuite le jugement d'appel, le 26 avril 1979.

Pelosi écope de neuf ans, sept mois et dix jours de réclusion. Mais, en 2005, après des décennies passées à assumer seul la responsabilité de la mort, il se rétracte publiquement. Il raconte désormais l'irruption de trois hommes parlant avec un accent du sud de l'Italie, qu'il dit avoir vus frapper Pasolini. Il affirme avoir gardé le silence sous la menace. Ce témoignage tardif change les termes du débat sans régler la question de sa fiabilité : il contredit ses premières déclarations et n'a pas, à lui seul, permis d'identifier d'autres agresseurs. Pelosi est mort en 2017.

Après une démarche engagée en 2010, les carabiniers du RIS, leur service spécialisé dans les investigations scientifiques, réexaminent des pièces conservées depuis le crime. Sur les vêtements de Pasolini, ils mettent en évidence plusieurs profils génétiques : les comptes rendus de 2015 font état d'au moins cinq profils qui n'ont pas reçu d'attribution certaine.

Déceler l'ADN d'autres personnes ne démontre en revanche pas que ces personnes se trouvaient sur les lieux pendant l'assassinat. Les enquêteurs n'ont pas réussi à dater ces dépôts : ils pouvaient être antérieurs, contemporains ou postérieurs au meurtre. Les recherches ne débouchent donc pas sur des identifications, et la procédure est classée en 2015.

En 2016 puis en 2023, de nouvelles demandes restent sans suite. Celle de 2023 cible notamment trois traces génétiques pour lesquelles les requérants sollicitent des comparaisons complémentaires. La justice considère alors les éléments invoqués insuffisants.

Les bobines de Salò, ou l'hypothèse du piège

Une autre piste traverse le dossier : celle du dernier film de Pasolini, Salò ou les 120 Journées de Sodome. Le cinéaste transpose le récit du marquis de Sade dans les derniers mois du fascisme italien. Quatre dignitaires y séquestrent des adolescents, leur infligent humiliations, violences sexuelles et tortures. Le film sort après l’assassinat du cinéaste et déclenche un scandale en Italie.

Des bobines de Salò avaient été dérobées en 1975, lors d'un vol touchant également des matériaux de tournage d'autres réalisateurs. Selon une hypothèse défendue notamment par Sergio Citti, collaborateur de longue date de Pasolini, la promesse de récupérer ces images aurait attiré celui-ci à Ostie. Ce n'aurait donc pas été un rendez-vous improvisé, mais un guet-apens.

Une section du rapport parlementaire de la commission antimafia, approuvée en septembre 2022, est consacrée au vol des pellicules et à ses possibles rapports avec le meurtre. Les parlementaires ont entendu la journaliste d'investigation Simona Zecchi et Maurizio Abbatino, ancien membre de la pègre romaine devenu collaborateur de justice.

Ce dernier a relaté sa participation, dans sa jeunesse, à un vol de bobines. Le rapport reprend également le récit attribué à l'ancien policier Nicola Longo concernant la récupération ultérieure de matériaux cinématographiques.

Le corsaire Pasolini

Pourquoi la mort de Pasolini a-t-elle pris une telle place dans l’histoire italienne ? En 1975, l’homme est bien davantage qu’un cinéaste controversé. Né à Bologne en 1922, d’abord poète de langue frioulane, il a raconté les jeunes des quartiers pauvres de Rome dans Les Ragazzi de 1955 et Une vie violente de 1959.

Dans Les Cendres de Gramsci (1957), il interroge son propre rapport au communisme, entre fidélité à la pensée marxiste et désaccords avec le Parti. Ses films, d’Accattone (1961) à Théorème (1968), prolongent ces préoccupations, en abordant notamment la pauvreté, la sexualité, la religion et les rapports de classe. Autant de sujets qui lui valent procès, attaques et polémiques. La biographie critique que lui consacre Walter Siti, dans l’encyclopédie Treccani, revient sur les contradictions de cet intellectuel qui ne ménageait ni ses adversaires ni son propre camp.

Le 14 novembre 1974, dans le Corriere della Sera, Pasolini publie « Che cos'è questo golpe ? » (Qu’est-ce que ce coup d’État ?), repris dans les Écrits corsaires (trad. Philippe Guilhon) sous le titre « Il romanzo delle stragi » (Le roman des massacres). Il affirme connaître les noms des responsables des attentats et des manœuvres politiques qui secouent l’Italie, en pleine « stratégie de la tension ». Mais il écrit aussi : « Je sais. Mais je n’ai pas les preuves. »

Son texte met directement en cause les réseaux de pouvoir et les responsabilités politiques qu’il soupçonne derrière ces violences. Il raisonne ici en écrivain, à partir de faits publics, de rapprochements et de silences.

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Le chapitre manquant

À sa mort, Pasolini laisse sur son bureau les feuillets de Petrolio, un roman auquel il travaille depuis trois ans. Publié en Italie seulement en 1992, le livre suit Carlo Valletti, cadre de l’ENI, géant pétrolier italien, dont les ambitions professionnelles et les expériences sexuelles servent à raconter les compromissions du pouvoir. En France, Pétrole, traduit par René de Ceccatty dès 1995, a reparu chez Gallimard en décembre 2022, dans une édition revue et augmentée, avec des préfaces du traducteur et du cinéaste Bertrand Bonello.

Une page intrigue particulièrement : sous le titre « Lampi sull’ENI » (Éclairs sur l’ENI), le lecteur ne trouve aucun texte. Ce chapitre aurait-il contenu des révélations sur Enrico Mattei, patron de l’ENI mort dans un accident d’avion en 1962, et sur son successeur Eugenio Cefis ? A-t-il été rédigé puis soustrait au manuscrit, ou Pasolini n'avait-il simplement pas eu le temps de l'écrire ? En 2010, le sénateur Marcello Dell’Utri affirme avoir vu un tapuscrit d'environ 70 pages présenté comme le chapitre disparu. Le document ne sera jamais authentifié.

Les journalistes Giuseppe Lo Bianco et Sandra Rizza, dans leur enquête de 2009, Profondo nero, défendent l'idée que Pasolini aurait été assassiné parce qu'il s'intéressait aux circonstances de la mort d'Enrico Mattei, aux luttes de pouvoir au sein de l'ENI et à la disparition du journaliste Mauro De Mauro, en 1970. La critique littéraire Carla Benedetti soutient, elle, que le chapitre « Lampi sull'ENI » a disparu du manuscrit, alors que Pasolini y fait référence ailleurs comme à un texte déjà rédigé.

Mais Graziella Chiarcossi, cousine et héritière de l'écrivain, affirme de son côté que ce chapitre n'a jamais été écrit.

La journaliste Simona Zecchi privilégie une autre piste, liée aux échanges de Pasolini avec le militant néofasciste Giovanni Ventura, impliqué dans l'affaire de l'attentat de Piazza Fontana. À ce jour, aucun élément judiciaire n'établit que Petrolio ait motivé l'assassinat.

L'assassinat inspire aussi un nouvel ouvrage, qui paraîtra le 17 novembre prochain en France, Toute la vérité sur l'affaire Pier Paolo Pasolini (The Melmac Cat). Le premier ouvrage de la journaliste italienne Angela De Napoli, traduit par Gérald Wittock, est un récit à la frontière du polar et de la reconstitution historique. Il revient sur les premières heures de l'enquête, depuis l'interception de l'Alfa Romeo jusqu'à la découverte du meurtre.

« Tu ne sais même pas qui est en train d’envisager de te tuer »

Quelques heures avant sa mort, le 1er novembre 1975, Pasolini accorde un entretien au journaliste Furio Colombo. L'écrivain en avait suggéré le titre : « Perché siamo tutti in pericolo », « Pourquoi nous sommes tous en danger ». L'écrivain décrit un pays où la recherche de la richesse et de la possession nourrit, selon lui, une violence qui traverse toutes les classes sociales. Il met en cause l'école, la télévision et les intellectuels, qu'il accuse de ne pas comprendre ce qui se joue sous leurs yeux.

Plus étonnant encore, il se méfie des explications qui ramènent les violences à un criminel isolé ou à une conspiration. « C’est surtout le complot qui nous fait délirer », affirme-t-il. À ses yeux, chercher systématiquement des commanditaires dispense d'examiner les mécanismes sociaux qui rendent ces crimes possibles.

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À la fin de leur conversation, le journaliste lui demande de choisir un titre. Pasolini répond : « Tu ne sais même pas qui est en train d’envisager de te tuer. » Puis il suggère Nous sommes tous en danger. Le journaliste a raconté la suite : la nuit tombe, Pasolini n'allume pas la lumière et les deux hommes relisent ensemble les notes de l'entretien. L'écrivain juge certaines de ses affirmations trop catégoriques et demande à les reprendre. Il promet une conclusion pour le lendemain matin. Il n'en aura jamais l'occasion.

Publié le 8 novembre dans La Stampa, puis traduit en français par Hélène Frappat chez Allia en 2010, cet entretien a souvent été relu comme une prémonition. Pourtant, Pasolini n'y désigne aucune menace précise contre sa personne. Il parle d'une violence qu'il juge désormais présente dans toute la société italienne, et dont personne, pas même lui, ne serait à l'abri.

Crédit photo : sur le tournage de L’Évangile selon saint Matthieu (1964), à Matera. Au premier plan, Enrique Irazoqui, interprète de Jésus, vêtu de blanc. Derrière lui, Pier Paolo Pasolini, en costume. À droite, assis devant le muret, Maurizio Lucidi, assistant réalisateur (Domenico Notarangelo, CC BY-SA 4.0)

Par Hocine Bouhadjera

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