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Qui a tué Pasolini ? 51 ans après, l’Italie rouvre l’enquête

Un témoin jamais entendu, des images d'archives de la Rai réexaminées, cinq profils ADN et toujours personne à qui les attribuer : la justice italienne rouvre l’enquête sur l’assassinat de Pier Paolo Pasolini, 51 ans après les faits. Des aveux rétractés 30 ans plus tard, des juges qui se contredisent, des bobines de cinéma volées, un chapitre de roman disparu et l’ombre des années de plomb. Qui se trouvait réellement à l'Idroscalo d'Ostie cette nuit-là ?

Le 04/11/2026 à 16:16 par Hocine Bouhadjera

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Publié le :

04/11/2026 à 16:16

Hocine Bouhadjera

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Sur le terrain vague de l'Idroscalo, près d'un petit terrain de football, au matin du 2 novembre 1975, on retrouve le corps de Pier Paolo Pasolini, 53 ans. Autour de lui, des morceaux de bois ensanglantés, une mèche de cheveux, une bague portant l'inscription « United States Army ».

Les traces de pneus vont jusqu'au cadavre. Ces détails figurent dans le dossier judiciaire, dont les décisions successives sont conservées par le Centre d'études Pier Paolo Pasolini de Casarsa.

La victime était l'un des écrivains les plus sulfureux d'Italie, un poète du Frioul devenu romancier des faubourgs romains, cinéaste et polémiste, marxiste rétif à toutes les orthodoxies. L'enquête, elle, a bientôt un visage : Giuseppe « Pino » Pelosi, 17 ans, arrêté vers 1h30 au volant de l'Alfa Romeo du réalisateur.

L'écrivain fréquentait notamment les environs de la gare Termini, à Rome, où il rencontrait de jeunes hommes, parfois contre rémunération. C'est là que, dans la soirée du 1er novembre 1975, il retrouve le jeune homme qui se prostituait occasionnellement. Après un dîner au restaurant Al Biondo Tevere, tous deux prennent la direction d'Ostie.

Le jeune homme reconnaît d'abord le meurtre et invoque la légitime défense, affirmant avoir repoussé une agression sexuelle, avant de revenir sur ses déclarations 30 ans plus tard. En 2012, il assurera qu'ils se fréquentaient depuis quatre mois, contrairement à sa première version. 51 ans plus tard, ce récit n'a toujours pas suffi à épuiser l'affaire.

Un nouveau témoin, 51 ans après les faits

Le 2 novembre 2026, jour anniversaire du crime, la justice romaine annonce l'ouverture d'un nouveau dossier d'enquête. La procédure est confiée à la procureure Silvia Santucci. Elle fait suite à une requête déposée en novembre 2025 par l'avocat Stefano Maccioni, puis complétée en mai 2026. Le juriste avait auparavant représenté Guido Mazzon, cousin du poète. Il intervient désormais pour l'Ordre des journalistes du Latium, le cinéaste David Grieco et l'écrivain et éditeur Giovanni Giovannetti.

La nouveauté la plus tangible tient à l'existence d'un témoin inédit, que les enquêteurs n'avaient encore jamais entendu et dont les déclarations éventuelles pourraient éclairer les circonstances de l'agression. La requête mentionne également une nouvelle lecture d'images d'archives provenant des journaux télévisés de la Rai. Pour Stefano Maccioni et les personnes qu’il représente, ces éléments doivent être examinés avec les expertises et les témoignages accumulés depuis 1975 : ils soutiennent que Giuseppe « Pino » Pelosi n'était pas seul.

L'identité du témoin et la portée exacte des images n'ont pas été rendues publiques dans les comptes rendus disponibles.

Pourquoi l’Ordre des journalistes du Latium est-il aussi engagé dans la réouverture de l’enquête ? Parce que Pasolini était lui-même journaliste, tout simplement, inscrit à l’ordre professionnel depuis le 5 octobre 1954.

Dans une prise de position datée de ce 4 novembre, l'institution rappelle avoir soutenu à l'unanimité, dès mars 2023, les démarches en faveur de nouvelles investigations, avant de demander en juin de la même année sa reconnaissance comme partie lésée. Pour l'organisation, « sa mort appartient aussi à l'histoire d'une profession » appelée à « ne jamais cesser d'interroger la réalité ». 

Dans ses articles du Corriere della Sera, Pasolini mettait en cause les dirigeants de la Démocratie chrétienne, s’interrogeait sur les commanditaires des attentats des années de plomb et dénonçait la disparition des cultures populaires sous l’effet de la société de consommation.

Deux lectures d'une même nuit

Le parcours judiciaire de l’affaire Pasolini révèle un désaccord majeur entre les magistrats sur le nombre de personnes impliquées dans son assassinat. Le 26 avril 1976, le tribunal pour mineurs de Rome condamne Pelosi pour homicide volontaire, mais retient expressément la formule « in concorso con ignoti », soit « avec la participation de personnes non identifiées ». Les juges s'interrogent, notamment, sur un vêtement et une semelle intérieure retrouvés dans la voiture, sur certaines blessures et sur la dispersion des objets à proximité du terrain.

Le 4 décembre 1976, la cour d'appel confirme la condamnation pour meurtre et vol, mais écarte la participation de tiers, faute de preuve suffisante. Les mêmes indices reçoivent une autre interprétation : des empreintes relevées près d'un terrain de football ont pu précéder le meurtre, et des objets inexpliqués n'attestent pas nécessairement la présence de complices. La Cour de cassation italienne confirme ensuite le jugement d'appel, le 26 avril 1979. 

Pelosi écope de neuf ans, sept mois et dix jours de réclusion. Mais, en 2005, après des décennies passées à assumer seul la responsabilité de la mort, il se rétracte publiquement. Il raconte désormais l'irruption de trois hommes parlant avec un accent du sud de l'Italie, qu'il dit avoir vus frapper Pasolini. Il affirme avoir gardé le silence sous la menace. Ce témoignage tardif change les termes du débat sans régler la question de sa fiabilité : il contredit ses premières déclarations et n'a pas, à lui seul, permis d'identifier d'autres agresseurs. Pelosi est mort en 2017.

Après une démarche engagée en 2010, les carabiniers du RIS, leur service spécialisé dans les investigations scientifiques, réexaminent des pièces conservées depuis le crime. Sur les vêtements de Pasolini, ils mettent en évidence plusieurs profils génétiques : les comptes rendus de 2015 font état d'au moins cinq profils qui n'ont pas reçu d'attribution certaine.

Déceler l'ADN d'autres personnes ne démontre en revanche pas que ces personnes se trouvaient sur les lieux pendant l'assassinat. Les enquêteurs n'ont pas réussi à dater ces dépôts : ils pouvaient être antérieurs, contemporains ou postérieurs au meurtre. Les recherches ne débouchent donc pas sur des identifications, et la procédure est classée en 2015.

En 2016 puis en 2023, de nouvelles demandes restent sans suite. Celle de 2023 cible notamment trois traces génétiques pour lesquelles les requérants sollicitent des comparaisons complémentaires. La justice considère alors les éléments invoqués insuffisants. 

Les bobines de Salò, ou l'hypothèse du piège

Une autre piste traverse le dossier : celle du dernier film de Pasolini, Salò ou les 120 Journées de Sodome. Le cinéaste transpose le récit du marquis de Sade dans les derniers mois du fascisme italien. Quatre dignitaires y séquestrent des adolescents, leur infligent humiliations, violences sexuelles et tortures. Le film sort après l’assassinat du cinéaste et déclenche un scandale en Italie.

Des bobines de Salò avaient été dérobées en 1975, lors d'un vol touchant également des matériaux de tournage d'autres réalisateurs. Selon une hypothèse défendue notamment par Sergio Citti, collaborateur de longue date de Pasolini, la promesse de récupérer ces images aurait attiré celui-ci à Ostie. Ce n'aurait donc pas été un rendez-vous improvisé, mais un guet-apens. 

Une section du rapport parlementaire de la commission antimafia, approuvée en septembre 2022, est consacrée au vol des pellicules et à ses possibles rapports avec le meurtre. Les parlementaires ont entendu la journaliste d'investigation Simona Zecchi et Maurizio Abbatino, ancien membre de la pègre romaine devenu collaborateur de justice.

Ce dernier a relaté sa participation, dans sa jeunesse, à un vol de bobines. Le rapport reprend également le récit attribué à l'ancien policier Nicola Longo concernant la récupération ultérieure de matériaux cinématographiques.

Le corsaire Pasolini

Pourquoi la mort de Pasolini a-t-elle pris une telle place dans l’histoire italienne ? En 1975, l’homme est bien davantage qu’un cinéaste controversé. Né à Bologne en 1922, d’abord poète de langue frioulane, il a raconté les jeunes des quartiers pauvres de Rome dans Les Ragazzi de 1955 et Une vie violente de 1959.

Dans Les Cendres de Gramsci (1957), il interroge son propre rapport au communisme, entre fidélité à la pensée marxiste et désaccords avec le Parti. Ses films, d’Accattone (1961) à Théorème (1968), prolongent ces préoccupations, en abordant notamment la pauvreté, la sexualité, la religion et les rapports de classe. Autant de sujets qui lui valent procès, attaques et polémiques. La biographie critique que lui consacre Walter Siti, dans l’encyclopédie Treccani, revient sur les contradictions de cet intellectuel qui ne ménageait ni ses adversaires ni son propre camp.

Le 14 novembre 1974, dans le Corriere della Sera, Pasolini publie « Che cos'è questo golpe ? » (Qu’est-ce que ce coup d’État ?), repris dans les Écrits corsaires (trad. Philippe Guilhon) sous le titre « Il romanzo delle stragi » (Le roman des massacres). Il affirme connaître les noms des responsables des attentats et des manœuvres politiques qui secouent l’Italie, en pleine « stratégie de la tension ». Mais il écrit aussi : « Je sais. Mais je n’ai pas les preuves. »

Son texte met directement en cause les réseaux de pouvoir et les responsabilités politiques qu’il soupçonne derrière ces violences. Il raisonne ici en écrivain, à partir de faits publics, de rapprochements et de silences. 

#[pub-8] 

Le chapitre manquant

À sa mort, Pasolini laisse sur son bureau les feuillets de Petrolio, un roman auquel il travaille depuis trois ans. Publié en Italie seulement en 1992, le livre suit Carlo Valletti, cadre de l’ENI, géant pétrolier italien, dont les ambitions professionnelles et les expériences sexuelles servent à raconter les compromissions du pouvoir. En France, Pétrole, traduit par René de Ceccatty dès 1995, a reparu chez Gallimard en décembre 2022, dans une édition revue et augmentée, avec des préfaces du traducteur et du cinéaste Bertrand Bonello.

Une page intrigue particulièrement : sous le titre « Lampi sull’ENI » (Éclairs sur l’ENI), le lecteur ne trouve aucun texte. Ce chapitre aurait-il contenu des révélations sur Enrico Mattei, patron de l’ENI mort dans un accident d’avion en 1962, et sur son successeur Eugenio Cefis ? A-t-il été rédigé puis soustrait au manuscrit, ou Pasolini n'avait-il simplement pas eu le temps de l'écrire ? En 2010, le sénateur Marcello Dell’Utri affirme avoir vu un tapuscrit d'environ 70 pages présenté comme le chapitre disparu. Le document ne sera jamais authentifié.

Les journalistes Giuseppe Lo Bianco et Sandra Rizza, dans leur enquête de 2009, Profondo nero, défendent l'idée que Pasolini aurait été assassiné parce qu'il s'intéressait aux circonstances de la mort d'Enrico Mattei, aux luttes de pouvoir au sein de l'ENI et à la disparition du journaliste Mauro De Mauro, en 1970. La critique littéraire Carla Benedetti soutient, elle, que le chapitre « Lampi sull'ENI » a disparu du manuscrit, alors que Pasolini y fait référence ailleurs comme à un texte déjà rédigé.

Mais Graziella Chiarcossi, cousine et héritière de l'écrivain, affirme de son côté que ce chapitre n'a jamais été écrit.

La journaliste Simona Zecchi privilégie une autre piste, liée aux échanges de Pasolini avec le militant néofasciste Giovanni Ventura, impliqué dans l'affaire de l'attentat de Piazza Fontana. À ce jour, aucun élément judiciaire n'établit que Petrolio ait motivé l'assassinat.

L'assassinat inspire aussi un nouvel ouvrage, qui paraîtra le 17 novembre prochain en France, Toute la vérité sur l'affaire Pier Paolo Pasolini (The Melmac Cat). Le premier ouvrage de la journaliste italienne Angela De Napoli, traduit par Gérald Wittock, est un récit à la frontière du polar et de la reconstitution historique. Il revient sur les premières heures de l'enquête, depuis l'interception de l'Alfa Romeo jusqu'à la découverte du meurtre. 

« Tu ne sais même pas qui est en train d’envisager de te tuer »

Quelques heures avant sa mort, le 1er novembre 1975, Pasolini accorde un entretien au journaliste Furio Colombo. L'écrivain en avait suggéré le titre : « Perché siamo tutti in pericolo », « Pourquoi nous sommes tous en danger ». L'écrivain décrit un pays où la recherche de la richesse et de la possession nourrit, selon lui, une violence qui traverse toutes les classes sociales. Il met en cause l'école, la télévision et les intellectuels, qu'il accuse de ne pas comprendre ce qui se joue sous leurs yeux.

Plus étonnant encore, il se méfie des explications qui ramènent les violences à un criminel isolé ou à une conspiration. « C’est surtout le complot qui nous fait délirer », affirme-t-il. À ses yeux, chercher systématiquement des commanditaires dispense d'examiner les mécanismes sociaux qui rendent ces crimes possibles.

À LIRE - Quand Antonin Artaud traitait Jacques Lacan de “crapule

À la fin de leur conversation, le journaliste lui demande de choisir un titre. Pasolini répond : « Tu ne sais même pas qui est en train d’envisager de te tuer. » Puis il suggère Nous sommes tous en danger. Le journaliste a raconté la suite : la nuit tombe, Pasolini n'allume pas la lumière et les deux hommes relisent ensemble les notes de l'entretien. L'écrivain juge certaines de ses affirmations trop catégoriques et demande à les reprendre. Il promet une conclusion pour le lendemain matin. Il n'en aura jamais l'occasion.

Publié le 8 novembre dans La Stampa, puis traduit en français par Hélène Frappat chez Allia en 2010, cet entretien a souvent été relu comme une prémonition. Pourtant, Pasolini n'y désigne aucune menace précise contre sa personne. Il parle d'une violence qu'il juge désormais présente dans toute la société italienne, et dont personne, pas même lui, ne serait à l'abri.

Crédit photo : sur le tournage de L’Évangile selon saint Matthieu (1964), à Matera. Au premier plan, Enrique Irazoqui, interprète de Jésus, vêtu de blanc. Derrière lui, Pier Paolo Pasolini, en costume. À droite, assis devant le muret, Maurizio Lucidi, assistant réalisateur (Domenico Notarangelo, CC BY-SA 4.0)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Par Hocine Bouhadjera
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L'Harmattan : au tribunal, un nouveau revers pour Xavier Pryen

Exclusif — En conflit ouvert avec son oncle Denis Pryen, le directeur du groupe L'Harmattan, Xavier Pryen, avait saisi la justice, estimant que les critiques sur sa gestion de l'entreprise appartenaient aux registres du « dénigrement » et de la « désorganisation ». Le tribunal judiciaire de Paris a annulé l'assignation, qui relevait plutôt de la diffamation mais n'a pas respecté les formalités légales. 

08/10/2026, 12:23

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Un livre négationniste suscite une plainte pour “contestation de crimes contre l’humanité”

Exclusif - Interdit de vente aux mineurs et de publicité par le ministère de l'Intérieur, le livre négationniste Encyclopédie de l'Holocauste : non censurée et non contrainte est désormais visé par une procédure contre X pour « contestation de crimes contre l’humanité, d’apologie de crimes contre l’humanité et de provocation publique à la discrimination, à la haine ou à la violence à raison de l’origine ou de l’appartenance à une religion ». Une plainte avec constitution de partie civile portée par l'association SOS Racisme.

06/10/2026, 15:08

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Bangladesh : une librairie fermée pour avoir vendu un livre pourtant autorisé

À Dacca, la vente d’un ouvrage qui ne fait l’objet d’aucune interdiction a suffi à faire cadenasser le point de vente d’un éditeur. Deux salariés ont ensuite été conduits à un poste de police avant d’être relâchés. Un responsable policier affirme que leur libération a été conditionnée à l’arrêt des ventes, alors qu’un supérieur confirme qu’aucune restriction ne frappe le livre.

03/10/2026, 10:44

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Brésil : la police rend 164 publications volées à la Bibliothèque nationale

Six ans après leur saisie par la Police fédérale, 164 publications historiques ont retrouvé les collections de la Fundação Biblioteca Nacional, à Rio de Janeiro. Restitué le 17 septembre 2026 sur décision de justice, le lot comprend 162 fascicules de O Guri, un Almanak Laemmert de 1848 et un Almanaque dos Heróis Comandado por Superman de 1949. Leur retour aura surtout nécessité un patient travail de provenance : tampons, registres, étiquettes et anciennes méthodes de classement ont permis aux bibliothécaires de reconnaître leurs propres fonds.

03/10/2026, 09:18

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Directeur de collection payé en droits d'auteur : les éditions Allary définitivement condamnées

Exclusif — La Cour de cassation a rendu sa décision le 24 septembre dernier, confirmant le jugement de la Cour d'appel de janvier 2024 : les éditions Allary ont enfreint le Code de la sécurité sociale en rémunérant un directeur de collection selon le régime des artistes auteurs. Et pas n'importe lequel : Guillaume Allary lui-même, le fondateur de la structure, qui a travaillé aux côtés d'un certain Riad Sattouf sur la série L'Arabe du futur.

28/09/2026, 14:18

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Newsletters : “nos partenaires” suffit-il pour utiliser vos données ?

Une petite case, quelques mots et des données personnelles qui changent de mains. Dans une affaire opposant Groupe Canal+ à la CNIL, l’avocat général Dean Spielmann estime qu'accepter d'être démarché par les “partenaires“ d'une entreprise ne constitue pas un consentement suffisamment éclairé lorsque leur identité demeure inconnue. Une question qui concerne bien évidemment newsletters, concours et opérations commerciales du secteur du livre.

17/09/2026, 14:34

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Pınar Selek : une nouvelle audience dans un climat de répression contre les personnes LGBTQIA+

La justice turque examinera une nouvelle fois le dossier de Pınar Selek ce vendredi 18 septembre à Istanbul. Cette huitième audience de son cinquième procès intervient quelques jours après une vaste série de perquisitions et d’arrestations visant des organisations et militants LGBTQIA+ dans plusieurs régions de Turquie. L’écrivaine et sociologue franco-turque, qui vit en France, ne sera pas présente en raison du mandat d’arrêt qui la vise.

16/09/2026, 18:11

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Le film de Ladj Ly, Dumas – Diable noir, au cœur d’une bataille judiciaire

Exclusif — L’écrivain Claude Ribbe a assigné en référé la société Chapter 2 afin d’obtenir l’interdiction d’utiliser le titre Le Diable noir, ou ses déclinaisons. Le litige concerne la prochaine superproduction de Dimitri Rassam, réalisée par Ladj Ly et consacrée au général Thomas-Alexandre Dumas. L’audience est fixée au 5 octobre 2026 devant le tribunal judiciaire de Paris. 

16/09/2026, 17:15

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En cassation, Pierre Perret a accusé Le Cherche-Midi de contrefaçon, en vin

Exclusif — La cour de cassation a mis un terme définitif, le 2 septembre dernier, à une procédure judiciaire qui accusait les éditions Le Cherche-Midi de contrefaçon des droits d'auteur. À l'origine de celle-ci, les Éditions Adèle, la société de l'auteur-compositeur Pierre Perret, qui contestait les conditions d'exploitation de son livre Ma vie en vin, paru en 2016.

14/09/2026, 16:17

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Puritanisme et censure : reserver des livres pour ados aux adultes

Un livre « Young Adult » est-il encore destiné aux adolescents quand l’administration définit le « jeune adulte » comme une personne de plus de 18 ans ? Dans le comté de Somerset, au Maryland, une nouvelle politique scolaire produit précisément ce télescopage. Adoptée le 18 août, aussitôt suspendue pour 60 jours par l’État, elle fait désormais l’objet d’un recours au nom du Freedom to Read Act et du Premier amendement.

12/09/2026, 13:00

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Anthropic : 1,5 milliard $ à partager qui vire au casse-tête

Le règlement de 1,5 milliard de dollars conclu par Anthropic avec les titulaires de droits de centaines de milliers de livres devait transformer un contentieux sur le piratage en indemnisation. Il ouvre désormais une querelle beaucoup plus terre à terre : qui possède encore quels droits, et depuis quand ? Les avis envoyés début septembre aux demandeurs font apparaître des répartitions concurrentes entre auteurs et éditeurs, et parfois des agences littéraires parmi les réclamants.

10/09/2026, 16:28

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Une société de vidéosurveillance condamnée pour le vol d'une illustration

Exclusif — La société ACVS, basée à Marseille, propose depuis sa création en 2016 des solutions de télé et de vidéosurveillance, afin de garantir la sécurité des personnes et des biens. Elle n'a pas hésité, pour autant, à s'approprier le travail d'un illustrateur, Christopher Evans, d'après un jugement du tribunal judiciaire de Marseille rendu le 27 août dernier. La société a été reconnue coupable d'actes de contrefaçon de droit d'auteur sur une période de cinq années.

09/09/2026, 12:41

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Kamel Daoud relaxé en diffamation, l’affaire Houris continue

Le tribunal correctionnel de Paris a relaxé, ce mardi 8 septembre, Kamel Daoud dans le procès en diffamation engagé par Saâda Arbane. Une décision favorable au prix Goncourt 2024, mais qui ne clôt nullement l’affaire autour de Houris : cette procédure portait sur des propos tenus par l’écrivain dans Le Figaro, et non sur l’accusation centrale de la jeune femme, qui affirme que des éléments de sa vie privée ont été utilisés pour construire le personnage d’Aube.

08/09/2026, 15:57

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Avec ses “manuels libres”, la région Île-de-France aurait outrepassé ses compétences

Ce 4 septembre, la rapporteure publique a présenté ses conclusions devant la Cour administrative d'appel de Paris, saisie par la région Île-de-France, dont la politique en matière de fourniture de manuels scolaires « libres », via la plateforme numérique Pearltrees, est contestée par plusieurs éditeurs privés. Elle considère que la région n'a aucune compétence pour éditer des manuels scolaires.

08/09/2026, 13:09

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Même publié sur un réseau social, un texte est protégé par le droit d'auteur

Sollicitée par la Haute Cour de cassation et de justice de Roumanie, la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) s'est prononcée sur le cas d'une reproduction d'un texte publié sur les réseaux sociaux par un quotidien en ligne. Malgré sa longueur modeste (22 lignes seulement), la publication peut être qualifiée d'« œuvre », selon la Cour, et le média qui l'a reproduite sans l'accord de son autrice pourrait avoir commis une infraction au droit d'auteur...

07/09/2026, 11:50

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Les Chevaliers du Zodiaque : Kurumada réclame 15,6 millions € à son ancien manager

Masami Kurumada, créateur de Saint Seiya – Les Chevaliers du Zodiaque (Kana, trad. Thibaud Desbief), affirme que plusieurs de ses sociétés ont été victimes de détournements portant sur près de 4,69 milliards de yens, soit environ 25,3 millions €. 

02/09/2026, 12:42

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Allemagne : Amazon condamné pour s'être sucré sur un best-seller diététique

La dermatologue, chercheuse en santé, autrice et animatrice allemande Yael Adler est sortie victorieuse, en première instance, d'un litige qui l'opposait à la plateforme Amazon. Cette dernière vendait en effet un ouvrage présenté comme un « complément » à son propre livre, paru en mars 2025 chez Droemer Knaur. La multinationale a été reconnue coupable d'infraction au droit de la personnalité, lequel encadre l'utilisation d'un nom, et forcée de cesser la vente du titre en question.

02/09/2026, 10:37

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Affaire Aristophil : une société condamnée pour de bien mauvais conseils

Exclusif - Le 11 décembre 2025, Gérard Lhéritier, surnommé le « Madoff du manuscrit », était condamné à 5 ans de prison ferme pour escroquerie et pratiques commerciales trompeuses, une peine réduite à 2 ans aménageables. Pour autant, la justice n'a pas fini de se pencher sur le cas Aristophil, le nom de cette société qui dissimulait une pyramide de Ponzi. Un cabinet de gestion de patrimoine a ainsi été rattrapé pour avoir failli à son obligation d'information en préconisant des contrats de l'entreprise frauduleuse.

01/09/2026, 14:08

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Photo de Gaza retirée à Deauville : la justice saisie pour “censure”

Le retrait d’une photographie de Jehad Alshrafi montrant un match de football au milieu des ruines de Gaza prend désormais une tournure judiciaire. L’Observatoire de la liberté de création, qui dénonce une « censure », a saisi le juge des référés après avoir demandé à la Ville de Deauville de réinstaller l’image. L’audience se tiendra lundi 31 août à 14h, alors que le Deauville Sport Images Festival doit s’achever le 6 septembre.

28/08/2026, 16:06

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Le jeu de tarot adapté de la BD Requiem Chevalier Vampire

Le Tarot Requiem est un tarot divinatoire de 78 arcanes (85 × 160 mm) tiré de la saga dark fantasy Requiem Chevalier Vampire, créée par Olivier Ledroit et Pat Mills (Glénat). Chaque carte est composée par Olivier Ledroit, mise en page par Lola Ledroit, dans un coffret collector magnétique. Des artistes invités (Sinpiggyhead, Førtifem, Black Seno, La Main Innocente) signent des cartes bonus. Édition unique, jamais rééditée, sur Ulule jusqu’au 5 novembre 2026, livraison en mars 2027. 3,5 % de la collecte sont reversés à l’Association Olivier Ledroit BD et Autisme. Projet porté par Antoine Seilles, producteur de jeux vidéo et fondateur de NesteP, Olivier Ledroit et Lola Ledroit.

04/11/2026, 16:16

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Soutien des librairies : Catherine Pégard a demandé “un point le plus exhaustif possible”

Quelques jours après la fermeture des cinq dernières librairies du groupe Decitre, et alors que les ventes de livres restent moroses dans l'Hexagone, Catherine Pégard s'exprimait, ce mardi 3 novembre, devant la commission de la culture du Sénat. Interrogée sur les aides apportées aux commerces de livres, elle a indiqué qu'un travail était en cours pour établir « une vision plus générale des dispositifs qui sont à notre portée ».

04/11/2026, 16:11

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L’ex-patron du Festival du livre de Paris prend la tête de Dargaud

Deux nominations et un nouveau pôle littéraire en préparation chez Média-Participations. Stéphane Aznar quitte la direction générale de Dargaud pour prendre les rênes des éditions Anne Carrière et développer de nouvelles activités de fiction et de non-fiction. Jean-Baptiste Passé, ancien directeur du Festival du livre de Paris et jusqu'ici à la tête des éditions Michelin, lui succède chez Dargaud.

04/11/2026, 13:22

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Festivals et salons du livre : les financements augmentent, mais l’inflation pèse

Exclusif – Comment les salons et festivals littéraires sont-ils devenus des acteurs permanents de la vie culturelle et de l'économie du livre, alors que leurs moyens financiers et humains demeurent limités, voire fragilisés ? Dans le cadre des Etats généraux qu'organise La Sofia, le ministère de la Culture dévoile une étude mesurant leur situation économique et fournissant les premiers indicateurs sur l’importance de leur impact culturel et social sur leurs territoires.

04/11/2026, 12:21

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Bernard Cerquiglini rejoint le conseil d'administration de l'Institut français

Le linguiste Bernard Cerquiglini, professeur à l'université Paris VII - Diderot, a rejoint le conseil d'administration de l'Institut français, au titre des personnalités qualifiées. Il a été nommé par le ministre de l'Europe et des affaires étrangères le 23 octobre dernier.

04/11/2026, 10:50

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“Aucune offre de reprise n'a été déposée” : Decitre ferme ses dernières librairies

« Malgré la recherche d'un repreneur engagée ces dernières semaines, aucune offre de reprise n'a été déposée », avance une communication de Nosoli, groupe propriétaire de la chaine Decitre. Le 31 octobre dernier, les 5 dernières librairies du groupe ont fermé leurs portes.

03/11/2026, 11:50

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À Paris, la Librairie Aïcha sous le coup d'une procédure d'expulsion

Exclusif — Dans le 13e arrondissement de Paris, la Librairie Aïcha pourrait être contrainte de quitter le 167, rue de Tolbiac. Son bailleur, Paris Habitat, avait obtenu du tribunal judiciaire de Paris une ordonnance de référé suite à des loyers impayés. La libraire, pour sa part, pointait les conséquences économiques « de difficultés structurelles » du local en location et des travaux nécessaires. Un commandement de quitter les lieux lui a été délivré, alors que la situation financière de sa librairie reste complexe.

03/11/2026, 11:32

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Christine Boutin rejoint la BnF à la tête de la Bibliographie nationale française

Depuis le 1er octobre, Christine Boutin dirige le service de la Bibliographie nationale française – Livres, au sein du département du Dépôt légal de la Bibliothèque nationale de France (BnF). Après quatre années à l'Institut national du sport, de l'expertise et de la performance (INSEP), cette spécialiste de la documentation et des archives prend ses fonctions dans un service chargé de répertorier des dizaines de milliers de livres chaque année.

02/11/2026, 17:47

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Livres épuisés : un éditeur propose de les republier gratuitement, avec 15 % de droits d'auteur

Un ouvrage peut disparaître du commerce sans avoir perdu ses lecteurs. Aux États-Unis, l'éditeur indépendant Apateon Press propose aux écrivains qui possèdent les droits de leurs anciens titres de les remettre en vente sans frais. Les nouvelles éditions seront commercialisées sur Amazon, au format papier ou numérique, avec une rémunération fixée à 15 % du prix public dans le contrat de base. Une formule qui s'adresse surtout aux auteurs ayant déjà constitué leur lectorat.

02/11/2026, 17:03

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Les librairies, ces lieux de résistance

Les librairies ne servent pas seulement à vendre des livres. Elles peuvent aussi devenir des espaces de débat, de mobilisation et de contestation. C'est à cette dimension politique que la revue écologiste indépendante Silence consacre son numéro 557, daté de novembre 2026 et paru le 24 octobre. Intitulé Librairies, foyers de politisation, ce dossier interroge la place de ces commerces dans la circulation des idées.

02/11/2026, 16:59

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80 ans après leur création, les Éditions de Montbel rachetées pour 140 000 €

Exclusif - Spécialisées dans les livres de chasse, de vénerie et de nature, les Éditions de Montbel changent de mains. Pour 140.000 €, l'entrepreneur Sylvain des Boscs, entouré d'actionnaires, reprend cette maison parisienne fondée en 1946. Édition, livres anciens, nouvelles collections : le repreneur entend réveiller une institution tout en préservant son héritage. Les frères Cédric et Ithier de Fougerolle, qui ont dirigé Montbel pendant 28 ans, lui transmettent une belle endormie.

02/11/2026, 16:10

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Deux phénomènes littéraires nés sur Internet arrivent en bande dessinée en 2027

Leurs lecteurs étaient déjà nombreux avant que les éditeurs de comics ne s’y intéressent. Aux États-Unis, deux séries littéraires devenues populaires sur Internet poursuivent leur carrière en bande dessinée. Vault Comics publiera dès janvier 2027 une version imprimée du webtoon Dungeon Crawler Carl, tandis qu’IDW Publishing prépare la première adaptation graphique officielle de Worm, le feuilleton de super-héros de John McCrae. Deux trajectoires, certes, mais parties d'un succès qui s’est construit en ligne.

02/11/2026, 13:22

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“Une bataille de visibilité se joue en librairie”, mais Rockyvision reste combatif

Depuis près de 15 ans, Rockyvision, en revues (Rockyrama et Otomo) comme en livres, produit ce qu'il faut pour entretenir sa cinéphilie, son amour de la pop culture ou du Japon, le tout avec des partis pris graphiques remarquables. Dans les domaines de la presse et de l'édition, l'équipe observe aujourd'hui « un phénomène systémique » commun : celui de la raréfaction des points de vente, qui s'accompagne d'une hausse des coûts de fabrication et de distribution difficile à encaisser pour les éditeurs indépendants.

02/11/2026, 12:21

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Mort de Jean-Claude Passeron, sociologue et coauteur des Héritiers

Le sociologue français Jean-Claude Passeron, coauteur avec Pierre Bourdieu de plusieurs ouvrages sur les inégalités scolaires, est mort dans la nuit du 29 au 30 octobre 2026, à l’âge de 95 ans, a annoncé l’École des hautes études en sciences sociales (EHESS). Il avait également consacré une grande partie de ses recherches aux pratiques culturelles et aux méthodes des sciences sociales.

01/11/2026, 15:03

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IA : Robert Laffont défie Gallimard et prépare un roman écrit avec une machine

Il défend les auteurs, pas les détecteurs. Face à la polémique Thélyson Orélien et au contrôle des manuscrits annoncé par Gallimard, Frédéric Martin proposer une autre approche de l'intelligence artificielle. Dans Ouest-France, le directeur général de Robert Laffont revendique la confiance entre écrivains et éditeurs, tout en accompagnant un roman conçu avec l'IA. Une position qui n'écarte ni les exigences de transparence ni les questions de droit d'auteur.

31/10/2026, 16:26

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Manga : le Japon relance son projet de plateforme mondiale, avec l'IA en renfort

Le Japon poursuit ses réflexions sur une plateforme numérique commune destinée à diffuser ses mangas à l'international. Le dispositif envisagé réunirait plusieurs catalogues éditoriaux, avec des traductions assistées par intelligence artificielle et un système de partage des revenus. Selon la presse japonaise, le ministère des Finances devrait examiner cette initiative en amont de la préparation du budget de l'exercice 2027.

31/10/2026, 14:40

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Fatigués des écrans, les Britanniques font des mots croisés

Mots croisés, quiz, jeux de déduction et enquêtes à résoudre rencontrent un succès grandissant dans les librairies britanniques. Alors que les ventes de non-fiction reculent, ces ouvrages affichent une progression remarquable. Les professionnels y voient notamment une réponse à la fatigue numérique et au besoin de s'évader d'une actualité souvent anxiogène. Les chiffres, eux, confirment que l'engouement dépasse largement l'effet de mode.

31/10/2026, 10:01

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Amélie Nothomb chez Gallimard, après 30 ans d'amour avec Albin Michel

Après trente-quatre ans chez Albin Michel, Amélie Nothomb s'apprêterait à rejoindre Gallimard. Derrière ce départ annoncé, le licenciement de Florence Godfernaux, collaboratrice historique et amie proche de la romancière. Une rupture qui se dessine à quelques jours du Goncourt, alors que Madrigall est désormais assuré de remporter le prix.

31/10/2026, 08:19

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Rachetée en avril, une grande maison d'édition scolaire envisage 143 suppressions de postes

Six mois après son acquisition par le groupe finlandais Sanoma, l'éditeur scolaire espagnol Vicens Vives prépare une restructuration d'une ampleur considérable. Jusqu'à 122 emplois pourraient disparaître dans la maison barcelonaise, auxquels s'ajouteraient 21 postes dans une imprimerie menacée de fermeture. Une annonce d'autant plus sensible que l'entreprise avait déjà engagé un plan social en 2023.

30/10/2026, 16:18

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Passe Culture : le livre toujours en tête, mais rattrapé par le cinéma

Le livre reste le premier bien culturel réservé par les jeunes bénéficiaires du Passe Culture, révèle une nouvelle étude menée sur la cohorte sortante, qui pouvait utiliser ses crédits jusqu'au mois de mai dernier. S'il est toujours largement plébiscité, il est désormais plus directement concurrencé par le cinéma et les concerts.

30/10/2026, 15:28

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Géants, anges déchus, Déluge : les mystères de l’humanité revisités

À la croisée de l’histoire, de la mythologie comparée et de l’exégèse, la série d’essais-enquêtes Atlantis & Civilisations de Patrick St Jean propose une relecture captivante des grands mythes fondateurs de notre humanité. Après un premier volume remarqué consacré au Déluge, l’auteur indépendant ouvre sur Ulule la campagne de souscription du Livre II : Le dernier souffle des Géants. Projet porté par Patrick St Jean.

30/10/2026, 13:30

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Le nombre d'usagers inscrits dans les bibliothèques passe la barre des 7 millions

Le ministère de la Culture a publié son estimation du nombre d'inscrits auprès des bibliothèques publiques, qui dépasse désormais les 7 millions. La contribution forfaitaire à la charge de l'État, au titre de la rémunération pour le prêt en bibliothèque, passe pour sa part la barre des 11 millions €.

30/10/2026, 09:14

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La Belle et la Bête : dans l’atelier des sortilèges de Cocteau

80 ans après la sortie de La Belle et la Bête, Dominique Marny nous fait passer derrière les murs du château. Aux Éditions des Saints Pères, son beau livre rassemble dessins, manuscrits et images de tournage pour raconter la fabrication d’un enchantement. Un ouvrage somptueux, il faut le dire, qui ne se contente pas de la seule beauté en plus : on y découvre combien il faut de mains, de patience et d’ingéniosité pour donner corps à un rêve.

29/10/2026, 18:33

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Prix unique, IA, livre d’occasion : Thibaut Cartier prend la tête des usages commerciaux du SNE

Thibaut Cartier, directeur général de Média Diffusion, a été élu ce jeudi 29 octobre à la présidence de la commission Usages commerciaux du Syndicat national de l’édition (SNE). Son mandat s'ouvrira notamment sur un nouveau cycle de concertation avec les libraires, autour du prix unique du livre, du marché de l'occasion et de l'intelligence artificielle.

29/10/2026, 17:01

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De l’idée au plateau : un manuel pour maîtriser la présentation du scénario

Une bonne histoire doit aussi savoir se faire lire. Avec Le Manuel technique du scénariste, Marco Stuppy propose une boîte à outils pour transformer ses idées en un document clair, précis et exploitable par une équipe de tournage. Présentation des scènes, dialogues, flashbacks, SMS à l’écran, sons et révisions : chaque difficulté trouve des repères concrets, illustrés par des extraits de scénarios. Porté par les éditions LettMotif sur Ulule, ce guide s’adresse aux auteurs, étudiants et réalisateurs qui souhaitent maîtriser les codes de l’écriture pour l’écran.

29/10/2026, 13:30

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En Occitanie, les librairies rurales vendent des livres, mais peinent à en vivre

En Occitanie, plus d’un tiers des librairies sont implantées en zone rurale. Leur présence contribue à la vie culturelle locale, mais leur situation économique apparaît plus fragile qu’ailleurs en France. Une étude publiée ce 22 octobre révèle des chiffres d’affaires inférieurs à la moyenne nationale, des stocks plus difficiles à financer et une forte dépendance au tourisme. Avec, pour les professionnels, une question : comment maintenir une activité à l’année lorsque les clients sont dispersés et les ventes très saisonnières ?

29/10/2026, 11:40

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Une ancienne officière remet le Nautilus à flot, entre magie et mémoire des violences

Ancienne officière de l’armée de l’Air, Cécile Mahon remet le Nautilus à flot avec aux commandes une sorcière claustrophobe, et des fae pour équipage. Elle finance sur Ulule une édition collector imprimée en France de La Forêt n’oublie pas, deuxième tome de sa trilogie Capitaine Watson. Après les ruines de la bibliothèque d'Alexandrie, cap sur Singapour, où l’autrice est allée en repérage avant l’écriture. 

29/10/2026, 09:30

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36 ans après sa disparition, Jeux & Stratégie tente un retour inattendu

Jeux & Stratégie a marqué toute une génération. Le projet est aujourd’hui de la faire renaître en revue papier indépendante : une revue qui traite le jeu comme un objet culturel à part entière, au même titre que le cinéma, la littérature ou la bande dessinée. Qui part de lui pour parler de sciences, d’histoire, de culture et de société. Ni notes ni guide d’achat : des enquêtes, des analyses, des entretiens et des jeux inédits, pensés pour être joués, conservés et relus. Projet porté par la maison d’édition indépendante Les mille liens.

28/10/2026, 17:30

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En Italie, un livre vendu sur dix est une BD : le marché bondit de 14,9 %

Le marché italien de la bande dessinée retrouve le chemin de la croissance. Sur les neuf premiers mois de 2026, les ventes ont progressé de 14,9 %, atteignant 68,3 millions d’euros. Dans les circuits commerciaux étudiés, un livre imprimé acheté sur dix est désormais une BD. Présentés ce 28 octobre à Lucca Comics & Games, les chiffres de l’Association italienne des éditeurs (AIE) témoignent également du poids des acquisitions des bibliothèques publiques dans ce redressement.

28/10/2026, 16:50

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HarperCollins ferme un entrepôt et regroupe ses livres dans l'Indiana

HarperCollins fermera son entrepôt de Buffalo, dans l'État de New York, début 2028. Le groupe américain entend regrouper la distribution de ses titres nord-américains dans un nouveau centre logistique de près de 149.000 m², situé à Brownsburg, dans l'Indiana. Les premiers transferts de livres sont prévus dès l'été 2027. L'investissement, annoncé l'an dernier, doit notamment renforcer les capacités d'expédition de l'éditeur, qui table sur plus de 300 millions d'exemplaires par an.

28/10/2026, 16:22

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Face à la concentration des médias, deux éditrices lancent Vents contraires

Après avoir cofondé le Festival du livre indépendant et politique (FLIP), Iris Delhoum & Elsa Pradier, éditrices, créent leur propre maison d’édition indépendante et engagée : les éditions Vents contraires. Cette maison s’appuie sur trois collections réunissant sciences sociales, critique politique et littérature, pour proposer un catalogue cohérent fondé sur des principes politiques solides. Projet porté Elsa Pradier et Iris Delhoum. 

28/10/2026, 16:09

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Un plaidoyer pour le livre et la lecture, “mère de toutes les batailles”

En plein débat parlementaire autour du projet de loi de finances pour l'année 2027, un collectif d'une soixantaine d'organisations du livre et de la lecture a livré un plaidoyer, afin de convaincre le gouvernement d'augmenter le niveau des crédits dédiés au secteur. Une initiative qui a vocation à se prolonger en vue des prochaines échéances électorales.

28/10/2026, 16:02

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Trois contre toi : La romance historique féministe

Et si l’une des dix-sept enfants d’Anne, reine de Grande-Bretagne, avait survécu, loin de la cour ? Et si cette fille cachée décidait de réclamer la couronne qui lui revient de droit ? Un demi-siècle plus tard, les femmes gouvernent l’Angleterre et les hommes se taisent. Mais le retour à la cour d’un mystérieux jeune homme pourrait bien bousculer tous les plans établis… Trois contre toi mêle romance, intrigue de cour et critique d’une société où le pouvoir change de mains sans cesser d’écraser. Roman young adult, dès 15 ans. Projet porté par Elisa Skye.

28/10/2026, 15:35

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Mahô Éditions rejoint Média Diffusion après la liquidation de Makassar

Après la liquidation judiciaire de Makassar, Mahô Éditions officialise son arrivée chez Média Diffusion. Depuis le 1er octobre 2026, les libraires peuvent commander l'intégralité de son catalogue auprès des représentants du nouveau diffuseur. La distribution, déjà assurée par MDS, reste inchangée. Une transition importante pour la maison spécialisée dans les mangas et les light novels, dont le programme éditorial a été perturbé ces derniers mois.

28/10/2026, 15:09

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Une proposition de loi pour lutter contre le globish et promouvoir le français

Exclusif - Député La France insoumise du Val-d'Oise, Aurélien Taché souhaite « défendre et favoriser l’emploi de la langue française, notamment dans l’espace public » par une proposition de loi déposée ce mardi 27 octobre. Son texte avance plusieurs mesures pour y parvenir, comme l'obligation d'utiliser le français dans la publicité par voie électronique ou sur la voie publique, ou le développement de l’enseignement du français à l’étranger.

28/10/2026, 12:58

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Cem Akaş, grande figure de l'édition turque, est mort à 58 ans

L'écrivain, éditeur et traducteur turc Cem Akaş est mort ce mercredi 28 octobre 2026, à l'âge de 58 ans. Directeur éditorial de la maison Can Yayınları depuis 2018, il avait consacré plus de 30 ans aux livres, entre romans expérimentaux, traductions et responsabilités éditoriales. Sa disparition survient neuf jours après celle de son fils, âgé de seulement 19 ans.

28/10/2026, 12:44

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