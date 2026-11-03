Livres piratés : dix éditeurs français créent leur association contre les IA

Face aux entreprises d'intelligence artificielle qu'ils accusent de s'être servies dans les bibliothèques pirates, l'Association des éditeurs contre le pillage des IA (ADEPIA) vient de voir le jour. Autour de Yannick Dehée, président, figurent La Volte, Aux forges de Vulcain, les éditions Maurice Nadeau, Artège, Desclée de Brouwer, Le Rocher, Champ Vallon, Rue de l'échiquier et Emmanuelle Collas éditions.

De la littérature aux sciences humaines, en passant par l’imaginaire, ces maisons partagent désormais un même combat : défendre leurs livres face aux géants de l’IA. Leur nouvelle structure est encore en cours de constitution, mais sa feuille de route se précise.

« Les éditeurs indépendants subissent une menace existentielle et un viol intellectuel », dénoncent-ils. Selon eux, certaines entreprises ont suivi une recette désormais bien connue : se servir d'abord, discuter de l'addition ensuite. Des œuvres protégées auraient ainsi nourri leurs modèles, sans autorisation ni rémunération des ayants droit.

Deux ou trois entreprises d'IA dans le viseur

En février dernier, Yannick Dehée avait déjà interpellé Mistral AI sur l'utilisation présumée de livres de son catalogue. « J'ai beaucoup consulté des cabinets d'avocats, d'autres confrères, des spécialistes de l'IA, des journalistes. Je suis arrivé à la conclusion qu'un éditeur indépendant tout seul, c'était un petit peu compliqué. C'était à la fois une question de moyens financiers, de temps et de représentativité. »

Plusieurs confrères partageaient son diagnostic, sans nécessairement disposer du temps, de l'argent ou des connaissances juridiques nécessaires. De ces échanges est né un premier collectif, que l'éditeur entend élargir.

L'ADEPIA ne désigne pour l'instant aucune entreprise comme cible prioritaire. Pas même Mistral AI, pourtant à l'origine de la mobilisation. « Nous allons envoyer un certain nombre de mises en demeure dans les semaines à venir. On va laisser un temps pour la négociation de bonne foi de solutions amiables, d'indemnisations amiables. »

Et si les discussions échouent ? La justice prendra le relais. « On n'assignera pas dans un premier temps tout le monde en même temps. C'est beaucoup de travail. Il y a aussi, selon les cas, la question de l'administration de la preuve. On va choisir deux ou trois IA. » Une précision juridique s'impose : l'association ne déposera pas elle-même une action collective comparable aux class actions américaines. Chaque maison concernée devra agir pour défendre ses propres droits, en mandatant l'avocate chargée du dossier, Me Maïa Kantor.

L'ADEPIA fournira le cadre commun : partage d'informations, coordination des démarches, recherche d'accords équitables et financement des contentieux.

Une caisse commune alimentée par les indemnisations

Les membres s'engagent à verser 20 % des indemnités obtenues grâce à leur action commune dans une caisse destinée aux futurs contentieux. Les premiers dossiers devront aussi financer les suivants. « On espère arriver assez vite à ce qu'au moins une ou deux acceptent des indemnisations amiables. À partir de là, on constitue un trésor de guerre », nous confie Yannick Dehée.

Yannick Dehée craint par ailleurs qu'une attente prolongée n'expose certains éditeurs à une contestation fondée sur la prescription. En droit français, l'action civile en contrefaçon de droit d'auteur est en principe soumise à un délai de cinq ans, dont le point de départ dépend de la connaissance des faits permettant d'agir.

Les membres s'engagent également à ne pas rechercher d'arrangements particuliers au détriment de leurs partenaires. En cas d'accord amiable, l'association défendra des conditions identiques pour tous les éditeurs concernés, tout en tenant compte des droits en cause.

Des livres piratés partout, mais pas les mêmes dégâts

Avant de réclamer réparation, encore faut-il savoir quels ouvrages ont été concernés. Yannick Dehée avait identifié, au début de l'année, plus de 200 titres de Nouveau Monde dans LibGen, bibliothèque numérique clandestine contenant des millions de publications protégées.

Le recensement se poursuit désormais auprès des autres maisons. « Les éditeurs qui sont parmi les membres fondateurs ont tous en commun d'avoir une proportion importante de leurs catalogues dans les bases de livres piratés. »

Mais les situations diffèrent considérablement. Certains catalogues, que Yannick Dehée imaginait particulièrement exposés, sont finalement peu représentés. D'autres, notamment dans la littérature étrangère traduite, se révèlent bien davantage concernés que prévu. « Ce n'est pas la non-fiction plutôt que la fiction, ce n'est pas la fiction française plutôt que la fiction étrangère. Tout le monde peut être concerné, mais tout le monde n'est pas concerné de manière équivalente. »

L'éditeur explique même avoir déconseillé à certains confrères de rejoindre la démarche lorsque le nombre d'ouvrages identifiés lui paraissait trop limité pour justifier un investissement contentieux.

Une difficulté demeure : retrouver un livre dans LibGen ne prouve pas qu'une entreprise précise l'a utilisé pour entraîner ses modèles. Il faudra établir, pour chaque dossier, les faits imputables à la société visée, les droits détenus par les demandeurs et la nature du préjudice allégué.

Mistral AI, le point de départ d'une affaire plus vaste

Tout remonte notamment à une enquête de Mediapart, publiée en décembre 2025. Le journal y documentait l'utilisation de la bibliothèque pirate LibGen chez Meta, en 2022, et le rôle de Guillaume Lample dans cette affaire. À l'époque chercheur au sein du groupe américain, il est aujourd'hui cofondateur et directeur scientifique de Mistral AI.

La société française a contesté les accusations de Nouveau Monde, indiquant que ses modèles étaient entraînés à partir de données publiques accessibles sur Internet, de contenus sous licence et de données produites en interne.

Yannick Dehée affirme néanmoins percevoir une légère évolution dans le discours de l'entreprise. Évoquant de récentes déclarations de Guillaume Lample, il estime que certaines discussions avec des groupes détenteurs de droits pourraient traduire une ouverture : « Sur Mistral, ça bouge légèrement. »

Surtout, l’ADEPIA entend dépasser le seul cas de Mistral AI et cibler d’autres entreprises soupçonnées d’avoir exploité des œuvres sans autorisation.

Avec le SNE, pas question de mener deux fois le même procès

Une offensive judiciaire existe déjà en France. Le 12 mars 2025, le Syndicat national de l'édition (SNE), la Société des gens de lettres (SGDL) et le Syndicat national des auteurs et des compositeurs (SNAC) ont assigné Meta devant le tribunal judiciaire de Paris. Ils reprochent au groupe américain d'avoir exploité des œuvres protégées sans autorisation afin d'entraîner ses modèles d'intelligence artificielle.

L'ADEPIA ne compte pas marcher sur leurs plates-bandes. Yannick Dehée assure que des échanges existent déjà avec les représentants de la profession : « On ne va pas doublonner ce que fait le SNE. Au contraire, on avance en bonne intelligence avec eux et en partageant l'information. »

La distinction tient donc aux moyens employés. Le SNE, la SGDL et le SNAC portent une procédure collective institutionnelle contre Meta ; l'ADEPIA organise des démarches coordonnées pour plusieurs éditeurs indépendants, avec la perspective de règlements amiables puis d'actions judiciaires ciblées.

3000 dollars par livre, un précédent qui compte

L'expérience américaine a également pesé dans la décision de Yannick Dehée : Anthropic, développeur de Claude, a accepté un accord de 1,5 milliard de dollars dans un litige portant sur des livres obtenus à partir de bibliothèques pirates. Le règlement concerne plus de 482.000 ouvrages et représente environ 3000 dollars par titre, avant frais et répartition entre les ayants droit. Yannick Dehée indique d'ailleurs que plusieurs livres de son propre catalogue figurent parmi ceux concernés par cette procédure.

Mais attention à la comparaison : aux États-Unis, Anthropic a accepté de payer pour avoir récupéré et conservé des fichiers piratés. L'entraînement des IA, lui, bénéficie dans certaines circonstances de la protection du fair use, une exception américaine au droit d'auteur. Les 3000 dollars par livre indemnisent donc le recours à des copies illégales, pas une licence d'exploitation des œuvres.

En Europe, l'entraînement des IA peut relever de l'exception de fouille de textes et de données, mais à certaines conditions : notamment un accès licite aux œuvres et le respect des droits expressément réservés par leurs titulaires. Pour Yannick Dehée, cette différence ouvre la voie à des réparations potentiellement plus élevées : « En droit européen, la faute est beaucoup plus grave. »

Le 19 novembre, un autre front à l'Assemblée nationale

Reste une difficulté majeure : comment prouver qu'une entreprise a exploité un ouvrage lorsque ses données d'entraînement ne sont pas entièrement accessibles ? Le débat judiciaire rejoint ici celui de la réglementation.

Adoptée à l'unanimité au Sénat le 8 avril dernier, la proposition de loi portée notamment par Laure Darcos vise à faciliter l'administration de la preuve. Son mécanisme permettrait, lorsqu'un indice rend vraisemblable l'utilisation d'une œuvre protégée, de présumer cette utilisation devant le juge, à charge pour le fournisseur d'IA d'apporter des éléments contraires.

Le texte avait été freiné à l'Assemblée en juin, notamment par le dépôt d'une centaine d'amendements du groupe Ensemble pour la République. Yannick Dehée accuse Mistral AI de s'être fortement mobilisée contre la proposition. La société avait effectivement exprimé publiquement ses réserves, estimant notamment que ce mécanisme risquait d'encourager les contentieux.

La proposition de loi doit revenir le 19 novembre devant les députés, dans le cadre d'une niche parlementaire du groupe socialiste. Un amendement de compromis est également évoqué. Son adoption reste cependant incertaine.

Après les indemnisations, des licences pour les livres

La bataille ne se résume d'ailleurs pas à faire payer les utilisations passées. Yannick Dehée s'inquiète notamment pour les éditeurs de sciences humaines, dont les ouvrages coûteux à produire se retrouvent concurrencés par des IA qui livrent des réponses immédiates, parfois nourries de ces mêmes livres.

Son objectif : faire payer les utilisations passées, puis instaurer un système de licences pour l'avenir. « Il me semble nécessaire, à terme, de mettre en place des guichets permettant de céder des licences légales d'exploitation sur les ouvrages. » Une nouvelle source de revenus pour les auteurs et les éditeurs, à condition d'en négocier les modalités.

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En attendant, les premières mises en demeure se préparent. Et Yannick Dehée prévient : « On est très sérieux quand on dit qu'on ne lâchera pas l'affaire. »

Crédits photo : Alex Diamond (CC BY-SA 2.0)

Par Hocine Bouhadjera

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