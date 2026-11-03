Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

L'âge déraisons Les Deux Magots 2026 Lectures renversantes
#Auteurs

Philippe Jaenada Prix Goncourt 2026 pour L'inconnue du quai de Javel

Le Prix Goncourt 2026 a été décerné ce mardi 3 novembre à Philippe Jaenada, pour son roman L'inconnue du quai de Javel, publié chez Flammarion. Proclamé au restaurant Drouant, à Paris, le verdict met fin à une édition mouvementée, marquée par une controverse autour de l'intelligence artificielle et une sélection finale entièrement dominée par le groupe Madrigall.

Le 03/11/2026 à 12:49 par Lina Tinel-Sebie

| 1 Partages

Publié le :

03/11/2026 à 12:49

Lina Tinel-Sebie

1

Partages

Partager cet article sur Bluesky Partager cet article sur Mastodon Partager cet article sur Linkedin Partager cet article par mail Imprimer cet article
ActuaLitté

L'écrivain succède à Laurent Mauvignier, récompensé en 2025 pour La Maison vide, publié aux éditions de Minuit. L'an dernier, le jury avait tranché dès le premier tour, par six voix contre quatre en faveur de l'auteur français, face à Caroline Lamarche et son roman Le Bel Obscur (Seuil).

Jaenada sur les traces de Maigret

Le 6 septembre 1949, une jeune femme est retrouvée morte sur le quai de Javel, à Paris, sans chaussures ni sac à main. Elle s'appelle Louise Cansot, a 29 ans et gagne sa vie comme modèle auprès des peintres de Montparnasse. Quatre suspects émergent rapidement, mais l'enquête piétine.

Six mois plus tard, l'affaire est classée, sans coupable. Plus de 75 ans après les faits, Philippe Jaenada reprend le dossier dans L'Inconnue du quai de Javel, bien décidé à comprendre ce qui est arrivé à cette jeune Bretonne.

Pour mener ses investigations, l'écrivain s'est imposé une méthode singulière : lire les 75 enquêtes du commissaire Maigret, imaginé par Georges Simenon, et s'inspirer de sa manière de travailler. Archives judiciaires, journaux d'époque, déplacements sur les lieux du drame et longues digressions nourrissent ce récit où l'enquête criminelle devient aussi le portrait d'une femme et de son époque.

Avec son humour, ses parenthèses et son goût obsessionnel du détail, l'auteur propose une hypothèse sur l'identité du meurtrier, tout en redonnant à Louise Cansot une existence au-delà du fait divers.

Né en 1964 à Saint-Germain-en-Laye, Philippe Jaenada s'est fait connaître avec Le Chameau sauvage, récompensé par le prix de Flore en 1997. Après plusieurs romans d'inspiration autobiographique, il prend un virage en 2013 avec Sulak, consacré au célèbre braqueur des années 1980. Suivent La Petite Femelle (2015), La Serpe (2017), prix Femina, puis Au printemps des monstres (2021). Autant de récits dans lesquels il reprend des affaires criminelles anciennes, avec une prédilection pour les destins brisés et les erreurs judiciaires.

Sa particularité ? Une écriture qui mêle rigueur documentaire, autodérision et digressions parfois interminables, sans jamais perdre le fil de l'enquête. L'auteur s'attache moins au spectaculaire du crime qu'aux vies qu'il a bouleversées. 

Quatre finalistes, un seul groupe éditorial

Avant ce verdict, quatre écrivains restaient en compétition. Le 27 octobre, l'Académie avait dévoilé sa dernière sélection, réduisant à quatre romans une liste qui comptait encore huit titres le 6 octobre, et seize lors de sa première annonce, le 2 septembre.

Yannick Haenel défendait La Solitude des professeurs est infinie (Gallimard), récit consacré aux débuts d'un enseignant de français en banlieue parisienne. Philippe Jaenada concourait avec L'Inconnue du quai de Javel (Flammarion), une enquête littéraire autour d'une affaire criminelle de 1949.

Clémentine Mélois figurait également parmi les finalistes avec Choses que je croyais perdues (L'Arbalète/Gallimard), roman où les objets et les souvenirs d'un déménagement ouvrent une réflexion sur la mémoire. Enfin, Sylvain Prudhomme présentait De l'autre côté du lac (Minuit), récit situé dans un paysage montagneux où la disparition d'une photographe fait basculer l'histoire.

Quatre romans, quatre démarches littéraires, mais un point commun économique : tous appartiennent au catalogue de maisons contrôlées par Madrigall, le groupe d'Antoine Gallimard. Et ce alors que quelques jours avant la proclamation, le monde de l'édition commentait également le départ annoncé d'Amélie Nothomb d'Albin Michel pour Gallimard.

À LIRE - Vincent Bolloré : “Moi, un prédateur ? Vous avez vu la dernière liste du Goncourt ?

Une édition marquée par l'affaire Thélyson Orélien

La 124e édition du Goncourt restera également associée à une controverse qui fera date : le 25 septembre, l'Académie avait retiré de sa première sélection C'était ça ou mourir (Grasset), de Thélyson Orélien, après des accusations de plagiat et des soupçons de recours à l'intelligence artificielle pour la rédaction du roman.

Dans son communiqué, le jury invoquait des plagiats relevés dans des textes antérieurs de l'écrivain et plusieurs analyses concluant que son ouvrage serait, « selon toute vraisemblance, très largement le produit d'une Intelligence Artificielle ». L'Académie expliquait cette exclusion par sa volonté de « préserver l'intégrité du prix ».

L'écrivain canado-haïtien a contesté avoir fait rédiger son roman par une intelligence artificielle. Les enquêtes et déclarations successives ont nourri une affaire largement documentée par ActuaLitté, où la question de l'origine des textes s'est mêlée à celle de la fiabilité des outils de détection.

Le 6 octobre, RTL révélait que les huit romans alors encore en compétition avaient été soumis à un logiciel de détection d'intelligence artificielle, démarche confirmée par Philippe Claudel. Une pratique qui a alimenté le débat sur les moyens de vérifier l'origine d'une œuvre littéraire et sur les limites des analyses automatisées. Le jury lui-même n'avait pas affiché une position unanime : l'académicien Pascal Bruckner s'était démarqué de ses confrères sur le traitement réservé à Thélyson Orélien.

Dix euros de dotation, des centaines de milliers de lecteurs

Comme chaque année, la récompense matérielle du Goncourt est dérisoire : un chèque de 10 €. Son véritable poids se mesure ailleurs. Le célèbre bandeau rouge, apposé sur la couverture du livre primé, entraîne généralement une visibilité considérable en librairie et une forte progression des ventes, particulièrement à l'approche des fêtes de fin d'année.

Selon les données Edistat, La Maison vide, de Laurent Mauvignier, approche les 570.000 exemplaires vendus. Veiller sur elle, de Jean-Baptiste Andrea, Goncourt 2023, frôle les 890.000 ventes, grand format et poche cumulés, tandis que Houris, de Kamel Daoud, lauréat 2024, atteint près de 430.000 exemplaires. Le phénomène peut se prolonger pendant plusieurs années : L'Anomalie, d'Hervé Le Tellier, récompensé en 2020, dépasse désormais 1,5 million d'exemplaires écoulés. 

À la suite de la disparition de Didier Decoin, le 5 août dernier, le jury ne compte cette année que neuf membres, contre dix habituellement. Présidé par Philippe Claudel, il réunit notamment Camille Laurens, Christine Angot, Françoise Chandernagor, Pierre Assouline, Tahar Ben Jelloun, Pascal Bruckner et Éric-Emmanuel Schmitt.

Retrouver la liste des prix littéraires français et francophones

Crédits photo :  Philippe Jaenada (Pascal Ito, Flammarion)

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Par Lina Tinel-Sebie
Contact : avantparution@actualitte.com

Commenter cet article

 

L'inconnue du quai de Javel

Philippe Jaenada

Paru le 12/08/2026

528 pages

Flammarion

23,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782080490896
9782080490896
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Plus d'articles sur le même thème

ActuaLitté

Prix Renaudot 2026 : François-Henri Désérable couronné

Le Prix Renaudot 2026 revient à François-Henri Désérable pour Le Palais, publié chez Gallimard, par six voix contre quatre à David Djaiz et sa Méthode. Pour son centenaire, le prix littéraire distingue un roman d'aventures où le vin, la mémoire et l'imposture composent un mélange particulièrement enivrant.

03/11/2026, 12:55

ActuaLitté

Le Prix Médicis récompense Philippe Vasset pour Dans les grandes lignes

Le jury du Prix Médicis a révélé ses choix, ce lundi 2 novembre à Paris, dans les catégories romans français, romans étrangers et essais. Au sein de la première, le journaliste et écrivain Philippe Vasset s'est fait remarquer avec Dans les grandes lignes, paru en août dernier chez Flammarion.

02/11/2026, 15:22

ActuaLitté

Prix Ivoire 2026 : Nétonon Noël Ndjékéry récompensé pour La Fabrique du merveilleux

Le Prix Ivoire 2026 pour la littérature africaine d’expression francophone revient à l’écrivain tchadien Nétonon Noël Ndjékéry, récompensé pour son roman La Fabrique du merveilleux, paru chez Hélice Hélas. Une fable qui interroge le pouvoir, la démocratie et les promesses du progrès. Le lauréat recevra sa distinction, dotée de deux millions de francs CFA, le 28 novembre à Abidjan.

30/10/2026, 18:11

ActuaLitté

“Des lauriers qui sentent le faisandé” : Schiffter étrille Enthoven et le Renaudot

Le jury du Renaudot a écarté Thélyson Orélien, mais conservé Jean-Paul Enthoven parmi les finalistes de l'essai. Une décision que Frédéric Schiffter accueille avec une lettre ouverte tout en ironie, après avoir dénoncé des emprunts à deux de ses ouvrages dans le Dictionnaire amoureux du bonheur. Interrogé par ActuaLitté, le philosophe revient sur les silences du jury, les corrections annoncées et ce qu'il considère comme une complaisance du milieu littéraire.

30/10/2026, 16:33

ActuaLitté

La littérature queer venue d’ailleurs : sept livres à la conquête du Gouincourt

Le premier Prix Gouincourt étranger approche de son dénouement : après une sélection initiale de 14 ouvrages, sept titres restent en compétition. Consacrée à la littérature lesbienne et queer internationale, cette nouvelle distinction sera attribuée le 10 novembre à la Bellevilloise, à Paris, en même temps que le Prix Gouincourt francophone.

29/10/2026, 18:13

ActuaLitté

Sébastien Lapaque Grand Prix du roman de l’Académie française 2026

Le Grand Prix du roman de l’Académie française 2026 revient à Sébastien Lapaque pour Le Rappel des oiseaux, publié chez Actes Sud. Réunie ce jeudi 29 octobre, l’institution a départagé les trois finalistes au troisième tour de scrutin. L’écrivain l’emporte d’une seule voix devant Yannick Haenel, tandis que Marie Petitcuénot complète le trio. La récompense est dotée de 10.000 €.

29/10/2026, 16:46

ActuaLitté

Prix de Flore 2026 : une finale 100% féminine

Le Prix de Flore a dévoilé sa liste de finalistes pour cette édition 2026. Cinq romans restent en compétition, tous écrits par des femmes. Verdict le 4 novembre prochain, à Paris.

29/10/2026, 11:38

ActuaLitté

Prix Renaudot 2026 : Thélyson Orélien écarté, Patrice Jean de retour, Enthoven maintenu

Le Prix Renaudot a dévoilé, ce mercredi 28 octobre, sa troisième et dernière sélection pour son centenaire. Six romans et quatre essais restent en compétition. Les lauréats seront proclamés le 3 novembre, chez Drouant, à Paris.

28/10/2026, 19:00

ActuaLitté

Les quatre finalistes du Prix Jean Giono 2026 révélés

Le jury du Prix Jean Giono a dévoilé, ce mercredi 28 octobre, sa dernière sélection. Quatre écrivains restent en lice : le lauréat sera désigné le 10 novembre et recevra une récompense de 10.000 €, offerte avec le soutien de la Fondation Jan Michalski.

28/10/2026, 16:22

ActuaLitté

Dany Laferrière reçoit le Prix Athanase-David 2026

L’écrivain Dany Laferrière reçoit le Prix Athanase-David 2026, l’une des plus hautes distinctions culturelles du Québec. Cette récompense salue sa contribution à la littérature québécoise, au terme de 40 années de carrière marquées par une œuvre abondante et une reconnaissance internationale.

28/10/2026, 14:55

ActuaLitté

Les lauréats du Prix des Inrockuptibles 2026 sont connus

Le prix littéraire des Inrockuptibles a dévoilé son palmarès 2026, ce mardi 27 octobre, à Paris. Karim Kattan remporte le prix du roman français pour Septentrionale (Elyzad), Laura Kasischke celui du roman étranger avec Baignade surveillée (Gallimard, trad. Céline Leroy), tandis que Daria Marx est distinguée pour son premier roman, Tuer le vieux (Flammarion). Trois livres qui explorent, chacun à leur manière, la violence et ses conséquences sur les existences.

28/10/2026, 13:20

ActuaLitté

Anne Godard remporte le prix Décembre 2026 avec Nous aussi

Le prix Décembre 2026 a été attribué, ce mardi 27 octobre, à Anne Godard pour Nous aussi, son troisième roman, publié chez Actes Sud. Réuni au restaurant Prunier, à Paris, le jury a choisi la romancière parmi trois finalistes, toutes des femmes. Déjà récompensé à Nancy, son livre poursuit une rentrée littéraire particulièrement remarquée.

27/10/2026, 20:00

ActuaLitté

Prix Albert-Londres : les lauréats 2026

Le 10e prix Albert-Londres du livre a été attribué à Arthur Sarradin pour Le Nom des ombres. Sortir de l'enfer concentrationnaire syrien (Seuil). À 26 ans, le journaliste est distingué pour une enquête consacrée aux survivants des prisons du régime Assad. Bruno Meyerfeld et Brice Lambert ont également été récompensés, respectivement pour leurs reportages sur les peuples indigènes du Brésil et leur documentaire sur les droits des femmes aux États-Unis.

27/10/2026, 19:30

ActuaLitté

Enrique Vila-Matas reçoit le prestigieux Prix national des lettres espagnoles 2026

L'écrivain espagnol Enrique Vila-Matas, 78 ans, a reçu ce mardi 27 octobre le Prix national des lettres espagnoles 2026 (Premio Nacional de las Letras Españolas), décerné par le ministère de la Culture et doté de 50.000 €. Bien connu des lecteurs français, notamment grâce à Bartleby et compagnie et au Mal de Montano, prix Médicis étranger 2003, il a publié en août dernier Un canon de chambre noire chez Actes Sud.

27/10/2026, 17:19

ActuaLitté

Prix Goncourt 2026 : qui sont les quatre finalistes ?

Ce mardi 27 octobre, l'Académie Goncourt a dévoilé les quatre romans finalistes de sa 124e édition, rien que ça, après une deuxième sélection de huit ouvrages annoncée le 6 octobre. Le lauréat sera proclamé le 3 novembre, chez Drouant, à Paris. 

27/10/2026, 12:43

ActuaLitté

Andrea Espier désignée Révélation Livre jeunesse pour Nous, les petits

L'album Nous, les petits, paru en octobre 2025 aux éditions La tête ailleurs, vaut à son autrice Andrea Espier le titre de Révélation Livre jeunesse 2026, une distinction créée par la Société des auteurs dans les arts graphiques et plastiques (ADAGP) et la Charte des auteurs et illustrateurs jeunesse. 

27/10/2026, 12:32

ActuaLitté

Prix Femina 2026 : les finalistes sont connus

Le jury du Prix Femina a dévoilé, ce vendredi 23 octobre, sa troisième et dernière sélection pour l'édition 2026. Cinq romans français, cinq romans étrangers et cinq essais restent en compétition. 15 ouvrages pour trois récompenses, dont les lauréats seront proclamés le 4 novembre, à Paris.

23/10/2026, 15:41

ActuaLitté

Thélyson Orélien : la Fnac réexaminera la situation, Grasset ridiculisé

Un mois après avoir récompensé C'était ça ou mourir, la Fnac entend consulter les représentants du jury qui a distingué Thélyson Orélien. La décision intervient après les révélations de son éditeur québécois, Boréal, sur l'utilisation de l'intelligence artificielle dans la création du roman. Alors que la maison canadienne a rompu avec l'écrivain, l'enseigne française n'annonce, pour l'heure, aucun retrait de son prix.

23/10/2026, 10:14

ActuaLitté

Virginie Despentes et son jury ont choisi : voici les dix finalistes du prix Gouincourt

Le Prix Gouincourt 2026 resserre sa sélection francophone. Après une première liste de quinze ouvrages, dix titres restent en compétition. Les résultats seront proclamés le 10 novembre à la Bellevilloise, à Paris, lors d'une cérémonie qui distinguera également, pour la première fois, une œuvre étrangère.

22/10/2026, 16:12

ActuaLitté

IA : un essai primé accuse les géants du numérique de privatiser le savoir

Le 54e prix Anagrama de l’essai distingue Xavier Nueno pour La revuelta de los copistas (La révolte des copistes), publié le 21 octobre en Espagne. Le chercheur retrace le travail de celles et ceux qui ont conservé les livres pendant des siècles et dénonce l’exploitation commerciale de cet héritage par les géants de l’IA.

22/10/2026, 13:44

ActuaLitté

Prix Landerneau : L214 interdite de manifester devant la cérémonie d'E.Leclerc

Exclusif – À l’intérieur, on célèbre la littérature, à l’extérieur, on montre des truies en cage et des porcelets mutilés. Ce mardi 20 octobre, L214 revient manifester, non devant la remise du Prix Landerneau des lecteurs, organisée par E.Leclerc à Paris, mais à 80 mètres de la cérémonie : un arrêté préfectoral interdit cette fois à l’association de se rassembler devant l’établissement.

20/10/2026, 18:30

ActuaLitté

Gautier Battistella, lauréat du Prix Lamartine 2026 pour Bocuse

Le Prix Lamartine des Départements de France distingue chaque année une œuvre qui, à travers le regard sensible de son auteur, fait rayonner la France des départements. Cette année, Gautier Battistella est le lauréat de la récompense, pour son roman biographique Bocuse, paru aux éditions Grasset.

20/10/2026, 13:21

ActuaLitté

“Alexandre Dumas n’avait pas d’IA, mais il était aidé” : un nouveau prix littéraire voit le jour

20 ans après en avoir eu l'idée, l'écrivain et historien Claude Ribbe lance le prix Alexandre-Dumas du roman historique. Doté de 2000 €, il récompensera le 5 décembre 2026 l'un des neuf romans de sa première sélection. 

19/10/2026, 18:05

ActuaLitté

Prix Astrid Lindgren 2027 : qui représente la France ?

L'édition 2027 du Prix Astrid Lindgren pour la littérature jeunesse s'ouvre avec l'annonce des nominations dans ses différentes catégories : auteurs et autrices, illustrateurs et illustratrices, organisations, promotion de la lecture et conteurs ou conteuses. L'identité du ou de la lauréate sera connue le 6 avril 2027.

19/10/2026, 15:01

ActuaLitté

Sous pseudonyme, Isabel Allende remporte un prix à un million €

Le Prix Planeta, la plus convoitée des récompenses littéraires espagnoles, a été décerné, le 15 octobre dernier, à une certaine Luz Ventura, qui avait déposé un manuscrit titré Los que faltan (Ceux qui manquent). L'autrice chilienne naturalisée américaine Isabel Allende est montée sur scène : sous un pseudonyme, elle avait fait concourir La hora antes del alba (L'heure qui précède l'aube), suite de son roman La Maison aux Esprits (1982).

19/10/2026, 12:45

ActuaLitté

Noham Selcer reçoit le Prix Alain Spiess du Deuxième Roman 2026

Le jeudi 15 octobre dernier, le Prix Alain Spiess du Deuxième Roman 2026 a désigné son lauréat, en la personne de Noham Selcer, distingué pour son livre Midgar, paru aux éditions Gallimard. La récompense salue chaque année un deuxième roman francophone « à l'écriture ambitieuse ».

19/10/2026, 11:16

ActuaLitté

Au Japon, les romans jouent leur propre Coupe de France de football

Au Japon, un nouveau prix littéraire, le Hon no Kōshien, fonctionne presque comme une compétition sportive : des romans représentant différentes préfectures s'affrontent dans des duels à élimination directe, jusqu'à la finale. Pour cette première édition, 35 ouvrages étaient en lice. Les bibliothécaires votent, mais le hasard peut décider du vainqueur. Le 5 octobre 2026, Nagiko Murasaki a remporté le titre avec Orion wa shizuka ni utau (Shōgakukan).

16/10/2026, 17:19

ActuaLitté

13 livres queer venus d’ailleurs pour le premier prix Gouincourt étranger

Après avoir dévoilé sa sélection francophone, le prix Gouincourt présente les 13 ouvrages retenus pour la première édition de son prix étranger. Les deux récompenses seront remises le 10 novembre à Paris.

15/10/2026, 18:22

ActuaLitté

Grand Prix du roman de l’Académie française 2026 : les trois finalistes dévoilés

L’Académie française a dévoilé, ce jeudi 15 octobre, la deuxième sélection de son Grand Prix du roman 2026. Après une première liste de douze ouvrages annoncée le 1er octobre, la commission chargée du prix a retenu trois romans pour le vote final. Le lauréat sera désigné le jeudi 29 octobre.

15/10/2026, 16:23

ActuaLitté

Prix Médicis 2026 : les sélections se resserrent, les essais entrent en scène

Le jury du Prix Médicis a dévoilé, ce jeudi 15 octobre 2026, sa deuxième sélection. 7 romans français et 9 romans étrangers restent en compétition, tandis que 12 essais font leur entrée. Parmi les auteurs éliminés figure Thélyson Orélien, récemment récompensé par le Prix du Roman Fnac. Les lauréats seront annoncés le 2 novembre à Paris.

15/10/2026, 14:52

ActuaLitté

Prix Inge Feltrinelli pour la défense des droits humains : les auteurs sélectionnés

En début d'année, le Prix Inge Feltrinelli (ou Premio Inge Feltrinelli en version originale), créé par la maison d’édition italienne Feltrinelli et la Fondation Giangiacomo Feltrinelli en 2022, s'est rapproché de l'organisation PEN International. En novembre, une mention saluera l'engagement d'un auteur, d'une autrice ou d'un groupe d'auteurs pour la défense des droits humains. La sélection a été dévoilée.

15/10/2026, 12:09

ActuaLitté

Prix ACBD Jeunesse 2026 : cinq bandes dessinées en compétition

Les membres de l'Association des critiques et journalistes de bande dessinée devront départager les albums sélectionnés pour cette 11e édition. Le lauréat sera annoncé le samedi 21 novembre, lors du festival bdBOUM de Blois, avant une remise du prix le 28 novembre au Salon du livre et de la presse jeunesse de Montreuil.

14/10/2026, 18:07

ActuaLitté

Christopher Laquieze remporte le Prix des lecteurs de la Ville de Brive 2026

Christopher Laquieze a remporté le Prix des lecteurs de la Ville de Brive 2026 pour son premier roman, La Rosa Perdida (JC Lattès). L'écrivain a été choisi par un jury de 20 lecteurs réunis à la médiathèque de Brive. Il recevra sa distinction le dimanche 8 novembre, lors de la 44e Foire du livre de Brive.

14/10/2026, 17:45

ActuaLitté

Prix du roman d’espionnage 2026 : Philippe Chapuis récompensé pour son premier roman

Le réalisateur et scénariste Philippe Chapuis remporte le Prix du roman d'espionnage – Amicale des
anciens des services spéciaux, 2026 pour Le Réseau Vogelmann (Konfident), son premier roman, publié ce mercredi 14 octobre. L’histoire se déroule entre Paris et Berlin dans les années 2010, avec des retours sur l’Allemagne de l’Est à la fin des années 1980.

14/10/2026, 16:32

ActuaLitté

Alexandrine Descotes remporte le Prix Talent Cultura 2026

Alexandrine Descotes a remporté le Prix Talent Cultura 2026 pour son premier ouvrage, Le Nénuphar, paru le 20 août aux éditions Le Bruit du monde. Choisie à l'issue d'un vote ouvert aux lecteurs, l'autrice succède à Mathilda Di Matteo, récompensée en 2025 pour La Bonne Mère (L'Iconoclaste).

14/10/2026, 12:45

ActuaLitté

“La dignité d'une civilisation se mesure à la place qu'elle réserve à ses filles, à ses mères, à ses savantes”

La cinquième édition du Prix littéraire de la Grande Mosquée de Paris s’est tenue mardi 13 octobre 2026. Deux prix, consacrés au roman et à l’essai, ont été décernés. Le jury a également accordé une mention spéciale à l'historienne Sylvia Chiffoleau et rendu hommage à l'écrivaine Assia Djebar, disparue en 2015, à l'occasion du centenaire de l'institution.

14/10/2026, 12:08

Top Articles

Rebecca Yarros met les bons sentiments en tête des ventes de livres Gaston Lagaffe déloge Rebecca Yarros, la BD prend la tête des ventes Amélie Nothomb chez Gallimard, après 30 ans d'amour avec Albin Michel “Shakespeare était une femme noire” : quatre siècles et demi d’histoire littéraire à Washington
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.