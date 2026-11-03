Philippe Jaenada lauréat du Prix Goncourt 2026 pour L'inconnue du quai de Javel

L'écrivain succède à Laurent Mauvignier, récompensé en 2025 pour La Maison vide, publié aux éditions de Minuit. L'an dernier, le jury avait tranché dès le premier tour, par six voix contre quatre en faveur de l'auteur français, face à Caroline Lamarche et son roman Le Bel Obscur (Seuil).

Jaenada sur les traces de Maigret

Le 6 septembre 1949, une jeune femme est retrouvée morte sur le quai de Javel, à Paris, sans chaussures ni sac à main. Elle s'appelle Louise Cansot, a 29 ans et gagne sa vie comme modèle auprès des peintres de Montparnasse. Quatre suspects émergent rapidement, mais l'enquête piétine.

Six mois plus tard, l'affaire est classée, sans coupable. Plus de 75 ans après les faits, Philippe Jaenada reprend le dossier dans L'Inconnue du quai de Javel, bien décidé à comprendre ce qui est arrivé à cette jeune Bretonne.

Pour mener ses investigations, l'écrivain s'est imposé une méthode singulière : lire les 75 enquêtes du commissaire Maigret, imaginé par Georges Simenon, et s'inspirer de sa manière de travailler. Archives judiciaires, journaux d'époque, déplacements sur les lieux du drame et longues digressions nourrissent ce récit où l'enquête criminelle devient aussi le portrait d'une femme et de son époque.

Avec son humour, ses parenthèses et son goût obsessionnel du détail, l'auteur propose une hypothèse sur l'identité du meurtrier, tout en redonnant à Louise Cansot une existence au-delà du fait divers.

Né en 1964 à Saint-Germain-en-Laye, Philippe Jaenada s'est fait connaître avec Le Chameau sauvage, récompensé par le prix de Flore en 1997. Après plusieurs romans d'inspiration autobiographique, il prend un virage en 2013 avec Sulak, consacré au célèbre braqueur des années 1980. Suivent La Petite Femelle (2015), La Serpe (2017), prix Femina, puis Au printemps des monstres (2021). Autant de récits dans lesquels il reprend des affaires criminelles anciennes, avec une prédilection pour les destins brisés et les erreurs judiciaires.

Sa particularité ? Une écriture qui mêle rigueur documentaire, autodérision et digressions parfois interminables, sans jamais perdre le fil de l'enquête. L'auteur s'attache moins au spectaculaire du crime qu'aux vies qu'il a bouleversées.

Philippe Jaenada et François-Henri Désérable, lauréats du Goncourt et du Renaudot 2026, partagent un bref moment de complicité place Gaillon, à l’issue de la proclamation des prix.

Quatre finalistes, un seul groupe éditorial

Avant ce verdict, quatre écrivains restaient en compétition. Le 27 octobre, l'Académie avait dévoilé sa dernière sélection, réduisant à quatre romans une liste qui comptait encore huit titres le 6 octobre, et seize lors de sa première annonce, le 2 septembre.

Yannick Haenel défendait La Solitude des professeurs est infinie (Gallimard), récit consacré aux débuts d'un enseignant de français en banlieue parisienne. Philippe Jaenada concourait avec L'Inconnue du quai de Javel (Flammarion), une enquête littéraire autour d'une affaire criminelle de 1949.

Clémentine Mélois figurait également parmi les finalistes avec Choses que je croyais perdues (L'Arbalète/Gallimard), roman où les objets et les souvenirs d'un déménagement ouvrent une réflexion sur la mémoire. Enfin, Sylvain Prudhomme présentait De l'autre côté du lac (Minuit), récit situé dans un paysage montagneux où la disparition d'une photographe fait basculer l'histoire.

Quatre romans, quatre démarches littéraires, mais un point commun économique : tous appartiennent au catalogue de maisons contrôlées par Madrigall, le groupe d'Antoine Gallimard. Et ce alors que quelques jours avant la proclamation, le monde de l'édition commentait également le départ annoncé d'Amélie Nothomb d'Albin Michel pour Gallimard.

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Une édition marquée par l'affaire Thélyson Orélien

La 124e édition du Goncourt restera également associée à une controverse qui fera date : le 25 septembre, l'Académie avait retiré de sa première sélection C'était ça ou mourir (Grasset), de Thélyson Orélien, après des accusations de plagiat et des soupçons de recours à l'intelligence artificielle pour la rédaction du roman.

Dans son communiqué, le jury invoquait des plagiats relevés dans des textes antérieurs de l'écrivain et plusieurs analyses concluant que son ouvrage serait, « selon toute vraisemblance, très largement le produit d'une Intelligence Artificielle ». L'Académie expliquait cette exclusion par sa volonté de « préserver l'intégrité du prix ».

L'écrivain canado-haïtien a contesté avoir fait rédiger son roman par une intelligence artificielle. Les enquêtes et déclarations successives ont nourri une affaire largement documentée par ActuaLitté, où la question de l'origine des textes s'est mêlée à celle de la fiabilité des outils de détection.

Le 6 octobre, RTL révélait que les huit romans alors encore en compétition avaient été soumis à un logiciel de détection d'intelligence artificielle, démarche confirmée par Philippe Claudel. Une pratique qui a alimenté le débat sur les moyens de vérifier l'origine d'une œuvre littéraire et sur les limites des analyses automatisées. Le jury lui-même n'avait pas affiché une position unanime : l'académicien Pascal Bruckner s'était démarqué de ses confrères sur le traitement réservé à Thélyson Orélien.

Dix euros de dotation, des centaines de milliers de lecteurs

Comme chaque année, la récompense matérielle du Goncourt est dérisoire : un chèque de 10 €. Son véritable poids se mesure ailleurs. Le célèbre bandeau rouge, apposé sur la couverture du livre primé, entraîne généralement une visibilité considérable en librairie et une forte progression des ventes, particulièrement à l'approche des fêtes de fin d'année.

Selon les données Edistat, La Maison vide, de Laurent Mauvignier, approche les 570.000 exemplaires vendus. Veiller sur elle, de Jean-Baptiste Andrea, Goncourt 2023, frôle les 890.000 ventes, grand format et poche cumulés, tandis que Houris, de Kamel Daoud, lauréat 2024, atteint près de 430.000 exemplaires. Le phénomène peut se prolonger pendant plusieurs années : L'Anomalie, d'Hervé Le Tellier, récompensé en 2020, dépasse désormais 1,5 million d'exemplaires écoulés.

À la suite de la disparition de Didier Decoin, le 5 août dernier, le jury ne compte cette année que neuf membres, contre dix habituellement. Présidé par Philippe Claudel, il réunit notamment Camille Laurens, Christine Angot, Françoise Chandernagor, Pierre Assouline, Tahar Ben Jelloun, Pascal Bruckner et Éric-Emmanuel Schmitt.

Philippe Jaenada, lauréat du Prix Goncourt 2026 pour L’Inconnue du quai de Javel, adresse le traditionnel salut au balcon du restaurant Drouant, à Paris, le 3 novembre 2026.

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Crédits photo : Philippe Jaenada (ActuaLitté, CC BY-SA 2.0)

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Par Lina Tinel-Sebie

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