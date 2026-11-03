À Paris, la Librairie Aïcha sous le coup d'une procédure d'expulsion

La Librairie Aïcha sera-t-elle fermée avec l'intervention de la force publique ? Installée dans le 13e arrondissement de Paris depuis le mois de juillet 2025, l'enseigne est visée par une procédure de recouvrement des loyers impayés intentée par son bailleur, Paris Habitat.

Ce dernier avait obtenu une ordonnance de référé de la part du tribunal de commerce de Paris, en mai 2026, laquelle mettait en place un échéancier de remboursement de la somme de 21.575,57 €, sous la forme de 24 mensualités de 500 € chacune, à verser en plus des loyers courants.

La libraire, Hadjira Naît Bahloul, n'avait pas fait appel, mais pointait néanmoins, par la voix de son avocate, les « difficultés structurelles » liées aux travaux qu'elle avait assumés au sein du local loué, lequel abritait auparavant « une imprimerie en déshérence ». Me Dalila Ahmedi, qui assure sa défense, indiquait que cette dernière avait dû procéder à l'isolation du local et à la pose d'un carrelage au sol. Si le bail avait été signé en janvier 2025, l'ouverture du commerce a, en conséquence, été repoussée de plusieurs mois.

Quelques mois après l'ordonnance de référé, la libraire a reçu, le 27 octobre dernier, un commandement de quitter les lieux, pour ne pas s'être acquittée des mensualités fixées par le tribunal. « Ma cliente n'a pas été en capacité de rattraper l’intégralité du retard des loyers, parce que la situation n'a pas changée : sa trésorerie reste structurellement fragile en raison des montants investis dans les travaux », assure-t-elle au sujet de la libraire, dont elle assure la défense pro bono.

Vers la fin d'un « lieu de vie » ?

D'après l'avocate, « nous ne sommes pas dans une situation où quelqu'un refuserait de rembourser la somme, mais dont le commerce a été amputé d'une somme qui aurait pu permettre de s'acquitter de ces mensualités ». Me Dalila Ahmedi compte, par conséquent, saisir le juge de l’exécution, afin « d'obtenir des délais supplémentaires et demander une médiation ».

L'avocate met en avant « la volonté de la libraire de créer un lieu de vie et de sociabilisation dans le quartier : Hadjira Naît Bahloul a organisé de nombreuses rencontres avec des auteurs, dont Yasmina Khadra, le recteur de la mosquée de Paris, Chems-Eddine Hafiz, ou encore Karim Amellal, ancien ambassadeur de France et délégué interministériel à la Méditerranée ». Le 10 novembre prochain, Faïza Guène est attendue, si la librairie dispose encore d'un local d'ici là...

Déplorant « une absence de réponse du bailleur aux demandes de médiation » et « le manque de soutien apparent des pouvoirs publics, notamment des élus du 13e arrondissement », Me Dalila Ahmedi pointe les conséquences délétères d'un « effet ciseaux cumulant les difficultés liées aux travaux, l'absence de toute subvention pour permettre de pérenniser l'activité ainsi que les difficultés actuelles du marché du livre » sur la survie du commerce.

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Nous avons tenté de joindre Paris Habitat et mettrons cet article à jour en cas de réponse.

Une cagnotte a été mise en ligne afin d'apporter un soutien financier à la Librairie Aïcha : l'objectif est de réunir « entre 30 000 et 50 000 € pour apurer la dette locative et offrir à la librairie une trésorerie lui garantissant la pérennité de ses activités ».

Photographie : Hadjira Naît Bahloul (crédits Librairie Aïcha)

Par Antoine Oury

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