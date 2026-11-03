Aucune offre de reprise n'a été déposée” : Decitre ferme ses dernières librairies

Le temps était compté : au début du mois d'octobre, le groupe Nosoli ouvrait sa recherche de repreneurs pour Decitre, mais aussi Decitre Interactive et la Générale du Livre. Le tout dans un contexte où le marché des biens culturels est « toujours fortement fragilisé », comme le reconnaissait elle-même l'enseigne, ce qui laissait peu d'espoir vis-à-vis d'une reprise.

Dans un communiqué diffusé le 30 octobre, la chaine Decitre a confirmé la fermeture de ses 5 dernières librairies, situées à Annecy, Chambéry, Écully, Levallois-Perret et Lyon Part-Dieu. « Nous souhaitons avant tout saluer l'engagement et le professionnalisme de nos équipes, qui ont fait vivre ces librairies au quotidien et partagé leur passion des Livres », souligne le message.

Dès 2024, le groupe Nosoli, propriétaire de Decitre, mais aussi de Furet du Nord, avait procédé à des réorganisations afin de faire face à des difficultés économiques, en fermant cinq de ses magasins. En 2026, confronté à une dégradation de sa situation plus rapide qu'escomptée, le groupe avait demandé son placement en redressement judiciaire.

Le tribunal de commerce de Lille Métropole avait accédé à cette demande le 1er juin dernier. Et, depuis, l'intérêt pour la reprise des librairies Decitre restait modéré, alors que les ventes de livres connaissent un fort ralentissement. En juillet, la Société des Grands Magasins (SGM) s'était dite intéressée pour la reprise des librairies Le Furet du Nord à Reims et Decitre à Grenoble, installées dans des magasins BHV, dont elle est propriétaire. Mais le projet n'a pas abouti et la SGM a elle-même sollicité le placement en redressement judiciaire de l'emblématique magasin BHV du Marais, à Paris...

Une activité recentrée

La recherche de repreneurs ne portait pas uniquement sur les dernières librairies Decitre, mais aussi sur Decitre Interactive et la Générale du Livre. Le premier couvre les activités informatiques du groupe, dont les sites de vente, mais aussi le progiciel de gestion intégré, ainsi que le site U Culture et l'activité librairie d'Auchan.

L'entité gérait également la base ORB (pour Outil de Recherche Bibliographique), une base de données bibliographiques utilisée par des sites de vente en ligne, des librairies et des bibliothèques.

Depuis le 15 octobre dernier, les commandes ont cessé sur le site U Culture, en amont d'une fermeture de l'entrepôt actée ce 31 octobre. Le site doit disparaitre le 15 novembre prochain, mais n'était déjà plus accessible au moment de la publication de cet article.

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Le site Decitre est toujours en ligne, mais de nombreux ouvrages étaient indisponibles, ces dernières semaines. Un bandeau indique que « [l]a livraison à domicile est temporairement indisponible » et que « [l]e retrait en magasin reste possible », mais l'ajout d'ouvrages à son panier d'achats semble désormais désactivé.

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Quant à la seconde, la Générale du Livre, qui assurait une activité de vente de livres aux professionnels (collectivités, comités d'entreprise) et de distribution auprès des libraires et des diffuseurs de presse, elle avait été intégrée à Nosoli en octobre 2023. Nous avons tenté de joindre la direction de Nosoli pour obtenir plus d'informations sur le devenir de ces deux entreprises, et mettrons à jour cet article en cas de réponse.

Au démarrage de la recherche de repreneurs, Nosoli avait indiqué vouloir concentrer ses moyens sur Le Furet du Nord et son réseau de magasins.

Photographie : Dans une librairie Decitre, en 2016 (illustration, ActuaLitté, CC BY SA 2.0)

Par Antoine Oury

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